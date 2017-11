Los derechos familiares y de matrimonio bajo amenaza en Irak

Por tercera vez desde la ocupacin de Irak en 2003, la Ley Nacional del Estatuto Personal nmero 188 de 1959, que an figura en el libro de estatutos, corre el riesgo de ser enmendada, a pesar de que es uno de los mejores artculos de toda la legislacin rabe. La primera vez que sucedi esto fue en diciembre de 2003, cuando Abdul Aziz Al-Hakim, lder del Consejo Supremo Chi Islmico de Irak, ejerci como presidente del Consejo Gobierno durante un mes bajo la ocupacin estadounidense.



Uno de sus logros fue la Resolucin 137, que aboli la Ley Nacional de Estatuto Personal y refiri a todos los asuntos de mujeres y de familia, en todos los aspectos, desde los tribunales civiles a los juristas islmicos, cada uno acorde a su propia doctrina. Fue el primer paso hacia la institucionalizacin del sectarismo en el mbito familiar. La resolucin estipul que la ley islmica deba implementarse con respecto al matrimonio, el compromiso, la elegibilidad, las pruebas de matrimonio, prohibiciones, matrimonios de no musulmanes, derechos maritales de las mujeres como manutencin, divorcio, separacin,(periodo de espera para divorciadas y viudas), custodia, herencias, etc. y a todos los dems asuntos personales, y que se implementara de acuerdo a las normas de cada doctrina confesional.

Al-Hakim tambin orden que la ley se pusiera en marcha inmediatamente, olvidando que tan slo era un empleado de la ocupacin. Despus de que varias organizaciones defensoras de los derechos de la mujer protestaran y de que las feministas de la ocupacin a las que se les prometi el 40% de los escaos polticos recurrieran a Paul Bremer, el jefe estadounidense de la autoridad de ocupacin, ste intervino y obligo al Consejo a congelar la resolucin.

La segunda ocasin fue ms detallada. El Partido de la Virtud Islmica, de confesin chi, representado por el ministro de Justicia, Hassan Al-Shammari, propuso el proyecto de ley Jaafari al gabinete el da 27 de octubre de 2013. El gabinete aprob el proyecto, pero la ley no se aprob debido a la oposicin que, esta vez, no se limit a las feministas, sino que tambin incluy a grandes secciones de la sociedad, as como a organizaciones defensoras de los derechos humanos de Irak y del extranjero. Tambin cont con la oposicin de organizaciones internacionales como Human Rights Watch. El proyecto de ley consista en artculos de los que muchos creen que allanaron el camino para las acciones futuras del Daesh, incluido el descenso de la edad legal para el matrimonio de las mujeres hasta los 9 aos, y para los hombres hasta los 15, o ms jvenes si cuentan con el consentimiento de un tutor; la legalizacin de la poligamia; y proporcionar orientacin prctica para dividir el tiempo entre cuatro esposas. Esto incluy un artculo que prohiba a los hombres musulmanes casarse permanentemente con una no musulmana, lo que supuso dar el derecho a los hombres al matrimonio temporal; ste suele efectuarlo un clrigo que aprueba su duracin, que puede variar desde minutos a aos. La mujer recibe una cantidad especfica de dinero, y al clrigo se le paga una tarifa. Segn uno de los artculos, las mujeres deban ser privadas del apoyo econmico si no cumplan adecuadamente las necesidades del hombre debido a que su esposa fuera demasiado joven o anciana.

La ltima propuesta para enmendar la ley proviene de la misma gente, pero con una versin ms inteligente que sus predecesores, ya que los detalles concretos que provocaban tanta indignacin, como la determinacin de la edad apta para el matrimonio infantil, se han omitido. En cambio, piden una promulgacin general que legalice todas las enmiendas hechas en el pasado.

El Parlamento vot la enmienda el 31 de octubre; slo pasaron unos pocos minutos hasta que obtuvo la aprobacin. Segn el portavoz del Parlamento iraqu, Salim Al-Jabouri: Hemos debatido mucho sobre este tema, y no es necesario escuchar a los que lo apoyan y a los que se oponen, ya que hemos atendido a ambos puntos de vista.

La nica objecin fue la falta del curum necesario, a lo que Al-Jabouri dijo: Cul es la objecin? Cuenten a los presentes. Ya estn aqu; no se vayan, voten, puesto que ya hemos discutido el asunto. Repetir los factores previos y les recordar que esto ya ha sido debatido por completo.

Esto nos muestra cmo ha sido el proceso de votacin de una legislacin que pretende cambiar la vida de los ciudadanos iraques y la composicin de la familia y la sociedad. Miren al llamado parlamento que, supuestamente, se form de la manera democrtica considerada sobre todo por pases del tercer mundo gobernados directa o indirectamente por un puado de empleados contratados.

La votacin sobre las enmiendas propuestas se enfrenta a protestas y objeciones por parte de las organizaciones defensoras de los derechos de la mujer, como ya pas antes. Se han organizado manifestaciones contra los cambios, as como campaas en las redes sociales, en las que participan varios parlamentarios. La objecin a estos cambios es que una Ley Nacional de Estatus Personal debidamente enmendada violara las disposiciones constitucionales que preservan la dignidad de la mujer, los derechos humanos de los ciudadanos y su identidad nacional, a pesar de que todo el mundo conoce el sectarismo y la debilidad de la Constitucin.

Cules son las enmiendas propuestas? Los dos cambios principales tienen que ver con permitir a los musulmanes presentar una solicitud al Tribunal de Estatus Personal para implementar la ley islmica en asuntos personales, basndose en su afiliacin doctrinal particular, y la obligacin del tribunal a adherirse a las leyes implantadas por la Oficina de Dotacin Chiita y el Diwan de Dotacin Sunn, dependiendo de la doctrina del marido. La Oficina de Dotacin Chiita tambin est obligada a aceptar los requisitos del tribunal sobre clarificaciones, segn la jurisprudencia chiita establecida. A falta de una jurisprudencia establecida, el tribunal se referir de nuevo a la referencia religiosa suprema a la que acuden tradicionalmente la mayora de los iraques chiess en Nayaf. Por su parte, el Diwan de Dotacin Sunn debe responder ante el tribunal basndose en la jurisprudencia sunn establecida.

Dicho de otra forma, ms breve, lo que se propone es transferir el poder de toma de decisiones respecto a asuntos personales, lo cual es la esencia y el fundamento de la libertad personal. Pasara del tribunal civil, como estipula la ley 188, a los clrigos, que tienen distintos grados de comprensin, jurisprudencia y referencias. Esto tambin resultar en la implantacin de la dominacin del sectarismo aborrecible que afecta a la unidad familiar; sobre todo al determinar la doctrina de la familia basndose en la del marido.

La nueva enmienda propuesta evita la trampa de establecer los detalles jurdicamente vinculantes, y es similar al empleo del concepto de taqiya (disimulo), por lo que se toma la precaucin de mostrar o decir algo distinto a lo que se practica. Esto interrumpi la campaa de la oposicin, sobre todo al uso del tema del matrimonio de menores, que no se menciona explcitamente en la nueva propuesta, pero s supone la posibilidad de dao directo o indirecto contra las mujeres, las familias y la sociedad.

Basta con recontar el gobierno de los partidos sectarios y la experiencia de vivir a la sombra de los clrigos religiosos y su asociacin con polticos a los que se lleva 14 aos acusando de corrupcin financiera, moral y religiosa, para que entendamos la magnitud de la rabia y el pnico que causa esta legislacin. Si se aprueba, permitir que tomen decisiones cruciales que afectarn a la vida y a la libertad de todos, sobre todo de las mujeres. Independientemente de que sus turbantes sean blancos o negros, su mentalidad es mucho ms peligrosa y profunda de lo que parece y, por lo tanto, debe ser combatida por todos.







Este artculo fue publicado originalmente en rabe en Al-Quds Al-Arabi el 7 de noviembre de 2017.

