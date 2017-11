Jos Carlos Maritegui, Amrica Latina y la Revolucin de Octubre

La Revolucin Socialista de Octubre -no es desdeable recordarlo- fue el acontecimiento ms trascendente del siglo XX. Bien puede decirse que cambi el rostro de la humanidad en el periodo, y dej una huella que perdura en todos los confines del planeta.

Si quisiramos resumir su singular importancia, diramos que ella se afirm en cuatro pilares sustantivos: demostr que era posible derribar un rgimen de explotacin y cambiarlo por un gobierno de otro signo, ms humano y ms justo, basado en la fuerza de obreros, campesinos y soldados; que se poda transformar un pas atrasado y perifrico -como era Rusia antes de 1917- en la segunda Gran Potencia del Mundo, como se le consider a la Unin Sovitica en los aos 70 del siglo pasado; que poda cambiarse la faz del mundo acabando con el colonialismo y abriendo paso a un slido proceso nacional liberador; y que se poda poner toda la capacidad de creacin humana al servicio del hombre, derrotando a las fuerzas ms reaccionarias, aplastando al fascismo y creando las bases para forjar un sociedad de ciencia, cultura, paz y felicidad.

La experiencia de octubre, no fue la primera insurgencia de los oprimidos en la vida humana. Pero fue hasta hoy, la que dur ms tiempo y gener las condiciones para que las nuevas se afirmen definitivamente superando dificultades y apremios.

La lucha por la justicia y por la libertad es tan antigua como la vida misma. Bien podramos situar en la rebelin de Espartaco contra la vieja Roma, la primera expresin de una batalla que aun mantiene enhiesta su bandera. Pero la Revolucin Industrial de 1630 y la Revolucin Francesa de 1789, fueron hitos altos en la gran batalla que libran los hombres por coronar sus objetivos. Esta ltima, con sus banderas de Libertad, Igualdad y Fraternidad, fue derrotada en pocos aos. Apenas en 1795 ya haba cado bajo el peso concertado de todos sus enemigos; pero sus grandes ideales, perduran en nuestro tiempo.

Entre 1830 y 1848 la burguesa emergente batall por afirmar su poder como fuerza en ascenso, desplazando a la aristocracia feudal. La idea era sepultar las Monarquas y afirmar las Repblicas; pero eso, slo se logr de modo limitado. Y fue en 1871, con la Comuna de Paris, que asom el signo de una verdadera Revolucin Proletaria. Esta, como se sabe, tuvo tambin una vida corta, pero alcanz a disear el perfil de una verdadera y profunda transformacin social. Aun se recuerda que Carlos Marx, aludiendo a ella, dijo el 17 de abril de 187: Con la Comuna de Pars, la lucha de la clase obrera contra la clase capitalista y su Estado, ha entrado en una nueva fase. Cualesquiera sean los resultados inmediatos, se ha conquistado un nuevo punto de partida de importancia histrica universal. (1)

Apenas dos meses dur la Comuna, pero sirvi para asustar a la burguesa que, desesperada, recurri a la crueldad ms extrema no slo para acabar con ese movimiento sino, sobre todo, para escarmentar a los trabajadores de todos los pases, con la vana ilusin de que, de ese modo, nunca ms se repita una experiencia similar. Fracas, en ese intento la Clase Dominante, por cierto. En 1905 en enero y en diciembre la lucha volvi. Esta vez, las calles de Petrogrado y de Mosc, fueron testigo de duras confrontaciones y heroicas barricadas. La sangre obrera de Babushkin y sus compaeros, asom como aliento para nuevas batallas.

LA REVOLUCIN DE OCTUBRE

Fue en el marco de la I Gran Guerra Inter imperialista de 1914 que se produjo el extremo de la crisis del sistema de dominacin vigente. Slo cuatro aos despus, cuando los Estados beligerantes suscribieron el Tratado de Versalles, pudieron sonrer disimulando su aprensin. Se haba salvado la cadena opresora, no obstante que ella ya estaba rota por el eslabn ms dbil: la vieja Rusia de los Zares.

Hoy puede discutirse mucho acerca de lo que fue en su momento la Jornada del Gran Octubre. Pero en la memoria de los pueblos no habr de perecer el significado de los hechos que, como en imgenes sucesivas, asomaron uno tras otro: los caonazos del Crucero Aurora, la toma de la fortaleza de Pedro y Pablo, la agitacin obrera en la fbrica Putilov, Lenin en el Smolny y el asalto al Palacio de Invierno; fueron todas expresin de un mismo proceso: el desmoronamiento de un imperio caduco y corrodo, y el nacimiento de un orden social nuevo, ms humano y ms justo.

Quiz si la importancia histrica del movimiento ese, fue que no slo sacudi a Rusia. Remeci al mundo. En todos los confines del planeta se supo que los Bolcheviques se haban hecho del Poder, acabando con un gobierno precario -el de Kerenski- que no fue capaz de atender las necesidades bsicas de la poblacin, resumidas genialmente por Lenin: Pan Paz, Tierra y Libertad, los cuatro puntos del programa de la Revolucin de Octubre.

Para muchos, aun resuena la palabra del Conductor de Octubre, recogida en un texto del Comit Militar Revolucionario de Petrogrado: El Gobierno Provisional, ha sido depuesto. El Poder de estado ha pasado a manos del Comit Militar Revolucionario, que es un rgano del Soviet de diputados de Obreros y Soldados de Petrogrado y se encuentra al frente del proletariado y de la guarnicin de la capital (2).

Inmediatamente despus se desplegara en el mundo, lo que se dio en llamar La Ola Revolucionaria de los aos 20, un conjunto de insurrecciones y luchas en numerosos pases en los que los pueblos quisieron hacer lo mismo que en Mosc y Petrogrado; es decir, tomar por asalto el Poder y acabar de un solo tajo con la clase dominante de entonces, una burguesa envilecida y en derrota.

Fue el conjunto de hechos, sumado a la imaginacin de los pueblos, lo que convirti a Lenin en el mximo lder de la Revolucin Mundial. l, y su octubre Rojo, asomaron en la vspera de todas las acciones en continentes y pases.

AMERICA HABL POR SU VOZ

Los pueblos de Amrica haban librado una dura lucha contra el yugo colonial, tanto en el norte del continente, como en el sur. Buscaban afirmar la Independencia y la Soberana de sus Estados nacientes, acabando con el dominio britnico y espaol.

En nuestra regin, y luego de la Independencia de los Estados Unidos, proclamada en 1776, los ejrcitos libertadores, y las epnimas figuras de San Martn y Bolvar, recorrieron caminos, con la espada desenvainada y victoriosa. En 1824, en Junn y Ayacucho -el corazn del Per- concluy el proceso iniciado en 1810 en Venezuela y luego en la Argentina de Belgrano.

En estas tierras, al decir de Bolvar, nuestros pases afirmaron su voluntad libertaria en busca de un porvenir mejor para sus hijos. Las nuevas Repblicas, sin embargo, no marcharon por la ruta deseada. Desde un inicio, las oligarquas criollas se dieron maa para doblar la mano de los pueblos y apoderarse de control de las naciones.

En el Per se dijo que, en aquellos aos, hubo quienes se acostaron una noche aplaudiendo al rey, y se despertaron al da siguiente loando a la Repblica. Carecan de la voluntad libertaria, pero estaban posedos por una irrefrenable vocacin de Poder. Por eso, el siglo XIX transcurri mansamente y sin alteraciones fundamentales.

El nuevo siglo, sin embargo, trajo cambios. Y ellos asomaron en las tierras de Mxico en las que la Revolucin de 1910 abri un camino nuevo.

La Revolucin Mexicana fue un hito en la historia continental. Agraria, desde un inicio, se hizo carne en millones de hombres bajo el liderazgo de grandes: Francisco Villa y Emiliano Zapata, que jugaron sus vidas exigiendo la tierra, y avanzaron con ella en demanda de dignidad y de justicia. Tambin all la burguesa dominante se dio el lujo de entregar tierras, sin ceder el Poder. La presencia de los Estados Unidos -el vecino del norte que haba arrebatado a la Patria de Hidalgo y Morelos inmensos territorios en una oprobiosa guerra de conquista- inclin la balanza a favor de los sectores tradicionales y cerr el paso a transformaciones ms profundas. Pero la experiencia alborot el escenario latinoamericano y en cada uno de nuestros pases comenz a aludirse a los acontecimientos ocurridos en la tierra azteca, que fue mirada con inters y simpata.

En nuestra patria, Jos Carlos Maritegui asegur en su apretada sntesis de 25 aos de sucesos extranjeros publicada en 1929 que En la Amrica Latina o Ibera, el fenmeno dominante por su trascendencia social y poltica, es la Revolucin Mexicana (3). Y lo fue en la medida que inmediatamente despus, ella gener otros apasionantes fenmenos.

Amrica Latina, que haba sido una suerte de despensa o almacn en el que se guardaban protegidas las riquezas de los pases para ser usadas, a menester, por los Estados Unidos de Norteamrica; comenzaba a perfilarse ya desde esos tiempos como una suerte de campo de batalla en el que se batan los pueblos, por un lado; y el Imperio, por otro.

La cada del viejo Imperio de los Zares y la Revolucin Socialista de Octubre en la antigua Rusia, asomaron en el cielo americano como un rayo de luz para los pueblos, y crearon las condiciones para que la incipiente lucha de los trabajadores, adquiriera vigor, y nuevos propsitos

EL BURO PANAMERICANO DE LA IC

La formacin de la III Internacional, en marzo de 1919, sirvi no solamente para aglutinar a los segmentos revolucionarios de los pueblos, sino tambin alentar, en todos los terrenos, la batalla por el Socialismo. Por eso, a escaso tiempo de su formacin, sus lderes juzgaron de vital importancia crear organismos descentralizados que impulsaran las tareas revolucionarias de su tiempo.

Surgi as el Bur de la Internacional Comunista para Europa Occidental, que fuera puesto bajo la conduccin del revolucionario blgaro Jorge Dimitrov; el Bur para los Pueblos del Oriente, y el Bur Panamericano de la IC, que luego se desdobl dando nacimiento al Bur Sudamericano que en nuestra regin gener debates y deslindes.

En mi libro de reciente publicacin El Optimismo histrico. Jos Carlos Maritegui y nuestro tiempo- (4) reseo algunos elementos que juzgo indispensable subrayar aqu.

Recuerdo, en efecto, que el rpido desarrollo del capitalismo en los Estados Unidos no tuvo similar en las regiones situadas desde el sur de ese pas hasta la Patagonia. No obstante, los primeros indicios de la organizacin obrera en Amrica Latina se mostraron a partir de 1830. Desde ese ao y en las dos dcadas posteriores ocurrieron las primeras grandes huelgas en Chile, Mxico y Brasil; y poco ms tarde, en Argentina. Fueron estos movimientos vastos contra la voracidad del Gran Capital, en primer lugar ingls, y luego norteamericano; empeados ambos en apoderarse de las riquezas naturales de los pases de centro y sur Amrica. A partir de 1850 se tiene noticias ya de la existencia de las primeras organizaciones sindicales como expresin del incipiente desarrollo del proletariado.

El surgimiento de la Asociacin Internacional de Trabajadores -Paris, 1864- bajo la orientacin de Carlos Marx y Federico Engels; la Guerra Franco Prusiana de 1870, expresin de la lucha por el dominio entre las burguesas de ambos pases y la Comuna de Pars en 1871; fueron episodios que incidieron definidamente en el proceso social de Amrica Latina por cuanto mostraron la desenfrenada voracidad de la clase dominante y los prfidos mtodos a los que recurra cuando vea en peligro su hegemona.

Probablemente al calor de esas experiencias, entre 1880 y 1910 aparecieron en el subcontinente los primeros Partidos Social Demcratas y Socialistas que se sumaron a las tareas de la II Internacional manteniendo correspondencia fluida con el Bur Socialista en el que se hallaban representadas las posiciones ms progresistas.

El desarrollo del capitalismo en Amrica y la subsistencia de estructuras econmicas de la dominacin feudal, generaron en nuestros pases el surgimiento de una clase expoliadora, y formas despiadadas de opresin que tensaron las contradicciones sociales y dieron lugar a profundas convulsiones en diversos pases. Lenin tuvo clara nocin de ello, como puede advertirse en El Imperialismo, fase superior del capitalismo.

En nuestro suelo, Jos Carlos Maritegui -el ms valioso intelectual peruano- asumi la bandera de Lenin, a quien admir siempre. Se hizo Bolchevique desde 1917, y afirm una concepcin que desarroll consecuentemente en la revista Amauta y que luego llev como aporte esencial al Partido que fund y a la lucha por los objetivos del socialismo.

Jos Allen, obrero mexicano, Luis Frayna del movimiento socialista de los Estados Unidos, Enrique Flores Magn, el ruso Boyotn residente en el pas del norte, el revolucionario nipn Sen Ketayama radicado en USA y el periodista norteamericano John Reed estuvieron entre los fundadores del Bur Panamericano de la Internacional Comunista creado por iniciativa de Lenin en 1920. Este Bur, funcion alternativamente en Estados Unidos y en Mxico y contribuy decisivamente a la formacin de Partidos Comunistas en diversos pases, incluso en Centroamrica donde surgieron las secciones de Guatemala, Honduras y El Salvador; y en Cuba, donde en 1925 se fund el primer Partido Comunista. Tambin contribuy a la formacin del Partido Comunista de Panam y ms tarde a la formacin del Bur del Caribe de la IC.

Es bueno recordar que el Bur Panamericano influy decisivamente en la formacin de destacados luchadores revolucionarios como los hermanos Gustavo y Eduardo Machado, de Venezuela; y Carlos Balio y Julio Antonio Mella, de Cuba; y abord por iniciativa de la IC un muy rico debate en torno al carcter de la lucha contra el imperialismo norteamericano en la regin.

Su disolucin, en 1921, gener el surgimiento de dos organismos directamente relacionados al Comit Ejecutivo de la IC: El Bur del Caribe, que tena a su cargo Mxico, Chicago y La Habana; y el Bur Sudamericano que, en sus inicios, abarc solamente el trabajo en Buenos Aires, Montevideo y Santiago de Chile, donde se hallaban los ncleos ms avanzados de la poca.

Fue a partir del cumplimiento de esas responsabilidades que cobr significado el trabajo del Bur Sudamericano de la IC con sede en la capital argentina. Una de sus primeras tareas fue ayudar al proceso de formacin de los Partidos Comunistas en algunos pases. Lo hizo cuando ya haban surgido diversas expresiones revolucionarias de neto corte socialista. El Partido Social Demcrata de Chile, fundado en junio de 1912 por iniciativa de Luis Emilio Recabarren, pas a llamarse Partido Comunista en 1921. En Argentina, los socialistas de izquierda, que se haban retirado en 1918 del Partido oficial y que se llamaron transitoriamente Partido Socialista Internacionalista, se denominaron luego Partido Comunista Argentino.

El Comit Ejecutivo de la IC, en un pleno ampliado, celebrado en 1925, analiz estos temas y registr tambin la presencia de destacados revolucionarios latinoamericanos, entre los que c abe citar a Vittorio Codovilla, Rodolfo Ghioldi, el mexicano Manuel Daz Ramrez, Mella y Jos Carlos Maritegui. En ellos puso inters.

EL TRABAJO DEL BUR SUDAMERICANO

En nuestro tiempo, y con un sentido histrico no siempre bien entendido, uno de los temas abordados polmicamente por los revolucionarios latinoamericanos, se refiere al papel y a las tareas que cumpliera este Bur. En varios pases, y tambin en el nuestro, algunos crticos pusieron nfasis en subrayar verdaderas o aparentes deficiencias de este organismo como un modo de enfrentar nuestra experiencia revolucionaria con el papel y las tareas de la IC. El tema de este anlisis alude a la Conferencia de Partidos Comunistas, que se celebrara en 1929 en Buenos Aires y suele ser una manera recurrente de sustraer el filo revolucionario del accionar de Maritegui, presentndolo como una suerte de libre pensador de su tiempo, incomprendido y criticado por sus contemporneos. Y eso no fue as.

Es lcito reconocer, por cierto, que en Amrica Latina en aquellos aos trabajaron varios funcionarios de la IC que actuaron con una mentalidad ms bien burocrtica. Pensaban que bastaba reclutar a un grupo de comunistas en un determinado pas para declarar constituido el Partido y hacerlo reconocer por la IC con toda la carga que ello implicaba. Esos partidos, en realidad eran simples grupos que se desintegraban pronto porque no estaban vinculados con la clase obrera de su pas, ni con la tradicin del pensamiento terico y la cultura de ese pas. No participaban tampoco en las luchas concretas que desarrollaban las poblaciones, sobre todo obreras y campesinas,

Objetivamente contrariaban la concepcin leninista que se afirmaba en la idea de que cada pas debe parir su movimiento. Cada Partido debe ser producto de un determinado desarrollo histrico y ser injertado en un tronco que d frutos, y no un producto silvestre. Maritegui, que estudi el proceso de formacin de Partidos Comunistas en Europa y observ atentamente el desarrollo del movimiento en Asia, comprendi esto: la necesidad de alentar el desarrollo y la conciencia del movimiento obrero, as como el valor de las ideas en la lucha revolucionaria. En la base de su trabajo, apareci la revista Amauta, su papel en el desarrollo social y su innegable contribucin a la afirmacin de una verdadera ideologa de clase. En esa misma lnea se anotan por cierto la formacin de la Central Sindical creada en mayo de 1929, la formacin del Partido y todos sus escritos.

Maritegui le dio a Amauta la tarea de introducir en el Per las ideas del socialismo, comprendiendo que se, era un proceso que careca de desarrollo lineal y uniforme. Por lo dems, se vio interrumpido por la clausura temporal de la revista y la agudizacin de las tensiones sociales que generaron una dinmica no prevista por su fundador. No obstante ello, las pautas bsicas de Maritegui, se cumplieron porque eran acertados y correspondan el grado de maduracin de nuestro movimiento.

Es en ese marco que debe situarse el debate respecto a la ya aludida Conferencia de Buenos Aires. En ella, se discuti, entre diversos temas, la formacin del Partido en el Per. En un momento en el que los socialistas ms revolucionarios buscaban diferenciarse de los reformistas asumiendo su condicin de comunistas, no se comprendi, a primera vista, por qu Maritegui haba optado por el nombre de Socialista que haba entregado a su Partido. Hubo quienes pretenden an buscar all elementos inexistentes, y hasta una supuesta deslegitimacin del Amauta por parte de la IC. Hubo discrepancias en ese evento? Claro que las hubo. No podra haber sido de otro modo. Nadie tomaba el Marxismo como una Biblia, y ninguno de los asistentes all, era infalible. Cada quien tena ideas propias, y las expona a su manera.

Hay que considerar que la cita de 1929, fue un evento escrupulosamente organizado, que reuni a 38 representantes de Partidos la mayora de los cuales actuaba en la ilegalidad, que casi todos eran muy jvenes: Maritegui, no estuvo entre los presentes, pero era uno de los cuadros ms maduros y tena la misma edad de Codovilla. Muchos de ellos no se conocan personalmente y nunca haban estado juntos, afrontaban temas nuevos y problemas que no haban abordado antes. Estaban apenas cimentando las bases de un proceso continental en extremo complejo, y vivan sometidos a presiones brbaras, producto de la miseria, pero tambin de la despiadada represin poltica de la que eran vctimas, y que el mismo Maritegui sufri en carne propia.

Temas como el de las razas en Amrica Latina, el desarrollo capitalista en la regin, la penetracin de los capitales ingleses y norteamericanos, la consolidacin de brutales dictaduras en diversos pases, el surgimiento de las primeras acciones armadas de lucha libradas en distintos escenarios de nuestro continente y hasta el tema del conflicto fronterizo entre Per y Chile y el Plebiscito de Tacna y Arica; eran materias ciertamente confusas para muchos de los asistentes a un evento que se realizaba por primera vez en la regin y que estaba llamado a abrir un debate ms amplio con miras al encuentro similar de Montevideo en torno a la unidad y a la lucha del movimiento sindical latinoamericano.

Juzgar entonces la labor de Bur Sudamericano a partir del hecho que algunos de sus integrantes discreparan de ciertas apreciaciones de Maritegui expuestas por sus representantes; es limitante, cuando no mezquino. En todo caso, eso no involucra el conjunto de la actividad desarrollada por la IC directamente, o a travs del Bur Sudamericano.

Para ser justos, y sin desconocer tampoco que all se anidaban contradicciones que venan desde el interior del Partido Comunista Bolchevique de la URSS y que enfrentaran violentamente luego a diversos dirigentes del original ncleo leninista; hay que subrayar el papel orientador que dio por un largo periodo La Correspondencia Sudamericana, editada en Buenos Aires y que acogi los escritos y las denuncias de Maritegui en forma regular y consistente. Hay que sumar adems el trabajo constitutivo de la Confederacin Latinoamericana de Trabajadores fundada en Montevideo, y su publicacin de El Trabajador Latinoamericano, la asistencia permanente de delegados de la IC en cada pas -en el Per tuvimos a los argentinos Miguel Contreras y Carlos Duvojne, adems de Paulino Gonzlez Alberdi, el uruguayo Camilo, y otros que se jugaron la vida al lado de muchos compaeros nuestros-, las experiencias comunes y el estudio de fenmenos tan importantes como las luchas en cada pas y el surgimiento de organismos como la Alianza Nacional Libertadora en Brasil, o el Frente Popular en Chile.

Un gran acierto en este periodo fue, por ejemplo, el apoyo que se brindara a la lucha de Sandino en Nicaragua, a la insurreccin campesina liderada por Farabundo Mart en El Salvador, a la formacin, a las acciones armadas de El tenientismo y la larga marcha de la Columna Prestes a travs de las selvas del Mattogroso entre 1924 y 1927, en Brasil; o la difusin de las luchas mineras en el Per. Adicionalmente hay que considerar en el activo, el respaldo firme al accionar de la Liga Antiimperialista de las Amricas que se entronc con el trabajo de la Liga Mundial Antiimperialista y sus congresos celebrados en Bruselas y Frankfurt donde Maritegui fue incorporado a la Presidencia de esa entidad sin haber siquiera concurrido al evento.

LAS IDEAS DE MARIATEGUI Y LA REVOLUCION DE OCTUBRE

Varias fueron los pensadores sudamericanos que se empearon en introducir en la regin el mensaje del socialismo. La virtud especfica de Maritegui fue que, adems de pensar, actu. Es decir, que no tuvo solamente una actividad intelectual, sino que a ella le aadi, de manera concreta, un accionar poltico. Fue, adems, entonces, un realizador; y no solamente un idelogo.

Pero, adems, fue un hombre original. No memoriz consignas, ni citas. Tampoco repiti expresiones recogidas en uno u otro debate. Pens muchas cosas, las proceso y la cre a su manera, dndoles un sentido diferente al usual. Perfil sus ideas de manera muy didctica y clara, y mostr una sencillez apabullante cuando tuvo que presentar sus obras. Una de sus expresiones ms conocidas y ms usadas hoy por los estudiosos de su obra, dice: No queremos ciertamente que el socialismo en Amrica sea calco y copia. Debe ser creacin heroica (5).

Esta expresin fue vertida por Maritegui en el marco de su polmica con Haya de la Torre y forma parte del editorial del numero 17 de la revista Amauta. Y alude al hecho que sus adversarios -los amigos de Haya, en ese entonces- pretendan descalificarlo adjudicndole una visin europesta de los problemas y un afn -falso, por cierto- de importar un modelo sovitico para el proceso peruano.

Dos constantes, hubo en el accionar cotidiano de Maritegui: La Revolucin Rusa como expresin vlida de su objetivo estratgico, y la realidad nacional como insumo para el efecto de su prctica poltica desde una ptica de clase. No obstante, en su debate con el pensamiento reformista, Maritegui subrayara siempre la importancia del Gran octubre como expresin emblemtica de una nueva historia. La Revolucin rusa constituye, acptenlo o no los reformistas, el acontecimiento dominante del socialismo contemporneo. Es en ese acontecimiento, cuyo alcance histrico no se puede an medir, donde hay que ir a buscar la nueva etapa marxista, (6) dira en el fragor de la polmica de entonces.

Nunca Maritegui abrig dudas acerca de la personalidad del lder bolchevique. Ella, fue decisiva para que Maritegui asumiera una actitud definida ante la Revolucin Rusa. Como suele ocurrir con los grandes acontecimientos de la historia y las figuras seeras de la misma; se produjo aqu una suerte de simbiosis metafrica entre el suceso y el hombre. Nadie podra, en efecto, distinguir a la Revolucin Rusa sin Lenin; y nadie tampoco poda entender al lder de los bolcheviques sin comprender el profundo proceso social que conmova Rusia.

La figura de Lenin dira Maritegui en la revista Variedades en septiembre de 1923 est nimbada de leyenda, de mito y de fbula. Se mueve sobre un escenario lejano que, como todos los escenarios rusos, es un poco fantstico y un poco aladinesco. Posee las sugestiones y atributos misteriosos de los hombres y las cosas eslavas (7). El nombre de Lenin, aadira en la misma circunstancia haba adquirido timbres mitolgicos. Pero Maritegui presenta a Lenin de una manera fluida y directa. Lenin dice- no es un tipo mstico, un tipo sacerdotal, ni un tipo hiertico. Es un hombre terso, sencillo, cristalino, actual, moderno (8).

Lenin -insistira luego- es un revolucionario sin desconfianzas, sin vacilaciones, sin grimas. Pero no es un poltico rgido ni inmvil. Es, antes bien, un poltico gil, flexible, dinmico, que revisa, corrige y rectifica sagaz y continuamente su obra. Que la adapta y la condiciona a la marcha de la historia.(9)

En su debate con Henry De Man, el social demcrata Belga autor de Ms all del Marxismo Maritegui revalora el papel del lder ruso: Lenin aparece, incontestablemente, en nuestra poca como el restaurador ms enrgico y fecundo del pensamiento marxista (10) asegura en su rplica. Posteriormente, con motivo de la muerte de Lenin, el 26 de enero de 1924, Maritegui publica una sentida nota en la revista Variedades y ese mismo da diserta sobre la personalidad del fundador del Estado Sovitico y su obra en el local de los Motoristas y Conductores de Lima como parte de sus lecciones en las Universidades Populares Gonzlez Prada. Finalmente, en marzo de 1925, en la revista Claridad recoge nuevamente sus ideas bsicas en torno al lder bolchevique y asegura:

El proletariado revolucionario ha perdido al ms grande de sus conductores y de sus lderes. Al que con mayor eficacia, con mayor acierto y con mayor capacidad ha servido la causa de los trabajadores, de los explotados, de los oprimidos. Ninguna vida ha sido tan fecunda para el proletariado revolucionario como la vida de Lenin. El lder ruso posea una extraordinaria inteligencia, una extensa cultura, una voluntad poderosa y un espritu abnegado y austero. A estas cualidades se una una facultad asombrosa para percibir hondamente el curso de la historia y para adaptar a l la actividad revolucionaria. Esta facultad genial, esta aptitud singular, no abandon nunca a Lenin.(11)

Maritegui fue consciente que el socialismo no era el resultado de un acto, ni la consecuencia de un gesto revolucionario. Era la culminacin de un proceso largo y difcil en el que se ponan a prueba las fuerzas ms apreciables de una clase -el proletariado- en procura de forjar un nuevo porvenir. La lucha por el socialismo, insista el Amauta eleva a los obreros que con extrema energa y absoluta conviccin toman parte en ella, a un ascetismo, al cual es totalmente ridculo echar en cara su credo materialista en el nombre de una moral de teorizantes y filsofos. (12)

Para el proletariado en lucha resulta decisiva -en efecto- la formacin de una nueva moral -moral de productores, por cierto- radicalmente distinta y distante de la moral burguesa sustentada en la opresin social y el trabajo asalariado. Esa moral no habr de surgir espontneamente, sino formarse en la lucha de clases. Para que el proletariado cumpla, en el progreso moral, con su misin histrica, es necesario que adquiera conciencia previa de su inters de clase (13), sostiene con firmeza. Por eso, aade, el trabajador indiferente a la lucha de clases, contento con su tenor de vida, satisfecho de su bienestar material, podr llegar a una mediocre moral burguesa, pero no alcanzara jams a elevarse a una tica socialista. (14)

Y esa tica, resulta esencial para que la clase obrera se halle en condiciones de impulsar un profundo proceso de cambios en la estructura de produccin. Sobre todo en una sociedad en crisis profunda como la nuestra, cuando se han perdido las ideas y desaparecido del escenario poltico valores esenciales.

Para Maritegui, una enorme importancia tuvo la aplicacin de los planes y programas de la Rusia Sovitica en cada una de las reas de la actividad humana. Era consciente que en all se jugaba la suerte del proceso mundial y el destino mismo de los trabajadores, y saba con certeza que la empresa de organizar el primer Gran Estado Socialista constitua un reto descomunal, que no podra lograrse con el acuerdo de la unanimidad ms uno, sin debates ni conflictos violentos (15).

Ellos resultaban inevitables en el marco concreto de la aguda confrontacin entre dos sistemas sociales que chocaban a partir de concepciones opuestas en las ms singulares materias .

Por eso tiene una gran importancia reparar hoy en una de las ms profundas reflexiones de Maritegui en torno a la materia. El 23 de febrero de 1929, analizando el tema de Trotski y sus entonces ya rotas relaciones con el Partido Comunista Sovitico, dijo lo siguiente:

La revolucin rusa, como toda gran revolucin histrica, avanza por una trocha difcil, que se va abriendo ella misma con su impulso, no conoce hasta ahora das fciles ni ociosos. Es la obra de hombres heroicos y excepcionales, y, por este mismo hecho, no ha sido posible sino con una mxima y tremenda tensin creadora. El partido bolchevique, por tanto, no es ni puede ser una apacible y unnime academia. Lenin le impuso hasta poco antes de su muerte, su direccin genial; pero ni an bajo la inmensa y nica autoridad de este jefe extraordinario escasearon dentro del partido los debates violentos. Lenin gan su autoridad con sus propias fuerzas; la mantuvo luego con la superioridad y clarividencia de su pensamiento. Sus puntos de vista prevalecan siempre por ser los que mejor correspondan a la realidad. Tenan, sin embargo, muchas veces que vencer la resistencia de sus propios tenientes de la vieja guardia bolchevique. (16)

Los contrastes sufridos por el naciente Estado Sovitico en los primeros aos de la Revolucin, no amilanaron a Maritegui, que nunca bajo la bandera de su admiracin por la experiencia rusa. El Amauta no dud del socialismo cuando los primeros grandes retos: la constitucin del primer gobierno revolucionario ruso, las negociaciones de paz por separado con Alemania que dieran como resultado el Tratado de Brest, la liquidacin de las frmulas econmicas del llamado comunismo de guerra y su cambio por la NEP, las desdichadas secuelas de la Guerra Civil y el ataque de 14 naciones contra el socialismo naciente, la concentracin del Poder en las manos exclusivas de los bolcheviques, el surgimiento de contradicciones en el interior del estado Mayor de la poltica rusa.

En todas esas circunstancias, en las que ms de un intelectual vacil, Maritegui se mantuvo enhiesto. All donde otros tomaron distancia, asustados por la profundidad de los cambios o la radicalidad de las medidas adoptadas por los revolucionarios, o porque no quisieron malquistarse con sus burguesas locales con las que preferan convivir en paz; Maritegui reafirm siempre su concepcin revolucionaria y su prctica internacionalista, puestas a prueba en cada circunstancia. Y es que era consciente de que no se trataba, por el momento, de establecer el socialismo en el mundo, sino de realizarlo en una nacin que, aunque es una nacin de ciento treinta millones de habitantes que se desbordaban sobre dos continentes, no deja de constituir por eso, geogrfica e histricamente, una unidad (17).

De ah su identificacin plena con el socialismo, sin reservas cobardes, su lucha inquebrantable en defensa de la URSS y de su poltica de paz, su inters definido por preservar la unidad de los revolucionarios en torno a los principios que encarnaba, con todas sus consecuencias, la Revolucin de Octubre. No es casual, entonces, que hasta el fin de sus das Maritegui haya tenido presente en su memoria y en su recuerdo, esa experiencia que no pudo conocer personalmente. Entre sus ltimos escritos estuvieron, en efecto, dos notas de gran valor. La primera, publicada en Mundial el 1 de marzo de 1930, titulada Movilizacin antisovitica, alude al recrudecimiento de la ofensiva reaccionaria de prensa contra la URSS bajo la batuta del Imperialismo: y la segunda, comentando crticamente tres libros de Panait Istrati contra la Unin Sovitica, escritos bajo el influjo de gentes no identificadas, publicado en Variedades el 12 de marzo de 1930.

Hay que recordar, en efecto, que Maritegui cayo definitivamente enfermo ocho das ms tarde, el 20 de marzo de ese ao, y no volvi a levantarse, falleciendo el 16 de abril de ese ao.

AMERICA LATINA EN EL CENTENARIO DE OCTUBRE

La prueba ms evidente de la trascendencia histrica de la Revolucin Socialista de Octubre, se tiene hoy en las luchas de los pueblos de Amrica Latina. Si antes, el subcontinente era el depsito en el que se guardaban riquezas en provecho del Imperio; hoy es un claro campo de batalla en el que las fuerzas progresistas asestan golpes constantes al dominio del Gran Capital.

La correlacin de fuerzas en esta parte del mundo, comenz a cambiar con la Revolucin Cubana y con los entraables lazos de amistad que unieron a Cuba con la Unin Sovitica por largos aos. Hoy, superando inenarrables dificultades, Cuba Socialista es el faro que alumbra el derrotero de los pueblos de Amrica. Y su ejemplo se proyecta hacia toda la regin, lo que asusta al Imperio y a sus aclitos.

Procesos de innegable trascendencia, como la Revolucin Bolivariana de Venezuela; la gesta Sandinista, en Nicaragua; los avances del Estado Plurinacional de Bolivia; las conquistas de la Revolucin Ciudadana en Ecuador; el triunfo del Farabundo Mart en las ltimas elecciones en El Salvador; y las victorias de pueblos valerosos como Uruguay y Chile derrotando al fascismo; son algunas de las expresiones ms definidas del tiempo que vivimos.

La reaccin no puede presentar batalla abierta. Carece de legitimidad, y de una base social consistente que le permita actuar a rostro descubierto. Por eso se vale de procedimientos perversos para proteger los intereses del Imperio. Derroc por la fuerza, y mediante un Golpe de Estado, al gobierno progresista de Honduras. Y derribo con procedimientos similares a las administraciones de Lugo, en Paraguay, y Dilma Rousseff, en Brasil. Gan elecciones en Argentina solo porque pudo dividir a los sectores avanzados de la sociedad; y logro mantener posiciones en el Per, no obstante haber sufrido significativas derrota en diversas consultas electorales. Y no pudo impedir que finalmente, coaliciones progresistas ganaran comicios en Uruguay y en Chile. En otras palabras, ya no es la Casa Blanca, i el capital financiero, el que impone sus reglas de juego a los pueblos de Amrica Latina.

Y los avances de estos, han generado movimientos sociales de gran envergadura En el marco de ellos -y para otorgarles una cierta coherencia ideolgica- se ha comenzado a hablar aqu del Socialismo del Siglo XXI. Cmo ser ese socialismo? Aun resulta prematuro caracterizarlo en toda su amplitud. Pero es claro que l se sustentar a partir de los dos pilares esenciales inherentes al socialismo: La propiedad social sobre los principales medios de produccin; y un cambio de clases en la conduccin del Estado. Los otros rasgos, sin duda, los subsidiarios, tendrn que ver con elementos de otro nivel: Las especificidades nacionales, la herencia histrica, el nivel cultural, el sentido de la lucha de clases y, sobre todo, la correlacin de fuerzas que exista en cada uno de los procesos nacionales.

Por lo pronto, hay que asegurar que cambie el escenario mundial. Que se acabe con el mundo unipolar, con el que soaba Francis Fukuyama SI la divisin de las fuerzas avanzadas, ocurrida por la poltica china de los aos 60 debilit a los pueblos hasta hacerlos presa fcil de la voracidad imperial; hoy hay que sumar fuerzas para equilibrar el mundo asegurando que no caiga en manos de los perversos exponentes del Gran Capital. Rusia, China, La India, Irn, y los pases de Amrica Latina; tienen planteada all una gran tarea.

