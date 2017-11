Un turbio negocio

El Telgrafo

Acaba de estallar una bomba que tendr grandes efectos polticos: la glosa emitida por la Contralora General contra la exministra del Ambiente y asamblesta Marcela Aguiaga, adems de otras siete personas, entre ellas Jos Noritz, exdirector general del Issfa (Instituto de Seguridad Social de las Fuerzas Armadas).El monto de la glosa no es pelo de cochino: son $ 41 millones por los que deben responder Marcela Aguiaga y sus compaeros de la mencionada lista. El motivo del problema se remonta a 2010, cuando el Issfa y la exministra negociaron la compraventa de 66 lotes de terreno en Guayaquil, que figuraban como propiedad del Issfa, que estaban avaluados en $ 7 millones, pero que se pact en la astronmica suma de $ 48 millones, es decir, con un sobreprecio visible de $ 41 millones.Marcela Aguiaga alega hoy que el avalo municipal no tena que ver con el negocio, pues no se trataba de negociar sobre un terreno que estuviera bajo esa jurisdiccin, sino que la zona donde estn los predios fue declarada rea protegida, por lo que no deba intervenir la autoridad seccional (Municipio de Guayaquil). Es decir que el mentado avalo no deba ser tomado en cuenta. Por su parte, Noritz afirma que tiene el respaldo militar respecto de su actuacin, mientras los actuales directivos del Issfa anuncian que no han pagado aquella diferencia ni la pagarn.El argumento de la exministra, adems de frgil, resulta peligroso, pues de aceptrselo, querra decir que el Ministerio del Ambiente puede negar el patrimonio del pas, como son, por ejemplo, las reas protegidas, a su entero gusto y sabor. Que la disposicin de la Contralora tiene un matiz poltico y entraa una forma de persecucin, podra explicarse, dada la figura de Aguiaga, quien es directora provincial del Guayas de Alianza PAIS y se la reconoce pblicamente como una decidida corresta, cuando serlo se ha convertido no solo en mala palabra sino delictivo. A tal punto han llegado los odios sectarios y la manipulacin de capos derechistas y oportunistas.Al respecto, conviene recordar que fue el entonces presidente Rafael Correa quien denunci la irregularidad de este turbio negocio, siendo la morosidad de las autoridades de control anteriores las que dejaron el caso sin tratamiento alguno. Por su parte, a raz del suceso, el secretario jurdico de la Presidencia de entonces, Alexis Mera, adujo que todo este desaguisado haba sido un error de buena fe.Ante ello, por nuestra parte, en esos das escribimos en este diario un artculo en que demandbamos un trato urgente y profundo del asunto, sin contemplacin alguna, sealando que, si bien en una cuenta domstica puede haber errores de buena fe, no caba que se produjeran ni admitieran en negocios donde se comprometan los fondos del Estado, que nos pertenecen a todos los ecuatorianos.Ahora nos ratificamos en nuestro punto de vista, lamentando que se mezclen los rectos procedimientos con intereses polticos de baja calaa, y deseosos de que veamos dirigentes polticos que no se enloden ni enloden a sus agrupaciones con censurables acciones.Fuente: http://www.eltelegrafo.com.ec/noticias/columnistas/1/un-turbio-negocio