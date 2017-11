La muerte acecha en los proyectos mineros

La reciente y trgica muerte de ngel Gualn Morocho, trabajador del proyecto Mirador de la empresa china ECSA, en la provincia de Zamora Chinchipe, pone nuevamente en evidencia la permanente inseguridad que reina en las actividades mineras. Inseguridad para los trabajadores, para las poblaciones aledaas y para la naturaleza. Claro que la propaganda pro minera dice lo contrario, pero est llena de engaos.

Por ejemplo, las empresas transnacionales dicen generar miles de empleos. Pero si miramos las cifras, a nivel mundial, la minera metlica a gran escala representa menos del 0,1% de la Poblacin Econmicamente Activa (1). Adems de que el empleo ofertado por las transnacionales es casi siempre altamente calificado, mientras que los trabajadores contratados a nivel local son siempre para tareas precarias y muy mal pagadas. Podemos a su vez asegurar que en los proyectos de las empresas chinas en Ecuador hay abundante mano de obra pero importada desde China.

Las muertes en los proyectos mineros ocurren por muertes violentas, por represin y tambin por accidentes, tanto en minas a pequea escala como en la gran minera. A lo largo de la historia ha habido infinidad de muertes; aqu presentamos algunos casos ocurridos en varios pases en aos recientes (2).

FECHA PAS MINA MUERTOS 2005 febrero China Explosin de gas en una mina de carbn de la estatal China Fuxin Coal Industry Group 214 2005 noviembre China Explosin de gas en la mina estatal de carbn Dongfeng, en la provincia de Heilongjiang 169 2006 febrero Mxico Explosin en la mina Pasta de Conchos en el Estado de Coahuila operada por la minera industrial GrupoMxico 75 2006 septiembre India Derrumbe del techo de mina de carbn en Jharkhand 50 2006 septiembre Kazajistn Explosin en mina de Mittal Lenin 41 2007 marzo Rusia Explosin en mina de carbn de Siberia 110 2007 junio Colombia Explosin de gas en una mina en Amag. NOTA: En 40 aos, emergencias mineras han causado casi 200 muertos en este municipio de Antioquia. 70 2007 septiembre China Inundaciones en yacimientos de carbn en Shandong 181 2008 septiembre China Alud de lodo causado por el colapso de un depsito de desechos de una mina del norte del pas 254 2009 noviembre China Explosin de gas en una mina de carbn en el noreste de China 104 2010 enero China Accidente en la mina de carbn en la provincia de Hunan. 25 2010 febrero Per Accidente en una mina en el norte del pas. NOTA: Cerca de 60 trabajadores fallecen cada ao en Per con un saldo de unos 620 en la dcada pasada 8 2010 marzo Sierra Leona Derrumbe en una mina de oro 200 2010 abril Estados Unidos Explosin en mina de carbn en West Virginia 29 2010 junio Colombia Explosin de gas en un mina de carbn 75 2010 agosto Venezuela Accidente en una mina de oro 6 2010 agosto Chile Derrumbe a casi 700 metros de profundidad en el yacimiento cuprfero y aurfero de San Jos, en Copiap 33 mineros rescatados 2011 enero Colombia Explosin de gas en la mina La Preciosa, en Sardinata.: 20 2012 agosto Sudfrica Masacre por fuerzas de seguridad (SAPS) en la mina Marikana propiedad de Lonmin, luego de una huelga de trabajadores 36 asesinados 2013 abril Ghana Colapso de mina de oro 16 2014 mayo Turqua Explosin en Mina de carbn de Soma al oeste del pas. NOTA: En Turqua, en la ltima dcada las actividades mineras han cobrado una media de 80 vidas al ao. 274 2014 junio China Explosin en la mina de carbn Yanshitai, cerca de la ciudad de Chongqing 22 2014 agosto Nicaragua Derrumbe en una mina en la regin de Bonanza 4 2014 octubre China Colapso de mina de carbn en el ayuntamiento de Tiechanggou regin de Xinjiang. NOTA: en China fallecieron 931 trabajadores en 2014 16 2015 febrero Mxico Accidente en mina en Michoacn de oro y hierro 3 2015 marzo Ucrania Explosin en mina de Zassiadko, una de las ms grandes del pas, situada en el distrito de Kievski de la regin de Donetsk 37 2015 julio Filipinas Derrumbe en mina en la isla de Semirara, en la regin de Visayas, propiedad de Semirara Mining Corporation 9 2015 octubre China Explosin en mina Yongji de carbn, ubicada en la provincia oriental de Jiangxi 10 mineros atrapados 2015 noviembre Brasil Ruptura de la presa de la minera Samarco en el estado de Minas Gerais. Lodo de desechos destruy varias poblaciones a lo largo del curso del rio Doce, atravesando el estado de Espritu Santo y desembocando en el mar Atlntico Al menos 17 muertos y decenas de desaparecidos 2015 y 2016 Chile 1,795 notificaciones de accidentes de trabajo 33 (2015) 18 (2016) 2016 febrero Colombia Accidente en mina de oro en el municipio de El Tambo, Cauca 2 2016 octubre China Explosin por gas en una mina de carbn Jinshangou la regin de Chongqing 13 2017 junio Colombia Explosin de gas metano en mina de Carbn de Cucunub 8

La minera en general representa un comportamiento abusivo con el ambiente e irrespeto por la vida de los trabajadores mineros en los riesgosos lugares de operacin en los que laboran. Est claro que esta situacin en China es constante.

Las empresas y autoridades del ramo, como si fuera un destino del que no podemos escapar, intentan convencernos y apoderase del imaginario colectivo para que no veamos la contaminacin, la explotacin humana y de la naturaleza, la enfermedad, los constantes accidentes, y los miles de muertos.

El nombre de ngel Gualn se suma a la lista de personas fallecidas en los proyectos mineros en territorios ocupados por mineras chinas, esta vez en Ecuador. Tampoco debemos olvidar que los casos de Bosco Wisum, Freddy Taish y Jos Tendetza, asesinados por defender el agua y oponerse a la minera china en la Cordillera del Cndor, an estn en la impunidad. No se ha hecho justicia a los familiares y no se ha establecido ningn tipo de responsabilidad legal dirigida a los responsables de estas tragedias.

Solo nos queda subrayar que la Minera nos quita ms de lo que nos da.

