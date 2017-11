Ser ecosistmicos y cosmovisionarios

Es importante ser ecosistmico, esto es, tener la organizacin compleja de los sistemas naturales, en los que economa significa la escatimacin y no el despilfarro, como sucede en este sistema en el vivimos. En mi opinin, algo que debera tener en cuenta la economa. En el neoliberalismo, y su crecimiento, economa significa acumulacin, desmesura, despilfarro y consumismo; es decir, consumo de seudo-necesidades y muy perjudiciales para la salud mental y corporal.

El enfoque eco-sistmico natural de la sociedad humana debe tener unos primeros pasos indispensables. De ellos los primeros a considerar sern: los Derechos de la Tierra, frente al absolutismo antropo-centrista. Son los indgenas andinos quienes defienden de forma ms especfica estos Derechos de la Tierra, y el eco-centrismo, as como los indios de las reservas de EEUU.

Es importante el planteamiento dialctico de la cosmovisin andina que busca continuamente como superar la contradiccin que habita en todo. Algo as como lo que yo estoy cansado de repetir en plan machacn: la vida, el planeta, la Pachamama es compleja y contradictoria, y para comprenderla no valen consideraciones parciales y menos an las partidistas. Ms bien hay que ser eclcticos.

A comienzos del tercer milenio muchos nos alegramos del surgimiento del Socialismo del Siglo XXI. Era una respuesta contundente al crecimiento del capitalismo de los EEUU y adems defenda al indigenismo incluso con su cosmovisin andina. Algo que pareca tener bastante que ver con una transicin desde el decrecimiento infeliz hacia el decrecimiento feliz. Pero pronto pudimos comprobar que el indigenismo, la defensa de la cosmovisin, y el aparente ataque al crecimiento, eran sustituidos por un olvido de lo indigenista (cuando no su feroz represin), una creciente potenciacin del neo-extractivismo y una acelerada obsesin por el crecimiento.

En efecto, Evo y Correa han realizado una transicin negativa (se han traicionado a s mismos): han realizado una transicin desde el bien vivir prometido al bien estar material, basado en el neo-extractivismo destructor de la pacha mama y del bien vivir. Aunque creo que en esta transicin negativa, y en este neo-extractivismo, ha sido ms tajante Correa que Evo; por ejemplo, traicion la solemne promesa de no destrozar e santuario del Parque Natural Yasun [1] para extraer el petrleo existente en su subsuelo. Y es bastante probable que su sucesor Lenin Moreno, con mayores tendencias leninistas y de Capitalismo de Estado, sea aun ms radical con el extractivismo y destrozo de ecosistemas para sacar de la pobreza a la clase obrera. Esto suena raro en pleno paraso natural, tanto como el nombre de la revolucin de Rafael Correa, revolucin ciudadana, cuando, en el contexto andino, tena que haber sido una revolucin indigenista o revolucin cosmovisionista. Por esto pas lo que pas. Lo cierto es que l a empresa estatal Petroamazonas en marzo de 2016 inici la explotacin comercial del campo petrolfero de ITT-Tiputini, ubicada en el corazn del El Parque nacional Yasun . Con este paso Ecuador inicia una nueva era al comenzar a extraer 23.000 barriles/da, dijo el vicepresidente ecuatoriano, Jorge Glas, en la inauguracin.

Al inicio de su mandato como presidente de Ecuador, Rafael Correa prometi evitar la extraccin de petrleo en el ITT a cambio del compromiso de una eco-compensacin-ayuda-solidaria internacional de $3.600 millones, que al final no se concret. En consecuencia, el Congreso, controlado por el oficialismo, autoriz en 2014 la explotacin del ITT-Tiputini pese a la oposicin de grupos indgenas y ecologistas (como Accin Ecolgica de Ecuador), que intentaron someter el tema a referendo. Esperanza Martnez, presidenta de Accin Ecolgica de Ecuador, seal: en la zona de Tiputini ya se empieza a ver ms cantinas, ms prostbulos y ms problemas sociales". El pas prev alcanzar una produccin de 300.000 barriles diarios en el bloque ITT en el 2022. Ms petrleo, pero tres veces ms barato: pas de 98$/barril en el 2012 a 30$/barril en 2016, y a cambio del destrozo del parque natural ms diverso del mundo.

Suele decirse, y creo que es obligado admitir, que: El nico poder justificable es el derivado del empoderamiento de la poblacin, es decir del famoso 99%. Si esto hubiese sido la realidad en el Ecuador de la dcada de los aos diez del siglo XXI el desastre de Yasun no se hubiera producido. En este sentido, estoy de acuerdo con la opinin de Christophe Aguiton: slo con la gestin directa puede haber solucin [2]

En otro aspecto del decrecimiento, la lucha contra el patriarcado, estoy de acuerdo con lo que afirma Elizabeth Peredo Beltrn [3] . es ms adecuado hablar de feminismos (en plural) que en singular, pues existen diversos feminismos. Esto es lo que pasa tambin con el decrecimiento, pues existen varios decrecimientos:

1. Decrecimiento-en forma absoluta, sin ninguna otra palabra que lo acompae, el cual resulta con una cierta ambigedad al faltarle referencias concretas. 2. Decrecimiento keynesiano , tambin llamado sostenibilidad por las corrientes reformistas. Un decrecimiento que piensa, quimricamente, que se puede decrecer dentro del sistema capitalista. 3. Decrecimiento cavernario situado en extremo opuesto al keynesiano (con cierta dosis de sectarismo simplificador) que rechaza a ultranza toda la acumulacin de conocimientos desde que ramos protozoos. Y que piensa que tenemos que volver al Oreopithecus y por qu no volver al protozoo? Creo que en lo que hay que pensar es en algo que se est haciendo urgente: empezar a aprender a saber usar el saber. [4] 4. Decrecimiento infeliz. Que engaosamente nos dice que vamos a ser felices creciendo, pero lo que en realidad se nos ofrece con el crecimiento es trabajo esclavo guerras de exterminio, consumismo enajenante, aumento de diferencias sociales, etc. Es decir, lo que nos ofrece en realidad es un decrecimiento infeliz para el 99% de la poblacin. 5. El decrecimiento demogrfico forzado, (eco-fascismo) que solo tiene en cuenta la reduccin masiva (exterminio de miles de millones) de seres humanos como solucin al problema del calentamiento global y salvacin de la biosfera. 6. Por ltimo, est el decrecimiento feliz basado en un paso transicional desde el capitalismo (o lo que es lo mismo, desde el decrecimiento infeliz) al decrecimiento feliz, al cual se llegar a partir de las 20 transiciones hacia el decrecimiento feliz, que menciono en mi ltimo libro [5] .

Sern unas transiciones que nos permitirn salir del capitalismo y entrar en una sociedad con una forma de vivir sencilla, pero no simple. Y ser austera, aunque no msera, en cuanto consumo de materia y energa, pero muy compleja y rica en cuanto a diversidad cultural y biodiversidad. Ya no se seguira inmerso en la pobre simplicidad del Pensamiento nico.

[1] El Parque nacional Yasun es un parque nacional ecuatoriano que se extiende sobre un rea de 9820 kilmetros cuadrados en las provincias de Pastaza , y Orellana entre el ro Napo y el ro Curaray en plena cuenca amaznica a unos 250 kilmetros al sureste de Quito . El parque, fundamentalmente selvtico , fue designado por la Unesco en 1989 como una reserva de la biosfera y es parte del territorio donde se encuentra ubicada la nacin hu aorani . Dos facciones wao, los tagaeri y taromenane , son grupos en aislamiento voluntario . Se considera la zona ms biodiversa del planeta por su riqueza en anfibios, aves, mamferos y plantas. Este parque cuenta con ms especies de animales por hectrea que toda Europa junta. ( Fuente Wikipedia).

[2] Activista de Attac France, profesor en las universidades de Marne-la-Valle y de la Sorbona Pars-I, sindicalista e investigador de los comunes, autor del captulo 4, Los Comunes, en el libro Alternativas sistmicas, cuyo compilador es Pablo Soln, Edicin conjunta de Focus on the Global South. Paz, Bolivia, Febrero 2017.

[3] Psicloga y activista boliviana por los derechos ambientales y los derechos de las mujeres. Elizabeth Peredo Beltrn es la autora del captulo titulado Eco-feminismo en el libro Alternativas sistmicas, sealado en la nota 2.

