Las esquinas del emprendimiento

CTXT

Ivanka Trump, hija y asesora del presidente de los Estados Unidos, viaja a la India a finales de este mes como madrina de una cumbre mundial sobre emprendimiento. Ya saben, hgase a s mismo desde cero y genere riqueza para todos. El relato del sueo americano se ha hecho generoso y global: el pelotazo vital ya no se pega slo en territorio gringo y tampoco consiste exclusivamente en enriquecerse uno mismo, sino en enriquecer al resto. No me digan que no es bonito. En Hyderabad, la ciudad india que acoger el gran evento, est sucediendo un fenmeno espectacular durante las semanas previas: la pobreza y la mendicidad estn desapareciendo de sus calles. Los ms desarrapados ya no ocupan las esquinas de siempre pidiendo limosna o algo que llevarse a la boca. Ya nadie busca en la basura ni muere de fro, nadie muestra su enfermedad a la vista de los paseantes. La explicacin ms lgica sera pensar que la cumbre que est al llegar, al fin, ha abierto los ojos de los ms desgraciados del lugar y que el bueno de Vishnu o la buena de Nahali habrn abandonado sus esquinas para montar su propia startup. Han debido de leer en algn cartel el gran mantra de la religin entrepreneur: quien no emprende es porque no quiere.

El relato del emprendimiento es bonito, pero la realidad viene siendo otra: los sintecho de la zona estn siendo barridos de las calles y trasladados a albergues situados dentro de prisiones de la ciudad. Lo de llamar albergues a las prisiones y alojados a los detenidos, como hace el comisario de la ciudad al ser preguntado por la prensa extranjera, hay que reconocerlo, es una idea original e innovadora digna del sello de emprendimiento social del ao. Y es que todo tiene que estar listo antes de que aterrice la ilustre visitante: alguien que est lejos de haberse fabricado a s misma, como madrina de un evento cuyo gancho es la generacin de riqueza y cuyo impacto primero es llenar de mendigos las crceles. A veces el desarrollo alcanza unos puntos irnicos que ni el mejor de los gags de Woody Allen.

En Espaa, por cosas de los ciclos econmicos, ya estamos de vuelta en eso del relato mgico del emprendimiento. El seor de mi barrio que a sus sesenta convirti lo que le quedaba del paro en uno de esos packs que te hacan empresario de la noche a la maana, hace tiempo que baj la chapa. Si le preguntaban qu haca all, l responda que vender productos oficiales de Hello Kitty, pero si uno observaba bien, lo que haca era fumar en la esquina. A veces costaba distinguir al emprendedor de un mendigo indio. Mientras fumaba, miraba a un lado y al otro de la avenida. La cantidad de gente que se desplazaba era la correcta, pero el hacia dnde lo hacan estaba fallando estrepitosamente. Nuca era hacia el interior de aquella tienda. Pero l segua en la esquina, fumando y observando, quiz esperando a que, de entre la multitud, apareciese Josef Ajram buscando regalos para sus veintiocho sobrinas. Juro que no haba una sola vez que pasase por delante de aquel hombre sin que se me cortase el cuerpo imaginndome al que lo anim: las franquicias es lo que mejor funciona y los nios donde ms se gasta.

Si la vida no lo ha tratado demasiado mal, cosa complicada a su edad, el hombre de Hello Kitty est a tiempo de haber encontrado un empleo. Si lo ha hecho, tiene muchas papeletas de haber pasado de empresario fumador a trabajador pobre quitndose del vicio porque no le salen las cuentas. Segn Eurostat, slo Rumana y Grecia nos adelantan en esa clasificacin europea de trabajadores pobres. Poblaciones que madrugan para ir a trabajar y que, al mismo tiempo, viven al borde de la exclusin social. Mientras, la economa, nos cuentan, va como un tiro. Tenemos a las esquinas locas.

Fuente: http://ctxt.es/es/20171108/Firmas/16112/emprendimiento-startup-India-pobreza-recuperacion.htm