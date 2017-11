Las venas abiertas sobre Amrica

Los vecinos se reunieron el 5, al da siguiente del incendio.

La compaa Glencore acumula variadas denuncias por violacin de derechos humanos, contaminacin y corrupcin. Acaba de sumar una mancha ms: un derrame de agrotxicos e incendio en su planta de Amrica (partido de Rivadavia, en el oeste bonaerense). La compaa, de origen suizo, minimiz el hecho y se gan el repudio de la comunidad. S reconoci que el peligroso herbicida atrazina estuvo entre los qumicos que ardieron.

El derrame e incendio sucedi el sbado 4 de noviembre a la maana, en su planta de Amrica, ruta nacional 33. La nube txica negra se hizo visible a kilmetros a la redonda durante todo el da. Adems de los bomberos voluntarios locales tuvieron que acudir dotaciones de Trenque Lauquen y Villegas.

Glencore acopia en Amrica granos y agrotxicos. El da del incendio la Municipalidad emiti un breve comunicado por Facebook: Por prevencin recomendamos a la poblacin no ventilar sus hogares ni exponerse al contacto directo con el humo. En caso de ser necesario a fin de evitar el contacto recomendamos autoevacuarse a la casa de un familiar y si fuese necesario estar disponible como lugar de evacuacin el Centro Integrador Comunitario.

Funcionarios locales aclararon que la Municipalidad no haba otorgado permiso de acopio de qumicos y alertaron que el derrame (e incendio) poda tratarse del peligroso agroqumico 2-4D, que est prohibido en Rivadavia. Tres das despus del incendio, la Guardia Ambiental Municipal detect 2-4D en otro galpn de Glencore (fue clausurado).

El incendi fue extinguido a las 17 del sbado. Esa misma tarde circul por internet una convocatoria vecinal. Estas empresas se llevan el dinero y no les importa nuestra salud. Hemos tomado la iniciativa de reunirnos para hacer visible el riesgo que corremos nosotros y nuestro futuro, invitaba el texto.

Al da siguiente, domingo 5, se realiz la primera reunin de vecinos en la Plaza Coln. Dominaba el enojo con la empresa, pero tambin con las autoridades, por la falta de control y el impacto en la salud de la poblacin. Exigieron explicaciones y la reubicacin de las plantas de acopio de cereales, de agrotxicos y de las empresas de fumigaciones. Se conform la asamblea Vecinos Autoconvocados de Rivadavia.

El lunes 6 hubo una segunda reunin de vecinos. Escribieron una carta al Concejo Deliberante. Fue un desastre ambiental sin precedentes en la provincia de Buenos Aires, cuyas consecuencias son incalculables e impredecibles. El alto nivel de toxicidad que produjo la nube puso y pone en riesgo la salud de toda la poblacin de Amrica, resaltaron.

El secretario de Salud del Municipio, Pablo Cabaleiro, argument que los herbicidas son de baja volatilidad, por lo que no es necesario evacuar; recomendamos no ventilar las casas, tener agua envasada; hay que estar tranquilos, vamos a sentir olor hasta que la nube pase pero no es necesario usar barbijos.

El diario regional Tiempo del Oeste realiz una minuciosa cobertura. El vecino Adelmar Funk escribi un artculo: Es grave porque se han diseminado al ambiente, que es lo mismo que decir sobre nosotros, qumicos cuya accin en mezclas y proporciones desconocidas y sobre cuyos efectos sobre los seres vivos nadie en el mundo puede precisar. Y record la enorme cantidad de casos de cncer encubiertos en publicidad ostentosa que a diario ocupan los medios mostrando las supuestas bondades de estos productos.

Glencore es una empresa extractiva de primer nivel, nada que envidiar a Barrick Gold o Monsanto, pero con perfil bajo. Tiene la particularidad de ser parte de las multinacionales mineras y tambin del agro. En Argentina opera Minera Alumbrera, en el oeste de Catamarca, donde acumula denuncias por contaminacin y por incumplir las promesas de trabajo y desarrollo local.

Cinco das despus del incendio, la empresa emiti un comunicado. En el depsito haba 120 silos bolsa de polipropileno, un pallet de semilla de maz y girasol y alrededor de quince pallets de atrazina granulada, herbicida no inflamable. Las bolsas de polipropileno rpidamente generaron una gran nube negra. Para las 17.45 los bomberos lograron apagar el incendio, sin vctimas ni personas lesionadas, seal.

