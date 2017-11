Est saliendo Irak de cuarenta aos de guerra?





Hay un creciente clima de autoconfianza en Bagdad que no haba visto desde que visit por primera vez Irak en 1977. El pas pareca entonces encaminarse hacia un futuro pacfico y prspero gracias al aumento de los ingresos del petrleo. Slo varios aos despus fue evidente que Saddam Hussein era un monstruo cruel con una desastrosa tendencia a iniciar guerras imposibles de ganar. Entonces poda conducir con seguridad por todo Irak , visitando las ciudades de Mosul a Basora, que se convirtieron en letalmente peligrosas en los siguientes 40 aos.

Las calles de la capital estn llenos de gente que compra y come en los restaurantes hasta muy entrada la noche. Mirando por la ventana del hotel, puedo ver a la gente, por primera vez en muchos aos, construyendo cosas que no son fortificaciones militares. No hay manchas siniestros de humo negro en el horizonte sealando donde han estallado las bombas. Ms importante, hay un sentimiento popular de que las dos victorias de las fuerzas de seguridad iraques en Mosul en julio y Kirkuk el 16 de octubre han cambiado de forma permanente el equilibrio de poder a favor de la estabilidad. El primer ministro Haider al-Abadi, criticado por dbil y vacilante, es hoy en da elogiado casi por todos por su tranquilidad, decisin y exito en la lucha contra Isis y por hacer frente a los kurdos.

Detecto una cierta desenvoltura en Bagdad que no he visto antes, dice el historiador y ex ministro iraqu Ali Allawi. Al-Abadi apenas ha metido la pata desde el inicio de la crisis de Kirkuk. Un funcionario de seguridad iraqu recientemente retirado aade que fue una suerte para todos los iraques, que [el presidente kurdo Masoud] Barzani provocase la confrontacin cuando lo hizo. La gente en la capital estn empezando a parecer ms como vencedores que vctimas.

La vida en Bagdad es anormal comparada con cualquier otra ciudad: sigue llena de muros de losas de hormign que siempre me recuerdan lpidas gigantes. Numerosos puestos de control exacerban los atascos terribles. Los ataques con bombas de Isis son mucho menos frecuentes que solan ser antes, pero hay recuerdos de las atrocidades del pasado, como el camin bomba en el distrito de Karada el 3 de julio de 2016, que mat a 323 personas e hiri a cientos ms. Muchos de ellos murieron quemados en edificios con revestimiento de plstico en el exterior que se incendiaron como la Torre Grenfell, seala un observador iraqu cuando pasamos por delante del lugar de la explosin.



La violencia no ha terminado del todo: la mayora chita estn a punto de celebrar el festival Arbaeen el 10 de noviembre cuando millones de peregrinos caminan hasta la ciudad santa de Kerbala para llorar la muerte del imn Hussein en una batalla en el ao 680 AD. El camino entre Kerbala y la ciudad santa de Nayaf, ya est decorada con miles de banderas de luto, intercaladas con otras verdes y rojas, y hay miles de tiendas de campaa improvisadas donde los peregrinos pueden descansar y comer.



El gran nmero de peregrinos hace que sea imposible protegerlos a todos, por lo que Isis tambin puede atacar con bombas a la gran multitud de peregrinos en un intento de demostrar que no ha desaparecido por completo. A pesar de ello, la derrota largamente esperado de Isis es muy real, pero el mayor aliento a la moral pblica viene del derrumbe inesperado, con poca resistencia y en un corto espacio de tiempo, del cuasi-estado kurdo en el norte de Irak, que haba gobernado una cuarta parte del pas.



La historia iraqu en los ltimos 40 aos ha estado llena de supuestos puntos de inflexin para mejor frustrados, que resultaron ser solamente el comienzo de una nueva fase en las guerras civiles interminables de Irak desde que los estadounidenses derrocaron a Saddam Hussein en 2003.



Todas las partes han llegado a ser, en diferentes perodos, instrumentos de sus apoyos extranjeros, pero este perodo puede estar llegando a su fin debido sobre todo a que las guerras han tenido ganadores y perdedores.



La poltica comunal no es la nica caracterstica determinante en el paisaje poltico iraqu, pero las comunidades chita, sunita y kurda son sus principales componentes. Los sunitas, una quinta parte de la poblacin, han perdido ampliamente debido a que Isis se convirti en su principal vehculo de oposicin al gobierno central. Justa o injustamente, comparten su derrota. Sus grandes ciudades, como Mosul y Ramadi, estn en ruinas. Las aldeas sunitas que bordean las principales carreteras a menudo han sido arrasadas, ya que consideraban bases de apoyo de guerrillas locales que plantaban IEDS (minas y bombas -trampa artesanales). Los campos de desplazados estn llenos de sunitas desplazados.



La cooperacin chi-kurda naci en la oposicin a Saddam Hussein y fue la base para los gobiernos compartidos post-Saddam. Pero ambas partes se sentan defraudadas por la otra y Bagdad y Erbil comenzaron a considerarse capitales de dos estados hostiles enfrentados.



Por muy grandes que fueran sus diferencias, tal vez no hubieran estallado en pblico durante unos aos si Barzani y su Partido Democrtico del Kurdistn (PDK) no hubieran tenido la asombrosamente mala idea de celebrar un referndum sobre la independencia kurda el 25 de septiembre pasado. Fue uno de los grandes errores tcticos de la historia de Irak, si no de Oriente Medio: el PDK ahora se queja de que fue vctima de maquinaciones iranes, pero su verdadero error fue enfrentarse al gobierno iraqu cuando era poltico y militarmente mucho ms fuerte despus de volver a capturar Mosul a Isis. Independientemente de que lder kurdo traicion o no a la causa, sus Peshmergas habra perdido la guerra.

Irnicamente, los kurdos iraques pueden perder una gran parte de la independencia que tenan antes de la consulta. Han perdido no slo la provincia petrolera de Kirkuk, sino que tambin pueden perder el control de las fronteras de sus tres provincias centrales. las fuerzas regulares iraques estn presionando hacia la crucial ciudad fronteriza de Fishkhabour, entre el Kurdistn iraqu y Turqua. Al-Abadi rechaz la semana pasada una oferta kurda de congelar el resultado del referndum, exigiendo su anulacin completa, aunque ahora slo tiene un valor simblico.

Los iraques en Bagdad desconfan con razn de las predicciones de un retorno a la vida normal despus de 40 aos de crisis permanente. Ha habido falsos amaneceres antes, pero esta vez las perspectivas de paz son mucho mejores. El mayor riesgo es una colisin entre los EEUU e Irn en la que Irak sera el campo de batalla poltico - y posiblemente militar. Barzani y el PDK estn promoviendo la idea de que los paramilitares de Hashd al-Shaabi chitas apoyados por Irn estn a la vanguardia de todas las batallas, aunque de hecho Kirkuk fue tomada por dos regimientos de lite del Servicio Antiterrorista de Bagdad y la 9na divisin acorazada.

El xito de las fuerzas regulares iraques es tal que uno de los peligros es que tanto ellas como el gobierno de Bagdad se vuelvan demasiado confiados y mal interpreten su poder real, no garantizando que todas las comunidades de Irak reciben una parte razonable de la tarta nacional en trminos de poder, dinero y trabajos. Una regla de oro de la poltica iraqu es que ninguna de las tres principales comunidades puede ser marginada de forma permanente o aplastada, como Saddam Hussein descubri a su costa. El final de la era de las guerras en Irak es una buena noticia para los iraques, pero tambin para el resto del mundo.

Fuente: http://www.counterpunch.org/2017/10/30/is-iraq-coming-to-the-end-of-forty-years-of-war/

Traducido por Enrique Garca para Sin permiso