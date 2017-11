Entrevista a Nstor Barrn poeta y escritor, recopilador de una antologa de poesa mapuche

La poesa siempre interroga a la sociedad y a la poltica

Nstor Barrn poeta y escritor, recopilador de una antologa de poesa mapuche Con prlogo de Osvaldo Bayer, Nstor Barrn public(Tierra azul) y se intern en un mundo nuevo y complejo, la cultura de la palabra ancestral con una gran carga de sentido hoy perseguida en ambos lados de la cordillera tanto en la Argentina como desde hace aos en Chile, en especial durante la dictadura de Pinochet.

Imagen: Dafne Gentinetta

Por qu decidi hacer una antologa de la poesa mapuche, cmo lleg sus obras?

Soy poeta y la poesa me interesa toda, soy lector de poesa y dentro de eso, que es un gran universo, una de las cosas que me interes es la poesa primitiva, como se llamaba en otras pocas. Recuerdo un libro de Ernesto Cardenal, el poeta nicaragense donde el recopilaba poesa de todas las culturas de Amrica del sur hasta de las tribus de Estados Unidos y ese libro me impresion mucho.

Qu era lo que te interes de esa poesa?

Lo no literario, la relacin tan directa del poeta con lo que viva, en muchos casos con la tierra, con la naturaleza en general, la relacin del poeta con su propia vida sin el filtro, de la literatura del bien decir o no segn quien lo mire, por eso esa poesa me result interesante porque era gente contando lo que viva.

Le llam la atencin la espiritualidad de esa produccin?

Tambin una espiritualidad sin ninguna forma oficial, una espiritualidad ms natural, nacan con eso y con eso crecan y con eso vivan, no haba instituciones que les dijeran qu deban creer o no deban creer, esta cosa fuera de la cultura oficial cultura y acadmica.

Se nombra mucho en la antologa al abuelo, al padre, le llam la atencin cmo aborda la poesa sobre los vnculos parentales?

Tiene que ver con esa visin potica que incluye desde lo muy pequeo que es lo que tengo al lado como el abuelo, el padre, la tierra y desde ah se proyecta a algo que puede ser universal y lo puede leer alguien que naci y vivi en una ciudad y sentir ese reflejo de cosas en el buen sentido de la palabra primitivas.

La naturaleza es un significante ms, es un lugar de asombro. Cmo fue que seleccion los textos?

Es parte concreta de la vida, el libro nace como un capricho mo. En un momento, a mediados de 2000, el tema mapuche se haba convertido en una moda , una moda intelectual, los intelectuales son muy fashionistas, le gustan las modas, no me molesta excepto en el punto que cuando habls mucho de algo que hay que defender tens que hacer algo concreto, me parece que hablar no es demasiado operativo en este mundo y yo vea que se hablaba en todos lados, se discuta, se reivindicaba esta cultura y despus me doy cuenta que en la prctica nadie les consigui una invitacin a un programa de TV y ah me encaprich un poco, hay que hacer algo concreto que es un libro, que es un objeto que se tenga en las manos. La cultura mapuche no tena y no tiene vas de difusin, del lado chileno es bastante duro no tienen acceso a nada, nunca vas a escucharlos en las radios en ningn lado y del lado argentino hay diferencias pero no tienen acceso a nada.

Es casi peor la indiferencia.

En 2000 aparece algo que a la gente que quera que no aparezcan por ningn lado no le gust, que era internet. Ah no hay manera de impedir que alguien suba un poema y as es como un montn de poetas mapuches empiezan a difundirse, de hecho algunos de ellos que estn en el libro han logrado una difusin amplia y fueron invitados a otros pases. Me pareci encantadora la idea de que siempre hay una manera de meterse porque Internet no tena ninguna regulacin, nadie poda decir no publiques y travs de la red comenc a contactar a los poetas empec a charlar con ellos con la idea de que lleguemos a publicar algo, mientras tanto empezaba a romperle la cabeza al editor para convencerlo y editar la Antologa.

Hace poco tiempo que parte de los intelectuales tomaron contacto con la problemtica mapuche

Yo viva en una pensin en el centro de Roma en el ao 2002 y frente a la Embajada argentina veo una pintada A fianco dei mapuci e del popolo argentino (Al lado de los mapuches y del pueblo argentino). No pude evitar detenerme a mirarla, me causaba gracia pero tambin un toque de enojo, por aquella poca ac no se hablaba en ningn medio escrito ni audiovisual de la cuestin mapuche. Ni siquiera se los mencionaba porque la idea general de los argentinos es que se trataba de una cultura muerta, de un tema folclrico, a veces de una curiosidad turstica y nada ms. Esa tarde en Roma, mirando la pintada lo primero que pens es que los intelectuales parecen ser iguales en todo el mundo, todos viven dentro de la misma media acadmica-poltica, una media dentro de la cual el clima terico es maravilloso y el contacto con la realidad es nulo.

Cul fue la reaccin de ellos cuando un poeta argentino estaba preparando un libro sobre sus obras?

Asombrados, de absoluta colaboracin incluso hubo dos o tres casos que era la primera vez que publicaban algo y hay un caso de un poeta que tena una posicin de no publicar, me contact primero con los que son ms conocidos a nivel acadmico como Elicura o Graciela Huinao y ellos me fueron derivando a otros. Trat de poner la mayor cantidad de material posible, les ped que ellos tambin hicieran su propia seleccin y mandaran una cantidad de poemas. Lo que yo ms quera que el poeta expresara lo que l quisiera no lo que a m me gustaba.

La tierra y el amor a la tierra no es un elemento menor en el libro Eso es lo que le llam la atencin para emprender la antologa?

Es un concepto fundamental el de la tierra porque para ellos es anterior al lenguaje, la tierra es lo que te da el lenguaje, no es la persona, el hombre la mujer los que mencionan las cosas sino es la tierra la que te da el lenguaje, por eso cuando ellos hablan de reconstruccin no solo hablan de que le devuelvan la tierra que tambin lo piden sino de reconstruir una cultura que tiene que ver con la lengua, tambin porque si se les quita el lenguaje se les quita la tierra de alguna manera, es difcil para la visin occidental europea, sta casi no divisin entre la palabra y la cosa.

En un sentido de cierta autonoma en relacin a cmo se nombra?

Digo la palabra roca, piedra, pero lo que existe es la piedra y la piedra me da esta palabra para que la nombre, la tierra, las personas, el rbol de ah sale todo y el lenguaje es un accesorio ms.

Y la cultura mapuche cmo se aborda el tema del lenguaje, la palabra, el silencio en qu zona lo ubican?

Es indisoluble, falta ese paso, el lenguaje naci de la tierra, es lo mismo y me pareci interesante la palabra que usaban ellos que es reconstruccin, por eso insisto que no es slo la devolucin de la tierra sino como una cultura, una vida y vivir y hablarse de cierta manera.

La antologa es una reivindicacin del asombro como si todo se nombrara por primera vez.

Para un tipo de ciudad, como es mi caso, la naturaleza es asombro en un sentido ms superficial y en el caso de ellos es un constante redescubrimiento, una piedra no es igual a otra piedra y ningn amanecer es igual a otro, no hay un acostumbramiento al rbol, cada uno es una cosa especial.

En el prlogo Osvaldo Bayer escribe que la cultura mapuche fue escondida. Cmo vivi la realidad que ellos describen que son muy duras como el caso de que les sacan los hijos?

En la prctica fue as, qu necesidad tenemos de aceptar otra cultura, en el libro hay una parte que tiene que ver con el tema rural y hay un par de poetas que hablan del mapurbe del mapuche urbano, en lo rural lo que hay es el abandono, la falta de trabajo y en lo urbano es ser el pobre ms pobre de todos, el que va a tener que trabajar limpiando la calle o los baos, ellos hablan del mapuche viviendo en la ciudad, que es lo peor, que accede a los peores trabajos.

Mucha de su esttica plantea de la tierra sin mal as lo vivi cuando ley sus poemas?

Es una visin ms relacionada con la armona que con el conflicto, no es esta cosa que vivimos nosotros, ver quin le gana al otro, ellos recrean un mundo, tratar de volver a un mundo que fue destruido, pisado y desde la poesa se cree que se puede reconstruir de alguna manera.

Ellos dicen que su primera escuela es el fogn, los rene el fuego en la lectura de poemas.

En sta y en otras culturas ancestrales la idea de la trasmisin es muy importante sobre todo en la cultura oficial se perdi mucho, est la cosa de la inmediatez, en la cultura mapuche y en otras culturas del mundo est la idea contraria, de que la tradicin es buena y que no se puede avanzar sin la tradicin, el maana viene de ayer no surge de la nada. Y el fogn tiene que ver con juntarse y trasmitir, es algo que este mundo perdi bastante, el mundo de la informacin.

Ellos, en su poesa encuentran sntesis.

La poesa es eso: la sntesis de tantas cosas, cuanto menor distancia haya entre el sentimiento de la persona que est creando esto y la obra, para m es ms interesante, en estas culturas eso es casi directo, no hay refinamiento ni mediacin, la cosa directa con lo que me pasa a m que es la famosa manera de ser universal.

Llama la atencin en la Antologa la invencin de palabras (arreboles, amarillean), los largos silencios y relatos la poesa es el hondo silencio de los asesinados tus lgrimas debes drselas a las flores.

(Lee) El lenguaje indmito nace en mis versos de la prolongada noche del exterminio y esto tambin es la tradicin y no slo de cosas hermosas sino tambin venimos del exterminio, esa contradiccin, nuestra historia dicen tambin es venir de la muerte, a travs del poeta hablan todos sus muertos. Una de las poetas me dijo que est bueno unirse a una lucha pero que las modas son un peligro en cualquier caso y las intelectuales peor y ella me dijo estoy un poco cansada de que nos consideren el pueblo elegido y que cualquier cosa que haga est bien, slo acompaame en esta lucha, resptanos. En mi caso que soy hijo de extranjeros no me sale y no necesito hacer un rito a la Pachamama para estar de acuerdo con ellos, desde una cultura minoritaria cuando ves a un intelectual en Buenos Aires hablando en un bar de Palermo dirs porque no vens ac, me das la mano y hacemos algo (risas).

Canta un sapo y el pjaro carpintero aplaude, el miedo de mi sombra se durmi y destruyen las casas de rocas y piedras

Las rucas era el nombre de las casas hecha con piedras y barro, es el lenguaje oral mapuche en la forma de escritura, cada poeta la escribe como le parece, hay palabras que uno escribe de una manera y otro la escribe de otra, suena parecido porque es una transcripcin fontica, el nombre del libro es Kalfu puede ser con una v corta, hay quien lo escribe con u.

Cmo lo escriba cada poeta porque es una lengua oral quin puede decirles cmo se escribe?

Ellos escriben como hablan.Tiene que ver con lo que deca sobre la menor distancia posible entre lo que siento y lo que hago y lo que hay en todos estos poetas mapuches es un hilo en comn que es la sinceridad y de la cosa directa que para m trasciende esta cosa del valor literario, hay poetas que son adorados en las universidades y no me interesan porque son los experimentadores del lenguaje pero no trasmiten nada y yo quiero saber qu te pasa, la virtud de la poesa es la emocin y con ellos no me pasa.

Cmo son las referencias polticas en la poesa mapuche?

No hay muchas cosas directas pero a la vez casi que slo hablan de eso, la poesa en general siempre interroga a la sociedad y a la poltica, sta poesa por supuesto porque est hablando de historias terribles que vivieron pero me llam la atencin que no sea declamativa y panfletaria. El poeta es que el que viene a contar lo que le est pasando a su gente.

En la poca de la Unidad Popular en Chile se nacionaliza el cobre, se da la copa de leche a todos los nios y se reivindica el lugar de los pueblos originarios Cmo ve lo que vino despus?

Despus de la experiencia de la Unidad Popular se entr en todo lo contrario, ocurre el golpe de Pinochet y desde ese esquema casi desaparecieron la idea, no slo la persona mapuche, las ideas, me parece conmovedor haber pasado por todo eso y seguir luchando, seguir cantando, me parece que es una leccin, como que las cosas deben ser logradas ahora y si no de todas formas vamos a seguir estando, quizs en culturas ms civilizadas hubieran dicho ya est, hasta ac llegamos, como deca Gelman Hay que aprender a resistir. La experiencia de resistencia es siempre aleccionadora, en este caso son siglos as, siempre es aleccionador ensear a resistir. Y las cosas se resuelven con la accin si no es una moda, el libro sali, se public en Chile.

Durante los das de desaparicin de Santiago Maldonado se estigmatiz a la cultura mapuche, salieron a flote rasgos muy xenfobos y racistas de parte de la sociedad Cmo evala este fenmeno?

El problema de los medios es que necesitan hablar sin pausa y eso ya me molesta, algunas personas pueden tener un acercamiento profundo hacia un tema que puede ser ste pero la mayora de las personas no

Hay gente que se enter que en nuestro territorio que hay comunidades mapuches

Una movida meditica no les va a hacer nada, van a seguir escribiendo poemas o reclamar por su territorio y me molesta porque mucha gente habla porque escuchen Chile en la prctica es ms duro pero hay ms organizacin, aqu hay mas indiferencia y una consecuencia de esta desgraciada situacin que estamos pasando es que mucha gente se enter que en la Argentina tambin hay mapuches.

Cmo vivi los das en que estuvo desaparecido Santiago Maldonado luego de apoyar la causa mapuche?

Siento esta presin espantosa de la dictadura de los medios que me quieren decir lo que yo tengo que decir o pensar, porque quieren que todo el mundo tenga una idea y las cosas a veces son ms simples, reprimieron, fueron y mataron, debe ser esa la explicacin ms simple si se puede llamarlo de esa manera.

Qu sinti cuando Osvaldo Bayer acept hacer el prlogo del libro?

Me parece increble que ante todo apoya, l est y no se pregunta me conviene, no me conviene, pags no me pags, qu vas a ganar vos? No se pregunta nada, lo vi ir a una escuelita del conurbano porque haban hecho una pequea biblioteca que le pareci que deba ir, es un hombre que apoya causas en un mundo donde la solidaridad no abunda. En cuanto le contamos que qu va el libro dijo: Por supuesto y cuando nos encontramos el prlogo ya estaba hecho.

