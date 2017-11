Totalitarismo cnico

Nadie conoce hasta dnde puede crecer la maldad, parecera que sin fin y que cada da los malvados se levantan con el nimo de ver cmo y dnde realizar alguna, que supere las de anteriores jornada s . Tiempo atrs, el Presidente Obama confisc e invadi las propiedades diplomticas del Estado ruso en EEUU, rompi para ello la Constitucin de su propio pas, cuya IV enmienda garantiza la inviolabilidad de domicilios que se hayan ha salvo de pesquisas y aprehensiones arbitrarias..., ahora despedazan la tan cacareada libertad de prensa, de la que se jactan ser sus paladines, tambin consagrada en su Constitucin, cuya primera enmienda prohbe la creacin de cualquier ley que vulnere la libertad de prensa.

A los que nunca creyeron que la prensa libre reinara en algn lugar del mundo y aseguraban que responda a los intereses del sistema, que defenda disimuladamente, no les llama la atencin lo que EEUU hace con Russia Today (RT), aunque s les repugna lo taimado del procedimiento. Primero crean la tramoya de que el presidente Trump habra ganado la eleccin presidencial con ayuda de Rusia, pas del cual sera su agente; despus, el FBI y el Congreso nombran una comisin para investigar los supuestos lazos de Trump con Rusia y la intervencin rusa en las elecciones estadounidenses ; luego acusan a RT de haber perturbado este proceso, sin lo cual la Sra. Clinton, que gustosamente se ha prestado para la farsa, habra ganado dicha eleccin ; por ltimo, el Departamento de Estado amordaza a RT con la exigencia de que se inscriba como agente de una potencia extranjera, algo inaceptable e inaplicable para los medios de comunicacin y que fue aplicado por ltima vez a la Alemania Nazi durante la Segunda Guerra Mundial.

A pesar de que tanto Putin como Trump saben que culpar a Rusia de intervenir en las elecciones de EEUU es un infundio jalado por los cabellos y como la mayora de los estadounidenses cree en la veracidad de esta absurda acusacin, ambos mandatarios no tuvieron otra opcin de reunirse, durante la cumbre del Foro de la APEC realizada en la ciudad vietnamita de Da Nang, casi clandestinamente, cuando se dirigan al lugar donde les tomaran la foto oficial y mientras los fotografiaban, para tratar importantes e inaplazables asuntos mundiales, porque de no hacerlo as la oposicin, tanto demcrata como republicana, hubiera acusado a Trump de ser un pelele del mandatario Ruso.

Ambos gobernantes son polticos de muy alto nivel porque segn palabras de Putin: Conversamos durante la sesin de hoy, en general hemos discutido todo lo que pretendamos discutir... Hay mucho por discutir, en el mbito de seguridad y tambin sobre la colaboracin econmica que hoy en da es casi nula porque se debe mirar al futuro y resolver los problemas importantes tanto para el pueblo de EEUU como para el pueblo ruso, para dar sustancia concreta a nuestros vnculos econmicos; mientras que Trump se preguntaba: Cundo se van a dar cuenta los que odian y los tontos de que tener buenas relaciones con Rusia es algo bueno, y no malo? Estos son siempre juegos polticos, malos para nuestros pases deberamos trabajar juntos para resolver los problemas de Siria, Corea del Norte, Ucrania y el terrorismo y afirm que est seguro de que Putin est convencido de que ni l ni Rusia se entrometieron en los comicios. Estos estadistas no se dejan vencer por la profunda crisis poltica que separa a sus pases ni por las circunstancias.

Regresando al asunto de RT, qu se oculta detrs de esta tragicmica escenografa? Frustracin y nada ms que frustracin. Frustrados por la no desintegracin de Rusia y su renacer vigoroso, que reta su hegemona; frustrados por las prdidas en las inversiones en tanta guerra al borde del fracaso; frustrados por la fortaleza de China y sus billonarios proyectos, a los que se suma todo el mundo; frustrados por no poder derrotar a los movimientos democrticos, que se oponen a los gobiernos vasallos impuestos por ellos; frustrados por la derrota de los terroristas en Siria y otros lugares del mundo, que desnuda su poltica del caos controlable; frustrados porque China cre del Banco Asitico de Inversin en Infraestructuras, que desafa a su propio Banco Mundial; frustrados porque China puso en marcha la Nueva Ruta de la Seda, que inutiliza sus gigantescas inversiones martimas, terrestres y espaciales; frustrados por no poder controlar la agitacin social que, aunque incipiente y desorientada, nace en el seno de su sociedad; en fin, frustrados de que sus gigantescos medios masivos de comunicacin no pudiesen rivalizar, usando argumentos e ideas, con las emisiones alternativas de RT, que expone una visin de los hechos apegada a la realidad y da cabida a los que carecen de voz en los medios occidentales, descargan su fracaso con la antedicha medida, que slo les traer nuevas frustraciones.

A cualquiera decepciona la falta de libertad de expresin en EEUU y el acoso a RT, no se diga al mandatario ruso, Putin, que al comentar este acto sostuvo que todo medio de comunicacin tiene derecho a expresar su opinin. Uno puede discutir con ellos, pero no mediante el cierre o creando las condiciones que imposibiliten sus actividades profesionales, sino ofreciendo su propio punto de vista, llevando esa informacin a la audiencia la ofensiva contra nuestros medios de informacin masiva en EEUU es un ataque contra la libertad de expresin conducido por las mismas personas que siempre afirman ser los eptomes de la democracia, por lo que habr una respuesta adecuada y simtrica, adems subray que no existe ni puede existir ninguna prueba de que nuestros medios de prensa se entrometieran en la campaa electoral estadounidense de 2016.

Lo peor de este sinsentido por parte de EEUU, sinsentido que responde a la lucha para derrocar o eliminar a un presidente legtimamente electo, le guste o no al resto del genero humano, es que para responder a una medida tan estpida, Rusia se ver obligada a castigar a medios de EEUU como CNN, la Voz de Amrica, Radio Libertad, el canal de TV Current Time y otros ms, que gozan de buena audiencia en Rusia, lo que contradice los principios de democracia y libertad de expresin que actualmente practican las autoridades de Mosc en todos los niveles.

Es que no slo el Departamento de Estado de EEUU, todava controlado por los partidarios de Obama, lleva a cabo esta poltica sucia, sino que cierto sector de la sociedad estadounidense juega el juego de perder-perder, que debera ser cambiado por el de ganar-ganar, debido a que no acepta que Trump ha sido electo porque la mayora de su pueblo se encuentra decepcionado de la lite que los gobierna, por lo que est interesado en empeorar las relaciones con Rusia, ceguera que les puede conducir a una definitiva derrota.

Tanto va el cntaro al agua, que al fin se rompe, algo que todos esperan pase con el totalitarismo cnico, que impera en EEUU.

