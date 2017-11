La poltica cnica

El 2 de agosto de 1964 el destructor norteamericano USS Maddox, que se encontraba en una misin de espionaje en el golfo de Tonkn, aguas que el gobierno estadounidense reclamaba como internacionales y que el entonces Vietnam del Norte demandaba por su cercana como parte de su territorio, recibi un supuesto ataque de tres lanchas torpederas norvietnamitas, aunque casualmente ninguno de los torpedos alcanz al destructor. La gran prensa se hizo eco de inmediato de la noticia, conocida como el incidente del golfo de Tonkn.

Al da siguiente, el destructor USS Turner Joy se uni al primero, y segn nos contaba esa gran prensa, un da despus se detectaron en los radares cinco objetos sospechosos dirigidos a ellos en formacin de ataque; los destructores abrieron fuego y los medios afirmaron que haban hundido dos lanchas. Inmediatamente Lyndon B. Johnson orden el ataque de cazabombarderos ubicados en los portaviones USS Ticonderoga y USS Constellation, que demolieron embarcaciones e instalaciones petrolferas de Vietnam del Norte: se destruyeron 8 barcos, se daaron otros 21 y se arras con la refinera de Hon Gai.

El presidente de Estados Unidos solicit al Congreso la aprobacin de la Resolucin del Golfo de Tonkn, que conceda plenos poderes para realizar operaciones militares en Vietnam. En marzo de 1965 desembarcaron en la base de Da Nang, en Vietnam del Sur, unos 3 500 marines que se unan a los 60 000 que ya se encontraban all como asesores militares de ese ejrcito ttere, todo ello impulsado por Johnson. Se avecinaba la primera crisis petrolera y el golfo de Tonkn era una zona de inters para el Grupo Suite 8-F, una red poltica y de negocios vinculados al sector conservador del Partido Demcrata; Johnson y John Connally, el Secretario de la Marina, formaban parte del Grupo.

Muchos aos despus, durante el gobierno de William Clinton, se desclasific una informacin secreta de guerra y las grabaciones de las comunicaciones del USS Maddox; las conclusiones de esta investigacin han dejado bien claro que aquellos ataques de Vietnam del Norte nunca existieron y la farsa fue una preparacin para iniciar la guerra, terminada en 1975 con la rendicin incondicional de Estados Unidos, y un dramtico balance: alrededor de 5 000 000 vctimas por la parte vietnamita y ms del 70% de su infraestructura devastada; casi 60 000 estadounidenses muertos, unos 1 700 desaparecidos y un gasto nunca bien calculado de cientos de miles de millones de dlares, por solo referirse a daos humanos y prdidas econmicas.

Entre 1980 y 1988 Irak e Irn se enfrentaron en una guerra en la que Estados Unidos apoy a Irak; Donald Rumsfeld, entonces enviado especial de Ronald Reagan, se reuni en 1983 con Saddam Husein en Bagdad para mostrarle su respaldo. El 2 de agosto de 1990 Irak invadi al Estado de Kuwait y lo anex a su territorio; despus de grandes esfuerzos diplomticos sin resultados, la ONU autoriz una fuerza de coalicin compuesta por 34 pases y liderada por Estados Unidos, para restaurar el emirato de Kuwait. Despus del ataque a las Torres Gemelas en septiembre de 2001, el 8 de noviembre de 2002 Estados Unidos logr imponer al Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas la Resolucin 1441, que exiga la realizacin de inspecciones para comprobar la existencia de armas qumicas de destruccin masiva. Irak se neg, y sin contar con el apoyo de la ONU, Estados Unidos demostr por su cuenta la existencia de estas armas, y presion y sum a varios gobiernos para integrar una coalicin, ir en busca de las supuestas armas y derrocar al rgimen de Husein, acusado por ellos de tener vnculos con Al−Qaeda y considerado entonces por el presidente George W. Bush como parte de el eje del mal.

El 16 de marzo de 2003 se efectu la llamada Cumbre de las Azores, con la convocatoria de Estados Unidos y la participacin del Reino Unido, el Reino de Espaa y Portugal el entonces presidente espaol Jos Mara Aznar aseguraba que Husein representaba una gran amenaza para ellos. Cuatro das despus, sin que mediara ningn tipo de declaracin, comenz el ataque de la coalicin a Irak bajo el liderazgo del ejrcito estadounidense y la direccin de Rumsfeld, con 225 000 soldados y la mayor movilizacin militar en el mundo despus de la Segunda Guerra Mundial.

A unos 40 das de iniciar el ataque, Bush dio por terminada la guerra con una frase: misin cumplida. Nadie ha podido contabilizar los millones de muertos, ni los miles de millones de dlares de prdidas econmicas. Nunca fueron encontradas armas de destruccin masiva y jams se ha demostrado algn vnculo de Husein con Al-Qaeda. En 2007 Alan Greenspan, expresidente de la Reserva Federal del banco de Estados Unidos, asegur que el objetivo de la invasin a Irak era controlar las reservas de petrleo de la zona y evitar que la Unin Europea o potencias como China o la India tuvieran acceso a ellas. Dick Cheney, vicepresidente de Estados Unidos en ese mandato de Bush y quien fuera consejero de la corporacin de yacimientos petroleros de la Halliburton con ms de 300 empresas en todo el mundo, obtuvo 16 000 000 000 millones de dlares para reconstruir Irak.

Nunca ha sido, ni transparente ni convincente, la explicacin de algunos trascendentales sucesos en la historia de Estados Unidos, como el atentado al presidente John F. Kennedy o el derribo de las Torres Gemelas de Nueva York. Desde la Guerra de Independencia cubana en 1898, sus mandatarios han ordenado sistemticamente intervenciones imperialistas con agresiones armadas en casi todos los escenarios del mundo, y decenas de veces en lo que consideran su patio trasero: Amrica Latina. El esquema para realizarlo se model en Cuba y no ha variado; siempre aparece, cubriendo la verdadera causa econmica, un motivo propagandstico poltico, no pocas veces bajo una farsa que acelera el desencadenamiento de una accin militar. El ensayo en la Isla se llev a escena despus de la explosin del Maine, barco norteamericano anclado en la baha de La Habana, que sirvi como anillo al dedo para intensificar una propaganda amarilla ya en curso en la gran prensa de ese pas y promover la condena, con fotos horribles e historias pavorosas de los crmenes de Valeriano Weyler, como si hubieran sido los nicos que cometi el colonialismo espaol en la Isla. Dnde estaban los gobiernos de Estados Unidos y su prensa yanqui cuando el Cuerpo de Voluntarios masacraba a cuanto cubano les pareciera independentista o cuando el sanguinario conde de Valmaseda aplicaba su poltica de tierra arrasada durante la Guerra de los Diez Aos?

En 1954 el ejrcito estadounidense invadi a Guatemala para derribar al gobierno democrtico, elegido en las urnas, de Jacobo Arbenz, decidido a aplicar una Ley de Reforma Agraria fuera de las perspectivas del marxismo, pues ms bien sus objetivos se basaban en las prdicas de modernizacin capitalista propuestas desde la poca de Abraham Lincoln. En ese ao en Guatemala ms del 50% de las mejores tierras cultivables pertenecan a la United Fruit Company, negada a aceptar la cantidad y condiciones de pago de indemnizacin prescritas por la ley. John Foster Dulles, entonces secretario de Estado norteamericano, exigi 25 veces ms; su hermano Allen, director general de la CIA, era al mismo tiempo socio de la United Fruit Company. Inmediatamente la CIA cre una de sus acciones encubiertas, la llamada Operacin WASHTUB, consistente en plantar armas soviticas supuestamente capturadas en Nicaragua para demostrar aparentes lazos de Guatemala con Mosc y acusar as a Arbenz de virtuales vnculos militares con el comunismo. Con esta fabricacin, el gobierno de Dwight Eisenhower aprob la invasin a Guatemala, cuyas vctimas civiles fueron silenciadas por la gran prensa.

Durante la invasin a Playa Girn, los das 17, 18 y 19 de abril de 1961, las denuncias del canciller cubano Ral Roa en la ONU tenan como respuesta por parte de la representacin de Estados Unidos, que se trataba de una sublevacin de militares cubanos inconformes y ellos nada tena que ver con lo sucedido en baha de Cochinos, pues los aviones atacantes llevaban inscripta la insignia de las FAR. Despus de liquidada la invasin en 69 horas con una humillante derrota militar y la captura de unos 1 200 efectivos, el da 24 de ese mes al presidente a John F. Kennedy no le qued otra alternativa que reconocer la plena responsabilidad por la agresin. Ataques a barcos pesqueros y secuestros de sus tripulantes, sabotajes a centros econmicos y sociales, bombardeos a centrales azucareros y refineras, ametrallamientos a poblaciones pesqueras, provocaciones en la base naval de Guantnamo, secuestros de aviones y barcos, guerra bacteriolgica, intentos de magnicidio, agresiones a embajadas y oficinas comerciales cubanas en el exterior se mantuvieron durante varias dcadas: nunca ha sido reconocida por los sucesivos gobiernos de Estados Unidos su autora y complicidad, ni siquiera en la brbara explosin de un avin de Cubana de Aviacin en pleno vuelo en 1976, cuyo autor intelectual, el reconocido terrorista Luis Posada Carriles, vive tranquila e impunemente en territorio estadounidense.

Rencor, mucho rencor, y disposicin a hacer cualquier cosa para destruir a la Revolucin e incluso a Cuba, se ha unido a la histrica poltica cnica de los gobiernos de Estados Unidos. Desde los primeros aos revolucionarios, la agresin econmica, comercial y financiera mediante la implantacin del bloqueo a la Isla, ha sido una poltica rigurosamente inamovible, aunque en cada poca hayan variado los pretextos para mantenerla: vnculos con la URSS, ayuda a Angola, irrespeto a los derechos humanos Siempre result un fracaso, a pesar de los daos ocasionados; solo el presidente Barack Obama reconoci esta frustracin, que no pudo desmantelar para aplicar otro mecanismo ms sutil con el mismo propsito. El cinismo de exigirle a Cuba lo que se le niega por el bloqueo, ni siquiera pudo ser sustituido por otros procedimientos ms refinados en la poca de la posverdad.

Con la llegada de Donald Trump, las sutilezas y refinamientos del cinismo han desaparecido, e incluso, cualquier nivel de inteligencia para crear pretextos y aplicar una estrategia conveniente. Esos mtodos no solamente han desaparecido para Cuba, sino para cualquier parte del mundo: ahora la poltica de Washington toma la forma ms grotesca y ridcula de su historia, y si no fuera por su dramatismo, podra ser calificada de sainete.

Recuerdo que una seora que visitaba mi casa cuando era nio, lleg un da diciendo que saba de buena tinta, que estaba redactada una ley para retirar la patria potestad a los padres, y muy pronto, segn ella, se llevaran a todos los nios menores de 6 aos para Rusia y all los adoctrinaran. Un viejo amigo le haba comentado que en Mosc existan unas mquinas con ventosas que, aplicadas en la cabeza a los nios, les lavaban el cerebro; si el experimento fallaba, los mataban, y por eso aseguraba que en una lata de carne rusa se haba encontrado un cartlago parecido a la oreja de un nio. Mi madre, que era maestra, se qued atnita con estas increbles historias y nunca pudo convencerla de su falsedad. Muchas familias enviaron a sus hijos a Estados Unidos bajo la Operacin Peter Pan, una maniobra de la CIA en complicidad con algunos sacerdotes de la Iglesia Catlica, mediante la cual trasladaron de La Habana a la Florida a unos 14 000 nios, algunos de pocos meses, quienes viajaron sin sus padres para salvarse de los lavados de cerebro o de la muerte. Rumores y habladuras, historias tremebundas y ancdotas espantosas para confundir y tergiversar hechos, con el objetivo de crear matrices de opinin y manipular informaciones y conciencias para lograr plataformas de accin contra Cuba, han persistido en la Isla durante aos, a veces hasta con cierta exquisitez: desde el fusilamiento del Che por Fidel por una discusin entre ellos, hasta miles de veces en que Fidel se muri antes de dejarnos fsicamente.

La ltima de esas historias son los ataques acsticos. Cualquier cubano, de aqu y de all, sabe que eso es puro invento, y cualquiera medianamente informado est al corriente de que se trata de una cuenta que Trump salda con Marco Rubio, hasta hace poco su rival en la lucha por la presidencia, quien hoy preside una investigacin en curso en el Congreso sobre los vnculos del primer mandatario con Rusia. Estos ataques acsticos surgieron en noviembre de 2016, cuando el dilogo entre La Habana y Washington estuvo en su mejor momento. La gran prensa, como El Pas de Espaa, aseguraba que eran los intentos de disidentes del aparato de inteligencia cubano para sabotear los dilogos; el diario argentino El Clarn afirmaba que se trataba de una faccin rebelde de los servicios de seguridad cubanos para impedir las conversaciones. Como esto no dio trigo, ahora vuelven a la carga, porque adems de justificar el corte del dilogo entre La Habana y Washington, se puede involucrar a Rusia, e incluso hasta sembrar la duda con Corea del Norte, no importa que reconocidos fsicos y neurlogos del primer mundo duden de la posibilidad de tales ataques, y hasta algunos califiquen los supuestos sntomas como histeria colectiva.

Ahora bien, qu ganara el gobierno de Cuba con emplear esa arma?; cules seran los propsitos de rusos o coreanos, al usarla desde territorio cubano?; por qu incluir a los canadienses dentro de sus vctimas?; de existir esa arma, acaso no podra sospecharse que se fabric en Estados Unidos?; y por ltimo: quin se beneficia de estos problemas? Otra vez la Isla entre potencias y bajo el chantaje de la cnica poltica yanqui. Ahora bajo un presidente cuya sanidad mental han puesto en duda siquiatras de su propio pas y que, como comandante en jefe de las fuerzas militares mayores del planeta, se convierte en un grave peligro, no solo para Cuba, sino para el mundo. Y lo peor es que, aunque existan mquinas para lavar cerebros, el de Trump no se puede lavar: todava est en su celofn, new packed.

