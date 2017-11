La diplomacia criminal de Peter Meier Brennan

Solo ha transcurrido una semana desde la publicacin digital de mi investigaciny una cantidad importante de portales han replicado y subido inmediatamente el libro digital, en razn de la pertinencia que implica la cantidad de datos aportados sobre la nefasta y pobre figura del Encargado de Negocios de la embajada norteamericana en Bolivia, Peter M. Brennan.

Y, de hecho, si bien el texto fue desarrollado en un sentido estrictamente acadmico y despojado de tendencias sobre-ideologizadas, el presente artculo no lo es as, sino es ms bien un artculo combativo y de denuncia pblica.

Peter Brennan an permanece en Bolivia, aun realiza todo el conjunto de actividades que el cree son parte de la diplomacia, y que el cree son compatibles con la labor de un representante de un estado extranjero, pero ello no es as. De ninguna manera los infantiles raciocinios pseudo-acadmicos de Brennan pueden esgrimir defensa alguna de su clara postura poltica e ideolgica a favor de una derecha cavernaria y ridcula, que persigue afanosamente los favores y migajas de la Embajada estadounidense.

No se equivoque el lector, no minimizo la inteligencia de Brennan, el hecho de que no tenga un pice de formacin terica no significa que no sea un poltico astuto, porque aquello que sabe hacer mejor no lo aprendi en la academia o en la reflexin filosfica de las cosas, la aprendi de sus andanzas y confabulaciones desestabilizadoras en sus misiones diplomticas previas: Barbados, Republica Dominicana, Venezuela, Uruguay, Costa Rica, Nicaragua y Pakistn.

Pero es en Nicaragua donde todas las evidencias de su proceder confabulador e intervencionista salen a la luz y son indiscutiblemente evidentes. Y de hecho es aquel momento, el cual fue plenamente investigado a travs del libro ya mencionado, hacindose uso de todo el material disponible y trabajando directamente con las fuentes primarias los cables de Brennan no solamente se expone las intenciones de Brennan y el ex-embajador Paul Trivelli en 2006 y 2007, sino que tambin se expone a toda la masa de polticos mediocres de derecha que se encontraban confrontados entre s mismos y que actuaban de la misma manera que lo hacen todos los ultra-conservadores, evanglicos y neoliberales en Bolivia.

Es ms, la imagen que se desprende de las acciones de Brennan en Nicaragua, se asemejan a un deja vu, cuando se hace un repaso de la historia boliviana en los ltimos cinco aos. En Nicaragua, la derecha trabajaba con la iglesia catlica, con evanglicos, con ONGs, con dirigentes indgenas, con empresarios, con figuras polticas estadounidenses, etc. E Incluso se llega a develar como se trabaj la campaa para fortalecer un escandaloso caso respecto a la figura de Ortega y su hijastra Zoilamrica Flores.

De la campaa de Brennan, y como en Bolivia, encontramos tambin pruebas de su accionar para la destruccin de misiles del ejrcito nicaragense al mismo tiempo que en Bolivia suceda lo mismo con los MANPADS. Y en tanto que Ortega y los sandinistas no estaban en el poder en 2005, Brennan se daba el lujo de presionar duramente a sus aliados polticos para la destruccin de los misiles.

De los cables, no solo evidenciamos que Brennan tena constantes reuniones de coordinacin con la oposicin poltica, sino que todas las reuniones tenan la intencin de socavar a los sandinistas antes y despus de que Ortega asumi el poder en 2006.

Brennan no haba llegado a Nicaragua para mejorar relaciones econmicas, sino que lleg para coordinar el trabajo que ms tarde concretara de la mano del embajador Paul Trivelli. De quien Brennan aprendi todas las tcticas para enfrentar a un gobierno de raz popular. Ciertamente, con Trivelli, Brennan aprendi a buscar un perfil en la oposicin, ya que buscaban ex-sandinistas como Herty Lewites que pudieran fragmentar la cohesin de los sandinistas. Adems, ya para entonces, tanto Brennan como Trivelli tenan definido su candidato de oposicin favorito en la figura de Eduardo Montealegre.

En la basta cantidad de fragmentos que se extrajeron para demostrar las acciones de Brennan y Trivelli, se constata la verdadera funcin de todas las agencias de ayuda internacional que despleg entonces Estados Unidos, como el Centro Carter, el IRI, el NDI y el IRI. No solo ello, tanto la Unin Europea la OEA y la ONU trabajaban de maneras directas e indirectas en la campaa para frenar a Ortega. La cantidad de diplomticos y embajadores que se aliaron para evitar que Ortega ganara, tambin fue completamente importante, entre los aliados estaban los embajadores, del Japn, Mxico, Noruega, Espaa y Finlandia, al respecto lase el cable 06MANAGUA1429, 30 de junio de 2006.

Brennan y Trivelli ejecutaron estrictamente todos los elementos de la poltica exterior de George W. Bush, de ello no hay duda, por ejemplo, en el cable 06MANAGUA348, de febrero de 2006 la embajada norteamericana coordin con el personal de la Cancillera nicaragense para que apoye las polticas anti-palestinas de Estados Unidos. Y ms adelante en un siguiente cable, el 06MANAGUA432, tambin de febrero de 2006 se expuso e inform al entonces subsecretario del Departamento de Estado, Thomas Shannon, de las ventajas de su futura visita a Nicaragua, con la que podra fortalecer a la derecha nicaragense, as como estimular el apoyo sobre el candidato elegido para enfrentar a los sandinistas y para continuar las polticas pro-estadounidenses, Eduardo Montealegre del PLC.

La embajada estadounidense era toda una maquinaria poltica de intervencin, en un siguiente cable, el 06MANAGUA432, canaliz a travs del IRI, 400 mil dlares para el Movimiento por Nicaragua. Y si hablamos de montos, otro cable, el 06MANAGUA1105 de mayo de 2006, se expone que una ONG pro-oposicin presento una propuesta de 1.3 millones de dlares al IRI para capacitar candidatos y observadores de la oposicin.

Y si bien los datos sobre financiamientos, sobre reuniones, sobre planes y sobre estrategias para fortalecer a la oposicin anti-sandinistas saltan plenamente, lo que ms llama la atencin es la promocin, entonces, del Caso Narvez. Aquel caso implicaba un supuesto abuso sexual por parte de Ortega contra su hijastra, caso que haba quedado sin ser demostrado y archivado desde 1998, sin embargo en el cable 06MANAGUA1105, se afirma: La embajada est sacando de sus fondos para la democracia, para que la CIDH ayude a Narvez en la promocin de su propio caso, as como tambin en el fortalecimiento de su fundacin Sobrevivientes () y luego desea viajar a Washington para reunirse con funcionarios de la OEA y del Departamento de Estado, as como con las ONG, que estn posiblemente interesadas en promover su caso. La misin ha buscado la asistencia del despacho para organizar citas en el Departamento de Estado, y con las ONG. Al facilitar los esfuerzos de Narvez para obtener audiencia, la atencin ser arrastrada hacia las cuestiones de carcter y gnero de Ortega en Nicaragua..

Si bien son muchos los episodios que puedo rememorar de la campaa intervencionista de Brennan en Nicaragua, es la anterior la ms importante, porque es en Bolivia donde a raz de un caso controversial y escandaloso se lograra atacar la figura de Evo Morales para el referndum del 21 de febrero de 2016, ello con la presencia de Peter Brennan y con la evidencia plena de una reunin que sostuvo con el ex director de Inteligencia y represor fascista, Carlos Valverde, el 11 de diciembre de 2015.

Y de hecho, con la revisin del pasado de Brennan, y a travs de l, es que se denuncia tcitamente, que PETER MEIER BRENNAN fue el responsable del escndalo Zapata en febrero de 2016, en todo sentido es completo y coherente, no solo el perfil de un agente poltico para la intervencin, sino que son sus acciones criminales realizadas en Nicaragua, y las que realiz en Bolivia a travs de la organizacin de la campaa opositora en 2016, las actuales impelen la exigencia de su expulsin, as como a la revisin exhaustiva de las relaciones entre Bolivia y Estados Unidos.

Por lo tanto, hay que dejar de lado los idealismos y las posiciones infantiles de buen trato con los representantes norteamericanos que nos visitan o trabajan en Bolivia, como tambin expuse en el libro, la misma figura de Michael J. Fitzpatrick, quien visit Bolivia el 20 de marzo de 2017, est comprometida con la desestabilizacin, como se leer en el captulo IV sobre Bolivia, Fitzpatrick tuvo un episodio de espionaje contra Bolivia totalmente probado, al respecto lase el cable 08ASUNCION661 de 2008.

Qu actitud debiramos tomar frente a la revelacin del verdadero perfil de un diplomtico que procuraba mantener bajo perfil en Bolivia? La duda, la sospecha, el realismo sobre los sujetos e individuos que vienen por parte de un gran poder aun hegemnico. Brennan en 2007 dijo sobre el apoyo a los opositores: A travs de USAID, organizaremos reuniones de seguimiento para los lderes de las bancadas con el NDI y el IRI. La oposicin de la Asamblea Nacional () podra estar produciendo algunos efectos positivos. (07MANAGUA466, 21 de febrero de 2007, confidencial).

Brennan saba muy bien que no poda dar dinero de forma directa a los opositores en Nicaragua, pero si saba que poda entregarlo a travs de organizaciones afines y fundaciones. Adems, Brennan les sugiri a los opositores que establecieran una fundacin para que a travs de ella se pueda apoyar mejor al partido de la oposicin, la ALN, lase el cable 07MANAGUA493 de febrero de 2007.

Y cuando se hace referencia a un apoyo econmico de los norteamericanos contra los sandinistas, quiero expresar lo siguiente: 4 millones de dlares para fortalecimiento de los partidos polticos, 250 mil dlares por ao para capacitacin de las fuerzas de oposicin, 2 millones de dlares adicionales para proyectos, 250 mil dlares anuales para el fondo para la democracia de respuesta rpida y 500 mil dlares anuales para el fondo de concientizacin publica para los aliados de la embajada. Estos nmeros son todos expuestos y detallados en el cable 07MANAGUA583 de marzo de 2007.

Es ms, Brennan confiesa en otro cable como Silvio Daz y Gerardo Bravo eran contactos clave de la embajada por muchos aos dentro del Ministerio de Defensa nicaragense, y como sus salidas del ministerio complicara la forma de obtencin de informacin de los norteamericanos, ello en el cable 07MANAGUA1537 de junio de 2007. Un dato sumamente importante, porque del mismo comprendemos el peligro de la existencia de personal nacional formado en Estados Unidos, ya que ellos se convirtieron en satlites y conductos de informacin, as como filtracin de datos sensibles que son luego usados por la embajada estadounidense.

Es por esa razn que la embajada norteamericana, as como otras embajadas procuran ofrecer becas y cursos de capacitacin a determinado personal dentro de cualquier estado receptor, que les es conveniente como contacto clave y aliado.

Ya finalizando, son muchos los aspectos que se pueden detallar para exponer la bajeza y miseria de Peter Brennan, pero todos ellos fueron ya expuestos en el trabajo de investigacin, para destacar solo algunos, aqu los ms relevantes al final de su campaa desestabilizadora en Nicaragua: apoyo del caso controversial de los Miskitos con 500 mil dlares por dos aos, promocin comunitaria en las reas opositoras con 365 mil dlares al ao, fomento de liderazgo poltico en 60 comunidades con 250 mil dlares, Congreso Permanente de Trabajadores y sindicatos opositores con 182 mil novecientos dlares por dos aos, etc. Vase el cable 07MANAGUA1543 de junio de 2007.

Brennan a su salida de Nicaragua en 2007 se dirigira a Costa Rica, donde tambin y como se expone completamente en el libro conspirara a favor de los intereses polticos norteamericanos, dando apoyo a Laura Chinchilla como la continuacin de las polticas hegemnicas de Estados Unidos sobre Costa Rica.

Con posterioridad fue enviado de nuevo al Departamento de Estado Homologo de Cancillera en Bolivia y posteriormente a Pakistn, lugar donde trabaj arduamente para reconstruir la imagen norteamericana, despus de la operacin militar que dio muerte a Osama Bin Laden en Abbottabad, Pakistn, el 2 de mayo de 2011. Y ya para el 28 de junio de 2014 Brennan llegara a Bolivia, siendo el resto de sus acciones conocidas por la prensa boliviana, algunas ms analizadas que otras, pero todas recin vinculantes ahora bajo un orden lgico a la luz de sus acciones en Nicaragua.

Y es en razn de las acciones plenamente expuestas ahora con el libro BRENNAN DESENMASCARADO, que queda totalmente evidenciado que no existen coincidencias en la poltica, y con ms nfasis si consideramos la poltica exterior proveniente de Estados Unidos.

Al final del trabajo se entregan no solo pruebas de declaraciones de y entorno a Brennan, sino que una lista de sus reuniones conspirativas en Nicaragua, por lo que bajo la prueba y los datos no hay ms que pedir la expulsin de Peter Brennan de Bolivia y la revisin en trminos realistas de la relacin Bolivia-Estados Unidos.





* Ivn F. Mrida A., es abogado internacionalista, es Master en Relaciones Internacionales, ateo, y socialista libertario.

Rebelin ha publicado este artculo con el permiso del autor mediante una licencia de Creative Commons, respetando su libertad para publicarlo en otras fuentes.