El eventual default de Venezuela preocupa, pero tambin la fragilidad de Argentina

Ms all del debate sobre la amenaza de un default de Venezuela, tras el anuncio sobre refinanciamiento y reestructuracin de toda la deuda externa y de todos los pagos externos del pas hechos el 2 de noviembre por el presidente Nicols Maduro, el mercado financiero se muestra ahora preocupado por la debilidad de la economa de Argentina, sindicada como uno de los cinco pases ms frgiles del mundo por su alto nivel de endeudamiento, junto a Turqua, Paquistn, Egipto y Qatar.

La calificadora de riesgo Standard and Poors seal que el descomunal endeudamiento adquirido por el gobierno de Mauricio Macri (en 2018 vencen pagos por 30 mil millones de dlares) es causante de ese preocupante fragilidad, alentada por la poltica de normalizacin de tasas en la Reserva Federal de Estados Unidos. Ante un cambio en la poltica monetaria de Washington, de elevarse nuevamente las tasas, puede producirse un cese abrupto del financiamiento externo a pases emergentes, advierten desde Wall Street.

Maduro anunci a inicios de noviembre el refinanciamiento y reestructuracin de toda la deuda externa para hacer un equilibrio y cumplir con todos los compromisos del pas, tras destacar que durante la ltima semana de octubre se realiz el pago de 841 millones de dlares de deuda externa y una semana atrs de 1.121 millones de dlares correspondientes al bono Pdvsa 2017.

Nuestra intencin es seguir cumpliendo internacionalmente pero nuestra intencin es que cese la persecucin financiera de los bancos internacionales contra Venezuela, asever. El Jefe de Estado nombr a una comisin especial para iniciar este refinanciamiento, la cual ser presidida por el vicepresidente Tareck El Aissami, a quien pidi convocar a todos los bancos y tenedores de bonos.

Desde distintas corrientes ideolgicas se vena planteando que para que el pas pudiera salir de la dramtica situacin de crisis, era necesaria una reestructuracin negociada de la deuda en aras de buscar realizar una quita tanto de capital como de intereses.

La actuacin de las calificadoras de riesgo en cuanto a la manipulacin del Riesgo Pas azuzando la amenaza del default, tiene tanta lgica econmica como la recurrente especulacin con el tipo de cambio paralelo. Desde el gobierno se ha venido repitiendo que ambas manipulaciones son erradas porque no se corresponden con variables reales de la economa, aun cuando por definicin, toda especulacin no se basa en parmetros realistas, sino en la especulacin sobre lo que puede ocurrir o no con dichos parmetros.

El economista ingls John Maynard Keynes (1883-1946) se reira mucho del grado de ignorancia de las autoridades econmicas y financieras argentinas por su grado de desconocimiento de la influencia de las expectativas en las decisiones de los inversores privados.

Lo cierto es que la amenaza del default pende desde hace rato como una espada sobre el cuello del pas . Es la misma dinmica que llev este ao al cese de pagos de compromisos de deuda pblica por parte de Puerto Rico. Mientras en Argentina el presidente Macri aspira volver al mundo, significando ni ms ni menos que una completa apertura liberalizacin y subordinacin a economas centrales, los CEOS que hoy gobiernan Argentina no pueden comprender que la voracidad y ls descompensaciones financieras no salvan siquiera a un Estado Asociado de Estados Unidos

Por un lado se dice que si Venezuela se declarase oficialmente en situacin de no poder o no querer seguir pagando los compromisos adquiridos, todo lo que est mal actualmente en la economa nacional empeorar, al tiempo de que sera lo nico que falta para que sea declarado oficialmente como un Estado fallido necesitado de intervencin internacional.

Del otro lado, se asegura que la amenaza de default es parte del plan conspirativo contra el pas, una herramienta usada por los sicarios financieros para cerrar an ms los mercados internacionales y encarecer el crdito. Hoy Venezuela tiene el riesgo pas ms alto del mundo, que las calificadoras suben el da despus de cada pago cumplido a tiempo, co n juegos de compra y venta rpida de ttulos de las deudas de Pdvsa y la pblica de Venezuela.

Lo cierto es que la interpretacin impuesta por la gran prensa es la de una declaratoria implcita de default, lo que sumado al marco actual de sanciones por parte del Departamento del Tesoro estadounidense, supondra que se nos viene la parte ms negra de la noche, seal el exministro de Economa, Luis Salas.

La intencin de disparar el Riesgo Pas tiene el propsito manifiesto de hacer pagar ms, seala Salas. Saben que Venezuela paga y que dada la necesidad financiera en que se encuentra ms el cerco en que le tienen, le obligan a pagar ms. E inclusive, que pueden intentar accionar sobre activos financieros de Pdvsa en el exterior , para cumplir los compromisos de importaciones o deudas de vencimiento inmediato, tal y como ocurri con el polmico caso de los bonos de PDVSA comprados por Goldman Sachs.

El experto italiano Umberto Mazzei seala la problemtica reestructuracin de la parte de la deuda detentada por entidades financieras que operan en el rea del dlar estadounidense,sometidas a las normas, reglamentos y presiones de Washington. El gobierno venezolano trata de esquivar las sanciones Washington, vendiendo su petrleo (con caractersticas especiales en cuanto a densidad y contenido de azufre, y por ello procesadas en refineras del Golfo de Mxico) en otras divisas como el yuan y el rublo

Otro posible mercado importante para el crudo venezolano es la India, pas con el que ya existe el vnculo de proyectos y asociaciones operativas, que utilizan como intermediario el banco ruso Gazprombank. Esa prometedora perspectiva est en riesgo porque Pdvsa est atrasada en el pago de dividendos por 40 millones de dlares a su socia india ONGC.

Mazzei seala que el resto de la deuda externa de Venezuela dentro del mbito financiero estadounidense debiera renegociarse usando el pnico que causara una cesacin de pagos a causa del instrumento financiero llamado Credit Default Swaps, un seguro de riesgo repartido en las bolsas del rea dlar- contra el no pago de crditos, que crea una especie de solidaridad financiera: en caso de que un deudor importante no pueda pagar y se declare en cesacin de pagos ,el banco acreedor est obligado a borrar ese crdito de sus libros y pedir resarcimiento a los otros bancos con los cuales haba asegurado el crdito.

Eso, aade, puede crear una reaccin en cadena, que haga quebrar a alguno de los grandes bancos del sistema. Fue ese temor a un colapso de todo el sistema lo que facilit la renegociacin con grandes descuentos de la deuda externa de Argentina durante la presidencia de Nstor Kirschner quien, en ese momento, cont con el apoyo y la solidaridad venezolana.

Falta de informacin

Con la excusa que se vive en medio de una guerra y un estado de excepcin econmico, Venezuela se ha acostumbrado a que la informacin que debera ser del conocimiento de todos, no lo es. Y as es que se manipula el vaco de informacin tanto o ms como lo haran con la informacin oficial, en el caso en que de que se publicara.

Se calcula que falta cancelar este ao poco ms de 2 mil millones de dlares y que para el ao que viene los compromisos ascienden a 8 mil millones, siendo el monto de la deuda total venezolana 170 mil millones de dlares (a la que habra que restarle los 70 mil millones que asegura el gobierno haber cancelado en los ltimos cuatro aos?).

Hablando de transparencia, tampoco es de conocimiento pblico a quines se les debe y obviamente no es lo mismo las deudas adquiridas con organismos multilaterales que con bancos privados, la que puede estar en manos de fondos buitres directamente, e inclusive, es necesario saber si parte de esa deuda est en manos de inversionistas nacionales.

Segn dijo el propio presidente en agosto pasado, el 62 % de los tenedores de bonos soberanos son estadounidenses, el 12 % britnico, un 11% canadienses y un 6% alemanes. Ms de la mitad de la deuda venezolana (que no incluye la de PDVSA) estara en dentro del rea directa de influencia del Departamento del Tesoro estadounidense.

En agosto el representante en la Asamblea Constituyente Juan Carlos Alemn anunci que se negociaba con China una recompra de sus bonos de ms inmediato vencimiento, aun cuando se supone que esa recompra se llev a cabo, y por eso el pas tendra en sus manos al menos el 30% de los bonos con vencimiento en el corto plazo, es decir, lo que resta de este ao y el siguiente, lo que hara menos traumtico el camino inmediato.

Jos Gonzlez, director de la Consultora GCG Advisors, seal que una situacin de default es cuestin de tiempo. Los precios de los papeles venezolanos son un claro mensaje del mercado sobre la situacin que se abre tras el anuncio de Maduro y que puede llevar a demandas en los cortes estadounidenses como sucedi en el caso argentino con los fondos buitres y el juez Thomas Griesa.

A diferencia de Argentina, Venezuela podra llevar el paso de llevar adelante una auditora completa de la deuda, para la identificacin de sus tenedores y el juego de especulaciones que se desarrolla en torno a ella. Lo que se debate ahora es si Venezuela hace default, cul es el valor de la recuperacin, aadi Gonzlez

El gobierno pudo evitar este escenario si tres aos atrs hubiese ordenado una reestructuracin ordenada. Para Gonzlez, en el anlisis que se haca se sobrevalor la voluntad de pago de Venezuela sobre su capacidad real de hacerlo.

Maduro dijo que en los ltimos cuatro aos, el pas ha pagado un total de 71 mil 700 millones de dlares. Segn los analistas financieros ms all de que Venezuela haya sido un pagador puntual de deuda, las presiones en forma de sanciones financieras desde Estados Unidos y la cada de los ingresos petroleros obligan ahora al gobierno a cambiar la estrategia y buscar una negociacin que presenta dificultades

La sanciones financieras que el gobierno de Donald Trump impuso a Venezuela en agosto tuvieron su primer efecto visible la ltima semana, ya que el anuncio de Maduro refleja las dificultades de Venezuela para cumplir sus compromisos de deuda: ha duplicado su deuda en bonos en los ltimos diez aos, tanto a travs del Estado como de la petrolera estatal Pdvsa. La deuda de Venezuela supera los 130.000 millones de dlares, segn clculos de la Comisin Econmica para Amrica Latina y el Caribe (Cepal), que no necesariamente son fidedignos.

La capacidad de pago del pas est vinculada a la de generacin de divisas procedente de las ventas del petrleo, y la sostenida cada de los precios del crudo ha dificultado unos pagos que sin embargo hasta ahora el gobierno cumpli siempre. Venezuela cuenta con un producto exportacin central, el petrleo, de demanda consistente y permanente en el mercado mundial, una balanza de pagos corriente mucho menos estrecha que Argentina, pero enfrentara problemas graves en caso de que se confirme una cesacin de pagos o "default".

La cada de ingresos que obliga a la bsqueda de financiamiento externo- y el pago de deuda provocaron que las grandes perjudicadas fueran las importaciones en un pas que casi slo produce petrleo y trae del extranjero lo dems. En 2016 se produjo una cada de importaciones del ms de 50% respecto a 2015 admiti Maduro- lo que signific problemas de abastecimiento de alimentos y medicinas para la poblacin y una alta inflacin. Y la cada de las importaciones afecta en diferente grado tanto a la produccin como al abastecimiento de bienes escenciales.

De concretarse esta reestructuracin, el gobierno tendra un respiro y podra dedicar ms fondos a la compra de productos bsicos. Desde sectores oficialistas se insiste en que la prioridad de los pagos de importaciones de alimentos, medicinas e insumos bsicos sociales bsicos por sobre los financieros debera tambin formar parte del debate de la Asamblea Constituyente para establecerlos claramente en el articulado de la nueva Carta Magna que prepara la Asamblea Constituyente.

En su mensaje, Maduro dej en claro que el pas ha cumplido con sus compromisos internacionales, aunque desde Estados Unidos se trate de presentar al pas como incumplidor de los mismos. A esta campaa se sum el Fondo Monetario Internacional (FMI), quien seal que el pas ha incumplido los plazos estipulados en los reglamentos del organismo y dio un plazo de seis meses a Venezuela para que proporcione estadsticas sobre su economa (exportaciones e importaciones locales, operaciones de seguridad social)

Alcance de las sanciones de EEUU

Es indudable que las sanciones impuestas al gobierno de Venezuela, estn dirigidas a generar ahogo financiero, ya que restringen el uso de la plataforma bancaria de Estados Unidos para la estrategia que en materia financiera ha venido ejecutando el gobierno en aras de paliar en el corto plazo, las necesidades de flujo de caja en dlares y poder garantizar el perfil de buen pagador.

La administracin de Donald Trump golpe an ms las finanzas venezolanas al prohibir en agosto "transacciones con ttulos de deuda y acciones emitidos por el gobierno venezolano y su compaa petrolera estatal" (Pdvsa). Fueron las primeras sanciones ms all de las individuales (ampliadas la ltima semana) contra un gobierno al que Washington trata de derrocar por cualquier forma.

Pero, a su vez, estas sanciones contribuyeron a fortalecer las relaciones que en el plano de la geopoltica mundial viene consolidando con los chinos y rusos , an cuando algunos analistas sealan que ello significa ceder progresivamente soberana.

Hasta la segunda mitad de 2018 Venezuela no tiene ms obligaciones, aunque an restar el pago de 800 millones de dlares en intereses, para los que hay un periodo de gracia de 30 das, segn la agencia Reuters.

La reestructuracin plantea ya de inicio un inconveniente formal. Segn Maduro, el encargado de la comisin reestructuradora de la deuda ser el vicepresidente Tareck el Aissami, pero los tenedores de bonos no podrn negociar con l ni con el ministro de Economa y Finanzas, Simn Zerpa, ambos en la "lista negra" de Washington, que con sus medidas obliga al gobierno de Maduro a cambiar de estrategia.

Llama la atencin que integran esta comisin personas sin conocimientos econmico-financieros, ni experiencia en temas tan especializados como la renegociacin de la deuda, quienes pueden ser presa fcil de los expertos que llegarn del mundo de las finanzas globales, los cuales disfrutarn imponiendo esquemas que les resultarn en altsimos beneficios particulares.

Destaca asimismo la ausencia de expertos del Banco Central, tal vez el nico rincn institucional donde queda algn equipo con experiencia y conocimiento.

Las arremetidas de Washington contra Venezuela se amplificaron en agosto y profundizaron mediante la asfixia focalizada por parte de operadoras financieras contra el principal activo venezolano en Estados Unidos: Citgo Petroleum, filial de Pdvsa especializada en la refinacin de crudo, que se traducen en un embargo petrolero no abiertamente declarado, pero que se ejecuta rigurosamente contra los activos petroleros del pas. Es parte de un golpe financiero.

Washington trab las lneas de crdito para comprar los 760 mil barriles diarios de petrleo y as sostener el abastecimiento normal de sus tres refineras en Illinois, Texas y Luisiana, que necesitan unos 380 mil barriles diarios de crudo liviano, que es comprado en EEUU, Mxico o Canad, para as mantener las actividades de refinacin y generacin de combustibles con destino al mercado estadounidense.

Citibank, JP Morgan, Credit Suisse, BNP Paribas, ABN Amro y Deutsche Bank, parte de la lite financiera global, con un historial consolidado de ataques financieros a Venezuela, son las que se niegan a dar las cartas de crditos a los suministradores de crudo a Citgo.

Los obstculos

Para lograr esa meta de reestructuracin y refinanciamiento, Venezuela tendr que sortear una serie de obstculos que van desde asuntos domsticos hasta relaciones internacionales. Al comenzar una negociacin con sus acreedores, encabezados por China y Rusia, gana tiempo para recomprar eventualmente ms tarde una parte de su deuda a precios muy bajos, afirm Juan Carlos Rodado, del banco Natixis. Al no tener ningn pago fuerte en los prximos meses, Venezuela tiene tiempo para recomprar su deuda.

Tras el anuncio de Maduro, el precio de los bonos cay y si hoy quiere comprar sus propios bonos (otra cosas es que tenga recursos para hacerlo), los va a pagar a la mitad o a un tercio del precio nominal. La posibilidad es que lo haga a travs de Rusia y China, por ejemplo. Washington sigue presionando a los tenedores de bonos y los grupos de reestructuracin de deuda (Cleray Gottlieb, Millstein) para que exijan negociaciones con la opositora Asamblea Nacional y no con la Asamblea Nacional Constituyente, cuya legalidad cuestiona.

En un proceso de reestructuracin lo natural es ofrecer nueva deuda para extender los plazos de pago. Pero los bonos venezolanos y de Pdvsa estn regulados por las leyes estadounidenses y ese pas prohibi la emisin de nuevos papeles de ambas entidades por un plazo mayor a 30 das, un gran obstculo para negociar.

Las perspectivas econmicas del pas no son alentadoras y las seales de cambios que ayuden a resolverla son escasas, tanto en lo referente a la recuperacin de la produccin petrolera y de la economa en general. Segn las cifras de la OPEP, en el ltimo ao, la produccin ha cado en 249 mil briles diarios (-10,7%), lo que signific tres mil millones de dlares menos de ingresos .Adems, Venezuela ha comprometido parte de su produccin con prstamos realizados de forma bilateral con China y Rusia.

Paralelamente, su capacidad de produccin ha venido sufriendo un deterioro permanente por falta de inversiones aun cuando sus potencialidades siguen siendo enormes, lo que ha sido denunciado por el exministro de Petrleo y presidente de Pdvsa Rafael Ramrez y por el Fiscal General provisional (Tarek William Saab), quien vincula los hechos de corrupcin en la Faja del Orinoco con un posible plan conspirador para hacer caer la produccin petrolera.

Claudio Della Croce. Economista y docente argentino, investigador asociado al Centro Latinoamericano de Anlisis Estratgico (CLAE, www.estrategia.la)

Rebelin ha publicado este artculo con el permiso del autor mediante una licencia de Creative Commons, respetando su libertad para publicarlo en otras fuentes.