Las petroleras no se creen la amenaza de las renovables

Reuters

Hace dos dcadas, BP se dispuso a ir ms all del petrleo, adoptando un logo en forma de sol ardiente para ilustrar sus planes de invertir 8.000 millones de dlares a lo largo de una dcada en tecnologas renovables, prometiendo incluso abastecer sus gasolineras con energa solar.

La transformacin -promocionada con el eslogan Beyond Petroleum (Ms all del petrleo en espaol)- impuls la fabricacin paneles solares en Australia, Espaa y EEUU, as como la construccin de plantas elicas en EEUU y Holanda.

Hoy, un nombre ms adecuado para la marca de BP sera Back to Petroleum (en espaol, De vuelta al petrleo), especialmente despus de dejar o recortar sus inversiones en el mercado de energas renovables. Los productos chinos de menor coste trastocaron su negocio de paneles solares, del que la firma se deshizo en 2011. Un ao despus, BP intent vender su negocio de energa elica en EEUU pero no encontr comprador.

Hemos hecho grandes apuestas en el pasado, dijo a Reuters en una reciente entrevista el consejero delegado de BP, Bob Dudley. Muchas de ellas no funcionaron. An no estamos seguros de lo que ser comercialmente aceptable.

La cara leccin aprendida en la mayor incursin en energa renovable jams llevada a cabo por una gran petrolera no fue tomada a la ligera por las empresas rivales.

Aunque gobiernos y ecologistas prevn que en una generacin la demanda de petrleo alcance su techo, y China e India dicen que podran llegar a prohibir los automviles de gasolina y diesel, los jefes de las principales petroleras del mundo no se creen el argumento de que su negocio tradicional sufra una amenaza inminente.

Un anlisis de Reuters sobre inversiones de energas limpias y las previsiones de las grandes petroleras, junto con entrevistas exclusivas con altos ejecutivos del sector del petrleo, revelan que la mayora de las inversiones en fuentes de energa alternativa son simblicas.

A da de hoy, los proyectos de energa renovable componen alrededor del 3 por ciento del gasto anual conjunto de las cinco petroleras principales, segn la consultora de energa Wood Mackenzie.

En cambio, BP, Chevron, Exxon Mobil, Royal Dutch Shell y Total estn exprimiendo sus activos de exploracin y refino para financiar la retribucin a los accionistas y reforzar sus balances contables de cara al futuro. Creen que podrn entrar en nuevos sectores energticos ms tarde con la compra de empresas o tecnologas que hayan demostrado su rentabilidad.

No hay seal de un cnit en la demanda de petrleo ahora mismo, dijo el consejero delegado de Chevron, John Watson, un economista de formacin que se jubilar a principios de 2018. Prevemos ver un aumento de la demanda del crudo durante los prximos 10 o 20 aos.

La Agencia Internacional de la Energa prev un aumento del 10 por ciento en la demanda del petrleo hasta 2040, reflejando el consenso existente entre las petroleras. La estimacin ms temprana para alcanzar el techo en la demanda por parte de una petrolera es para finales de la prxima dcada y fue realizada por el consejero delegado de Shell, Ben van Beurden.

La historia demuestra que las transiciones energticas --de la madera al carbn y del carbn al petrleo-- llevan mucho tiempo. La contribucin del carbn al consumo de energa mundial aument recientemente al 28 por ciento y se mantiene por encima del porcentaje ocupado por gas natural, aunque por debajo del tercio que supone el petrleo.

El beneficio, si es que lo hay, del inters que llevaban mostrando las grandes petroleras en las energas renovables no est claro. Ninguna de las major revela los beneficios de sus proyectos solares, elicos y de biocombustibles.

Inversores como Alasdair McKinnon, gestor de cartera en Scottish Investment Trust, cree que el petrleo seguir teniendo accionistas durante mucho ms tiempo.

No hay en el horizonte una alternativa viable a los combustibles fsiles, dijo McKinnon. No estamos convencidos de una destruccin a largo plazo de la demanda del petrleo.

La confianza en el futuro que le queda por delante al petrleo se basa principalmente en el aumento del consumo por parte de las economas emergentes. Exxon prev que el transporte requerir un 25 por ciento ms de gasolina para 2040, impulsado por el crecimiento en Asia. El anlisis de Chevron de los mercados de India y Nigeria, por su parte, concluye que es poco probable que se construyan las infraestructuras requeridas para los coches elctricos.

Los coches suponen alrededor de una quinta parte del consumo de petrleo, segn las estimaciones de BP. As que aunque los coches elctricos llegasen al mercado de masas, las petroleras todava tendran una demanda creciente de los sectores de transporte areo, ferroviario y de camiones.

El gas natural --por el momento un negocio ms pequeo que el petrleo para muchas de las grandes petroleras-- puede crecer hasta suponer casi una cuarta parte de la energa usada, sustituyendo al carbn para generacin elctrica y en usos alternativos en qumica, prevn estas empresas. El gas natural tambin puede generar la energa que necesitan los coches elctricos.

Aunque Shell prev que el cnit en la demanda de petrleo llegar antes de lo que esperan sus rivales, la petrolera angloholandesa se est preparando para esa expectativa en gran parte con masivas inversiones en gas natural.

La empresa gast 54.000 millones de dlares el ao pasado en la compra de BG Group, que basa la mitad de su produccin en gas. Chevron, Exxon y Shell han invertido recientemente miles de millones de dlares en nuevos proyectos de gas natural lquido por todo el mundo.

Exxon rechaz hacer comentarios para este artculo.

Los crticos de la estrategia prudente de las petroleras hacia las energas renovables --entre los que se incluyen grandes inversores-- dicen que las empresas no estn demostrando amplitud de miras al confiar en que la transicin ser lenta o en que un tipo de combustible fsil sustituir paulatinamente a otro.

Estos argumentan que, del mismo modo en que el gas natural barato est sustituyendo al carbn, la energa elica y la energa solar, todava ms baratas, llegarn a sustituir al gas.

El sur de Australia pronto se convertir en un campo de pruebas para un proyecto que podra allanar el camino para que las energas renovables suplanten a los combustibles fsiles en picos de demanda elctrica. Se trata de una combinacin de un parqu elico con una instalacin de almacenamiento conectada a la red realizada por el fabricante de coches elctricos Tesla y el operador Windlab Ltd.

Las empresas de combustibles fsiles necesitan reorientarse rpidamente hacia la baja rentabilidad de las industrias solares y elicas, dijo Jules Kortenhorst, antiguo ejecutivo de Shell que dirige el Rocky Mountain Institute, una organizacin sin nimo de lucro de investigacin energtica.

No se puede pasar de un tipo a otro de la noche a la maana, dijo Kortenhorst. Los sueldos de la industria del petrleo y el gas estn basados fundamentalmente en la creencia de que el mundo no puede crecer econmicamente sin los combustibles fsiles.

Llegar a alcanzar la misma cuota en el mercado de las renovables que actualmente tienen las principales petroleras en el sector del crudo y gas requerira una inversin de alrededor de 350.000 millones a lo largo de los prximos 18 aos, estima Wood Mackenzie. Dicho gasto supondra un recorte en los generosos dividendos que los accionistas de las petrolferas esperan recibir.

Creemos que cambiar su modelo de negocio ser un desafo real para estas empresas, dijo Nathan Fabian, director de polticas de Principios para una Inversin Responsable (PRI, por sus siglas en ingls), un grupo apoyado por las Naciones Unidas.

PRI tiene directrices que instan a un anlisis de inversin que sopese problemas sociales, de medio ambiente y de gobierno. Sus principios han sido adoptados por inversores con activos bajo gestin de 70.000 millones de dlares.

Las petroleras han llevado a cabo inversiones relativamente modestas en un amplio abanico de tecnologas renovables. Chevron tiene una serie de pequeos negocios en el sector solar y elico; Shell invierte en el etanol que proviene de la caa de azcar en Amrica Latina, en parques elicos en EEUU y estaciones de carga de coches elctricos en Europa; y BP todava es propietaria de las plantas elicas en EEUU que en su momento intent vender.

John Browne, que como CEO de BP hace dos dcadas ayud a lanzar las primeras inversiones en renovables de la petrolera britnica, dijo que todava sigue creyendo que el sector de las renovables crecer.

Llevar tiempo, dijo en una entrevista con Reuters el mes pasado. Y tienen tiempo.

Shell prometi invertir hasta 1.000 millones de dlares al ao hasta 2020 en lo que llama nuevas energas.

Total dijo este ao que se gastara 500 millones de dlares al ao en el desarrollo de energas alternativas. Pero poco despus del anuncio, revel que adquira Maersk Oil por 7.500 millones de dlares, en el marco de una plan para extraer ms crudo en el Mar Norte noruego.

El pasado octubre, el consejero delegado de Total, Patrick Pouyanne, explic en una conferencia sobre petrleo en Londres el foco economice de la cuestin.

Cuando preguntas al cliente cul es su prioridad, ya sea en economas desarrolladas o en pases emergentes, el precio es lo que se sita en primer lugar, dijo Pouyanne. Un cambio brusco hacia las renovables, aadi, podra infligir importantes daos econmicos y sociales a nuestros 6.000 millones de clientes.

Exxon Mobil est fomentando la investigacin en biocombustibles en unin con la firma de modificacin gentica Synthetic Genomics para conseguir que las algas produzcan ms lpidos, un sustituto del petrleo. La empresa no ha dado muchos detalles sobre su inversin, pero dijo que la iniciativa estaba todava lejos de la explotacin comercial. En comparacin, Exxon destin 5.600 millones de dlares en activos de petrleo no convencional en Estados Unidos.

Algunos de los mayores clientes de la industria del petrleo estn planeando mudarse a las alternativas renovables, especialmente en transporte, que supone alrededor de un cuarto del consumo anual de energa.

Ford Motor Co revel a principios de este otoo que intentara que en 2030 un tercio de sus ventas fuesen de coches de batera elctrica y otro tercio hbridos impulsados por electricidad y gas.

Una startup respaldada por Boeing Co y JetBlue Airways Corp anunci recientemente sus planes para fabricar un pequeo avin hbrido que empleara bateras de Tesla y Panasonic Corp.

Sin embargo, las firmas de petrleo continan previendo un crecimiento importante de los combustibles lquidos. Exxon pronostica que un 90 por ciento de la industria del transporte seguir confiando en el petrleo de aqu a 2040.

BP espera que la flota mundial de coches se duplique hasta los 1.800 millones de vehculos en 2035, de los que slo 75 millones estaran alimentados por electricidad.

Est por ver si los (coches elctricos) pueden distribuirse sin necesidad de grandes subvenciones de los gobiernos, dijo Watson, el CEO de Chevron, a Reuters. Eso es lo que estamos viendo ahora.

