Las alteraciones en las leyes laborales que entraron en vigor en Brasil el sbado (11), a partir de la reforma laboral del presidente golpista Michel Temer, no alteran solamente la forma como el trabajador va a relacionarse con el empleo y el patrn, sino que cambian la forma como el derecho y la justicia laboral podrn actuar en defensa de los trabajadores respecto a las leyes regidas para privilegiar la parte econmicamente ms fuerte de la relacin: el patrn.El abogado especializado en temas laborales Jairo Llis, que trabaja desde hace 18 aos defendiendo trabajadores en el mbito del derecho laboral, seala que algunos de esos cambios van a sorprender a muchas de las personas que necesiten de la justicia.Los costos de las demandas laborales pasarn a ser cobrados por tem demandado y habr exencin de pago solamente en los casos de pobreza atestiguados por el reclamante en el rea civil o en la justicia laboral cuando las indemnizaciones mensuales al trabajador en la demanda sean iguales o superiores a un 40% del piso del Instituto Nacional de Seguridad Nacional (INSS), lo que hoy equivale a US$ 676. En el caso de que el reclamante necesite cambiar la fecha de la audiencia, tendr que pagar por eso, cualquiera que sea el motivo.Con la reforma, la justicia pasa a adoptar el principio de los costes procesales recprocos, en que la parte que pierde la demanda tiene que pagar los costes procesales, es decir, caso se niegue la demanda del empleado, tendr que pagar los costes.Los empleados con un sueldo de US$ 2.460 o ms, no podrn ir a la justicia laboral y tendrn que recurrir a un "Consejo Arbitral de Derecho", formado por un consejero particular y por el empleador.La empresa podr valerse de la Aprobacin Anual, un documento firmado por el trabajador al final de un ao, que en teora declara que todos los pendientes fueron pagados en aquel periodo. En la prctica, el documento anula la posibilidad de demanda posterior.Los mecanismos utilizados anteriormente por la justicia a travs de la accin directa del juez para garantizar las indemnizaciones laborales, como embargo de bienes de la empresa condenada, no sern ms de responsabilidad de la justicia. Cabr al trabajador el cobro judicial de la indemnizacin a travs de los medios disponibles.Con la prevalencia de lo negociado sobre lo legislado -es decir, la negociacin directa entre empleado y patrono se sobrepone a las leyes laborales- las horas extras pasan a ser un pacto particular entre empleado y empleador, sin mediacin del sindicato. De este modo, es casi imposible que el empleado disponga del recurso referente a las horas extras en la Justicia, si considera que sus derechos han sido lesionados.El banco de horas tambin pasa a ser negociado entre patrn y empleado directamente, sin posibilidad de mediacin del sindicato y una vez ms, con prevalencia de lo negociado sobre lo legislado. El patrn mostrar sus cartas y el empleado no podr cuestionar el hecho posteriormente."El trabajo es el mecanismo que posibilita a las personas pobres su insercin en la economa de modo digno, no se puede comprender como una democracia puede pretender mejorar la economa a travs del debilitamiento del trabajador", completa Llis, que aade que la mayora de las naciones econmicamente fuertes poseen rigurosas leyes laborales y centrales sindicales y sindicatos fuertes.Fuente: https://www.brasildefato.com.br/2017/11/13/1er-dia-de-vigencia-reforma-laboral-en-brasil-que-cambia-en-los-procesos-judiciales/