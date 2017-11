Intrigas polticas en el partido de gobierno

Atrincherados

Brecha

La guerra de posiciones, tambin conocida como guerra de trincheras, si bien fue utilizada como tctica militar en la guerra de secesin de Estados Unidos y en la guerra ruso-japonesa, adquiri su protagonismo mundial a partir del fracaso de la ofensiva relmpago iniciada en Europa por los alemanes en 1914. La estrategia militar de frentes estables inmoviliz durante aos a los ejrcitos en lneas de trincheras. Este nuevo escenario blico propici una guerra de desgaste, produjo un elevadsimo nmero de bajas y arruin la moral de los soldados que se vieron obligados a luchar durante aos en penosas condiciones.

En los prrafos ms legendarios de sus Cuadernos de la crcel, Antonio Gramsci reflexionara sobre estas estrategias de guerra, posicin y maniobra definiendo a esta ltima como el asalto, entendiendo al Estado como apenas una trinchera avanzada ms del conjunto de fortificaciones de los sectores populares en su lucha por la hegemona. Gramsci tuvo que releer a Maquiavelo para entender que la hegemona es la capacidad orgnica de los sectores dominantes para convencer a las mayoras sociales de aceptar los relatos que justifican y explican el orden poltico.

La guerra de posiciones, la disputa por la hegemona y parte del pensamiento estratgico de Gramsci con respecto al funcionamiento del poder y del Estado moderno volvieron a tomar actualidad en la disputa poltica existente en Ecuador.

A finales del pasado octubre la faccin hard de seguidores del ex presidente ecuatoriano Rafael Correa dentro del partido gobernante, Alianza Pais que controla una parte importante de la directiva nacional de dicho partido, determin unilateralmente y de forma no reglamentaria retirar al presidente de Ecuador, Lenn Moreno, de la presidencia de su agrupacin poltica y posicionar en su lugar a Ricardo Patio (quien ejerca como segundo vicepresidente del partido; el primer vicepresidente est preso, investigado por corrupcin). El objetivo era hacerse fuertes en las trincheras del aparato del partido oficialista con el fin de obstaculizar las reformas emprendidas por el actual mandatario y su equipo ministerial.

Sin embargo, apenas unas horas despus, varios miembros del gabinete presidencial y del bur poltico de Alianza Pais rechazaran pblicamente dicha decisin, definindola como arbitraria y antidemocrtica. Ante la confusin generalizada de la militancia, simpatizantes y redes clientelares del partido poltico hegemnico en Ecuador, el Tribunal de Garantas Penales dej de forma inmediata sin efecto la decisin adoptada por la directiva nacional del partido, prohibiendo al Consejo Nacional Electoral inscribir al ex ministro corresta Ricardo Patio como nuevo presidente de Alianza Pais.

Orgenes de la intentona

El enfrentamiento entre correstas y morenistas en el partido gobernante tiene su origen prcticamente en el mismo da de la investidura del presidente actual, Lenn Moreno.

Pese a que Moreno fue parte del binomio presidencial de Rafael Correa en las elecciones de 2006 y de 2009, ejerciendo durante ambas legislaturas como vicepresidente de la repblica, en la actualidad el ex mandatario ecuatoriano es el principal opositor de su gobierno. En la guerra de trincheras dentro de Alianza Pais y en los distintos frentes institucionales, mientras los partidarios de Moreno han trazado una poltica de reformas que conlleva una narrativa autocrtica respecto de determinadas polticas pblicas aplicadas durante la anterior legislatura y la apertura de procesos de investigacin sobre distintos casos de corrupcin institucional, los correstas intentan derrumbar la figura del presidente posicionndolo como un traidor que se ha aliado con la derecha.

En esta pulseada que se viene dando en los poco ms de seis meses de mandato de Moreno, el corresmo al menos hasta ahora aparece como claro perdedor. Mientras el actual mandatario ostenta elevados ndices de popularidad, la figura de Rafael Correa quien dej una economa nacional en recesin se ha visto seriamente deteriorada, mientras se destapan cada vez ms casos de corrupcin entre sus colaboradores cercanos.

El ltimo movimiento tctico del presidente Moreno fue convocar a una consulta popular sobre siete propuestas, entre las cuales se destacan la anulacin de la enmienda constitucional realizada en la ltima etapa corresta que permite la reeleccin indefinida del presidente de la repblica, buscando imposibilitar que Rafael Correa sea candidato presidencial en las prximas elecciones; y la reestructuracin del Consejo de Participacin Ciudadana y Control Social organismo estatal compuesto por personalidades afines al ex mandatario, abriendo la posibilidad de evaluar el desempeo de las autoridades en organismos de control del Estado, y cesarlas.

De ser aprobadas estas dos reformas y todos los sondeos de opinin hasta el momento as lo indican, el corresmo sufrir un vaciamiento completo de poder y se anulara cualquier posibilidad futura de una rearticulacin poltica de esta tendencia.

Y el movimiento de los sectores correstas dentro de su organizacin poltica, buscando la destitucin y posterior expulsin de Lenn Moreno del partido, se debe justamente a la iniciativa del actual gobierno de llevar a cabo dichas reformas. En paralelo, esta fraccin poltica est presionando a la Corte Constitucional cuya composicin viene del perodo anterior y tiene clara afinidad con Correa buscando que dichas preguntas no sean viabilizadas. De igual manera los correstas en la bancada oficialista, buscan bloquear las iniciativas polticas provenientes del Ejecutivo y el juicio poltico contra el encarcelado vicepresidente Jorge Glas.

Juego de estrategias

Sin fuerza poltica y apoyado ya tan slo por un sector de voto duro identificado con sus postulados, el cual se estima entre el 20 y el 23 por ciento del electorado, el corresmo es consciente de que el tiempo juega en su contra.

El diseo estratgico del corresmo para intentar destituir a Moreno consista en generar una crisis poltica dentro de Alianza Pais que desembocase en una convencin nacional extraordinaria, la cual, con Rafael Correa a la cabeza, permitiese recobrar las riendas de su partido y la hegemona perdida en la poltica nacional. Sin embargo este movimiento poltico, creado apenas seis meses antes de su primera victoria electoral en 2006, y sin bases polticas en aquel entonces, se construy verticalmente a la sombra del poder, con cuadros y caciques polticos de perfil arribista, y fuertemente enraizado en la tradicional poltica clientelar ecuatoriana, elementos que dejaron de ser funcionales al corresmo una vez que el ex mandatario abandon la poltrona presidencial.

Los resultados de este ltimo pulso poltico han sido devastadores para Rafael Correa: los morenistas anunciaron pblicamente que 44 de los 75 asamblestas que conforman la bancada oficialista en la Asamblea Nacional se alinearon con Lenn Moreno, lo que vino a significar que Correa perdi el control del Legislativo, mientras que la mayora de las direcciones provinciales del partido han manifestado su rechazo a la resolucin de la directiva nacional y su apoyo a Lenn Moreno.

Pese a ello, Ricardo Patio, principal operador poltico de Correa en el pas mientras ste sigue residiendo en Bruselas, anunci la pronta llegada del ex mandatario a tierras ecuatorianas, previendo que los principales dirigentes correstas que participaron en esta movida podran ser expulsados por la Comisin de tica y Disciplina de Alianza Pais.

Si Rafael Correa vuelve en los prximos das a Ecuador posiblemente no ser para restablecer su liderazgo en el partido que fund ya que las trincheras del corresmo en l y en diferentes instituciones han quedado sumamente debilitadas, sino para liderar la conformacin de una nueva organizacin poltica buscando confrontar polticamente con el actual gobierno y oponindose a la consulta popular.

Riesgo de desgaste

El presidente Moreno ha sabido rentabilizar polticamente su distanciamiento de Correa, planteando la necesidad del dilogo y el consenso en una sociedad que haba quedado fuertemente polarizada, y llevando la bandera de la lucha contra la corrupcin. No obstante, la capacidad de ejecucin poltica del gobierno ha sido limitada: an no se sabe cul es la hoja de ruta de esta legislatura. Y al tratarse de un presidente cuya popularidad se basa nicamente en el discurso, esto comienza a generar ciertas desconfianzas en la sociedad.

Por su parte, tanto Rafael Correa como sus operadores en el gobierno y en Alianza Pais buscan articular su estrategia en torno al miedo ciudadano de una posible vuelta de Ecuador al pasado, algo ya utilizado campaa tras campaa electoral durante la ltima dcada.

Se trata de un argumento poco consistente si se toma en cuenta que actualmente en Ecuador la oposicin poltica a Alianza Pais no existe. Hace tiempo que sta ha quedado sin espacio en el tablero de juego nacional. De igual manera, los movimientos sociales y el indgena en particular se han quedado sin voz. Tras diez aos de persecuciones y criminalizacin de la protesta social, stos se encuentran actualmente inmersos en negociaciones con un gobierno que al menos se dispone a escucharlos.

As, el panorama poltico a mediano plazo en Ecuador apunta como desolador. Mientras Alianza Pais se autodestruye, ni la oposicin conservadora ni la izquierda tradicional son capaces de posicionar alternativas con cierta legitimidad social. A su vez, el electorado es incapaz de distinguir entre las categoras polticas tradicionales de izquierda y derecha, pues luego de una dcada de un discurso institucional revolucionario, adornado con viejas canciones reivindicativas y loas a mltiples mitos revolucionarios, result que los grupos econmicamente ms beneficiados por el rgimen fueron los de siempre, mientras la sociedad sigue estando muy desequilibrada a favor de los histricamente privilegiados. Se denota as un hasto creciente por la poltica tradicional en sectores cada vez ms amplios de la sociedad, por lo cual la poltica ya no se discute en trminos de izquierda-derecha.

Por su parte, la incapacidad de renovacin en los liderazgos histricos de los movimientos sociales ecuatorianos sigue mermando la posibilidad de nuevas formas de intervencin, la articulacin de un discurso diferenciado y el reposicionamiento de lo no institucional en el mbito de la poltica, quedando sta limitada a las luchas de poder entre estructuras partidistas, que se disputan el control de unas instituciones que no estn diseadas para transformar la sociedad, sino ms bien para resistir los cambios que en la actualidad sta demanda.

No circulan ideas novedosas en la poltica ecuatoriana, y no se est alimentando intelectualmente a una sociedad que busca, sin encontrar, estilos diferentes de ejercer y actuar en poltica.

Con tales condiciones es fcil prever que, ante la ausencia de alternativas crebles, si el actual gobierno no es capaz de concretar polticas exitosas que dinamicen la economa nacional, generen empleo digno y revitalicen la capacidad adquisitiva de las grandes mayoras, Ecuador estar inmerso durante la actual legislatura en una nueva crisis de representatividad.Fuente: