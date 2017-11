Las masacres con armas de fuego y su relacin con la violencia domstica

Democracy Now!

La masacre ocurrida la semana pasada en la iglesia bautista de la comunidad de Sutherland Spring, en Texas, fue un crimen terrible y, tambin, terriblemente predecible. Como otras masacres similares, el hecho es representativo del problema sistmico que existe en Estados Unidos con las armas y la violencia. El responsable de asesinar a 26 personas y herir a otras 20 antes de suicidarse fue, presumiblemente, Devin Patrick Kelley, un hombre blanco que haba sido miembro activo de la Fuerza Area estadounidense. Este tiroteo en masa es otro ejemplo letal del vnculo entre violencia domstica y masacres con armas de fuego.

Cuando integraba la Fuerza Area, Kelley fue hallado culpable de agredir a su esposa y de fracturarle el crneo a su hijastro, que no llegaba a tener dos aos de edad. La Fuerza Area lo someti a una corte marcial y lo mantuvo confinado durante un ao, pero no inform su sentencia al Sistema Nacional Instantneo de Verificacin de Antecedentes Penales del FBI . Esta no fue la nica seal de alarma: tambin haba cometido abuso violento contra animales y emitido amenazas de muerte hacia sus superiores de la Fuerza Area. Segn se inform, le haba estado enviando mensajes de texto amenazadores a su suegra, que concurra frecuentemente a la iglesia donde Kelley cometi el asesinato en masa.

Sarah Tofte, directora de investigacin del movimiento a favor del control de armas Everytown for Gun Safety, declar en una entrevista para Democracy Now!: La mayora de las masacres con armas de fuego estn relacionadas de alguna manera con la violencia domstica o familiar. El equipo de Tofte acaba de publicar un nuevo informe, que indica que en el perodo 2009-2016, en ms de la mitad de las masacres con armas de fuego, los agresores mataron a sus parejas u otros miembros de sus familias. La violencia domstica es ms que una seal de alarma; es un crimen en s mismo. Entre otras cosas, el informe seala:

La presencia de un arma de fuego en una situacin de violencia domstica hace que sea cinco veces ms probable que una mujer resulte asesinada.

Las mujeres en Estados Unidos tienen una probabilidad 16 veces mayor de ser asesinadas con un arma de fuego que las de otros pases de altos ingresos, lo que hace que este pas sea el ms peligroso en el mundo desarrollado en cuanto a violencia con armas de fuego hacia las mujeres. Todos los aos, las mujeres estadounidenses sufren 5,3 millones de incidentes de violencia por parte de sus parejas.

Cincuenta mujeres estadounidenses son asesinadas cada mes por disparos efectuados por sus parejas, y muchas ms resultan heridas. Cerca de un milln de mujeres que hoy se encuentran vivas son sobrevivientes de ataques con arma de fuego por parte de sus parejas.

Soraya Chemaly, directora del Proyecto de Discurso del Centro de Medios de Mujeres ( WMC , por sus siglas en ingls), afirm en una entrevista para Democracy Now!. No hay absolutamente ninguna duda de que la prctica de la violencia dentro de un hogar, en un ambiente ntimo, hacia personas que, en teora, el agresor ama, abre camino a la violencia pblica.

Soraya prosigui: El tema de fondo es cmo abordamos la violencia privada, cmo abordamos la violencia sexual, qu pensamos en torno a la violencia de gnero. La divisin pblico-privada con la que estamos trabajando no est resultando para nada, porque tendemos a presentar esta violencia terrorista privada de un modo que parece irrelevante para el mbito pblico. Si pensamos en el hecho de que en Estados Unidos hay tres mujeres al da asesinadas por su pareja, si eso ocurriera en un solo incidente y estuviramos hablando de entre 20 y 25 mujeres muertas a la semana en un solo incidente, quizs las personas comenzaran a reaccionar y a prestar atencin.

Mariame Kaba, activista y educadora que trabaja en programas contra la violencia domstica, nos dijo: Nos quedamos enfrascados en el intento de etiquetar a la violencia masiva como terrorismo. Pero lo que tenemos que hacer y no estamos pudiendo es poner fin a la violencia contra las mujeres, contra las personas sin gnero declarado y contra los nios y nias, que es lo que est en la raz de estas formas de violencia armada y tiroteos en masa. Sera mejor que nos enfoquemos en tratar de poner fin a estas otras formas de violencia, que son en s mismas violencia en masa.

El vicepresidente de Estados Unidos, Mike Pence, viaj a Sutherland Springs para reunirse con familiares de las vctimas de la masacre. Pence es un miembro de larga data de la Asociacin Nacional del Rifle ( NRA , por sus siglas en ingls) con calificacin A. Como congresista, vot para impedir que una persona pueda demandar a los fabricantes de armas y para suavizar las leyes que rigen las compras interestatales de armas. Esta semana, Pence atribuy la culpa de la masacre en Texas a fallas burocrticas y a la enfermedad mental del atacante. A principios de este ao, el presidente Donald Trump revirti una normativa de la era Obama y facilit que las personas con problemas de salud mental pudieran adquirir armas.

Trump se encontraba en Japn en el momento de la masacre de Texas, en el marco de una gira en la que intentaba vender miles de millones de dlares en armamento a los aliados regionales al tiempo que insista con su retrica beligerante contra Corea del Norte. El presidente debera aprender de los pases que visita. En Japn, un pas de 127 millones de habitantes, hay menos de diez muertes causadas por armas de fuego en un ao tpico, principalmente debido al estricto control de armas. Esa cifra es un gran contraste con las ms de 33.000 muertes anuales causadas por armas de fuego en Estados Unidos.

En medio de las negociaciones para la venta de armamento, cuando se le pregunt sobre el control de armas a la luz del horror ocurrido en Texas, Trump sostuvo que era demasiado pronto para hablar de cambios en la poltica de armas. Cuntas masacres ms tendrn que ocurrir?

2017 Amy Goodman

Traduccin al espaol del texto en ingls: Ins Coira. Edicin: Mara Eva Blotta y Democracy Now! en espaol, [email protected]

Amy Goodman es la conductora de Democracy Now!, un noticiero internacional que se emite diariamente en ms de 800 emisoras de radio y televisin en ingls y en ms de 450 en espaol. Es co-autora del libro Los que luchan contra el sistema: Hroes ordinarios en tiempos extraordinarios en Estados Unidos, editado por Le Monde Diplomatique Cono Sur.

Fuente:http://www.democracynow.org/es/2017/11/10/las_masacres_con_armas_de_fuego