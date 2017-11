Wadah Khanfar dirigi el canal de noticias Al Jazeera, propiedad del Estado de Qatar, de 2003 a 2011. El canal ha revolucionado el mundo rabe y se convirti en sus primeros aos en una fuente de noticias fiable en una regin cansada de recibir solo la propaganda de los medios gubernamentales. Bajo su direccin, Al Jazeera se abri al mundo y difundi abiertamente los valores de la Primavera rabe, aunque Qatar no es un pas democrtico. La guerra siria supuso un fuerte golpe a su prestigio por el apoyo muy claro a los grupos insurgentes que pretendan derrocar a Asad en la lnea de la poltica exterior del Gobierno qatar.

En 2011, dimiti como director general de Al Jazeera tan solo unos das despus de hacerse pblico un cable diplomtico que informaba de una reunin entre Khanfar y el embajador de EEUU en Qatar en la que supuestamente el director accedi a rebajar el tono de una de sus informaciones. Khanfar declar en su momento que la dimisin no tena nada que ver con el mensaje difundido por Wikileaks.

Este palestino de nacimiento es hoy presidente de la organizacin Common Action Forum, que hace unos das organiz en Madrid el foro CAF2017 - Los lmites de la desigualdad: buscando una sociedad sostenible.

Cul es la verdadera razn tras el bloqueo saud a Qatar?

Qatar ha estado liderando las reformas mediante el apoyo a la cultura de la Primavera rabe y la cultura de la libertad de expresin de los rabes, y a los (gobernantes) saudes no les gust esa idea. Qatar ha estado promocionando Al Jazeera, que es una gran plataforma de discusin y debate en el mundo rabe, y a los saudes tampoco les gust esa idea. Por eso Qatar est pagando el precio de haber apoyado la Primavera rabe y de tener una cultura que no permite al Estado dominar todos y cada uno de los aspectos de la vida de la poblacin.

Mucha gente se pregunta qu inters tiene Qatar en difundir valores democrticos si no es una democracia.

Qatar no es una democracia, por supuesto, pero Qatar ha sido inteligente al apoyar una plataforma que dio una gran respuesta al mundo rabe y que cre una gran transformacin en la forma de pensar de los rabes. Desde una perspectiva de marca, creo que Qatar se ha beneficiado mucho. Al Jazeera ha dado a Qatar prominencia internacional y regional, as como poder. La cadena mostr mucho ms apoyo al pueblo que a los gobiernos. Esto era un buen sitio en el que estar y la Primavera rabe empez de ah.

Las contrarrevoluciones promovidas por Arabia Saud, Emiratos y muchos otros pases en la regin hicieron justo lo contrario: apoyar a los viejos regmenes en contra de la generacin ms joven. Y esta es una contradiccin entre los dos ejes, el eje saud y el eje qatar. Arabia Saud quera mantener el statu quo y los qatares permitieron a los jvenes prosperar, especialmente en la cultura de la Primavera rabe.

Hay que entender que Qatar es un pas muy pequeo comparado con el resto de los pases rabes, por lo que cuando hablamos de democracia, creo que Qatar puede tener su propio inters en apoyar oficialmente como Estado la voluntad del pueblo en el mundo rabe porque eso le acerca claramente al liderazgo del futuro, que est en la juventud.

Y dnde estn hoy esos jvenes que salieron a la calle en 2011?

La mayora est en la crcel. Miles de personas en Egipto, decenas de miles en Siria... Otros muchos se vieron desafortunadamente atrapados en contrarrevoluciones. Por tanto, los jvenes que estuvieron protestando contra las dictaduras esperando la victoria de la democracia, se vieron luchando contra milicias, generales y yendo a la crcel. Han sido abandonados por la sociedad internacional y los llamados pases civilizados del mundo, incluidos los pases europeos y Estados Unidos, que han violado la democracia durante dcadas en los pases rabes. Cuando esta ha empezado a brotar, no la han apoyado y han dejado a los rabes enfrentarse a las crueles dictaduras militares en muchos pases.

Ellos dicen que quieren estabilidad en la regin.

El problema con la estabilidad en el mundo rabe es que si lo equiparas con seguridad, crceles y generales, es una terminologa sin visin de futuro. Esto puede crear una estabilidad a corto plazo, pero a largo plazo provoca desastres como el radicalismo y el extremismo.

Fracas la Primavera rabe?

La Primavera rabe nunca fracas, porque la idea de democracia nunca fracasa. Esta es una lucha larga. Por ahora, el balance de poder est en contra de las fuerzas de la democracia en el mundo rabe, pero este balance de poder no es sostenible porque los regmenes que se han quedado al mando no podrn establecer sociedades pacficas y prsperas. Tarde o temprano, lo que han construido se derrumbar y la gente volver a la demanda original. Creo que la democracia es un derecho bsico que continuar generando revolucin tras revolucin hasta que se consiga.

Muchos acusan a Al Jazeera de ser un instrumento poltico de Qatar.

Qatar se ha beneficiado de Al Jazeera al ponerla en el mapa de poder, pero los beneficios que ha supuesto Al Jazeera para el mundo rabe son inmensos comparados con la cantidad de poder que le ha dado la cadena a Qatar. Sin Al Jazeera, el mundo rabe no tendra una plataforma con este tipo de libertad. Se benefici Qatar de ello? S, Qatar se benefici. Ojal todos los Estados del mundo rabe se pudieran beneficiar de apoyar un buen proyecto de inters pblico. Es un juego limpio, es positivo y es una situacin en la que todos ganan. Reino Unido tambin se ha beneficiado de la BBC porque crea un tipo de poder blando para los britnicos, pero al mismo tiempo la gente se beneficia de la BBC.

Pero Qatar se est beneficiando de un juego al que no estn jugando, que es la democracia.

S, pero cuando hablas de democracia en un pas de entre 250.000 y 270.000 habitantes es diferente de hablar de democracia en otras sociedades. Hay una situacin en la mayora de Estados pequeos como este donde la democracia multipartidista en un sentido occidental no existe, pero existe una comunicacin y una forma de gobernar directa entre la lite gobernante y la gente. Por ello se pueden permitir tener un Estado de bienestar que es uno de los mejores del mundo en proporcionar muchas necesidades bsicas. No estoy diciendo que la democracia sea mala para Qatar, ms bien sera excelente y debera entrar en el pas. Lo que digo es que Qatar nunca estuvo amenazado por una transformacin violenta hacia la democracia.

Plat principal de la redaccin de Al Jazeera en Qatar. WITTYLAMA CC

Sabiendo cul es la situacin hoy en muchos de los pases que vivieron la Primavera rabe, repetira la misma cobertura?

Si eres periodista, tienes una responsabilidad. Tu principal responsabilidad es apoyar el inters pblico de la forma que veas adecuada en las circunstancias de ese determinado momento. La democracia, en mi opinin, es una megamisin no solo para los activistas, sino tambin para los periodistas. Si volviese a dirigir Al Jazeera en cualquier otro momento, seguira apoyando el concepto de democracia en el mundo rabe. No el caos, el sectarismo, la guerra civil ni el uso de la violencia, sino el concepto de la bsqueda pacfica de la democracia.

Cul es el futuro del islam poltico en la regin tras 2011?

Evolucionar. El islam poltico es un proyecto que evoluciona. En los ltimos 100 aos ha evolucionado en diferentes fases y, por tanto, es un proyecto en construccin. El islam es un elemento principal de la vida de la poblacin en la regin y muchos de los musulmanes e islamistas de Oriente Medio creen que, en lo que afecta a la poltica, tiene que haber valores y prcticas inspiradas por el islam. Eso continuar existiendo, pero su forma, ya sea mediante partidos polticos, grupos de la sociedad civil, organizaciones benficas o movimientos culturales puede cambiar.

Creo que estamos ante un gran debate en el mundo islmico y especialmente en el mundo rabe sobre la relacin de la religin y la poltica, la relacin entre la vieja generacin y la nueva generacin y entre nacionalismo y secularismo. Eso continuar y yo lo veo muy positivo y til. Es el pueblo y no el Estado el que debera definir la narrativa que le gustara abrazar en el futuro. El Estado debera apoyar el debate pblico. Esta es la norma en cualquier sociedad civilizada.

En este sentido, cmo describira el gobierno de los Hermanos Musulmanes en Egipto?

Los Hermanos Musulmanes se vieron gobernando un pas que tena muchos ms problemas econmicos, polticos y de seguridad que cualquier otro pas de la regin y no estaban preparados para ello. No tenan las herramientas, el conocimiento ni la experiencia para dirigir tal complejidad y, por tanto, no fueron capaces de cumplir esa tarea. Aun as, tampoco se les ha dado la oportunidad de hacerlo.

Tres elementos explican el fracaso de los Hermanos Musulmanes en Egipto: el primero, la falta de experiencia; el segundo, los esfuerzos contrarrevolucionarios de los viejos regmenes y de los pases que les apoyan; y el tercero, el escepticismo de la sociedad internacional respecto al islam poltico. La llegada al poder de los Hermanos Musulmanes era una buena oportunidad de moderar su discurso, pero no se les dio la oportunidad.

En la Primavera rabe se bloque el camino hacia la reforma progresiva de una sociedad y ello provoc de inmediato el auge del ISIS. Este bloqueo genera un proceso mental de explosin y eso acaba en extremismo.

Existen diferencias editoriales entre Al Jazeera en ingls y Al Jazeera en rabe? Un canal, dos mensajes?

En Al Jazeera hay una sola poltica editorial, pero dos resultados editoriales. Cada uno de ellos se dirige a una audiencia diferente. Al Jazeera es una una plataforma dirigida a una regin y las prioridades de los rabes determinan nuestra informacin. Tambin hay prioridades respecto al mundo, que son diferentes. Por eso el producto de Al Jazeera en ingls es diferente al producto en rabe. El canal rabe es mucho ms ruidoso y a veces tiene mucha ms pasin que el canal en ingls porque a la regin desde la que ests informando y a la audiencia que te est escuchando le gustara verse a s misma [representada] en esa informacin. Al Jazeera en ingls, por el contrario, se puede permitir ser menos pasional, ms calmada y tranquila. Pero en ambos se aplican los mismos principios.

Ha informado desde Afganistn e Irak. Ha recibido algn tipo de presin desde EEUU?

Por supuesto. Siempre. Especialmente en Afganistn e Irak. Los estadounidenses eran tan malos como una dictadura intentando manipular y presionar a los medios, especialmente a Al Jazeera. Se enfadaron tanto con Al Jazeera que llegaron a intervenir militarmente para bombardear las oficinas del la cadena en Kabul y en Bagdad y para encarcelar a la gente como ocurre en cualquier otra dictadura de la regin.

Cree que EEUU no quiere un canal que d voz al pueblo rabe?

Absolutamente no. No han sido muy amistosos con Al Jazeera durante este periodo. Al menos han sido extremadamente escpticos y han intentado presionar al Estado de Qatar para minimizar la libertad de Al Jazeera. Eso est muy bien documentado y es lo que George Bush, Tony Blair y el resto de esa cuadrilla intentaron hacer.

