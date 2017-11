Guinea Ecuatorial

Una pesadilla llamada "Obi"

El Diario.es

Un da del pasado verano Eloisa Vaello, compaera del artista ecuatoguineano Ramn Esono, recibi una comunicacin de trabajo: iba a ser destinada a El Salvador. Era una gran noticia para la familia que iniciara una nueva aventura vital despus de aos trabajando en Paraguay, pero supona un problema para Esono: despus de un tiempo sin volver a su pas por motivos polticos, el artista se vera obligado a regresar a Guinea Ecuatorial para gestionar un nuevo pasaporte y desplazarse con su familia a El Salvador.

Ramn Esono saba que las autoridades de su pas le esperaban para darle una leccin. A pesar de ello y an conociendo los riesgos, lleg a Malabo con un salvoconducto provisional y la seguridad de que no sera bienvenido por los gobernantes de su pas a los que nunca le han gustado sus dibujos crticos en los que retrata al teniente coronel Teodoro Obiang Nguema, presidente de Guinea Ecuatorial, como protagonista principal de su novela grfica satrica La Pesadilla de Obi y de las historias de su blog Locos TV, en las que ridiculizaba, sin filtros y a tumba abierta, el clan del poder de Guinea Ecuatorial.

Una pesadilla llamada Obi

El argumento de la historia es sencillo: Obi, protagonista y trasunto dibujado del presidente Obiang, es igual de strapa, corrupto, desptico, tirnico, agresivo y rico que el de la vida real. Lleva una existencia de lujos y excesos mientras los ciudadanos de su pas viven, como en la Guinea Ecuatorial real, en la miseria. Pero un da Obi se despierta convertido en un ecuatoguineano comn y tiene que enfrentarse al enloquecido sistema social, poltico, sanitario, policial y econmico que ha creado.

As, en el desarrollo de las peripecias cotidianas del empobrecido Obi, Esono plantea un anlisis descarado e irreverente de las miserias cotidianas de su pas en el que, a pesar de los inmensos recursos econmicos procedentes del petrleo (es el tercer mayor productor de frica), una mayora de la poblacin vive en la pobreza.

La detencin en Malabo

Al llegar a Malabo, Ramn Esono disfrut de una aparente tranquilidad. Visit a su familia, recuper el olor de las calles de su barrio de Los ngeles, jug al ftbol y comparti tiras de cervezas con viejos amigos, pero todo se quebr la tarde del 16 de septiembre.

Aquel sbado y a la salida de un restaurante, unos agentes del orden se acercaron a Esono -que estaba acompaado por dos amigos espaoles, y lo detuvieron en la calle y sin dar explicaciones. Lo llevaron a Guantnamo, como se conoce popularmente la comisara de Malabo, y le acusaron de haber injuriado y difamado al presidente Obiang con sus dibujos. Tres das despus y, a falta de motivos reales, la polica se invent un montaje acusatorio por falsificacin e intento de blanqueo de dinero basado en pruebas falsas colocadas en el coche de una de sus hermanas.

Unas semanas despus de llegar a Malabo, Ramn Esono acababa encerrado en una de las crceles ms oscuras de frica, Black Beach. All sigue, casi dos meses despus, a la espera de juicio y sin cargos formales, en una celda infecta, comiendo sardinas de lata entre la mugre, dibujando en los cartones que le pasan sus hermanas y enseando a dibujar a algunos compaeros de cautiverio.

Y ahora qu?

Me dicen desde Malabo que las legaciones diplomticas de Espaa y Francia negocian con las autoridades de Guinea Ecuatorial una solucin al caso, pero los frutos, de momento, son escasos. Todo periodista sabe que nunca debes preguntar a un diplomtico si no quieres que te mienta. Mucho ms en un pas como Guinea Ecuatorial, donde las esquinas escuchan, donde todo el mundo opina, pero nadie sabe.

Hasta donde s, la situacin de Ramn podra resolverse a la africana, o sea, al estilo tradicional y segn los patrones familiares y de las leyes no escritas de los fang, etnia mayoritaria y dominante a la que pertenece tanto el clan gobernante y la familia de Esono.

Me cuentan tambin que hay avances, que el escarmiento a Ramn Esono podra disminuir cuando pase la tormenta electoral que est al caer en el pas. Pero otros susurros que llegan del golfo de Biafra me soplan que no se puede bajar la guardia: las autoridades podran retrasar cualquier decisin sobre el caso de Esono hasta despus del da 16 de noviembre, cuando finaliza el ao judicial en Guinea. De esa forma, la resolucin del caso debera aplazarse hasta enero y Esono seguira en la crcel.

El sarcasmo irreverente

El trabajo de Ramn Esono que lo ha llevado a prisin destaca por ser mordaz, agresivo, descarado e irreverente, pero qu es el arte de la stira sino eso? Si el rgimen poltico de Guinea Ecuatorial es una terrible y dolorosa farsa y los trazos de Esono slo lo representan de la nica? manera posible: con ese sarcasmo irreverente con el que dibuja saqueadores disfrazados de trasnochados playboys que gobiernan el pas con las manos embadurnadas en petrleo.

Ramn Esono tambin ataca a los colaboracionistas" africanos y europeos que beben whiskys con el meique en alto en salones de lujo mientras callan, por miedo o inters, ante la situacin de la mayora de Guinea Ecuatorial, una pas con tan mala suerte que, tras el penoso colonialismo espaol, soporta ahora la maldicin del petrleo, el nuevo colonialismo econmico.

Adems de La Pesadilla de Obi, Los asesinos de mi inteligencia, Dictadores, Bozales, El Plan B o El sueo de Ayoko son otras de las obras crticas ms destacables en la trayectoria artstica de Ramon Esono, un artista muy influenciado por esa revista que sale los mircoles y se llama El Jueves. Su trabajo es siempre conmovedor y memorable porque es autntico. Est concebido en la cabeza de un artista fronterizo; un dibujante serio que se sabe un loco: invent una mirada en un pas donde nadie quera ver y con ella fund una tradicin inexistente.

El trabajo de Esono muestra la degradacin de la vida socio poltica ecuatoguineana que, sin duda, se podra encuadrarse en la necropoltica del filsofo cameruns Achille Mbembe; y dentro del marco de ese capitalismo gore de la ensayista mexicana Sayak Valencia. En ese sentido y como hijo de la posindependencia, Esono tambin denuncia el fracaso que para su pas (y otros de frica) representan unos gobiernos totalitarios que, sustentados en los mrgenes de las antiguas estructuras coloniales y a base de una corrupcin de estado, han arruinado las esperanzas de un par de generaciones de guineanos (y africanos) como describe con gran acierto el escritor congoleo Alain Mabanckou.

Sigue el sufrimiento. Continua la protesta

Mientras Ramn Esono sigue en la crcel contina la ms o menos (in)eficaz presin meditica internacional a unos gobernantes que llevan decenios despreciando los informes y denuncias de Amnista Internacional, Humans Right Watch y Equatorial Guinea Justice. Siguen las campaas y actos por la liberacin de Esono al que, adems, la Cartoonists Rights Network International (CRNI) le acaba de conceder en Nueva York su premio al valor por la defensa de la libertad de expresin y su gran sacrificio en el oficio de dibujante.

Sigue la presin para liberar a un artista que se ha equivocado muchas veces, pero que ha aprendido que la verdad no es de nadie; y que tambin ha descubierto que las imgenes son un campo de batalla poltico en el que hay pelear, an a riesgo de cometer errores. Ha sido su apuesta y la est pagando con mucho sufrimiento l y tambin su familia (Elo, sus hijos Matuku y JonJon, sus hermanas). De momento, esas manos nada ocultas que manejan Guinea Ecuatorial -siempre dispuestas a ejercer la funcin ejemplificadora del escarmiento- van ganando, pero todos sabemos que las historias de la vida nunca son lineales.

Una sonrisa a pesar del dolor

S que, a pesar del dolor, Ramn Esono sigue sonriendo en la crcel. Lo s porque Ramn vive a la entrada de mi casa: uno de sus dibujos ocupa el espacio que siempre miro al abrir la puerta de mi apartamento. Su Caperucita Roja y en lobo feroz en la tierra del leador es un dibujo de una nia y un lobo, pero yo veo la cara sonriente de Ramn en ese trozo de papel decorado que le dedic a Paty, mi esposa.

S que, a pesar del dolor, Ramn Esono sigue sonriendo en la crcel. Lo s porque he trabado muchas veces con Ramn, y porque, como todos los amigos, hemos peleado, hemos abusado juntos del zumo de la cebada mientras bailbamos entre las chabolas de Malabo.

S que, a pesar del dolor, Ramn Esono sigue sonriendo en la crcel. Lo s porque ha podido olvidar una terrible noche de lgrimas de hospital en homenaje a aquella criatura que se fue sin casi haber llegado al mundo. Por todo eso y muchas otras situaciones que ahora debo olvidar y callar s que, a pesar del dolor, Ramn Esono sigue sonriendo en la crcel porque, por encima de todo, es inocente.

La existencia se conjuga siempre con verbos en presente: hoy, ahora en Malabo, el artista Ramn Esono sigue en una prisin slo por dibujar, por tener la conviccin y el entusiasmo de atreverse a querer, a creer, a buscar; a producir indignacin, asombro, asco, enfado algo.

Y mientras l siga en la crcel, Guinea Ecuatorial seguir en deuda con su propio fracaso.

Fuente: http://www.eldiario.es/tribunaabierta/pesadilla-llamada-Obi_6_706989303.html