Durante dcadas el kibutz Beit Alfa ha vendido vehculos antidisturbios a regmenes despticos como el Chile de Pinochet y el Burundi de Nkunrunziza.

La polica arroja un lquido azul a manifestantes ultraortodoxos durante una protesta contra el arresto de un desertor de su comunidad del ejrcito israel, Jerusaln, 23 de marzo de 2017. (Oren Ziv / Activestills.org)

La semana pasada cientos de manifestantes ultraortodoxos bloquearon la entrada a Jerusaln para protestar por el arresto de estudiantes de seminarios considerados "desertores" por el ejrcito porque se negaron a ser reclutados. La polica israel envi vehculos especiales antidisturbios que rociaron con agua coloreada a los manifestantes. Las imgenes del agua azul fosforescente salpicadas sobre los manifestantes religiosos vestidos de blanco y negro aparecieron en los medios israeles, principalmente debido al colorido contraste. Estos vehculos de control de disturbios, producidos por el kibutz Beit Alfa, que pertenece al movimiento sionista socialista Hashomer Hatzair, se han vendido a regmenes despticos durante dcadas. El agua coloreada ayuda a marcar a los manifestantes, por lo que es fcil arrestarlos incluso despus de que abandonen la escena.

Hashomer Hatzair y Pinochet

Lily Traubmann, Tamara Santos Traubmann y Daniel Silberman, sobrevivientes del rgimen de Pinochet en Chile cuyos seres queridos fueron secuestrados y desaparecidos, presentaron una solicitud de desclasificacin de informacin, solicitando al Estado que revele sus vnculos con el rgimen de Pinochet. Se adjunt a su peticin una declaracin jurada del ciudadano israel Eitan Kalinsky.

En 1989 Eitan y su esposa fueron enviados por la Agencia Juda para ensear en una escuela juda en Santiago, la capital de Chile. Era el ocaso de la brutal dictadura de Pinochet, responsable del asesinato y la desaparicin de 3.200 personas y de la tortura de 40.000 personas, perpetrada con algunos de los mtodos ms crueles de la era moderna.

Durante su estancia en Chile, Eitan y su esposa asistieron a 10 manifestaciones contra la dictadura y en apoyo de la democracia. En su declaracin jurada, Eitan dice lo siguiente:

Durante una de las protestas en Santiago hubo vehculos con caones de agua de colores, el color del agua cambiaba cada pocos minutos, por ejemplo, un verde muy fuerte. El enviado de Hashomer Hatzair me dijo: "Mira, dice 'Hakibbutz Haartzi, Hashomer Hatzair'". Todos sabamos que estaba hecho en el kibutz Beit Alfa. El agua coloreada empuj a la gente hacia atrs con una fuerza intensa y un escaparate colaps. Yo era un enviado del Estado de Israel y no poda criticar al Estado, as que me guard mi dolor.

Fueron padres de izquierda quienes se volvieron hacia nosotros y preguntaron cmo Israel poda apoyar a Pinochet. No pronunci una sola palabra mala sobre Israel, pero en casa grit contra las paredes. La manifestacin con los caones de agua fue dura. Los manifestantes no se rindieron fcilmente. Se retiraron solo debido a los caones de agua. Otros me dijeron que en las protestas cerca de las universidades, en la ciudad ms antigua, hubo incluso un mayor uso de caones de agua. Los vi solo esa vez, en la protesta que marc el golpe [de 1973] en septiembre de 1989.