Arafat fue entregado por unas magras monedas del enemigo

Es muy difcil abordar luego de 13 aos del envenenamiento del Padre de la Patria, Yasser Arafat, el juego sucio que se desat tras su muerte para encubrir a los autores del magnicidio. Luego de 13 aos del envenenamiento de uno de los principales estrategas de los siglos XX y XXI, no hay responsables ni cargos contra los autores, pese a que se conocen sus nombres a viva voz.

Ni la OLP ni Al-Fatah investigaron su muerte con la seriedad del caso. Ni lo llevaron a los Tribunales internacionales y solo lavaron su cida conciencia emperifollando los agrios sabores de la entrega con la construccin de un Mausoleo en la Mukataa (presidencia) de Ramallah para guardar sus restos.

El presidente del Estado de Palestina, Yasser Arafat (Abu Ammar), excesivamente demacrado, cargando con el peso de una larga y dolorosa historia de vida, solitariamente percibi, sin decirlo, que haba sido traicionado y envenenado, y que muchos de su entorno lo abandonaron por algunas magras monedas del enemigo.

Sitiado militarmente desde el 1 de diciembre de 2001 por las fuerzas sionistas en la presidencia por orden del premier Ariel Sharon y su canciller Shimon Peres, ambos responsables de crmenes de guerra, fue espinosamente encubierto. Todo el efecto del envenenamiento comenz a erupcionar cuando la noche del 27 de octubre de 2004, mientras cenaba con algunos de sus allegados, sinti fuerte dolores estomacales, vomit y sufri un desmayo por ms de 10 minutos.

Nadie hizo nada. Ni los jerarcas rabes sosegados en sus sillones de fina terminacin en oro, ni el occidente achispado con la tica de las libertades y las democracias actuaron para evitar que Sharon y sus cmplices arrastraran a un democrtico jefe de Estado al cadalso de la muerte.

Al estimular Ariel Sharon, Shimon Peres, Shaul Mofaz, Ehud Barack y Ehud Olmert, pblicamente con su hostil lenguaje, ms, la suma del terrorismo de Estado israel con sus ataques de msiles y buldceres a la indefensa Mukataa, para acabar con la vida de Arafat, sobraron las evidencias para ser acusados ante la Corte Penal Internacional de magnicidio.

El manipulado mutismo de las partes no logr dejar afuera la letal responsabilidad israel ni la de Mahmoud Abbas. Embriagado por el rigor del lobby poltico-econmico judo, Abbas colabor de distinta manera con el enemigo para quebrar la desafiante revolucin palestina de la dcada del 50 y la popular Intifada a finales de los 80 inspiradas por Abu Ammar. Mientras, con su rostro cmplice acicalado con speras mascaras de preocupacin, utiliz los cuadros de Arafat junto al suyo en sus oficinas ministeriales y embajadas para amainar su sombro silencio.

En una recndita reunin entre Abbas y Peres, en ese entonces canciller de Sharon, discutieron el derrocamiento de Arafat. Expuesto en la publicacin del domingo 23 de octubre de 2011 por el diario israel Yediot Ahranot: Abbas le dijo a Peres que al tener estos contactos secretos estaba poniendo su vida al lmite. Segn lo trascendido, Abbas, pidi a los israeles solicitar a Estados Unidos financiar a la Autoridad Palestina cuando l sea elegido, al igual que velar por su seguridad. Consumando de ese modo en 2003 la muerte anticipada de Arafat.

En el fragor del dolor interno. Destituido por Abbas en 2007, el ex canciller y uno de los fundadores de Al-Fatah, Farouk Kaddoumi (Abu Lutf), denunci en la televisin qatar Al-Jazeera de contar con los documentos que demuestran que Mahmoud Abbas estuvo involucrado en la conspiracin para asesinar a Yasser Arafat (16/7/2009). Y adicion en una entrevista con el diario londinense Al-Quds Al-Arabi, citado por el diario israel The Jerusalem Post: La Autoridad Palestina y su presidente (Mahmoud) Abbas, no desean ningn tipo de resistencia contra Israel Fatah fue debilitada (militarmente) para no regresar al camino de la lucha e increp a Abbas de congelar sus sueldos por criticarlo (31/10/2012).

En el concierto de las acusaciones, Fahmi Shabana, ex oficial de inteligencia palestino y miembro de la Comisin Palestina de Investigacin de la muerte de Arafat, en una entrevista con el periodista israel Yoni Ben Manahim, publicada en el sitio Bet Reshet Israil, revel: dos palestinos participaron en la muerte de Arafat, uno de ellos perteneca a la fuerza de seguridad de Al-Fatah en la Franja de Gaza y el otro es un alto poltico que ayud a encubrir el crimenEl liderazgo palestino tiene vasta informacin que nunca mostrar (15/7/2012).

Por su parte, el vicepresidente del Consejo Legislativo Palestino (parlamento), actualmente clausurado por decreto de Abbas, Hassan Khreisheh, fue ms all y acus en el diario saud Al-Shark, que Algunos lderes de la ANP participaron de la muerte de Arafat causada por Polonio 210 radioactivo. rganos palestinos, rabes e internacionales obstaculizaron el trabajo de todas las comisiones creadas para investigar las causas de la muerte de Arafat con el fin de evitar la bsqueda de los responsables del asesinato de lder palestino (6/7/2012).

En sintona con las denuncias y luego de la exhumacin de su cuerpo en noviembre de 2012 solicitada jurdicamente a la ANP por su esposa Souha y su hija Sahwa en los tribunales franceses, el informe forense suizo de 108 pginas elaborado por los cientficos del Instituto de Radiacin Fsica del Hospital Universitario de Lausana, Suiza, afirm: las nuevas investigaciones radio toxicolgicas demuestran niveles altos de Polonio 210 en las costillas, la pelvis y en los fluidos corporales de Arafat (7/11/2013). Mientras, su director mdico, Francois Bochud, indic en conferencia de prensa: los resultados apoyan de forma moderada la proposicin de que la muerte fue consecuencia de envenenamiento con polonio 210. Por su parte, el Dr. Abdullah Bashir, mdico del equipo de investigacin palestino, sostuvo: Arafat no muri de enfermedad, ni de vejez, sino a causa de un material radioactivo venenoso conocido como Polonio 210.

Como era de esperar, el gobierno israel rechaz de plano el informe de los cientficos suizos y el portavoz de la cancillera, Yigal Palmor, irnicamente dijo: los resultados suizos no son concluyentes. Si se encontraron rastros de Polonio que podra indicar el envenenamiento, no hay evidencia de como ocurri este.... La soberbia sionista le permiti obviar que Arafat estaba cercado y desconectado del mundo desde el 2001 y que Israel es una de las tres potencias nucleares que genera ese mortfero elemento qumico.

Si algo faltaba, no se puede dejar de sumar las demenciales palabras del ex presidente estadounidense George Bush (h), otro de los responsables como participe secundario del envenenamiento, quien en plena invasin a Irak agit la muerte no slo de Saddam Hussein, sino tambin la de Arafat, expresando: Israel deba asesinar al histrico lder palestino para retroceder los anhelos independentistas a los niveles de bajo cero y generar un gobierno palestino servil a la potencia israel (21/3/2003). En la prctica los hechos quedaron plasmados.

La desazn ahond en su esposa. Arafat era un hombre sano de 75 aos, que muri en 2004...se trata del crimen del siglo, se lo dijo conmocionada a la agencia de noticias Al-Jazeera luego de conocer el informe cientfico. Entre sus declaraciones, Souha, le formul al peridico britnico The Guardian: es impactante... Recuerdo que Yasser se estaba consumiendo rpidamente en el hospital y vea cmo en sus ojos se expresaban un montn de interrogantes. La muerte es un destino en la vida, es el destino de todo el mundo, pero resulta terrible cuando es el resultado de un envenenamiento...Fue conspiracin para deshacerse de l. Mi hija y yo queremos saber quin lo hizo. No nos vamos a detener en nuestra bsqueda hasta descubrir al autor o autores del asesinato. Se trata de un crimen poltico.

Souha Arafat, a quien la OLP le prohibi entrar en Palestina ocupada para asistir a los funerales de su esposo en Ramallah y hoy la mantiene en el exilio, durante los 11 das de agona de su esposo en el Hospital Militar Percy de Pars, control suspicazmente y evit el acceso de las visitas de los funcionarios de la ANP. Con lacnicas palabras acus a tres de sus antiguos compaeros, entre ellos, a Mahmoud Abbas, trataron de heredar el poder y enterrar en vida a Abu Ammar.

La dosis del Polonio 210 utilizado por Israel con la cooperacin de algunas manos palestinas llagadas de traicin, es un milln de veces ms txico que el cianuro y slo esa radiacin nuclear la poseen Israel, Rusia y Estados Unidos, abriendo pruebas directas de la participacin israel. El portavoz del Instituto, Darcy Christen, confirm: El material encontrado en las pertenencias de Yasser Arafat, normalmente se produce en plantas nucleares, puesto que se extrae del uranio (4/7/2012). Israel lo posee en su base nuclear de Dimona en el desierto de Beersheva ocupado en 1948.

Por su parte, el Dr. Azza Agha, especialista en farmacologa y toxicologa, decano de la Facultad de Farmacia en la Universidad del Cairo, tras acceder al Informe, afirm que Todos los hechos cientficos alcanzados por el Instituto sobre las verdaderas causas de la muerte del presidente Arafat, son incuestionables.

El pueblo palestino en la Ribera Occidental que despidi con llanto y un inconmensurable dolor cuando Arafat el 30 de octubre de 2004, abordaba el helicptero para trasladarse a Amman y subir a un avin francs que lo llevara a Paris para su internacin, para luego de casi 2 semanas recibir su fretro con el corazn destrozado, su silenciada voz estall. En una encuesta del Centro Palestino de Polticas Pblicas en Ramallah realizado en noviembre de 2005, mostr que el 59 por ciento de los palestinos culp a Israel de envenenar a Arafat y un 21 por ciento consider que fue envenenado por palestinos. Notorio reflejo popular de la complicidad.

Bosquejando el martirio. Despus de 13 aos sin justicia ni castigo a los culpables, cada vez golpea ms fuerte la energica voz del comandante Yasser Arafat, sealando: Estoy preparado para ser mrtir...Llegar el da que un hijo de nuestra patria enarbolar nuestra bandera palestina sobre los minaretes de Jerusalem, nuestra capital.





Suhail Hani Daher Akelue fue Primer Embajador del Estado de Palestina en la Argentina, fue el Primer Representante de la OLP en la Argentina y Analista Internacional sobre la situacin de Palestina.

Rebelin ha publicado este artculo con el permiso del autor mediante una licencia de Creative Commons, respetando su libertad para publicarlo en otras fuentes.