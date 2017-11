Sube la luz y llega el "tramposo" bono social

La luz subi en octubre, por 7 mes este ao y cuesta ya un 12,18% ms que en 2016 . La culpa la tienen la sequa y el clima, que recortan la energa hidrulica y elica, aumentando el uso del carbn y el gas, ms caros y contaminantes. Tambin funciona mal el mercado elctrico, con muchos vaivenes de precios. Pero este mayor coste de la luz slo cuenta para un 35% del recibo: el resto son impuestos (25%) y una parte regulada (40%) donde el Gobierno nos carga costes que debera pagar el Presupuesto, como las ayudas a renovables, nucleares, centrales de gas, empresas e islas. Y por eso pagamos la luz ms cara que el resto de Europa. Este alto precio hace que muchas familias no puedan pagar la luz y se la corten. Acaba de estrenarse el nuevo bono social, con muchas trampas": slo se librarn del corte los pobres a quienes paguen la mitad del recibo los Ayuntamientos. Urge reformar el mercado elctrico, una asignatura pendiente desde la transicin.

E nrique Ortega





El recibo de la luz volvi a subir en octubre , un 7,48%, segn la Comisin de la Competencia (CNMC), la mayor subida este ao desde la de enero (+9%). Con ello, son ya 7 meses en que ha subido la luz este ao y el usuario medio paga 76 euros ms de factura (682,89 euros) que en los diez primeros meses de 2016, un 12,6% de subida anual.

La causa principal de estas subidas est en el clima, sobre todo en la sequa y la falta de viento, que han recortado la electricidad producida por centrales hidroelctricas y molinos elicos (ms barata), aumentando la luz generada por centrales trmicas de fuel y gas natural (ms cara). Adems, en enero se dispar el precio de la luz por el parn de algunas centrales nucleares francesas, que aument la exportacin de electricidad a Francia y los precios en Espaa.

Pero si sube la luz no slo es culpa del clima. El mercado elctrico ibrico (MIBEL), que funciona desde enero de 1998, es un mercado estrecho (un mercadillo) y con precios muy voltiles, donde muy pocas empresas (Iberdrola, Endesa y Gas natural) tienen un gran poder y se benefician de un sistema de precios de locos que les permiti Aznar con la Ley elctrica de 1997. En esencia, es un mercado donde cada tipo de electricidad se ofrece a su precio y cada hora se fija un precio que es el de la electricidad ms cara. As, por ejemplo, si hay poca agua o viento, las elctricas ofrecen electricidad de sus centrales de gas (las ms caras), a 90 euros el kilowatio. Y eso es lo que paga el mercado por el kilowatio de las centrales hidroelctricas (que cuesta producir 10 euros) o nucleares (22 euros). Un negocio redondo para estas centrales, que adems estn ya amortizadas. Es como si comprramos carne picada hecha con pollo, cerdo, ternera y chuletn y la pagramos a precio de chuletn. De hecho el experto Jorge Fabra estima que los consumidores hemos pagado 20.000 millones de ms a las elctricas, slo entre 2005 y 2015, por este injustificable sistema de precios.

Adems de engordar los precios del mercado elctrico, este sistema incentiva el fraude . En la gran subida de la luz de diciembre de 2013 , la Comisin de la Competencia (CNMC) ya detect que Iberdrola haba parado la produccin de sus centrales hidroelctricas del Duero, Tajo y Sil, provocando una falta de oferta que dispar los precios del mercado (en beneficio de sus centrales trmicas y nucleares), actuacin por la que Iberdrola fue multada con 25 millones de euros. En la fuerte subida de enero de 2017 , algunos expertos denunciaron que varias elctricas haban vuelto a manipular el mercado , retrasando la entrada de las centrales de gas (porque no tenan gas almacenado y estaba muy caro), lo que llev luego a que estas centrales marcaran un precio muy alto, en beneficio (otra vez) de las centrales hidroelctricas y nucleares. Y ahora, en la fuerte subida de octubre , se ha detectado otro problema adicional: existe un algoritmo en el mercado elctrico (introducido en 2013) que hace entrar en juego los mercados secundarios y que funciona mal, elevando artificialmente los precios , como ya denunci la CNMC en 2014. Y ese algoritmo nos ha costado una subida extra de la luz en octubre de ms de 4 millones de euros, segn algunos expertos.

Ahora, los expertos temen que el precio de la luz en el mercado elctrico siga subiendo este otoo e invierno , ante la perspectiva de una falta de lluvias y de un aumento de la demanda , por el fro. Y lo mismo para los primeros meses de 2018 , donde los precios de los futuros de la electricidad marcan ya subidas por encima del 10%. Y no slo tenemos y vamos a tener una luz ms cara, sino tambin ms sucia, con ms emisiones de CO2 , porque se produce ms electricidad en las centrales de carbn (muy contaminante), fuel y gas (tambin contamina, aunque menos). De hecho, la generacin de electricidad ha producido ya hasta septiembre 52,99 millones de toneladas de CO2 , un 28,15% ms que el ao pasado, segn Red Elctrica . Y eso porque se genera con carbn un 16,6% de la electricidad (14,5% en 2016) y un 15,7% con fuel y gas (13,9% en 2016), mientras que slo el 33,7% de la electricidad viene de fuentes renovables (el 38,9% en 2016 y ms del 40% en 2013 y 2014). Es llamativo que las 5 grandes elctricas(Endesa, Gas Natural Fenosa, Iberdrola, EDP y Viesgo) emitieran el 17% de todos los gases de efecto invernadero emitidos en Espaa en 2016, segn el Observatorio de la Sostenibilidad.

Como hemos visto, el precio base de la luz se fija en un mercado estrecho, poco transparente y sujeto a factores descontrolados que suben artificialmente los precios en beneficio de las elctricas y en perjuicio de los usuarios. Pero este precio de origen de la luz slo afecta a una parte de nuestro recibo, al 35% , que tiene que ver con lo que cuesta producir la electricidad . Y adems, este precio de mercado no afecta a todos los consumidores , slo a los que tienen un precio regulado , a 12 millones de espaoles . Los 17 millones de clientes restantes tienen una tarifa libre , que han pactado con las elctricas y se revisa cada ao, no cada mes y cada da, segn el precio del mercado elctrico, como la tarifa regulada. Pero ojo, la subida de precios de la luz acabar tambin trasladndose a estos clientes con tarifas libres , cuando las revisen . Y adems, tienen que saber que las tarifas libres son 32 euros anuales ms caras que las reguladas, segn un estudio de la CNMC . Y es normal: al ser tarifas planas , las elctricas se cubren de los vaivenes de precios con tarifas ms altas. Eso s, ahora, con las nuevas subidas de luz de este ao, volvern a utilizarlas como argumento comercial , para convencer a ms clientes para que se pasen a tarifas libres , insistiendo que as se libran de las subidas de precios. No es verdad, antes o despus se las cargarn tambin .

Decamos que los vaivenes de precios , las subidas de la luz que se han producido en 7 meses de este ao, slo afectan a un 35% de nuestro recibo , si tenemos tarifa regulada. Hay una segunda parte del recibo , el 40% , en la que todos los consumidores (con tarifa regulada y libre) pagamos por una serie de conceptos que fija el Gobierno , los llamados peajes . Un cajn de sastre donde pagamos el coste de transportar la electricidad (1.710 millones en 2016, el 2,96% del recibo) y distribuirla (5.123 millones, el 10,04% del recibo), dos conceptos justificables pero en los que pagamos de ms , en beneficio del monopolio de red Elctrica y las comercializadoras, segn muchos expertos. Pero tambin muchas otros conceptos que se cargan a nuestro recibo en vez de al Presupuesto : ayudas a las renovables (6.403 millones, 17,22% del recibo), ayudas por el parn nuclear (155 millones, el 0,41% del recibo), amortizacin de la deuda elctrica (2.838 millones en 2016, el 2,84% del recibo), compensacin a Endesa por producir luz en las islas (740 millones, el 4,2% del recibo), ayudas a las centrales de gas para que estn disponibles cuando no haya viento (525 millones, el 3% del recibo), ayudas a las grandes empresas para compensarles de que las elctricas puedan cortarles la luz si hace falta , algo que no ha pasado nunca (otros 525 millones, el 3% del recibo)Pagos que vigila la Comisin Europea , porque considera que son subvenciones encubiertas a elctricas y empresas (a costa de nuestro recibo).

Como se ve, en esta segunda parte del recibo (el 40%), nos cargan una serie de costes que nada tienen que ver con el coste directo de producir electricidad , una serie de extracostes que se han ido sumando desde 1997 y que sirven para engordar los beneficios de las elctricas , de los ms altos de Europa ( 5.794 millones en 2016 slo las 3 grandes). El ltimo coste nuevo , incluido por el Gobierno Rajoy en nuestro recibo para 2017, es el coste de un proyecto para que el operador del mercado elctrico OMIE (una empresa privada) participe en la gestin de la futura plataforma de negociacin elctrica europea. A costa de nuestro recibo.

Y queda la tercera parte del recibo , el 25% final, que destinamos a pagar impuestos , un dinero que no va a las elctricas sino a Hacienda . Y aqu tambin pagamos de ms , al menos ms que los dems europeos. La luz paga dos impuestos , un impuesto especial elctrico (del 5,113% sobre la potencia contratada y el consumo, 1.300 millones que se destinan a las autonomas) y el IVA sobre la factura total (incluido el impuesto elctrico, con lo que se paga un impuesto sobre otro impuesto), que es del 21% . Y este IVA elctrico es de los ms altos de Europa , ya que en Reino Unido se paga el 5%, en Italia el 10%, en Grecia el 13%, en Irlanda el 13,5%, en Francia el 16,7% y en Alemania el 19%.

Recapitulando, vemos que en las tres partes del recibo de la luz pagamos costes de ms : en el 35% que se paga por el precio de producir la electricidad (un mercado mal regulado y muy voltil), en el 40% de los peajes (lleno de extracostes que deberan quitarse o pasarse al Presupuesto) y en el 25% de impuestos (mayores que en Europa). As no debera extraarnos que la luz en Espaa sea de las ms caras de Europa . Para el usuario domstico , el precio medio en junio 2017 era de 0,1805 euros/kilowatio (sin impuestos) , un 37% ms cara que la media europea (0,1315 euros/kilowatio) y la tercera luz ms cara de Europa, slo por detrs de Blgica e Irlanda (una isla) y un 65% ms cara que en Francia (0,1089 /kWh) y un 30% ms costosa que en Italia (0,1332 /kWh), Reino Unido (0,1344 /kWh) o Alemania (0,1389 /kWh), segn Eurostat . Y las empresas pagan en Espaa 0,086 /kWh (sin impuestos), un 28,3% ms que las alemanas (0,067 /kWh) y un 30,3% ms que las francesas (0,066 /kWh), segn datos de Industria (2016) . Es un gran hndicap para competir , tan importante o ms que el coste salarial del que siempre se quejan nuestras empresas (muy inferior al europeo).

Al final, tenemos un sistema elctrico de locos, que es una fuente de extracostes y que provoca subidas continuadas de la luz, nada menos que un 52% de 2008 a 2014, casi el doble que en Europa (+34%). Y por ello, cada vez hay ms espaoles que tienen graves problemas para pagar el recibo de la luz, dado que hay ms de 5 millones de espaoles en situacin de pobreza energtica . De hecho, hay 625.000 hogares a los que se cort la luz por impago en 2015, segn datos de la CNMC . La ltima ola de fro y la muerte de Rosa (una jubilada de 81 aos que muri asfixiada en su casa de Reus en noviembre de 2016, a causa de un incendio provocado por una vela con la que se alumbraba, tras haberle costado la luz Gas Natural por impago de los recibos), provocaron que el Gobierno, PSOE y Ciudadanos pactaran en diciembre de 2016 un nuevo bono elctrico , que se aprob en enero de 2017 pero cuyo Reglamento para ponerlo en marcha no se ha aprobado hasta el 6 de octubre.

El bono social elctrico es un descuento que se hace en el recibo a las familias con bajos ingresos, desde un 25% ( consumidores vulnerables : matrimonios con menos de 9.681 euros anuales o hasta 16.135 si tienen 2 hijos menores, jubilados y familias numerosas, ganen lo que ganen) a un 40% de descuento ( consumidores vulnerables severos: matrimonios que ingresen menos de 4.840 euros y o hasta 8.067 euros con 2 menores, jubilados con menos de 6.454 euros de pensin y familias numerosas que ingresen menos de 8.067 euros anuales). Actualmente se benefician de este bono social elctrico 2,5 millones de espaoles.

La novedad ahora es que se ponen ms cautelas para evitar el corte de la luz, pero slo a los consumidores vulnerables severos, unos 916.486 consumidores : las elctricas no les cortarn la luz si los servicios sociales les pagan durante 5 meses la mitad del recibo (otro 40% es el descuento del bono social y el 10% restante lo asumen las elctricas). As que el Gobierno, el PSOE y Ciudadanos se han hecho la foto de que evitan ms cortes de luz, pero el acuerdo tiene "trampa": el coste lo tendrn que asumir los servicios sociales, de los Ayuntamientos . Una decisin que puede costarles entre 286 y 330 millones de euros extras al ao, cuando estn sin fondos para atender a los 8 millones de espaoles que les piden ayuda para todo. Y si los servicios sociales no pagan la mitad del recibo, la elctrica cortar la luz a estos consumidores pobres, segn advierten los Directores de Servicios Sociales . Y otra trampa: el Gobierno dice que el coste del bono social (230 millones en 2017) lo pagarn las elctricas, pero ellas aseguran que lo repercutirn al consumidor . Y si alguien pretende evitarlo, irn a los Tribunales y lo ganarn, como ha pasado desde 2009 (el Gobierno est obligado a devolverles 503 millones por ello). O sea, que tambin lo pagaremos nosotros.

La situacin del sector elctrico no puede ser ms catica , al amparo de que la mayora de espaoles no entiende lo que pasa , que en realidad es muy sencillo : estamos pagando la luz ms cara de Europa porque pagamos costes de ms , desde que se produce hasta que llega a los hogares o empresas. La solucin pasa por aprobar una auditora de costes , como ya ha pedido varias veces la oposicin, para que paguemos la luz por lo que realmente cuesta , entre un 20 y un 30% menos de lo que nos estn cobrando . El problema es que el sector elctrico tiene mucho poder econmico, poltico y meditico y hasta ahora ningn Gobierno, ni ZP ni Rajoy, se ha atrevido a desmontar los privilegios que les otorg Aznar en 1997 y despus. Pero urge reformar el sistema elctrico , porque atenta contra nuestro bolsillo y resta eficacia a nuestra economa. Y provoca pobreza energtica y hasta muertes. Es una de las grandes reformas econmicas pendientes desde la transicin . Luz y taqugrafos y cambios de fondo: no ms parches como el bono social.

Fuente: http://economiaaloclaro.blogspot.com.es/2017/11/subida-luz-electricidad-recibo-bono-social-sequia-electricas-extracostes-cortes-luz.html