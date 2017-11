Entrevista con el Embajador de Siria en Madrid, seor Milad Atieh (y 3)

La gente se ha dado cuenta de que lo que ocurre en Siria es una guerra del pueblo sirio, su Ejrcito y su Gobierno frente al terrorismo

P.- Estamos en una nueva etapa, en otra dimensin histrica, desde aquella declaracin de los miembros destacados del PSOE y del PP asegurando que Siria ya estaba dividida en tres zonas y el presidente Bashar al-Assad no tena futuro encuentra hoy una actitud distinta en el gobierno espaol?

Lo que debo decir es que la posicin de Espaa, la posicin del Gobierno espaol ha sido ms moderada que las de otros pases europeos, por ejemplo Francia, dicho lo cual, quiero sealar que son los sirios, sin interferencias extranjeras o externas de ningn tipo los que deben decidir el futuro de su pas. Al mismo tiempo, son los sirios tambin, ellos mismos sin intervenciones extranjeras los que deben decidir el futuro del presidente Bashar al-Assad, si hablamos de democracia o si se habla de democracia, ciertamente hay que respetar que la democracia consiste en la voluntad de los pueblos de cada Estado. En ese sentido, si el pueblo sirio eligi al presidente Al-Assad, es el pueblo sirio el que debe decidir si el presidente Bashar al-Assad debe continuar en esa posicin o no. Sin interferencias externas.

P.- En otro plano poltico dnde situara Vd. a la izquierda espaola con relacin a la guerra?, est o no est en el momento histrico que vive la Repblica Democrtica de Siria?

Bueno, debo decir que desde el principio, algunas organizaciones polticas de la izquierda espaola han estado apoyando el esfuerzo del pueblo sirio, el esfuerzo del ejrcito sirio, el del gobierno sirio en esta lucha frente a este tipo de organizaciones y han apoyado de manera generosa al pueblo sirio organizando una serie de actividades, actos, conferencias, etc.

P.- Desde el Foro contra la Guerra Imperialista y la OTAN, la organizacin a la que pertenezco, celebramos los triunfos de la Repblica Democrtica Siria en la guerra, pero cmo ve la solidaridad con Siria en el Estado espaol, del pueblo espaol en regla general?

Debo decir que, en general, estamos satisfechos sobretodo con la respuesta popular, como de algunas organizaciones de la izquierda espaola, en particular la suya, que nos han apoyado. En otro nivel, entendemos que las relaciones entre los Estados tienen sus condicionantes, Espaa es miembro de una serie de organizaciones internacionales y, en ese marco, se ha dado la relacin.

Hay un aspecto interesante, que es que ha sido la gente a nivel popular la que se ha dado cuenta, y ah s se nota un cambio importante, se ha dado cuenta de que eso que les decan muchos medios de comunicacin de lo que ocurra en Siria, una guerra entre el gobierno o del gobierno contra el pueblo, no era as. La gente a un nivel popular tambin se ha dado cuenta de que lo que le dijeron posteriormente de que esto era una guerra civil o una guerra religiosa no era as y que, en realidad, a nivel popular, eso es interesante, pues la gente, no solo en Espaa sino que en otros lugares de Europa, se han ido dando cuenta que lo que ha ocurrido en Siria, lo que est ocurriendo en Siria es una guerra que est librando el pueblo sirio con su Ejrcito y con su Gobierno frente a terrorismo. En definitiva, una guerra en la que el Estado sirio est haciendo frente a una agresin terrorista, y eso es interesante de ver, cmo la gente se ha repuesto frente a una determinada narrativa meditica.

P.- Cmo valora Siria la unidad rabe y cul es la relacin de Siria con la Resistencia Palestina que desde siempre ha suscitado tanto inters y solidaridad en Espaa y en Siria?

Por supuesto, Siria es un pas rabe y Siria sigue defendiendo la causa del nacionalismo rabe porque creemos que va en beneficio del pueblo rabe, de los pueblos rabes. Todo ello a pesar de la posicin negativa que han tenido algunos pases rabes, a pesar de ello, Siria sigue creyendo en la causa rabe, y cree que la causa rabe y la unidad rabe es la mejor forma de enfrentar los desafos que tienen los rabes: los econmicos, los polticos, los sociales en ese sentido y a pesar de la crisis no ha habido un cambio.

Respecto a la segunda cuestin: la causa Palestina, quiero decir que desde el ao 1948 Siria ha apoyado a todos los niveles a la Resistencia Palestina frente a la ocupacin Israel, y a pesar del enorme sufrimiento, dao y el peso que ha tenido que afrontar Siria por esta guerra terrorista que se la ha impuesto, a lo largo de la crisis, Siria ha seguido apoyando la Causa y la Resistencia Palestina frente a la ocupacin israel, lo hacemos sin mencionar organizaciones particulares, lo hacemos en general apoyando la Causa y la Resistencia palestina.

Seor Embajador Milad Atieh, para mi personalmente y para el Foro Contra la Guerra Imperialista y La OTAN es un honor que nos reciba en esta su casa. Le estamos muy agradecidos por sus palabras. Transmita nuestras felicitaciones al pueblo de Siria, a su Ejrcito y a su Gobierno por sus xitos en la guerra contra el terrorismo y su promotor, el Imperio.







Ramn Pedregal Casanova, es autor de los libros: Gaza 51 das, Palestina. Crnicas de vida y Resistencia, Dietario de Crisis, Belver Yin en la perspectiva de gnero y Jess Ferrero, y Siete Novelas de la Memoria Histrica. Posfacios. Presidente de la Asociacin Europea de Cooperacin Internacional y Estudios Sociales AMANE. Miembro de la Comisin Europea de Apoyo a los Prisioneros Palestinos.