Nueve tesis a favor de la interdependencia

Ctxt

El conflicto cataln, ms all de ser todo un reto para nuestra convivencia, tambin es una oportunidad para replantear y adaptar nuestra organizacin territorial y sociopoltica a los desafos del siglo XXI. Por ello, propongo nueve tesis para pensar ms all, tanto del Estado como de la independencia, y apostar por la interdependencia y la diversidad:

1. Cualquier propuesta de organizacin territorial no es un fin en s mismo, es una herramienta hacia un fin mayor. Basado en los principios de justicia social y ambiental, hoy el mximo objetivo es conseguir, por medios democrticos, pacficos y solidarios, que todas y todos podamos vivir bien dentro de los lmites del planeta.

2. Somos seres ecodependientes e interdependientes. No solo los seres humanos dependemos fsicamente de la naturaleza para respirar y vivir, sino que adems dependemos como individuos y sociedades los unos de los otros. La globalizacin, las migraciones o el cambio climtico han reforzado an ms la disolucin prctica de las fronteras y el auge de la interconexin real entre personas, comunidades, territorios, estados y continentes. Al igual que no podemos escapar de la ley de la gravedad, tampoco podemos escapar de estas leyes de dependencia mutuas.

3. No existe tal cosa como la independencia. Espaa no tiene nada de independiente dentro de la Unin Europea (donde reside parte hoy de la soberana efectiva), mientras Catalua, por muchas razones histricas, polticas y sociolgicas, comparte lazos de interdependencia profundos con el resto del territorio espaol (y europeo). Frente a estas realidades tozudas, el gran reto del siglo XXI no es mantener independencias fantasmas o construir independencias romnticas. Es, tal como analiza Edgar Morin, saber gestionar la complejidad y la interdependencia de los hechos.

4. No existe soberana exclusiva y absoluta. La glocalizacin de la interdependencia supone que la soberana es por definicin compartida entre mltiples niveles de decisin polticos, econmicos y privados desde lo ms local hasta lo ms global. Cuanto antes lo asumamos, antes seremos capaces de disear sistemas, instituciones y polticas de soberanas compartidas, o mejor dicho de cooperacin entre redes y nodos al mismo tiempo autnomos, e interrelacionados y solidarios entre s.

5. Nuestras sociedades son profundamente plurales y heterogneas. An ms con las migraciones globales, no existen pueblos (sea cataln o espaol) homogneo cultural, social y polticamente hablando. Desde un punto de vista nacional, religioso, de orientacin sexual, de gnero o ideolgico, etc., predominan las identidades colectivas y personales mestizas y complejas, multitudes e individualidades diversas, es decir sociedades de minoras. Por tanto, el camino no es la polarizacin, confrontacin y fragmentacin brexitiana del 50+1 sino la construccin de consensos transversales para sumar amplias mayoras sociales y plurales.

6. Todas las sociedades son plurinacionales. El mundo y Europa son plurinacionales. Espaa es plurinacional. Catalua es plurinacional. Tambin lo son Barcelona y Madrid. Hasta nuestros barrios, nuestras comunidades de vecinos y muchos de los individuos son plurinacionales. La plurinacionalidad no es la suma de pueblos cultural y nacionalmente homogneos, sino el reconocimiento, la integracin y la gestin de esta diversidad de identidades nacionales y su convivencia democrtica desde lo micro hasta lo macro: ciudadano, barrio, municipio, regin, estado, continente, mundo.

7. El Estado-nacin no es la nica forma de organizar nuestras sociedades. Sea ya existente o por crear, de mayor o menor tamao, la globalizacin le desborda por arriba y la relocalizacin le desborda por abajo. No es ni el fin del Estado, ni el fin de la nacin, pero eso llama a reinventar ambos conceptos y a una profunda reorganizacin sociopoltica. Desnacionalicemos el Estado y desestaticemos la nacin para que otras formas puedan surgir en base a la pluralidad, la complejidad y la interdependencia.

8. Cuanto ms transnacional es el problema, ms global ser el mbito decisorio, y cuanto ms local, ms cercano. En un sistema en el que el Estado no es el centro sino un eslabn ms de una red interdependiente, quin tiene la competencia es el nivel de intervencin ms pertinente y eficiente. A travs de este principio de subsidiariedad y de carcter federal (a todos los niveles), cada nivel de poder institucional (barrio, municipal, regional, estatal, europeo, mundo) posee autogobierno y competencias propias, comparte poderes y soberanas no exclusivas, y acta con el resto de nodos de forma cooperativa y solidaria.

9. Los derechos humanos, civiles y sociales tienen que emanciparse de la adscripcin territorial. Como analiz Zygmunt Bauman, esta es la consecuencia lgica de reconocer la globalizacin de la interdependencia humana y las limitaciones impuestas por los Estados, instituciones y soberanas territoriales. Mientras que hoy el tener pleno derechos en un Estado depende del tener o no la nacionalidad de este pas, maana el tener derechos debera ser independiente de la nacionalidad (u otros condicionantes identitarios ya sean religiosos, polticos, etc.). Uno/a tendra derecho por ser ciudadano/a y sera ciudadano/a quien, independientemente de su origen o nacionalidad, se adscribira al contrato social transnacional.

Como plasma la declaracin universal de interdependencia, la interdependencia es un proyecto que nos compromete a actuar para defender y promover, desde la diversidad, los valores e intereses comunes de la humanidad. Y eso empieza aqu por el pedazo de tierra catalana, espaola y europea que por casualidad nos ha tocado habitar.

Florent Marcellesi es eurodiputado de EQUO.

Fuente: http://ctxt.es/es/20171108/Firmas/16103/interdependencia-nacionalismos-UE-Florent-Marcellesi.htm