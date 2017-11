Honduras

"Convergencia contra el Continuismo" mostr el msculo

LINyM

Una multitudinaria y bulliciosa movilizacin que recorri las calles de la capital Tegucigalpa y concluy frente a las instalaciones del Tribunal Supremo Electoral, fue la contundente respuesta al llamado de la Convergencia contra el Continuismo y la Alianza de Oposicin contra la Dictadura -que lleva al comunicador Salvador Nasralla como candidato presidencial en las elecciones generales del 26 de noviembre- a expresar el rechazo a la reeleccin presidencial de Juan Orlando Hernndez y la profundizacin del modelo neoliberal.Miles de hondureos y hondureas abarrotaron el lugar e hicieron proprio el mensaje de la Convergencia, instancia que rene a organizaciones y sectores sociales, populares, sindicales y estudiantiles, de hacerle frente a los graves problemas polticos, econmicos y sociales que aquejan a Honduras, procurando encaminar el pas hacia una sociedad libre y fundada en democracia participativa e incluyente.Un llamado, aseguran las y los miembros de la Convergencia, que va ms all de pedir el rechazo a la reeleccin presidencial en cuanto inconstitucional y aprobada ilegalmente por instituciones controladas y cooptadas por el actual mandatario, sino que exhorta a atacar con fuerza el continuismo para la profundizacin del modelo neoliberal."No se trata solamente de elecciones, ni de un ttere como Juan Orlando (Hernndez), sino de combatir una estructura criminal pblico-privada basada en prcticas corruptas, que goza de la proteccin de los cuerpos represivos del Estado, de una maquinaria meditica que invisibiliza las luchas en los territorios contra el modelo extractivista, y de cuerpos militares que asesinan, como lo hicieron con Berta Cceres", dijo Bertha Zniga, coordinadora del Copinh e hija de la dirigente indgena lenca asesinada el 2 de marzo de 2016.En este sentido, el padre Ismael "Melo" Moreno, director de Radio Progreso y miembro de la Convergencia, dio lectura de los 14 puntos/compromisos que integran la propuesta presentada a las fuerzas polticas aglutinadas en la Alianza de Oposicin contra la Dictadura.Entre otros puntos, el padre Melo seal la lucha contra la ilegalidad de la reeleccin, revertir el proceso de privatizacin de los servicios pblicos, derogar las Zonas de empleo y desarrollo econmico (Zede) mejor conocidas como ciudades modelo, as como todas aquellas leyes que concesionan los bienes comunes y los territorios.Asimismo, pidi derogar las leyes que coartan, cercenan y violan los derechos laborales, impulsar una reforma agraria profunda que ataque la concentracin de la tierra en manos de pocas familias, as como dar impulso a la pequea y mediana empresa y a una verdadera reforma fiscal.Tambin demand desmilitarizar la sociedad, garantizar la independencia de poderes, atacar de frente la corrupcin y la impunidad, as como luchar para que se haga justicia en el caso de Berta Cceres y de todas aquellas personas asesinadas por defender la vida, la tierra y los bienes comunes.En 2015, la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, controlada por el partido gobernante, emiti dos fallos declarando la inaplicabilidad del artculo 239 de la Constitucin, que prohbe la reeleccin presidencial.Por algo similar -aunque siempre neg que el movimiento por la IV Urna tuviese propsitos reeleccionistas- el ex presidente Manuel Zelaya sufri un golpe de Estado que lo desterr por dos aos.Los supuestos "defensores de la Constitucin y la institucionalidad" que, con el apoyo de los militares, orquestaron y llevaron a cabo aquel golpe, son los mismos que ahora pretenden asegurar la reeleccin del presidente Juan Orlando Hernndez mediante triquiuelas legales.El recurso presentado ante el TSE por la Convergencia contra el Continuismo, y avalado por la Alianza de Oposicin contra la Dictadura, para anular la inscripcin de Juan Orlando Hernndez como candidato presidencial por ser inconstitucional e ilegal, fue rechazado por los magistrados electorales."Con esta decisin ellos tambin estn incurriendo en el delito de traicin a la patria. Estamos indignados ante tantos atropellos. Es humillante vivir en un pas como Honduras y saber que nos siguen pisoteando, no solamente con la bota militar sino tambin con una dictadura que quiere ser permanente, y que responde a los intereses de una gran oligarqua y del imperialismo de los Estados Unidos que la protege", manifest Carlos H. Reyes de la Convergencia contra el Continuismo."El seor Juan Orlando Hernndez, al quererse reelegir, lo que est haciendo es propiciando una nueva forma de golpe de Estado a travs de las urnas, y por eso no hay que votar por la reeleccin", agreg Reyes.Finalizando la actividad, el ex presidente Manuel Zelaya y el candidato presidencial de la Alianza, Salvador Nasralla, anunciaron que no aceptarn el sistema de transmisin, conteo y divulgacin de los resultados electorales que utiliza el TSE."Este resultado no lo vamos a reconocer y proponemos que la noche del 26 de noviembre, el pueblo confie solamente en el centro de informacin de resultados que va a montar, paralelamente a este espurio Tribunal, la Alianza de Oposicin contra la Dictadura", dijo Zelaya.Ambos destacaron que las actas fsicas de cada junta receptora sern el nico documento que reconocer la oposicin. "No vamos a dejar que nos arrebaten el triunfo. No vamos a dejar que se irrespete la voluntad popular", concluy Nasralla.Fuente: LINyM