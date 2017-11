La violacin masculina, arma de guerra generalizada en una Libia sin ley

Personas refugiadas interceptadas por la guardia costera libia MAHMUD TURKIA/AFP/Getty Images

En Libia se utiliza sistemticamente la violacin masculina como instrumento de guerra y dominacin poltica por facciones enfrentadas, de acuerdo con mltiples testimonios obtenidos por investigadores.

Una organizacin basada en Tnez lleva aos trabajando en el tema y ha elaborado informes con testimonios desgarradores de las vctimas, as como obtenido grabaciones de vdeo en las que aparecen hombres sodomizando a sus vctimas con varios objetos, incluidos cohetes y palos de escoba, segn ha podido ver una periodista de Le Monde.

Los testigos sostienen que en ocasiones se dejaba a la vctima en una habitacin con otros prisioneros, a los que se les ordenaba que le violasen o que le matasen.

Los combatientes perpetran estas atrocidades para humillar y neutralizar a sus oponentes en un pas sin ley y dominado por las milicias. La violacin masculina es un tab de tal envergadura en las sociedades rabes que a menudo las vctimas se sienten demasiado daadas como para reincorporarse a la vida poltica, militar o civil.

Un hombre, Ahmed, seala a los investigadores que estuvo detenido durante cuatro aos en una prisin en Tomina, a las afueras de Misrata. "Te separan para subyugarte", sostiene. "Subyugar a los hombres, esa es la expresin que utilizan para que que no vuelvas a levantar la cabeza. Y lo grababan todo con sus telfonos".

"Cogen una escoba y la fijan a la pared. Si quieres comer, tienes que quitarte los pantalones, darte la vuelta hacia la escoba y quedarte quieto hasta que el carcelero vea cmo fluye la sangre. Nadie puede escapar de ello", asegura.

Ahmed recuerda que haba detenidos unos 450 hombres en su parte de la crcel. "Haba un hombre negro, un migrante. Por la tarde, le lanzaron a una de nuestras celdas y gritaron: 'O le violis o estis muertos!'".

Durante la revolucin de 2011 que derroc a Gadafi, su rgimen fue acusado de utilizar la violacin como arma de guerra. Hasta ahora no ha habido ninguna prueba concluyente. "Los leales a Gadafi utilizaban la violacin durante la revolucin", sostiene Ramadn, uno de los libios exiliados en Tnez. "Una vez que fueron derrotados, sufrieron el mismo tipo de violencia", aade.

El centro de la investigacin es una pequea oficina en la capital de Tnez, donde Ramadn y su colaborador principal, un hombre grande llamado Imed, han pasado tres aos recogiendo pruebas.

Un lanzacohetes entre las nalgas

En un vdeo mostrado a esta periodista se ve a un hombre sentado en la arena con su cabeza agachada, aterrado. Un hombre en ropa militar le levanta, le baja los pantalones, los calzoncillos y coloca un lanzacohetes entre sus nalgas. La cmara da la vuelta. Ramadn, tambin. "Para, es sdico!".

El vdeo no se puede verificar de forma independiente y es imposible identificar al grupo armado responsable y el lugar donde ocurri la violacin.

Imed ha viajado a Libia este ao con esta periodista para recoger algunos testimonios. En el sur de Trpoli se reuni con un colega, Mouna, que ha documentado decenas de casos. En uno de ellos, un antiguo soldado leal a Muamar Gadafi asegur que fue violado en varias ocasiones: "Con el palo de una escoba fijado a una pared?", le pregunt Imed. Mouna asinti con la cabeza. "A todos se les violaba as".

Un grupo de socios con base en un pequeo edificio cerca de Trpoli sac ms pruebas a la luz. El grupo entreg a Imed 650 documentos ordenados alfabticamente. Muchos contienen acusaciones de violacin elaboradas por la tribu negra Tawergah, acusada en su momento de apoyar a Gadafi y de violar a a sus enemigos durante la revolucin. La tribu sufri una venganza terrible. Su ciudad, Tawergah, fue incendiada y 35.000 de sus habitantes tuvieron que huir a campos de refugiados en Bengasi y Trpoli.

Un hombre llamado Ali recuerda su experiencia en uno de los campos, al sur de Trpoli. Tiene 39, pero parece que tiene 65 y camina con un bastn. "Algunos pasamos toda una noche desnudos y encerrados en un cuarto junto con grupos de migrantes. Los guardias no les liberaban hasta que todos se haban violado unos a otros. Afortunadamente, yo no pas por ello, solo por el palo y la rueda ".

La "rueda" consiste en introducir a la vctima doblada y desnuda en un neumtico que cuelga del techo para facilitar as a los torturadores penetrar a su vctima con su arsenal. Ali asegura que ahora tiene problemas fsicos, "prdidas", como l lo llama.

En otro campo al sur de Trpoli, Fathia cuenta que las mujeres no eran inmunes. Asegura que toda su familia fue violada a manos de una milicia de Misrata, especialmente los hombres. "Me arrastraron a la calle, en frente de todo el mundo y diciendo: 'Violasteis a nuestras nias, ahora os haremos lo mismo'". "Lo peor que me hicieron fue violarme delante de mi hijo mayor", dice entre susurros. "Desde entonces no me habla". Cuando se le pregunta sobre otros presos que pudieron sufrir experiencias similares, Fathia contesta: "Solo escuchaba voces de hombres. Gritaban da y noche".

El ao pasado, la fiscal del Tribunal Penal Internacional, Fatou Bensouda, pidi al Consejo de Seguridad ms fondos para fortalecer y ampliar sus investigaciones sobre los crmenes de guerra cometidos en Libia.

Por primera vez el Tribunal Penal Internacional ha admitido como prueba vdeos de ejecuciones sumarias cometidos supuestamente por Werfalli, comandante militar, y subidos a Facebook.

En Tnez, esto ha animado a los investigadores. Ahora saben que sus testimonios en vdeo sern legalmente vlidos si se acusa de crmenes de guerra a los responsables de las violaciones sistemticas. Tambin esperan que ms vctimas de crceles clandestinas al este de Libia denuncien su experiencia.

Ccile Allegra contribuy en esta informacin para Le Monde. Fue compartida con the Guardian como parte de una serie de Politiken, Le Monde, El Pas, La Stampa, Der Spiegel y the Guardian.

Traducido por Javier Biosca Azcoiti

Fuente: http://www.eldiario.es/theguardian/violacion-masculina-guerra-generalizada-Libia_0_704130024.html