Entrevista a John Catalinotto

Resistir a Trump y construir una alternativa

InvestigAction

En este momento, el Pentgono est asentado firmemente en la Casa Blanca. Tres generales estn manejando el espectculo. Es posible que los generales no puedan controlar lo que Trump tuitea, pero tienen carta blanca para hacer su poltica militar sin consultar a los civiles.

Han intensificado el numero de tropas en Afganistn y la activa intervencin militar en frica, y adems de lo que usted mencion, apoyan a Arabia Saudita en Yemen. El trabajo de Trump es vender armas fabricadas en Estados Unidos a Japn, Corea del Sur y Arabia Saudita.

La amenaza del imperialismo estadounidense pone de relieve la necesidad de construir un movimiento contra la guerra, como hemos visto en otros contextos histricos como la dcada de 1960. Cmo se est desarrollando este movimiento? Cules son sus principales obstculos?

En lugar de ser antiguerra, el movimiento anti-Trump est mucho ms orientado a resistir su racismo, su misoginia, sus polticas antiinmigrantes y ltimamente sus amplios ataques contra la clase trabajadora lo cual incluye el ataque fallido contra Obamacare y un nuevo plan de impuestos que ayuda a los sper ricos y promete agotar los servicios para los pobres.

Las fuerzas antiguerra han estado organizndose, han realizado manifestaciones y convocado conferencias. Se oponen a las amenazas contra la Corea Popular, Venezuela e Irn. Una manifestacin en las calles sobre estos temas despierta poca oposicin pero tambin poco inters entre las masas. En el amplio movimiento anti-Trump que describ antes, hay mucha menos actividad en el frente antiimperialista. Temen lo que pueda hacer Trump, temen que pueda twittear a su estilo hacia una guerra nuclear. Pero no estn preparados para protestar contra esta posible guerra en las calles, por lo menos no es el caso todava.

Un obstculo es que aparte de las declaraciones ms violentas de Trump la clase dominante de EE. UU. apoya las aventuras imperialistas de Washington. El Partido Demcrata es tan proimperialista como los republicanos; los Demcratas simplemente afirman que sus intervenciones son humanitarias.

Cmo analiza la histeria meditica actual sobre los supuestos vnculos entre los miembros de la administracin Trump y Rusia?

Para el sector de la clase gobernante que se opone a Trump y quiere alejarlo o al menos controlar su administracin, atacarlo sobre la base de vnculos reales o presuntos con Rusia es el problema perfecto. Les permite movilizar fuerzas contra Trump sin adoptar una posicin progresista. Si se movilizaran contra el racismo o en defensa de un salario mnimo ms alto, podran aprovechar un movimiento de masas que causara problemas a los intereses de la clase dominante.

En su lugar, recurren a la mentalidad de la Guerra Fra alimentada por la confrontacin de clases de los Estados Unidos con la URSS y que an motiva a secciones del Departamento de Estado y el Pentgono, aunque la Rusia actual sea un rival capitalista y no un enemigo socialista.

No me sorprende que el New York Times y el Washington Post y los polticos del Partido Demcrata impulsen la conexin con Rusia. Su posicin siempre fue anti-URSS y quieren un gobierno ruso completamente subordinado al imperialismo estadounidense, como lo fue el de Yeltsin.

Entonces podemos decir que los medios estn reciclando sus propios cuentos de hadas contra los rusos. Cmo deberamos reaccionar a esta propaganda?

Lo que es un problema para nosotros en la izquierda, es cuando la oposicin masiva socialdemcrata a Trump, ataca a Trump por querer llegar a un acuerdo con Rusia. Lo que debera hacer es luchar contra l por su racismo, sus ataques contra las mujeres, los mexicanos, los musulmanes o sus ataques contra la clase trabajadora en general.

Protestas durante la toma de posesin de Trump

Dnde estn actualmente las fuerzas progresistas?

Primero definamos a qu nos referimos con fuerzas progresistas. Voy a dividir esas fuerzas en dos grupos, que fueron definidos por las dos manifestaciones en el momento de la inauguracin de Trump. El 20 de enero, un movimiento radical formado por fuerzas antifascistas, orientadas tanto por anarquistas como por comunistas, combati en las calles de Washington y fue atacado por la polica. El 21 de enero, la marcha de las mujeres fue mucho ms amplia, pero su poltica estaba mucho ms cercana al Partido Demcrata.

Este grupo ms amplio, aunque era principalmente femenino, probablemente estaba ms cerca de Bernie Sanders que de Hillary Clinton en sus polticas. Yo dir a que millones de personas se han vuelto polticamente activas para trabajar contra Trump. Es un fenmeno nuevo en los Estados Unidos. Medio en broma se llaman a s mismos la Resistencia, ya que gran parte de su trabajo se limita a lograr que los demcratas sean elegidos y reemplacen a los republicanos en el Congreso y en las oficinas estatales y locales.

Ms all de las limitaciones del partido Demcrata, estos grupos pueden desempear un papel significativo en los asuntos clave?

S . En realidad, tambin emprenden acciones independientes del Partido Demcrata, por ejemplo, la defensa de los derechos de los inmigrantes que el gobierno intenta expulsar del pas. Tambin se mostraron muy activos apoyando la Ley de Asistencia Asequible, conocida como Obamacare, y ayudaron a evitar que el Congreso aprobara severos recortes a la atencin mdica. Algunas de esas fuerzas son desviadas por quienes se centran en la supuesta intervencin rusa en las elecciones estadounidenses como arma legal contra Trump.

Aunque este amplio grupo anti-Trump tiene algo as como lo que en Europa se considerara una poltica socialdemcrata (es decir, antes de que todos los partidos socialistas europeos se identificaran con la economa neoliberal), su actividad continua crea un gran espacio para ms intervencin radical en la lucha, porque alimentan la ira contra el presidente. Esta ira puede volverse contra la clase dominante en su totalidad. Trump, despus de todo, representa a esta clase dominante, pero lo hace de una manera tan descarada que cualquier persona decente en los Estados Unidos que no sea racista puede verlo claramente.

El lado malo de que Trump sea un monstruo es que, al expresar abiertamente su racismo, chovinismo y misoginia, ha abierto un espacio para que elementos supremacistas y fascistas blancos hablen y se movilicen pblica y abiertamente. Lo vimos el fin de semana del 12 de agosto en Charlottesville, Virginia. En respuesta, el ala ms radical de las fuerzas anti-Trump ha comenzado a enfrentarse a los fascistas, a luchar contra los fascistas en las calles. Entre ellos hay muchos que se han convertido en anticapitalistas y un nmero menor que son prosocialistas, procomunistas, que comienzan a leer a Marx y a Lenin y buscan una respuesta revolucionaria.

Marcha Unite the Right en Charlottesville

Podrn construir una alternativa?

Te dar un ejemplo de mi propio partido, Workers World Party. Durante la mayora de los 26 aos transcurridos desde la desaparicin de la URSS, apenas pudimos reclutar nuevos camaradas jvenes. En los ltimos dos aos, hemos duplicado en tamao, con la mayora de los jvenes que han estado activos en el movimiento Black Lives Matter, en el movimiento antifascista y en todo lo opuesto a Trump.

Este crecimiento est ocurriendo entre todas las tendencias polticas a la izquierda de Sanders. La izquierda revolucionaria an no puede jugar un papel estable en el movimiento anti-Trump ms amplio que describ antes. No es porque sea un error hacerlo, sino porque todava somos demasiado pequeos para influir en este movimiento, excepto en los momentos clave.

Por ejemplo, en Boston, en agosto, algunos tipos fascistas que pretendan ser de ultraderecha (alt-right, ndlR) intentaron organizar una manifestacin pblica y decenas de miles de personas marcharon y los detuvieron. La gente de Black Lives Matter y los movimientos LGBTQ lideraron la marcha.

Hay un n mero considerable de personas latinoamericanas en los Estados Unidos. Trump hizo declaraciones muy hostiles contra los trabajadores latinos y jur expulsarlos al otro lado de la frontera Estas declaraciones tenan el objetivo de movilizar a un grupo de trabajadores contra otro, basado en una visin tnica. Le ha funcionado?

Trump fue elegido en base al racismo y la misoginia, junto con un creciente desencanto hacia los polticos del establishment. Aunque ha seguido perdiendo apoyo general en la actual atmsfera poltica -su ndice de votos es del 38 por ciento- la mayora de las investigaciones afirman que las personas que lo apoyaron con entusiasmo cuando votaron por l volveran a votar por l. Para m, si eso es cierto, significa que mantiene el control de los elementos racistas en su base de apoyo.

Cuando insulta a los mexicanos, ataca a los inmigrantes e insulta a los portorriqueos (que son ciudadanos estadounidenses), est reforzando el racismo de su base poltica y utilizando el racismo para reforzar su apoyo hacia l. Lo mismo es cierto cuando ataca a los musulmanes o prohbe la inmigracin desde pases mayoritariamente musulmanes. Desde un punto de vista diplomtico parece estpido. No hace nada para detener el terrorismo ya que quienes cometen la mayora de los asesinatos en masa en EE. UU son en su mayora hombres blancos nacidos en EE. UU.

Hace un ao, usted mencion que hubo un notable aumento en la violencia policial contra las comunidades negras. Cmo ha evolucionado esto despus de los aos de Obama?

La violencia policial ha continuado al mismo ritmo aun cuando la resistencia ha continuado. La polica ve a Trump como un aliado. La comunidad Negra y la resistencia radical lo ven como un enemigo.

El racismo en los Estados Unidos est estrechamente relacionado con el color de la piel debido a la historia de la esclavitud y la continua opresin de los afroamericanos. Entonces, cuando Trump tuitea ataques contra los atletas que se ponen de rodillas durante la emisin del himno nacional para protestar por la brutalidad policial, Trump marca un punto directo en direcci n de quienes est n infectados con esa ideologa racista. En efecto, polariza a la sociedad estadounidense al tratar de mantener a los racistas movilizados detrs suyo.

En las elecciones de 2017, las llamadas elecciones fuera del ao (off-year, ndlR) porque pocas son para puestos importantes, los demcratas ganaron el puesto del gobernador en Virginia y Nueva Jersey. Hubo algunas otras elecciones que mostraron un modesto giro respecto a Trump.

Marcha de Black Lives Matter

Volvamos a la poltica exterior. El mal ejemplo que Venezuela representa en el patio trasero de Estados Unidos lo ha convertido en un objetivo central para Estados Unidos, principalmente a travs del apoyo a ciertas ONG. Despus del xito del chavismo en elecciones recientes, y teniendo a la oposicin venezolana ms dbil que nunca, tambin hemos visto un enfoque ms descarado con Trump, sugiriendo incluso una posible intervencin militar. Qu estrategia podemos esperar de la administracin Trump en el futuro?

No puedo predecir pasos especficos de la administracin Trump con respecto a Venezuela que sean diferentes a los que ya haba hecho cada administracin anterior. Los estrategas del imperialismo de Estados Unidos ven al gobierno bolivariano como su enemigo y han estado probando diversas tcticas para eliminarlo. Hasta ahora, estas tcticas se han basado principalmente en la oposicin proimperialista en Venezuela y el estado cliente de EE.UU. que es Colombia. Las ONG solo son efectivas si existe una oposicin. Con la oposicin derechista desorganizada, Washington puede intensificar la intervencin directa. En la medida de nuestras posibilidades, demostraremos solidaridad con la Venezuela bolivariana.

El voto de la ONU respecto al bloqueo de Estados Unidos contra Cuba produjo un rechazo casi unnime del mundo entero, con la excepcin de Estados Unidos e Israel. Qu tan importantes son los grupos anticubanos y su cabildeo entre la administracin Trump? Cree que la normalizacin de las relaciones entre Estados Unidos y Cuba est en peligro?

En cuanto a Cuba, es algo ms claro. Trump ha comenzado a revertir los pasos que Barack Obama tom en la apertura de las relaciones con Cuba con su discurso del 17 de diciembre de 2014. Trump est habl ndole a la parte ms reaccionaria de la comunidad cubanoamericana, los gusanos originales -terroristas y gnsteres contrarrevolucionarios- que han estado intentando y fracasaron en derrocar a la Revolucin cubana desde 1959. Obama reconoci que esta poltica fue un fracaso desde el punto de vista de Washington.

Trump tiene como objetivo interrumpir las relaciones con Cuba. Pero tiene problemas con eso. Uno es que la mayora de los cubanoamericanos prefiere una normalizacin de las relaciones con Cuba: quieren visitar a sus familiares y enviarles dinero. Otro es que hay negocios de EE. UU. que pueden beneficiarse de las relaciones econmicas con Cuba.

*John Catalinotto ha militado activamente en contra de las polticas imperialistas desde la Crisis de los Misiles en octubre de 1962. Desde 1982 es director de Workers World, el ltimo peridico procomunista que todava se publica semanalmente en papel en Estados Unidos. Fue coorganizador del Tribunal de Crmenes de Guerra en Yugoslavia celebrado en Nueva York en junio de 2000 y del Tribunal de Crmenes de Guerra en Iraq celebrado en Nueva York en 2004, ambos junto con el International Action Center, una organizacin estadounidense fundada por el activista de los derechos humanos Ramsey Clark. Ha publicado y colaborado en dos libros, Metal of Dishonor about depleted uranium y Hidden Agenda: the U.S.-NATO Takeover of Yugoslavia. Est escribiendo el libro, Turn the Guns Around: Mutinies, Soldier Revolts and Revolutions.

Alex Anfruns es conferenciante, periodista y redactor jefe del medio independiente InvestigAction de Bruselas. En 2007 fue ayudante de direccin del documental Palestina, la verdad asediada. Voces por la paz (disponible con subttulos en cataln, castellano, ingls y rabe). Entre 2009 y 2014 hizo varios viajes a Egipto y a los territorios palestinos ocupados. Desde 2015 edita cada mes Journal de Notre Amrique.

Fuente: http://www.investigaction.net/es/resistir-a-trump-y-construir-una-alternativa-entrevista-con-john-catalinotto/