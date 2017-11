Por qu apoyar a Marichuy

La vocera del Consejo Indgena de Gobierno, Marichuy Patricio Martnez (MPM), se presenta a las elecciones presidenciales de 2018 con el objetivo de organizar los pueblos, las comunidades, la poblacin trabajadora y la izquierda anticapitalista para una lucha que supera ampliamente el proceso electoral. Su candidatura confa slo en la unificacin de las fuerzas del pueblo mexicano, que hasta ahora libran una lucha dispersa, y apuesta a la elevacin del nivel de conciencia de los oprimidos cuya mayora actualmente an comparte la ideologa de sus explotadores.

Marichuy tiene conciencia de que carece de una mquina electoral y de que enfrenta la hostilidad de todos los factores de poder (bloque empresarial, prensa y medios de comunicacin del capital, conservadores y oportunistas que buscan ventajas personales en las instituciones estatales, organismos represivos del Estado capitalista, oligarqua gobernante al servicio del capital financiero y del imperialismo estadounidense).

Su propuesta, surgida de los ms pobres y apoyada por stos y por los ms conscientes, no busca ocupar posiciones de poder en el Estado capitalista sino crear poder popular cambiando la subjetividad de las mayoras trabajadoras, organizando y reuniendo las fuerzas de stas, elevando la moral y la autovaloracin de los oprimidos para llevarlos a la lucha social y a cambiar el pas.

Su participacin en el proceso electoral es lo opuesto del electoralismo, de las promesas preelectorales que se olvidan al da siguiente de las elecciones, de los programas-que-jams-se-ejecutarn, de la hipocresa y del engao electoral, del engao para conseguir votos que expresan todo el desprecio de quien los obtiene por quienes incautamente se los dan y es lo contrario de la compra de votos por limosnas que quitan toda dignidad a los que venden su ciudadana por un plato de lentejas.

Por eso, en primer lugar, hay que darle una firma para afianzar su derecho a presentarse en las elecciones organizadas por y para el capitalismo como candidata anticapitalista, mujer trabajadora y exponente avanzado de los indgenas.

La mera obtencin de ms de un milln de firmas para validar su candidatura sera ya de por s un gran triunfo organizativo y poltico porque demostrara que hay una gran cantidad de mexicanas y mexicanos que luchan contra la discriminacin racial y contra la opresin de las mujeres y que, por eso mismo, son capaces de firmar para hacer respetar el derecho ajeno dejando momentneamente de lado las diferencias de opiniones polticas partidarias.

El logro antes de diciembre de la cantidad de firmas que exige el INE ser posible por el apoyo de los anticapitalistas, como la Organizacin Poltica de los Trabajadores (OPT), el Partido Revolucionario de los Trabajadores (PRT), la Nueva Central de los Trabajadores (NCT) pero, sobre todo, por el de grupos organizados de trabajadores y de oprimidos y demcratas consecuentes presentes sobre todo en MORENA y, en mucho menor medida, entre los simpatizantes de otros partidos y con el apoyo militante de vastos grupos de estudiantes en todo el pas que as rendiran homenaje concreto a los 43 normalistas de Ayotzinapa vctimas del terrorismo de Estado.

Firmar el pedido de la candidata indgena no obliga a nadie a dejar de lado otras opciones porque Marichuy no compite con nadie en el campo electoral ya que ese no es su terreno de lucha y porque tiene plena conciencia de que la oligarqua que controla el pas como agente del capital financiero internacional jams reconocera un candidato que no sea de la familia y, mucho menos an, uno anticapitalista que, para colmo, movilizara a las mujeres y a los indgenas y tendra, por lo tanto, gran simpata en toda Amrica Latina e incluso en Estados Unidos. Compite, en cambio, y mucho, en la disputa por las mentes y los corazones de los oprimidos, contra el hecho aberrante de que existan pobres que aceptan la ideologa de quienes los hunden en la pobreza y explotados que creen que su explotador es su benefactor.

En sus banderas MPM se define anticapitalista. La recoleccin de firmas para su campaa, sin embargo, ganara en fuerza e mpetu y tendra mucho mayor eco si a esa fundamental definicin general le agregase la exigencia de un plan nacional de trabajo para reducir la desocupacin y el trabajo informal y la emigracin y recibir a los compatriotas expulsados por Trump.

Sera necesaria asimismo la reivindicacin de un aumento general de salarios del 50 por ciento (dada la cada de los salarios reales y el hecho de que la mayora de los trabajadores no gana tres salarios mnimos), la exigencia de un sostn a la agricultura familiar y ejidal y de una amplia proteccin legal a los trabajadores mexicanos emigrados perseguidos por Trump y la demanda de priorizar la educacin pblica, favoreciendo a los ms pobres desde la primaria hasta las Universidades.

El capital es internacional e internacionalista debe ser el anticapitalismo. No es posible un gobierno solamente de indgenas pues stos son una minora y necesitan aliados fraternos entre los campesinos y trabajadores de todo tipo. Por eso, para hacer alianzas, hay que definir por cul gobierno futuro se combate.

Es fundamental adems organizar la oposicin a la preparacin de guerras imperialistas que implican en todos los pases una represin a los movimientos sociales y la eliminacin de las conquistas histricas de los trabajadores- y defender los pases que debilitaron la cadena del imperialismo y que, como Cuba o Venezuela, son hoy blanco del Pentgono. El silencio refuerza los planes agresivos del capital.

El programa selecciona y forma los cuadros y da conciencia de s mismos a los habituados a recibir todas las ideas de quienes les oprimen. Precisar el programa anticapitalista, por eso, es indispensable para lo que vendr en los prximos aos.



