(Crdito: Rovena Rosa/Agncia Brasil, tomado de Virginia Bolten)



La batalla dada contra los cuerpos de las mujeres cis y hombres trans es una de las ms importantes en este espacio-tiempo bajo lo que llamamos democracia. En un sistema de control y opresin el cual mira a los ovarios para su reproduccin y mantenimiento. En el sistema donde lo que importa es la reproduccin de la riqueza en una lgica mercantil, lxs cuerpos que subvierten a los mandatos deben ser controlados, apropiados y se debe naturalizar la violacin como forma de disputa de poder frente a la amenaza de desestabilizacin.El derecho a decidir sobre el propio cuerpo est reconocido por la Organizacin de las Naciones Unidas. La Declaracin Universal de los Derechos Sexuales trata de la autonoma, integridad y seguridad del cuerpo sexual involucra la habilidad de tomar decisiones autnomas sobre la vida sexual de unx dentro de un contexto de la propia tica personal y social. Tambin incluye el control y el placer de nuestros cuerpos libres de tortura, mutilacin y violencia de cualquier tipo. Sin embargo, la batalla por ascender a la categora de humana an es una realidad para las mujeres, siempre vigilantes acerca de sus derechos y del cuestionamiento de los mismos an ms en momento de crisis. Las evidencias estn en los sistemticos intentos de criminalizar los cuerpos y las existencias a travs de los aparatos estatales, atravesados por la moral religiosa.La tica social en las civilizaciones occidentales es una mera ilusin. La mezcla entre Estado y religin, la profundizacin de la desigualdad y de feminizacin de la pobreza, la imposicin de leyes basadas en cdigos morales y colonizadores son las bases de sostn del sistema que adems de genocida es hipcrita.El recrudecimiento de las acciones en contra la liberacin de las mujeres (todas ellas), es una respuesta al levantamiento feminista por lo cual venimos pasando en este siglo. Frente al miedo del empoderamiento de las mujeres y la imposibilidad de dar los debates sobre las estructuras que someten a las mujeres a travs del sistema heteropatriarcal, la respuesta es ms violencia. No es slo para demostrar poder, sino tambin para desmantelar los logros obtenidos en dcadas de lucha.En Brasil, el ltimo 8 de noviembre, el proyecto de ley 181/2011 que trata de cambiar dos artculos de la constitucin del pas para definir que la vida empieza desde la concepcin a partir de la fecundacin fue aprobado por 18 votos a favor y 1 en contra. Todos los votos a favor fueron de varones, el nico en contra fue de la Diputada Erika Kokay (PT-DF). El proyecto fue presentado por el diputado Jorge Tadeu Mudalen (DEM) y es articulado con la bancada evangelista en la Cmara Baja. Con la modificacin en el texto, los casos de interrupcin del embarazo proveniente de violacin, anencefalia y riesgo de muerte para la mujer que hoy son permitidos por ley pasan a ser prohibidos y considerados delitos.En defensa de la vida argumento utilizado por los defensores del proyecto los legisladores ignoran los nmeros de la OMS (Organizacin Mundial de la Salud) que revelan que cada dos das una mujer muere en consecuencia de abortos clandestinos en el pas. Las mujeres pobres y negras son las que ms mueren ya que no disponen de recursos para realizar el procedimiento de interrupcin del embarazo en condiciones mnimamente seguras. Los mismos diputados que votaron en contra la despenalizacin del aborto en casos extremos, tambin impulsan la campaa de la baja de edad de imputabilidad penal. Caracterizando una ntida criminalizacin de la pobreza y racismo institucional.Mientras crece la representacin de las camadas conservadoras en los espacios de poder institucionales, tambin crece el nmero de feministas ocupando las calles, las redes y las universidades. El movimiento llamado Primavera de las Mujeres Brasileras, que ocurri en 2015, fue lo ms importante de la historia feminista del pas y sigue poniendo el debate sobre el derecho de las mujeres como eje fundamental a fin de visibilizar las violencias cotidianas en un pas que es el quinto ms violento del mundo para las mujeres.Fuente: http://virginiabolten.com.ar/mujeres-genero/criminalizacion-del-aborto-una-batalla-los-cuerpos-las-existencias-las-mujeres/