Por qu las masacres en Estados Unidos

Diario Por esto! (Mrida)

Apenas 24 horas despus de la masacre en una iglesia de Texas, el presidente estadounidense Donald Trump formul tres ideas trascendentales que revelan su pensamiento acerca del problema que representa para la seguridad de su pas la tenencia descontrolada de armas de fuego, un fenmeno cada vez ms extendido en la poblacin de Estados Unidos.En primer lugar, sostuvo que las armas no eran el problema. En segundo lugar, que quien detuvo al autor de la masacre fue una persona muy consciente que portaba una pistola. En tercer lugar, que la verdadera culpabilidad por el hecho recae en la enfermedad mental que sufra el autor de la masacre.En un artculo de fondo del peridico, vocero del ala ms progresista del Partido Demcrata, su analista principal David M. Perry, descarta la apreciacin de Trump de que felizmente, un buen hombre armado impidi la continuidad de la masacre.La descripcin de los detalles de la matanza es horripilante: El asesino, un hombre de piel blanca con amplio historial de violencia domstica, lleg a la Primera Iglesia Bautista de Sutherland Springs, Texas, armado con un rifle AR-15 y abri fuego. Entre las vctimas estaban la hija de catorce aos del pastor de la iglesia, de 72 aos de edad; una mujer embarazada, y numerosos nios. Una familia logr esconderse en un cuarto de bao, en el que se apreciaban huellas de balas en las paredes. Un nio de ocho aos se refugi debajo de un banco cuando su hermano y dos hermanas estaban siendo acribillados.Luego que el asesino haba dado muerte a 26 personas, herido a otras 20 y traumatizado a toda la comunidad, sali de la iglesia, dej caer su rifle en presencia de un civil armado, subi a su auto y huy hasta que se estrell contra otro automvil, para finalmente suicidarse con un disparo de su pistola en la cabeza.Segn el artculo de, la valoracin del mandatario estadounidense, que atribuye la responsabilidad del desastre a la enfermedad mental del asesino y no a la tenencia de armas por personas no calificadas para su posesin, es la tpica explicacin de la violencia en el pas que manejan los polticos republicanos. Unos das despus de la masacre en Texas, Trump declar en Japn, donde iniciaba un periplo oficial por varios pases de Asia, que "tenemos un montn de problemas de salud mental en nuestro pas, como igualmente lo tienen otros pases, pero en ningn caso se trata de problemas generados por las armas mismas."Los cadveres en la iglesia y el trauma experimentado por los supervivientes demuestran claramente que el incidente no se detuvo por efecto de que haba all una persona armada dispuesta a impedir la continuidad de la matanza, como ha pretendido hacer ver Trump, argumenta el artculo de David M. Parry enEl nfasis en la salud mental es simplemente una forma de desviar la atencin de la necesidad de hablar los peligros de la tenencia sin control de las armas de fuego. Nuestro sistema de salud mental est necesitado de mucha ayuda, pero no para frenar la violencia de las armas precisamente, porque slo del 3 al 5 por ciento de los actos violentos involucran a personas con discapacidades psiquitricas que slo constituyen slo el 18% de la poblacin, afirma Parry. Unos das despus de la masacre de Texas, en Japn, Trump declar: "tenemos un montn de problemas de salud mental en nuestro pas, igual que lo tienen otros pases, pero en ningn caso se trata de problemas generados por la tenencia de armas."Le falto a Trump agregar que entre las cerca de 200 naciones del mundo con pobladores que tienen problemas de salud mental, Estados Unidos es el lder indiscutible en balaceras masivas.El artculo de The Nation sostiene que no es cierta la versin de Trump de que "un buen hombre con un arma" impidi la continuacin del la masacre. Los cuerpos inertes en la iglesia y el trauma de los supervivientes demuestran claramente que el incidente no se detuvo por la intervencin armada de algn civil.La versin del mandatario estadounidense que atribuye la responsabilidad de los tiroteos a la salud mental de los implicados, es la tpica explicacin republicana de la violencia. Son muchos los polticos republicanos (y algunos demcratas) que han expresado este criterio durante dcadas para justificar su apoyo y su punto de vista coincidente con el de los comerciantes de armas que representa el multibillonario lobby de la Asociacin Nacional del Rifle (NRA, por sus siglas en ingls) en la cuestin del control o la liberacin de las ventas de armas a la poblacin.Blog del autor: http://manuelyepe.wordpress. com/