El dinero de todos

Hacienda cambi el criterio con el que evalu las cuentas del Ayuntamiento de Madrid

eldiario.es

La batalla econmica entre el Ayuntamiento de Madrid y el Ministerio de Hacienda acab el pasado lunes con la intervencin de las cuentas del Gobierno de Manuela Carmena. La alcaldesa anunci que acatar ese control presupuestario, aunque lo recurrir judicialmente por "discrepancias".

"El Ayuntamiento de Madrid nunca ha incumplido deliberadamente la ley, hay una discrepancia importante de cul debe ser el clculo de la regla de gasto", ha explicado este mismo lunes la portavoz del Gobierno municipal, Rita Maestre. Pero, a qu se refiere Maestre?

La Ley de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera (LOEPSF), aprobada en 2012 con los votos de PP, CiU, UPyD y UPN, impide a las administraciones aumentar el gasto pblico ms all de una tasa de referencia basada en el crecimiento de la economa espaola, lo que se conoce como 'regla de gasto'. La tasa de referencia (denominada 'techo de gasto') la establece el Ministerio de Economa sobre la media mvil del crecimiento del PIB.

Segn esta misma ley y la resolucin enviada por Hacienda el pasado 6 de noviembre al Ayuntamiento en la que le informa de la intervencin de sus cuentas, el clculo de la regla de gasto se determina teniendo en cuenta "el gasto real realizado", es decir, la liquidacin del gasto ejecutado del ao anterior, a lo que habra que sumarle el techo de gasto. Es la manera con la que se impide a los ayuntamientos y diputaciones incrementar la inversin a pesar de que cierren sus cuentas con supervit, como es el caso de Madrid que termin 2016 con ms de 1.000 millones de ms.

Ese sistema es el que ha utilizado hasta ahora el Ayuntamiento de Madrid para determinar la regla de gasto, un clculo que no se haba cuestionado por parte de Hacienda en los dos anteriores planes econmicos de octubre de 2016 y abril de 2017, explican fuentes municipales. Por primera vez, en la carta va email que el Ayuntamiento recibi el pasado 27 de octubre tras presentar el tercer plan econmico, Hacienda le dice al Gobierno de Carmena que ha calculado mal la regla de gasto y no puede aprobar su plan econmico.

"Una vez analizado el Plan Econmico Financiero propuesto por el Pleno de octubre del Ayuntamiento de Madrid, hemos observado que parte de una premisa errnea para determinar el gasto de los aos 2017 y 2018", explica el Ministerio en la carta remitida al Consistorio. "Para ello el Consejo de Ministros aprueba anualmente la tasa de variacin del gasto, siendo la fijada para 2017 y 2018 del 2,1% y 2,4% respectivamente. "Dicha variacin parte del gasto real ejecutado en el ao anterior, en el bien entendido de que en ningn caso supera el gasto legal", aade Hacienda.

Pero Hacienda se contradice teniendo en cuenta sus propios criterios anteriores. Para determinar la regla de gasto en 2016 (3.102 millones) el Ministerio parte del gasto ejecutado en 2015 (2.932 millones) cuando incumpli la regla de gasto en 16,9 millones y no la senda "legal" (2.915 millones). En cambio, en esta ocasin, su senda legal de 2017 (3.232 millones) no parte del gasto ejecutado de 2016 (3.335 millones), sino del que ellos consideran que debera haber sido el gasto del ayuntamiento en 2016. Un criterio diferente, que adems, no fue informado cuando se present el primer plan econmico en abril (el segundo del Gobierno de Ahora Madrid) por incumplimiento en 2016.

A esto hay que aadirle, aseguran fuentes municipales, que la aplicacin informtica del Ministerio que dirige Montoro (denominada PEFEL2) donde las administraciones introducen los datos econmicos, "no habra permitido incluir los datos por los que ahora se rige el Ministerio porque no est contemplado en la ley". "El criterio que han adoptado parece estar pensado nicamente para que aparezca un incumplimiento, porque con otros criterios diferentes nos saldra cumplimiento", aaden estas mismas fuentes.

La imagen que se adjunta a continuacin es un anexo de la resolucin de Hacienda del pasado 6 de noviembre. Es la tabla donde aparece el clculo de la regla de gasto del Ayuntamiento y en la que se determina que el Gobierno municipal cumple con la regla de gasto: los resultados finales son positivos. Los nicos datos que introduce el Ayuntamiento son los referidos a gastos que aparecen el la tercera columna, los totales y las dems columnas (cuarta y quinta) se rellenan automticamente en la aplicacin del Ministerio. "En realidad introducimos muchos datos de gastos y la tercera columna se genera automticamente con nicamente los gastos computables a efectos de la regla de gasto y deja fuera otros muchos", precisan desde el Consistorio.



El Ayuntamiento de Madrid presentar este martes por la noche el primer informe semanal de sus cuentas a la secretara de Estado de Hacienda, ha avanzado este lunes Carmena, la medida restrictiva que ha adoptado elMinisterio para fiscalizar los gastos municipales y asegurarse de que se hacen los recortes que demanda. La alcaldesaha insistido en que cumplircon los requerimientos de Hacienda, sin que esto signifique que el Consistorio vaya a renunciar a medidas judiciales. El concejal de Economa y Hacienda, Carlos Snchez Mato, explicar la resolucin del Ministerio este martes en la comisin de Hacienda.



Fuente: http://www.eldiario.es/madrid/Hacienda-Madrid-regla_de_gasto_0_707629929.html