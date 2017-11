Entrevista a Moira Milln, coordinadora del movimiento Marcha de la Mujeres Originarias por el Buen Vivir

"La lucha del pueblo mapuche puede constituir el sedimento para armar un nuevo modelo de humanidad"

Despertemos Despertemos Humanidad Ya no hay tiempo. Nuestras conciencias sern sacudidas por el hecho de solo estar contemplando la autodestruccin basada en la depredacin capitalista, racista y patriarcal".

Berta Cceres





He tenido en mi vida la suerte de conocer mujeres muy valientes, guerreras, comprometidas, luchadoras hasta los tutanos: en Barcelona, hace poco, en el medio de las protestas independentistas, tuve el orgullo de compartir con la weychafe (que en mapuche significa guerrera) Moira Milln, coordinadora del movimiento Marcha de la Mujeres Originarias por el Buen Vivir.

Ella misma revela que nac un da de agosto en un invierno nevado en un pueblito llamado El Maitn, en el Noroeste de la provincia de Chubut, el Lof Pilla Mahuiza es mi comunidad mapuche.

El pueblo Mapuche, desde la noche de los tiempos, pasando por todas las conquistas del lugar donde vive, intenta preservar su identidad, que comprende sus costumbres y su territorio, la tierra que les da no solo el sustento sino el ser. Esa es la forma que adquiere la dignidad para este pueblo. Mapuche significa literalmente gente de la tierra. Es decir, no tierra de los hombres y de las mujeres, sino su contrario: son los hombres y las mujeres los que le pertenecen a la tierra, una idea simple pero perturbadora en las mentes de casi todos los polticos de hoy en da.

Al final del siglo IX la nacin mapuche fue vctima de genocidio y sus tierras ancestrales ocupadas de una invasin ilegtima de los huincas argentinos y chilenos. Huinca es un trmino proveniente del idioma mapudungn que significa "Nuevo Inca", en referencia a las personas de raza blanca, los nuevos conquistadores. Hay que aclarar que los mapuches no son ni chilenos ni argentinos, simplemente porque ambos Estados son construcciones histricas posteriores al Wallj Mapu, su territorio ancestral.

En los aos 90, ms o menos, Carlos Menen regala las tierras de donde provienen los ancestros de Moira a un muy conocido paisano mo, Luciano Benetton, que pagando con pocas perlitas ocupa ilegalmente casi dos millones de hectreas de la Patagonia argentina.

Moira me dice que Benetton cre un estado feudal dentro el estado argentino. Benetton financia esta situacin belicista contra los mapuche para poder seguir robando los productos de la tierra.

La entrega y el saqueo de las tierras patagnicas y de sus recursos nacionales por parte de empresas extranjeras vienen de larga data, al igual que los reclamos y la lucha del pueblo mapuche por recuperarlas.

Desde el 2015, varias familias de la provincia de Chubut realizaron recuperaciones de tierra ocupadas por Benetton y declararon, mediante un comunicado pblico firmado por los Pu Lof en Resistencia del Departamento Cushamen y el Movimiento Mapuche Autnomo del Puel Mapu (MAP): Nosotros, los Mapuches, seguimos siendo una inmensa mayora sin tierra, con la nica alternativa de ser peones, empleadas domsticas y obreros, es decir, mano de obra barata y explotada por la oligarqua criolla y el empresariado transnacional. Y sostenan que la nica manera de frenar el asesinato planificado desde el poder econmico y del estado (ecocidio y etnocidio), es mediante el control territorial efectivo de nuestras comunidades movilizadas.

La respuesta de la Compaa de Tierras del Sur Argentino (compaa de Benetton) fue una denuncia penal por usurpacin. Desde entonces la violencia, las amenazas y los intentos de desalojo han sido permanentes.

La actuacin de la gendarmera, en las tierras que el italiano reivindica para s, desde el inicio del ao, fue de ms represin todava, contra la comunidad Pu Lof (entre ellos mujeres y nios), desaparecieron a Santiago Maldonado con la directa responsabilidad de la ministra de Seguridad Patricia Bullrich, su jefe de gabinete Pablo Noceti y del Estado. El gobernador de Chubut, Mario Dan Neves tambin fue cmplice del accionar represivo avalando el ingreso de la gendarmera al predio y demonizando a los mapuches a travs de una campaa meditica que comenz el ao pasado, mientras apretaba al juez Otranto para que encarcele a los dirigentes considerados sin ninguna prueba como terroristas.

Sobre el tema Moira reafirma: No hay ninguna duda, fue el gobierno que primero desapareci a Santiago Maldonado por mano de la gendarmera y despus plant el cuerpo en el rio de la comunidad mapuche Pu Lof Resistencia Cushamen. La tctica fue liberarse de su crimen, porque la desaparicin forzada no prescribe, es un delito de lesa humanidad y los funcionarios de turno tenan que blanquear el hecho que lo haban asesinado. As crean toda una campaa meditica para sealar como responsables a los jvenes weychafe de la comunidad mapuche. Pero a m tambin me sealan como responsable, porque en entrevistas que me hicieron con antelacin al descubrimiento del cuerpo de Santiago haba pronosticado lo que pas despus en realidad. Espero que el pueblo argentino aproveche la oportunidad de no aceptar la manipulacin de los pueblos y rebelarse. En el momento que el caso de Santiago hizo que el pueblo argentino mirara al sur de su pas y al fin permiti que se enterara de la lucha del pueblo mapuche, espero que sea la razn porque esta pseudo-democracia dictatorial, artilugio de la partidocracia para poder mantener el modelo extractivista caiga por su propio peso, porque su poltica aberrante y asesina ya no cabe en la conciencia del pueblo argentino. Hay que seguir adelante con la luz de la verdad, contrastar el montn de mentiras, seguir con la lucha de los pueblos originarios, en manera articulada y con la sabidura de los pueblos en unidad. Definitivamente hay que sacarse de encima este gobierno criminal.

La lucha de Moira y de su pueblo ya ante del descubrimiento del cuerpo de Santiago haba enfurecido el Estado argentino y ella fue amenazada de muerte.

Los funcionarios del Estado saben que el problema no soy yo, es la lucha de mi pueblo que represento, un mundo completamente distinto que rechaza estructuralmente este sistema. Lo nico que lograran demostrar, si consuman mi asesinato, es que la mstica mapuche que afirma que por cada uno que cae diez ms empezaran la lucha es verdad. Nuestra lucha no quiere llegar a poseer la tierra o a crear un nuevo Estado, nosotros queremos emplazar la relacin armnica entre la tierra, la mapu, y los pueblos, la reciprocidad con la naturaleza. Nosotros rechazamos este sistema de muerte, esta progresiva destruccin y contaminacin, somos el pueblo ms pobre que vive en el territorio ms rico de Amrica del Sur y reclamamos el Buen Vivir entre los pueblos. Sabemos que es posible un nuevo futuro, un maana distinto al presente y es nuestro derecho. El sistema nos est matando porque necesita abortar la esperanza, necesita que nos resignemos al sistema de muerte. Pero nosotros tenemos miles de aos demostrando que s, otro mundo es posible! Adems en los ltimos tiempos logramos generar empata para nuestro pueblo en Argentina, logramos que las feministas de Ni una menos hagan su encuentro nacional a Chubut, va a ser un Puerto Madryn. La lucha de mi pueblo es el tema principal, me nombran como referente del movimiento y creo que eso asusta al estado.

Otra denuncia que formula Moira es que Santiago Maldonado es el primer blanco desaparecidos, pero solo en la provincia de Chubut existen 145 mapuches desaparecidos, uno de ellos es Eduardo Caulef, que era el pen de Benetton. Este trabajador rural reclam mejor condiciones laborables y el multimillonario lo desapareci.

Nunca vi a tu conterrneo en el banquillo de los acusados, esto ocurri en el ao 1996 y su madre muri reclamando el paradero de Eduardo. Tena 28 aos y nadie hizo una manifestacin por l. En Argentina claramente la vida indgena no vale tanto como la vida del blanco. Esto no significa que no me solidarice con la familia Maldonado y reclamo con ella que se haga justicia. Pero tambin quiero justicia para mi pueblo, quiero que Benetton pague por las aberraciones que cometi contra el pueblo mapuche. Tambin necesitamos que despierte el pueblo italiano y tenga conciencia de lo que hacen los multimillonarios de su pas, que matan pueblos originarios y destruyen el ecosistema. Porque Benetton no produce solo ropa, es un extractivista y en el territorio que ocupa ilegalmente hay yacimientos aurferos.

Yo, como hermana blanca, concluyo prometiendo apoyar la lucha de los pueblos indgenas, principalmente de la mujeres indgenas y, como escribi Moira, quiero escucharlas deseosa de conocer sus pensamiento, no quiero convertirlas, ni etiquetarlas, ni estudiarlas, ni extraer utilitariamente sus saberes, me uno a esta Revolucin de pensamiento, y ser, tierra, semilla, viento, agua y fuego.

Ida Garberi es corresponsal en Cuba de Cubainformacion

Rebelin ha publicado este artculo con el permiso de la autora mediante una licencia de Creative Commons, respetando su libertad para publicarlo en otras fuentes.