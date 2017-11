Entrevista a Ricardo Antunes, profesor de Sociologia del Trabajo en la Universidade de Campinas

Brasil entrar en una poca de manifestaciones sindicales y sociales

Jornal do Brasil

Pamela Mascarenhas.- El entonces presidente interino defendi la propuesta de reforma laboral, con el argumento de que la intencin no sera retirar derechos, sino mantener empleos. Temer tambin inform que debera enviar la propuesta de reforma laboral y de regulacin del proceso de tercerizacin al Congreso antes del final de este ao. Hoy, prometi "modernizar las leyes laborales ", "para garantizar los actuales empleos y generar nuevos.



El ao pasado, cuando conversamos, usted reforz la idea de que el proyecto de tercerizacin aprobado por la Cmara de Diputados generara esclavos modernos, y que era imperioso derrotarlo. Dnde estamos ahora?



Ricardo Antunes.- Estamos en el peor momento. Ningn gobierno que destruye derechos, dice que va a destruir derechos. Acabamos de ver, por ejemplo, en Francia, el gobierno de [Franois] Hollande iniciar un proceso de destruccin de una parte importante de los derechos laborales, diciendo que no iba a destruir derechos.



La victoria parlamentaria que consolida el 'golpe', en el sentido parlamentario del trmino, que hoy se consolid destituyendo al gobierno de Dilma, abre camino para una serie de cambios que son profundamente destructivos en relacin a la clase trabajadora. Esto es muy importante que se tenga claro.



Primer punto, el precepto, el principio fundamental del gobierno Temer es el principio del "negociar sobre lo legislado". El proyecto "Puente para el Futuro", que en verdad es un atajo hacia el abismo social, dice que habr negociacin sobre lo legislado sin la prdida de derechos. Solo que es imposible establecer ese principio de negociar sobre lo legislado que no sea para reducir derechos. La idea del gobierno no es negociar sobre lo legislado para avanzar en los derechos, es para reducir los salarios, es para flexibilizar la jornada de trabajo, es para intensificar el banco de horas, es para imponer la reduccin de la jornada con reduccin del salario.



Entonces, es evidente que ese precepto de negociar sobre lo legislado debilita al conjunto de la clase trabajadora y trae la corrosin de los derechos. En los sindicatos que todava tienen alguna fuerza, la prdida ser menor, pero igual ser prdida. No hay negociacin sobre lo legislado en una condicin de crisis y menos que beneficie a la clase trabajadora.



Pero usted se imagina, con el conjunto de sindicatos del pas entero que tienen menor fuerza organizativa, es obvio que la idea es reducir derechos que fueron adquiridos desde la CLT [1]. Ningn gobierno va a decir abiertamente, mucho menos un gobierno conservador y sin legitimidad, porque resulta de, digamos, una confabulacin, en que el programa que quiere implementar no tiene el respaldo de las urnas.



El resultado de eso es que, junto con la negociacin sobre lo legislado, viene la idea de avanzar en la tercerizacin del trabajo. La tercerizacin del trabajo es tambin anunciada por el gobierno como un camino para crear empleos, pero eso es una enorme falsedad.



Alguien puede decir, "pero, profesor, existen hoy 12 millones de tercerizados en Brasil, son 12 millones de empleos". Un nmero significativo de trabajadores hoy es tercerizado -hombres y mujeres tercerizados-, slo que los trabajadores tercerizados y las trabajadoras tercerizadas trabajan normalmente ms horas semanales que los trabajadores regulados por la CLT. Si ellos trabajan ms horas y reciben menos, donde existen tres o cuatro trabajadores o trabajadoras protegidos por las normas de la CLT, van a ser sustituidos por tres o dos trabajadores o trabajadoras tercerizados.



Basta un poco de aritmtica y de matemticas para saber que, donde un nmero determinado de trabajadores realizaba un cierto tipo de trabajo, ahora ese mismo trabajo, esa misma actividad ser realizada por un nmero inferior. O sea, la tercerizacin desemplea, no emplea. La tercerizacin emple 12 millones, pero desemple 15 o 16 millones, en condiciones ms adversas, porque los salarios son significativamente menores y en condiciones de trabajo que frecuentemente burlan la legislacin del trabajo.



El resultado de ese diseo, de esa propuesta del gobierno es destruir la CLT. Y qu significa destruir la CLT? Es destruir lo que la clase trabajadora considera como su Constitucin, porque desde su implementacin en 1943 sirvi para disear un conjunto de derechos sociales del trabajo.



El IBGE [2] public que nosotros ya estamos con 11,6% de desempleo, que significan 11,8 millones de trabajadores y trabajadoras sin empleo. Y esos datos minimizan la realidad, porque nosotros sabemos que un trabajador o una trabajadora que en cierto perodo no busca ms empleo, porque no encuentra empleo, desaparece de las estadsticas como desempleado. Y por qu no busca empleo? Porque es muy caro, sacrificado, arduo y difcil procurar empleo por dos, tres, cuatro, cinco das. Usted necesita tener dinero para salir, pagar el transporte, alimentarse, al final del da usted vuelve de una jornada extenuante sin ninguna respuesta positiva. Un mes despus el trabajador desiste, porque se da cuenta de que no hay puertas abiertas. Y entonces l desaparece de las estadsticas como desempleado. Lo mismo vale para quien trabaja algunas horas por semana. Quien lava autos algunas horas por semana no est empleado. Hay una masa enorme de desempleados y subempleados que las estadsticas no contemplan.



Por eso el proyecto es nefasto, y es una imposicin de los intereses financieros que comandan la economa del pas. Eso afecta a bancarios, metalrgicos, trabajadores de call center, periodistas, profesores, el conjunto de los trabajos acaba teniendo como resultante el debilitamiento.



Ahora, si el gobierno dijera "Yo voy a devastar", "Yo voy a hacer una verdadera devastacin social", sera repudiado. Entonces, la gran alquimia, la falacia, que es profunda falsedad, es decir que voy a crear derechos, destruyendo derechos. Es de esto que se trata.



No hay ninguna investigacin seria, rigurosa, con criterio cientfico, realizada en las universidades, que demuestre ventajas para la tercerizacin. Quien defiende que la tercerizacin es ventajosa es la Febraban [3], son las federaciones de las industrias, etc.



No es casual que, algunas semanas atrs, el presidente de la Confederacin Nacional de las Industrias lleg al absurdo de proponer que la clase trabajadora brasilea podra tener una jornada de hasta 80 horas por semana, diciendo, un error grotesco, que ya era as hasta en Francia. Quiere decir, es un craso error, porque Francia es un pas que, digamos as, a pesar de que el gobierno Hollande est intentando destruir parte de esos derechos, los trabajadores franceses, con la trayectoria que tienen, consolidaron derechos y, segundo, muestra hasta dnde puede llegar el sueo de sectores del empresariado industrial que quieren y que es completamente actual: recuperar formas de esclavitud moderna de trabajo. Ni en la esclavitud los trabajadores trabajaban 80 horas por semana, para que se tenga una idea del absurdo.



Despus nosotros sabemos que el presidente de la CNI neg esos dichos. Pero est grabado, fue citado por los grandes medios de prensa que ciertamente no lo iban a inventar, fue un descuido del presidente que muestra hasta dnde es capaz de avanzar el imaginario empresarial.



Por fin, los peridicos muestran tambin que hasta el nmero de trabajadores autnomos, los llamados "emprendedores", retrocedi en este ltimo trimestre porque el desempleo no solo alcanz al empleo formal como tambin estn siendo cerradas actividades pequeas, creadas por esos trabajadores que creyeron en el llamado "trabajo emprendedor", percatndose de que es mucho ms difcil sobrevivir en un contexto de crisis. Y el promedio salarial tambin se redujo en este ltimo trimestre. Este es el escenario, por lo tanto, muy desfavorable para la clase trabajadora.



Pamela Mascarenhas.- Profesor, cmo analiza usted el argumento que dice que es preciso reformar las relaciones de trabajo porque la CLT es vieja y porque sera preciso reducir los costos de produccin para impulsar la economa?



Ricardo Antunes.- Coloco ese argumento exactamente como el argumento del Consenso de Washington al inicio de los aos `90, cuando deca "es preciso privatizar todo, es preciso desregular todo para que haya crecimiento y expansin", y nosotros solo tenemos destruccin, solo tenemos mayor desempleo, mayor empobrecimiento de la poblacin. Porque exactamente donde ese sistema se expandi, ms destruy.



Voy a dar un ejemplo, que es emblemtico. Existe en Inglaterra, hace ya un cierto tiempo, un sistema de contratos llamado zero hour contract, contrato de cero horas. Es aplicado a trabajadores de cuidados, el llamado care en ingls, enfermeros, mdicos, periodistas, transportadores de pasajeros, electricistas, etc., es una gama de actividades. Cmo funciona? El trabajador o la trabajadora tienen contrato de cero horas, lo que significa que no tiene una jornada fija, pero debe estar a disposicin de los llamados. Si un da no recibe ningn llamado, no tiene trabajo. Al segundo da, no recibe ningn llamado, y tampoco tiene ningn trabajo. Al tercero, casi terminando las 72 horas que est esperando, recibe un llamado, y simplemente va a cobrar por este llamado que atendi.



Veamos, un mdico va a atender a una familia de pacientes, y hay un aplicativo que va a recaudar por esta atencin, y al mismo tiempo el aplicativo, o sea, la empresa que detenta el control de su trabajo -McDonald's y tantas otras empresas usan ampliamente ese sistema en Inglaterra, grandes empresas-, lo que va a ocurrir es que l va a cobrar por las horas que trabaj, solo que l est 72 horas disponible y cobra, digamos, si su trabajo dur una hora, una hora de trabajo.



Eso, evidentemente, es ejemplo cabal de la brutalidad de las nuevas modalidades de trabajo que consideran a los trabajadores calificados, teniendo la disponibilidad total para el trabajo, y solo recibiendo una remuneracin cuando efectivamente trabajan. Esto se facilit mucho por el mundo del trabajo digital, online, que hace que trabajadores asalariados y asalariadas de las tecnologas de la informacin, y de tantos otros sectores, munidos de un celular, estn en disponibilidad eterna para el trabajo, incluso cuando esa disponibilidad eterna para el trabajo tenga como resultado una remuneracin precaria y frecuentemente insuficiente.



Los empresarios dicen "Bueno, pero l acepta el trabajo cero horas si l quiere. Es verdad. Pero, por qu lo acepta? Porque no tiene otro trabajo. El trabajador, cuando est desempleado, acepta un trabajo en que cobre algo, en un sentido cada vez ms degradante. Y esa realidad es impulsada por la tercerizacin, es impulsada por esas reglas de una flexibilizacin total del mercado de trabajo.



En el Reino Unido, ya se llega a la cifra de 1 milln de trabajadores en esa condicin. El problema es fuerte, y tiene un debate intenso inclusive en los sindicatos porque es una forma de esclavitud moderna del trabajo online. Si usted combina ese trabajo online con la precarizacin de los trabajos offline, del trabajo manual, de los trabajos, digamos, ms brazales, los trabajos de varios sectores de servicios que tambin son online pero muy duros como el trabajo de call-center, el cuadro es bastante negativo en lo que respecta al mundo del trabajo.



En Brasil, nosotros ya tenemos ese contrato [de cero horas]. Hay mdicos haciendo eso. Si usted llama para pedir un electricista para atender su casa, la compaa de seguro llama para el trabajo a un contratado de cero horas. l presta ese servicio, recibe por esto y se queda esperando otro llamado. Si hay, hay. Si no hay, no hay.



Uber es otro caso similar. Yo conoc el sistema Uber el otro da, conversando con un chofer. l era un veterinario que simplemente haba perdido su trabajo en la clnica veterinaria y, como tena un coche, tena la alternativa de utilizarlo para atender llamados, de modo de no quedar desempleado y pagar sus cuentas. Esta es una tendencia que, si el PLC 30/2015 [conocido como proyecto de la tercerizacin], que est hoy en el Senado, fuera aprobado y permitiera el fin de la separacin entre la actividad-medio y la actividad-fin, y la consecuente autorizacin para la tercerizacin total, nosotros estaremos abriendo todas las puertas para una desregulacin general del trabajo.



Pamela Mascarenhas.- Cmo queda la accin sindical en este contexto?



Ricardo Antunes.- Son dos elementos importantes. Primero, donde hay resistencia sindical, los empresarios no consiguen implementar [reformas] con esta intensidad. Por ejemplo, Francia, que tiene tradicin de lucha sindical, Alemania, que tambin tiene sindicatos fuertes, etc., consiguen contener e impedir la intensidad de estas medidas de desregulacin del trabajo. En Inglaterra, por el contrario, donde el neoliberalismo fue devastador, muchos sindicatos fueron profundamente afectados. En Estados Unidos y en otros pases, todos ellos son neoliberales, pero algunos son ms devastadoramente neoliberales, como inclusive fue el caso del neoliberalismo ingls, un verdadero laboratorio del neoliberalismo en Europa, ms agresivo, con Margaret Thatcher, despus con John Major.



Donde los sindicatos son ms fuertes, la resistencia es mayor. Ahora, la defensa de estas medidas [por parte del gobierno en Brasil] es anti-sindical, es disminuir la solidaridad entre los trabajadores, es crear situaciones, donde, digamos, no consigan preservar los lazos de solidaridad. Porque, la tercerizacin es una contratacin entre empresas, la contratante y la contratada, en la cual la empresa contratada va a ofrecer los trabajadores que son solicitados por la empresa contratante. Entonces no hay un vnculo de empleo entre la empresa y los trabajadores que trabajan en ella. Esto permite toda la gama de burlas, violacin de derechos y dificulta la organizacin sindical, en la medida en que existe una tendencia a la individualizacin de las relaciones de trabajo.



El PJ, la "pejotizacin", es la idea de convertir al trabajador o la trabajadora como persona jurdica y establecer el contrato de prestacin de servicios. Cuando se enferma, por ejemplo, si l no tiene un buen sistema privado de salud, no tiene ni siquiera recursos para poder tener una atencin de salud. Y esa pulverizacin, esta individualizacin, este exacerbar del individualismo y de las relaciones individualizadas entre empresa tercerizada y trabajadores, todo eso tiende a debilitar bastante la organizacin sindical.



Es vital, por lo tanto, que los sindicatos comprendan eso. Para hacer un paralelo, del siglo XIX con el siglo XX, cuando las empresas dejaron de ser empresas ms tradicionales, empresas de origen anteriormente manufacturera que se convirtieron en grandes empresas industriales, los sindicatos dejaron de ser sindicatos de artesanos, y tuvieron que crear el sindicato de la gran industria. Hoy los sindicatos estn viviendo un desafo semejante, todava ms profundo.



En vez de grandes empresas tayloristas y fordistas del siglo XX, que magistralmente Chaplin caricatur en su obra prima "Tiempos modernos", hoy esta idea de que cada uno debe tener una relacin de trabajo con una empresa que contrata, sin la mediacin del colectivo, va a obligar a los sindicatos a reconfigurar, a redisear, las formas de organizacin sindical. Eso no llevar, en mi entendimiento, al fin de los sindicatos, pero lleva a una necesidad imperiosa de que los sindicatos se reorganicen.



Por ejemplo, en el pasado, tenamos los sindicatos de las telefonistas que eran fuertes, en Ro de Janeiro estaba la empresa estatal de telefona, la cual corresponda al Sindicato de los Trabajadores Telefnicos de Ro de Janeiro, as vala para San Pablo y para otros estados sucesivamente. Con la creacin exponencial del trabajo online, del llamado trabajo digital de las tele-operadoras -70% del contingente es femenino en Brasil-, con ese trabajo de las tele-operadoras, online, digitalizado, naci una categora, que es la de los trabajadores y trabajadoras de telemarketing. Muy diferente del antiguo trabajo del sistema de telefona pblica que exista en varios estados de Brasil en los aos `60 y `70. Eso est obligando a que, o los sindicatos reelaboren y comprendan esa nueva forma de ser, esa nueva morfologa del trabajo, o est dando el nacimiento de nuevos sindicatos que ya estn tratando esto como una realidad.



Se sabe que muchas trabajadoras de telemarketing estn aisladas unas de otras, hay mucha rotacin, mucha informalidad, todo eso es una va que dificulta a los sindicatos. Los sindicatos estn obligados a repensar, a comprender esa nueva morfologa del trabajo y cmo es posible representarlas con autenticidad, con sentido de clase, y enfocado para los reales intereses de las categoras que los sindicatos representan. Es por cierto el desafo vital, un desafo global.



Se usted va a China, si usted va a India, a Inglaterra, si vamos a los Estados Unidos, a Francia, Italia -he viajado a todos esos pases, he tenido la suerte de que mis libros hayan sido publicados en todos esos pases a los que me he referido-, esa realidad es global, y los sindicatos tambin sufren un desafo global. Y hay experiencias, sindicatos que procuran dentro de este cuadro nuevo reorganizarse, aunque en una situacin ms adversa.



Pero voy a dar una pista, aunque la clase trabajadora est profundamente heterogeneizada, bastante fragmentada y en una situacin bastante compleja, hay una tendencia comn entre tantas y diversas categoras profesionales. Cmo es esa tendencia comn? Relativamente homognea, en medio a tanta heterogeneidad. Cmo esa tendencia es homogeneizante? Es la lucha contra la precarizacin del trabajo, que incumbe a los periodistas, a los trabajadores de la tecnologa de la informacin y la comunicacin, a los trabajadores de la industria de software, afecta tambin a los trabajadores de call center, a los trabajadores metalrgicos, a los trabajadores de las cadenas productivas globales.



Hoy, las empresas madre, las empresas centrales, tienen sus marcas y van tercerizando su produccin en varias partes del mundo. Apple, por ejemplo, tiene como gran montadora a Foxconn, en China -Foxconn tambin tiene una unidad en Brasil-. Esto crea, inclusive, una dificultad, porque Foxconn realiza todo el montaje de los productos de Apple, pero no aparece la marca Foxconn, aparece la marca Apple. Y ni todos saben que Apple es montada por Foxconn.



En el 2010, en la Foxconn de China, en la unidad de Shenzhen -los salarios eran entre 100 y 200 dlares, dependiendo del nivel de horas extras-, hubo 17 tentativas de suicidio de trabajadores dado el estrs, la sper-explotacin del trabajo. De las 17 tentativas de suicidio, 13 trgicamente ocurrieron. Lo que llev a una protesta generalizada, que inclusive alcanz a Apple, porque no solo se presionaba a Foxconn como tambin a Apple que contrataba a Foxconn. Entonces, qu es Foxconn ? Una gran empresa transnacional de tercerizacin global.