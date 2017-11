La defensa de los jvenes acusados de terrorismo en Alsasua denuncia parcialidad por parte de la Audiencia Nacional

Estn vetando el derecho de defensa

La Marea

Los abogados y abogadas de los ocho jvenes de Alsasua acusados de delitos y amenazas terroristas, y que se enfrentan a penas de entre 12 y ms de 60 aos de crcel, denuncian varias anomalas en la instruccin del juicio por la supuesta agresin que tuvo lugar la madrugada del 15 de octubre de 2016 contra un sargento, un teniente de la Guardia Civil (ambos fuera de servicio) y sus dos parejas en un bar de esta localidad navarra.

A la espera del juicio oral y sentencia, los seis abogados dieron una rueda de prensa en Madrid para pedir proporcionalidad y sealar que, desde su punto de vista, hay varias anomalas en el proceso que estn vetando el ejercicio del derecho de defensa y a un juicio con todas las garantas, conforme al artculo 24.2 de la Constitucin y la Convencin Europea de Derechos Humanos, entre las que destacaron:

Un caso para la Audiencia Nacional?

La defensa argument que debera ser la Audiencia Provincial de Navarra, y no la Audiencia Nacional, la competente para juzgar los hechos acontecidos en octubre de 2016. Segn estos abogados defensores, el Tribunal Supremo se bas en documentos iniciales que no incluan el informe forense (el que establece la gravedad de las lesiones, siendo la ms grave una fractura de tobillo) al determinar que el caso quedara en manos de la Audiencia Nacional. Haciendo omisin de este razonamimento del Supremo, se acus a los jvenes de terrorismo en la Audiencia Nacional () se ha producido una quiebra de la apariencia de imparcialidad de la Audiencia Nacional, argumentaron los letrados. Adems, destacaron que los primeros informes periciales de Polica y Guardia Civil no sealaban hechos de carcter terrorista, ya que, de ser as, la juez de Pamplona se habra inhibido.

El Ministerio Fiscal y las dems acusaciones, entre ellas el Colectivo de Vctimas del Terrorismo (Covite), argumentan que se trata de un delito de terrorismo porque dos de los agredidos pertenecen a la Guardia Civil y algunos de los jvenes estaran vinculados a Alde Hemendik (Fuera de aqu), un colectivo que pide la salida de las fuerzas de seguridad del Estado de Navarra y Pas Vasco, y que segn la parte acusadora, habra estado a su vez ligado a la extinta ETA. La supuesta relacin de Alde Hemendik y ETA estara argumentada en un informe de inteligencia de la propia Guardia Civil, pero la defensa asegura que esto no tiene ningn nexo con lo sucedido en el bar de Alsasua y se queja de que la Justicia impida que se realice un informe pericial histrico sobre esa supuesta relacin. A las defensas se les est impidiendo contradecir esa vinculacin, sealaron los abogados de la defensa.

El informe de la Guardia Civil sealaba un posible delito de odio, pero una semana despus de que los jvenes fueran detenidos, el Colectivo de Vctimas del Terrorismo seal un supuesto delito de terrorismo en su denuncia.

Pruebas denegadas

Los letrados defensores tambin explicaron que la prctica totalidad de las pruebas que presentaron fueron rechazadas por la Seccin Primera de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional, que lleva el caso, entre ellas vdeos del lugar donde transcurrieron los hechos, testimonios, resoluciones judiciales anteriores y entrevistas que dos de las vctimas concedieron a la COPE y Onda Cero y en las que, segn la defensa, contradicen sus propias versiones de los hechos, mientras que a las acusaciones se les han admitido prcticamente todas las pruebas, declar el abogado Jaime Montero, quien adems las tach de legtimas pero irrelevantes. Hemos tenido que bucear para encontrar a personas que no aparecen en ningn momento de la investigacin pero que estaban presentes en el momento en que sucedieron los hechos, asegur uno de los abogados.

La juez Carmen Lamela, tambin conocida por decretar prisin para los consejeros catalanes cesados, no admiti esas pruebas de las defensas, porque las consider ajenas al proceso, lo que a ojos de estos letrados es una contradiccin ya que negar la relacin de esas pruebas con el juicio sera como negar la acusacin de terrorismo. Han tratado de convertir una bronca de bar a las cinco de la maana en un da de ferias en un acto terrorista, es absolutamente disparatado, dijo Jos Luis Galn, abogado de uno de los acusados.

Testigos rechazados

Los letrados tambin sealaron que no se les est permitiendo aportar testigos presenciales y criticaron que ni la Polica ni la Guardia Civil fueron diligentes durante la fase de investigacin para encontrar personas que presenciaron los hechos. Segn el letrado Jaime Montero, fueron las familias de los encarcelados quienes tuvieron que hacer esa investigacin () la jueza nos deneg esa fase de instruccin, por lo que solo se escuch una parte de los hechos. Desde la defensa tambin sugirieron testigos pertenecientes a Alde Hemendik que ponan en cuestin la relacin de los jvenes acusados con ese colectivo, pero tampoco fueron admitidos. Para estos chavales, ETA es historia, explicaron los abogados, apoyndose en la edad de los acusados (oscilaban entre 19 y 24 aos en el momento de la detencin). Sin embargo, todos los testigos aportados por las distintas partes de la acusacin s fueron aceptados.

Fallos en la rueda de reconocimiento

Un informe pericial seala posibles fallos durante la rueda de reconocimiento en la que los agentes vctimas de la agresin identificaron a sus supuestos agresores, pero la Sala no admiti tampoco ese documento. Aquellas ruedas de reconocimiento practicadas en el juzgado instructor se formaron con personas de diferentes edades, nacionalidades y etnias, de los cuales ninguno era de Alsasua, previamente trasladados desde las prisiones de soto del Real y Alcal-Meco, sealaron los abogados de los acusados.

Presuncin de inocencia

Durante el ltimo ao, varios medios de comunicacin definieron a los acusados como terroristas, a pesar de que todava el caso no ha sido sentenciado. Los abogados dicen que sus clientes no se plantean denunciar lesiones al honor y su presuncin de inocencia porque bastante tienen con esta losa y porque creen que esta medida no les va a facilitar pensar un proyecto de vida.

Los tres jvenes que permanecen en prisin incondicional y sin fianza (al principio fueron siete) se encuentran bien tratados pero a ms de 400 kilmetros de su hogar familiar, separados desde su ingreso en la crcel y sometidos a condiciones duras, con la comunicaciones intervenidas y en rgimen de primer grado, que implica menos horas de salida al patio. Los abogados creen que es injusto que tres de los jvenes permanezcan entre rejas de forma preventiva por un hipottico riesgo de huida, ya que fueron los propios acusados quienes se personaron por voluntad propia cuando supieron de los cargos que se les atribuan. Es absolutamente desproporcionado, seal Amaia Izko, abogada de uno de los acusados.

El auto sobre el que se desarrollar la vista oral en la Audiencia Nacional es irrecurrible, por lo que los abogados de la defensa solo pudieron formular una protesta por escrito que enfatiza la inadmisin de las pruebas aportaron. No obstante, aseguran que las presentarn de nuevo cuando se abra la sesin oral -no nos han comunicado ningn plazo dentro de la urgencia que requiere esto, porque llevan presos un ao-. Tampoco descartan recurrir la sentencia ante el Tribunal Constitucional y esperamos no tener que llegar al Tribunal de Justicia Europeo, seal uno de los abogados. Las penas solicitadas para los jvenes acusados suman 375 aos de prisin.

Fuente: http://www.lamarea.com/2017/11/14/alsasua-derecho-de-defensa/