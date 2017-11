Keep calm and read Marx

Freitag

Desde hace 150 aos, El capital, la principal obra de Marx, es una gua imprescindible para adentrarse en la ms revolucionaria de todas las formas econmicas: el capitalismo.

El capital tiene una historia, y menuda es sta. Pasaron ms de cuatro aos hasta que se agot la primera edicin, de 1.000 ejemplares. Tan slo lo valoraron unos pocos expertos. Entre la ciudadana alemana instruida tuvo escasa aceptacin. Los obreros socialistas, a quienes estaba dirigido, apenas le prestaron atencin. Para ellos era caro e ilegible. Hoy en da, por el contrario, se lee y relee en todo el mundo y se traduce a innumerables idiomas. Alcanza cifras de ventas a que los dems clsicos de la economa y las ciencias sociales no pueden llegar.

Nunca se pudo acabar con El capital de Marx, tampoco por parte del "marxismo". Cada crisis mayor del capitalismo conduca a un renacimiento de Marx, empujado por la mala idea de si el viejo Marx, a menudo declarado muerto, al final tena razn. Porque su principal obra versa sobre el capitalismo moderno, la industria y la economa monetaria modernas y sus tendencias de desarrollo. Sobre la tendencia a expandirse por todo el mundo y establecer un mercado mundial que lo abarque todo y a todos, as como a generar crisis econmicas y financieras con hermosa regularidad. En los aos noventa, con el empujn de la globalizacin, Marx fue redescubierto como profeta del capitalismo global; con la crisis financiera y econmica que comenz hace diez aos, volva a estar ah. Esta vez como terico de las crisis que los economistas mainstream no podan explicar.

Hace 150 aos, el 11 de septiembre de 1867, el editor Otto Meissner distribuy en Hamburgo los primeros ejemplares. Este ladrillo (796 pginas en la primera edicin) contena una amplia "crtica de la economa poltica", segn el subttulo. Al primer volumen sobre el "proceso productivo" tenan que seguir rpidamente otros: uno sobre el "proceso de circulacin" del capital y un tercero: el punto propiamente culminante del todo, que deba exponer el proceso total del capital en sus diversas formas. La conclusin tena que ser un cuarto volumen, sobre la historia de la economa poltica. Pero Marx fracas en sus previsiones. En vida, no public ms volmenes. Primero, su amigo Friedrich Engels edit los manuscritos pstumos y public el segundo volumen de El capital en 1885, y el tercero, en 1894. La obra completa suma ms de 2.500 pginas.

Un polemista brillante

El capital fue considerado entonces, y as se ha considerado hasta hoy, difcil de leer. Tambin entre los denominados marxistas haba y hay muchos que tan slo conocen algunos de sus eslganes y palabrotas, porque temen las lecturas bsicas. Sin embargo, para un lector libre de prejuicios, este libro es apasionante, ya que Marx era un polemista y prosista brillante. Su alemn, lleno de fuerza, an cautiva a todo aquel a quien horroriza la fraseologa exange de las ciencias sociales actuales. Con todo, uno tiene que estar dispuesto a adentrarse en su terminologa original y en su particular "mtodo gentico" o "de desarrollo", que, hasta hoy, tiene fama de difcil, si no totalmente oscuro, porque Marx expone una argumentacin altamente compleja, cuya sistemtica no se deduce a primera vista. A menudo, despus de centenares de pginas y "captulos intermedios" resulta por primera vez claro a dnde quiere llegar el autor.

En el volumen primero, Marx muestra que el capitalismo moderno es algo totalmente distinto a una "economa de mercado". Los mercados, las mercancas y el dinero existen desde hace miles de aos, el anlisis de esas categoras elementales no puede explicar la especificidad del capitalismo. Marx comienza con lo que sabe todo el mundo: algunos poseedores de dinero se encuentran en situacin de dar dinero para que, despus de un tiempo, les retorne y con una cantidad ampliada. Considera que debe revelar el secreto de cmo del dinero, regularmente y a gran escala, pueden hacerse ms dinero ―en el supuesto fuerte de que se obtiene a travs de las mercancas cotidianas― y operaciones monetarias sin gato encerrado y sin que nadie sea engaado a la larga.

Marx se ocupa del problema del uso de valores en ms pasos. En primer lugar, mediante un anlisis de las transacciones en el mercado de trabajo, un mercado distinto de todos los dems, que sigue sus propias reglas. En segundo lugar, con un anlisis del proceso productivo en las empresas privadas capitalistas. Lo que de ah resulta es no slo una forma cada vez ms refinada y eficiente de la produccin en masa de valores, sino tambin, al mismo tiempo, una forma altamente inteligente del uso y explotacin de la fuerza de trabajo humana. Las empresas capitalistas se esfuerzan con xito por aumentar sistemticamente la productividad de la fuerza de trabajo humana, a fin de aumentar cada vez ms la diferencia entre el valor de la "mercanca fuerza de trabajo" y el valor aadido de ese trabajo. Se ocupa de esa diferencia, la "plusvala", que, al final, aparece como "ms dinero", como ganancia del capital, mediante la cual el dinero se convierte en capital y gracias a la cual se puede formar constantemente nuevo capital. Esto es, empero, el principio, la larga obertura de su anlisis.

Marx vio que incluso a las "buenas cabezas" les costara entender el libro. Por eso lo retoc sin cesar. Por eso existen varias versiones de El capital, que documentan el proceso de investigacin y aprendizaje del autor. Las dos versiones alemanas de 1872 y la francesa de entre 1872 y 1875 estn revisadas. Para una tercera edicin alemana y una versin inglesa, haba anotado ms cambios.

A pesar de todos sus esfuerzos, Marx nunca termin esta gigantesca labor. Mientras segua luchando con el "maldito libro", tena el plan de rehacer el todo completamente, tambin el volumen primero, ya publicado. Su nivel de exigencia era alto; su ambicin, inmensa: deba ser un "todo artstico", "revolucionar" la ciencia social ms importante de su tiempo y aportar tanto un anlisis general como una crtica irrefutable de los fenmenos del capitalismo moderno y de los dogmas de la economa poltica. Y, especialmente, persegua un objetivo poltico: con su crtica rigurosamente cientfica del capitalismo, quera dar, por vez primera, un fundamento terico slido al movimiento socialista y echar por tierra la "falsa" crtica de izquierda que rabiaba contra el poder del dinero, el afn de lucro de los capitalistas, los banqueros, el mal de la industria, el mercado y la competencia. Para superar el capitalismo, deca Karl Marx, primero hay que comprenderlo.

El libro nunca se acab

Lo que ofrece El capital no es ninguna historia econmica, mucho menos una descripcin y anlisis del capitalismo industrial britnico de la poca victoriana. Marx desarrolla una teora general del capitalismo. No trata de socialismo o comunismo, sino solamente de capitalismo. El eje y la piedra angular de esta teora es la dinmica caracterstica del capitalismo moderno. Con la vista fijada en ella, que hace del capitalismo la ms "revolucionaria" de todas las formas econmicas y sociales histricas, analiza sus tendencias de desarrollo, el futuro del capitalismo, no su presente.

Su artificio metodolgico: esboza una suerte de utopa capitalista. Supongamos que todas las tendencias inmanentes del capitalismo moderno pueden realizarse, libremente, en su pleno y puro desarrollo, siguiendo tan slo a su propia lgica. Cmo sera esa economa y sociedad capitalista pura? Cmo funcionara? Pues bien, sera un mundo completamente mercantilizado y monetarizado, en el cual todo se ha convertido en mercanca y todas las acciones econmicas se gestionan y deciden mediante dinero; se ha capitalizado completamente, toda la produccin de riqueza ha quedado bajo el dominio del capital y, en esa sociedad, el trabajo se ha convertido en trabajo asalariado, regido por las coacciones del mercado de trabajo. Se ha convertido en una economa y sociedad de la competencia, dominada por el comercio, el crdito, los bancos y los mercados financieros, que se ha establecido como mercado mundial y economa mundial capitalista. Y se habr apropiado de y habr privatizado cada pedazo de naturaleza, cada trozo de tierra, cada recurso til, y los habr introducido en la circulacin de la economa capitalista, como seguir haciendo. La historia de los ltimos 150 aos, desde la aparicin de El capital, es, en gran medida, una historia de la realizacin precisamente de las tendencias de desarrollo analizadas.

Despus sigue la segunda frase de esta utopa suya: mientras el capitalismo se expanda y desarrolle conforme a su propia lgica inmanente, mientras se sometan a l las riquezas de la Tierra y la fuerza de trabajo humana en todas sus formas, se ir minando a los que actan segn la lgica de ese sistema, al mismo tiempo que las bases y condiciones de ste. He aqu el punto culminante de la crtica marxiana del capitalismo: que pone en marcha una dinmica autodestructiva, que lo precipita una y otra vez a grandes y pequeas crisis, lo empuja al lmite y, finalmente, lo ha de llevar a su final histrico. No al colapso ―a diferencia de lo que afirman algunos marxistas, Marx no ofrece ninguna teora de las catstrofes―, sino a un perodo de agotamiento y largo estancamiento. De eso ya se haban preocupado contemporneos suyos como el gran socialista liberal John Stuart Mill.

Para los economistas y cientficos sociales que se enfrentan crticamente a la teora actualmente dominante, El capital es un lectura que merece la pena, hoy ms que nunca. Sin embargo, la interpretacin filosfica de Marx, incluido El capital, que predomina actualmente en Alemania es poco til para ello. La obra debera considerarse seriamente como borrador de una teora sistemtica, en lugar de lanzarse conceptos aislados y muy abstractos como forma valor o fetichismo, que slo cobran su sentido en el contexto de la teora general. La conexin ―seera y en modo alguno fcil― que establece Marx entre la teora general y anlisis tanto empricos como histricos ha marcado decisivamente a las ciencias sociales. Desde Marx, sabemos que solamente se puede hablar de modo cientficamente sensato de categoras cotidianas como valor, precio, dinero, capital o mercado si se entienden como relaciones sociales caractersticas. Como relaciones complejas en el tiempo y el espacio, como procesos sociales, no como cosas y propiedades. Marx desarrolla el concepto de la plusvala, que ha entrado en el lenguaje cotidiano, para explicar cmo surgen los ingresos "ociosos" y cmo pueden convertirse en capital o patrimonio. Distingue diferentes mtodos de produccin de plusvalas para explicar el disputado terreno del trabajo asalariado en la empresa industrial moderna y la dinmica de la distribucin desigual de la riqueza en el capitalismo.

El capital se qued en un imponente borrador terico, aunque en muchos puntos nunca se acab. Para los cientficos sociales que se toman su trabajo en serio, los "problemas marxianos" irresueltos son la verdadera herencia de Marx. As vea el propio Marx las contradicciones irresolubles en que se haban metido sus predecesores, los economistas clsicos: como su herencia ms importante.

El capitalismo como religin

El capital no contiene ningn pronstico, tan slo escasos pasajes histrico-filosficos en favor de algunas "leyes generales", que la mayora de veces formula de modo altamente abstracto y con muchas restricciones. Marx no predice ninguna "depauperacin" de la clase obrera, sino una desigualdad creciente de ingresos, patrimonio y condiciones de vida. La obra no contiene ninguna teora cerrada sobre las crisis, sino muchos elementos para una explicacin coherente de stas. De la tristemente clebre "ley" de la cada tendencial de la tasa de beneficio slo aparece un esbozo inacabado, pero ninguna explicacin del fenmeno mencionado. Marx presenta un complejo de tendencias y contratendencias, un documento de su inacabado proceso de investigacin; en absoluto, su ltima palabra. Aun menos es eso su "teora de las crisis", como la mayora de marxistas pretenden, en perjuicio suyo y de Marx.

Los que han venido despus, tanto los seguidores de Marx como sus crticos, le han valorado sobre todo como el mayor gua y pionero. Joseph Schumpeter, Karl Polanyi, Piero Sraffa, el propio John Maynard Keynes, todos han sido fuertemente influidos por Marx y le deben una comprensin decisiva de la dinmica capitalista. Keynes, que tena en mente una "teora monetaria de la produccin", estudi a Marx a fondo, como hoy sabemos. Porque Marx, en total contraste con los clsicos y neoclsicos, intent comprender tericamente la relacin entre valor, dinero y capital, y tena algo que decir sobre la dinmica de acumulacin, ahorro e inversin en su poco ledo volumen segundo. Schumpeter debe sus ideas decisivas al anlisis de Marx de la dinmica de las revoluciones tecnolgicas en la industria capitalista. Le fascinaba el razonamiento marxiano central: desde la posibilidad de la acumulacin de riqueza abstracta en una economa dineraria pura, que, por vez primera, permita una ampliacin por la ampliacin, indefinida y sin propsito, hasta la "gran industria" capitalista, donde los empresarios y mnagers utilizan sistemticamente todas las posibilidades disponibles para aumentar la eficiencia de los medios de produccin y la fuerza de trabajo, y la bsqueda constante de nuevas combinaciones y tecnologas que ahorren trabajo y costes. Sin pretenderlo, pusieron en marcha un proceso de devaluaciones o "revoluciones de valor" que la industria capitalista ha aplicado cada vez ms. Hasta hoy.

Igualmente, con Marx se explica racionalmente por qu en nuestras economas altamente desarrolladas la dinmica capitalista cojea. Por qu es tan bajo el crecimiento de la productividad? El volumen primero de El capital aporta una clave para la respuesta: porque, mediante la accin poltica, la fuerza de trabajo humana se ha abaratado mucho. Cuanto ms barata es la mercanca fuerza de trabajo, cuanto ms bajo es el salario, menor es la presin econmica sobre el mnager y el empresario para utilizar ms capital productivo para realizar progresos tcnicos que ahorren mano de obra. Marx lo dijo hace 150 aos, Sraffa lo demostr hace cincuenta.

El capital aun tiene algo ms que ofrecer que pocos imaginan: una teora de la "mistificacin", del "mundo invertido" del capitalismo. Marx empieza con ello el volumen primero, en un breve apartado sobre el "fetichismo de la mercanca". Quien se ocupe de la cuestin hasta el final tendr una verdadera teora de la religin econmica cotidiana del capitalismo, donde se tergiversan todos los conceptos de la vida cotidiana, desde el dinero que "trabaja" hasta el capital que "cobra valor" en todo su esplendor y se encuentra en el lugar adecuado. La ambicin de Marx era mostrar por qu el mundo del capitalismo se representaba, inevitablemente, completamente invertido en la mente de sus participantes, por lo tanto, tambin de los asalariados. sta es su casi ltima palabra, antes de empezar, en El capital, con el anlisis de las "clases", que interrumpe rpidamente. Si tiene razn y todo el mundo concibe el capitalismo en todas las pocas como un mundo invertido, entonces toda izquierda con pretensiones emancipatorias tiene algo que resolver.

Michael R. Krtke, miembro del Consejo Editorial de Sin Permiso, profesor de economa poltica en la Universidad de Lancaster. Acaba de publicar el libro Kritik der politischen konomie heute. Zeitgenosse Marx [Crtica de la economa poltica hoy. Marx contemporneo] (VSA Verlag 2017).

Fuente: http://www.sinpermiso.info/textos/keep-calm-and-read-marx