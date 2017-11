Una inesperada victoria para los bosques tropicales en la lucha contra la deforestacin chocolatera

El diario/The Guardian

Muchos de los principales actores de la industria del cacao dicen que el 17 de noviembre publicarn un "marco conjunto de accin" junto a los gobiernos. EFE

Los gobiernos de Ghana y de Costa de Marfil estn diseando planes para terminar con la deforestacin despus de que una investigacin de the Guardiandesvelara que la industria del cacao estaba destruyendo sus bosques pluviales.

Los dos pases del frica occidental han estado elaborando nuevas medidas para recuperar los bosques que an les quedan y replantar los ya degradados.

En una investigacin de septiembre, the Guardianpublic que el cacao vinculado a la deforestacin haba entrado en las cadenas de suministro de algunos de los mayores actores de la industria del chocolate. El grupo ambientalista Mighty Earthpublic a la vez "El secreto oscuro del chocolate", un estudio segn el cual "una gran cantidad del cacao utilizado en el chocolate producido por Mars, Nestl, Hershey's, Godiva y otras grandes empresas chocolateras vena de cultivos ilegales".

Funcionarios corruptos de Costa de Marfil cuyo trabajo era proteger los parques nacionales y bosques protegidos del pas estaban aceptando sobornos enormes para que pequeos agricultores pudieran talarlos y cultivar el cacao. El cacao era adquirido por intermediarios que luego lo vendan a grandes jugadores del sector, como Barry Callebaut y Cargill, que a su vez lo vendan a Mars, Cadbury y Nestl.

Segn Mighty Earth, las medidas tomadas por los gobiernos son muy prometedoras pero no tendrn xito si los comerciantes de cacao y los fabricantes de chocolate no aportan dinero. De acuerdo con Etelle Higonnet, la principal autora del informe, "el gran peligro ahora es que la industria culpe a los gobiernos de Ghana y a Costa de Marfil y los obligue a solucionar el problema sin ayudarlos econmicamente. Pero las personas que tienen el dinero y los recursos tcnicos necesarios para arreglarlo son las de la industria".

Contactados por the Guardin, los chocolateros Mars, la empresa Hershey y los dueos de Cadbury (Mondelez) no dijeron haber previsto ninguna partida para los planes de los gobiernos africanos. Mondelez se refiri a su programa de abastecimiento sostenible Cocoa Life. Hershey dijo que ms del 75% del cacao que adquiere est certificado como sostenible y que en el ao 2020 ese porcentaje sera del 100%. Mars dijo que en la conferencia sobre el cambio climtico dara a conocer "marcos de accin conjunta" en los que detallaran "las acciones clave, los plazos y los compromisos tcnicos y financieros para la proteccin y recuperacin de los bosques de Ghana y Costa de Marfil".

Segn los planes de Costa de Marfil, aparentemente sancionados por la oficina del primer ministro, cada uno de estos grandes jugadores se deber hacer cargo de una serie de bosques protegidos degradados para convertirlos en bosques densamente sombreados, organizando a los agricultores para que planten rboles mientras cultivan cacao bajo ellos.

En busca de la sostenibilidad

Se trata de una forma mucho ms sostenible para cultivar el cacao (una planta de la que dependen las economas de Ghana y Costa de Marfil) que la manera actual, en la que muchos agricultores talan rboles antiguos para asegurar que sus plantaciones de cacao reciban todo el sol.

Adems del efecto que sobre el cambio climtico tiene la tala de bosques tropicales en frica occidental, los cientficos dicen que tambin se reducen drsticamentelas precipitaciones. Si los patrones actuales continan, tampoco habr suficiente lluvia para cultivar cacao.

El puado de bosques protegidos de Costa de Marfil que an no ha perdido franjas de rboles se convertirn en parques nacionales. El parque nacional de Marahou se encuentra en tan mal estado que probablemente ser degradado, tal vez hasta el rango de bosque protegido.

No est claro quin pagar los planes del gobierno de Costa de Marfil. Se espera que los comerciantes aporten, pero no queda claro cules sern las consecuencias si se niegan. El nmero de personas que viven dentro de las reas protegidas hace del programa una tarea complicada y llena de riesgos: el gobierno ya ha sido acusado de abusos contra los derechos humanos por desalojar a miles de cosechadores de cacao en el parque nacional Mont Pko.

En Ghana los planes son de largo alcance. Si se promulgan, podran transformar el panorama, aunque no est claro si los que redactan estas estrategias tienen la influencia o el dinero que hacen falta para ponerlas en marcha. Adems de comprometerse a no emprender nuevas medidas de deforestacin; de reformar la tenencia de la tierra y de los rboles; y de asegurar la transparencia en la cadena de suministro para que el cacao pueda ser rastreado hasta la puerta de la granja (una forma de asegurar que ninguna parte procede de reas protegidas ilegales), el gobierno tambin est teniendo en cuenta el High Carbon Stock Approach, un enfoque sobre el uso de la tierra que protege a los bosques de baja y de alta densidad, lo que significara que an ms bosques de Ghana podran ser recuperados.

Pero la financiacin de todo eso est an menos clara que en Costa de Marfil. Los precios del cacao en los dos pases han bajado un tercio en el ltimo ao y Ghana tambin se ha visto afectada por los bajos precios del oro y del petrleo, as como por una crisis fiscal que el FMI ha cubierto con crditos de 565 millones de dlares por el momento. Controlar y replantar los bosques costar decenas de millones de dlares que al pas le va a costar encontrar.

Segn Higgonet, las empresas y comerciantes de chocolate son los que deben pagar. "Las compaas tienen que pagar por plantar los rboles el prximo ao. Es probable que cosechen un beneficio inesperado de 4.000 millones, porque el precio de las tabletas de chocolate se ha mantenido igual mientras que el precio del cacao se est derrumbando", dijo. "Qu pueden hacer con ese dinero extra? Bueno, pueden usarlo para plantar rboles".

Muchos de los principales actores de la industria del cacao dicen que el 17 de noviembre publicarn un "marco conjunto de accin" junto a los gobiernos. Pero tambin preocupa la posibilidad de que un endurecimiento de la normativa en frica occidental empuje el comercio hacia otra zona.

Como dijo Higgonet, "el cacao se est moviendo hacia estos bosques fronterizos en frica central, Indonesia y el Amazonas". "Y seguiremos reproduciendo los mismos desastres que en frica occidental a menos que protejamos esos bosques ya".

Traducido por Francisco de Zrate

Fuente: http://www.eldiario.es/theguardian/Rara-victoria-tropicales-deforestacion-chocolatera_0_705880239.html