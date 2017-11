De dnde viene esta receta?

OnCuba

Escribir un relato es organizar una serie de sucesos para que adquieran sentido. La realidad en s misma carece de sentido. Somos los seres humanos quienes leemos u organizamos los acontecimientos para tratar de comprender tanto nuestras existencias como la Historia.

En ocasiones, sin embargo, la realidad se presenta de modo que parece querer decirnos algo: la trama que vivimos, o de la que somos testigos, es tan precisa en su desarrollo, en sus giros, que da la impresin de que basta con reproducirla tal cual para revelar su significado.

La ancdota que contar es personal y breve, intrascendente, incluso:

El dolor me tomaba la pierna izquierda, de arriba a abajo. Era un corrientazo que a veces me paralizaba. Es ciatalgia, me dijeron dos amigos que la han padecido. Puede ser ciatalgia, confirm la doctora que atiende el consultorio de la Escuela Internacional de Cine y Televisin de San Antonio de los Baos (EICTV). Me prescribi fomentos de agua fra e ibuprofeno, por cinco das. Si no mejora, lo remito al ortopdico, dictamin, imperativa, como todo buen mdico.

Para los fomentos bastaba con poner a hacer hielo. Lo del ibuprofeno no fue tan sencillo. En las dos farmacias de San Antonio no haba. Como estaba impartiendo seis horas de clases de lunes a viernes, durante toda la semana estuve viviendo en la EICTV. La generosidad de alumnos y compaeros de trabajo me permiti obtener seis pastillas, cuatro menos de las que comprenda el tratamiento. Pero con las seis poda llegar al viernes en la noche, cuando regresara a casa.

El sbado en la maana recorr algunas de las farmacias de Cojmar y de Alamar. El no que me dieron las empleadas no fue esperanzador.

Por telfono, mi esposa averigu que exista en la de 19 y E, en El Vedado. Antes de emprender el viaje, volv a llamar y me aseguraron que en media hora no se acabaran. Venga, no se preocupe, me respondi la voz de una mujer.

Cojeando an, sub los escalones que llevan a la farmacia, cruc el saln, extend la receta a la que vino a atenderme. La tom y, leyndola, fue hacia la estantera donde deba estar el ibuprofeno. A mitad de camino se detuvo. De dnde viene esta receta?, me pregunt. De San Antonio de los Baos, respond. Y dnde queda eso? No tuve la agilidad suficiente para aprovechar su distraccin geogrfica y asegurarle que era un barrio de La Lisa, de San Miguel del Padrn, del Cotorro Queda en Artemisa, contest. Me devolvi el papelito. Nosotros no podemos vender a recetas de Artemisa, dijo. Ni de Mayabeque, ampli su compaera.

Mi dolor y mi cojera eran molestos pero no comprometan mi vida. Yo buscaba una medicina muy socorrida, como la dipirona, la aspirina, el paracetamol. De momento, con la receta intil hecha una bolita entre mis manos, lo grave no era la dolencia fsica sino el absurdo al que me enfrentaba.

La vida, en incontables ocasiones, imita al arte. En la esquina de 19 y E me sent como Juanchn, el protagonista de esa deliciosa comedia que es La muerte de un burcrata. La actualidad de la pelcula de Gutirrez Alea es desalentadora, y una de sus posibles lecturas es que la burocracia enloquece tanto a sus vctimas como a quienes cumplen la funcin de victimarios. De la burocracia al absurdo hay solo un paso, y el absurdo suele ser enajenante.

Por fortuna, de vuelta a Cojmar otras amistades me proporcionaron las pastillas necesarias para terminar los cinco das del tratamiento y, por las dudas, prolongarlo un poco ms. Una de ellas me aleccion: Eso se compra por la izquierda. Por supuesto, como vivo en este pas, en esta ciudad, algo s de cmo se compra por la izquierda, pero carezco de experiencia en asuntos mdicos. Tienes que esperar a que est vaca la farmacia. Si lo que quieres es una sola tirita, pones 10 o 15 pesos sobre el mostrador. Si quieres dos, hasta 1 cuc.

Otro mdico amigo me coment que el suministro de medicinas haba mejorado, pero a l le consta que la mayora se queda en las farmacias, lo que en muchos casos implica que termina siendo vendido por la izquierda.

De manera que, me dije horas despus, ya en casa, con la cabeza fra, las recetas que emite una doctora cubana, que ejerce su profesin en el territorio nacional, solo tienen valor dentro de la provincia donde trabaja. Esa doctora tiene nombre, apellidos, identificacin, ttulo, usa un cuo que estampa en las recetas, todo lo cual puede ser comprobado. Y ya puesto a pensar en lo ocurrido, me segu diciendo: As que la receta de un lugar que queda a unos 35 km de El Vedado (y a unos 15 del Guatao, del Cano, de San Agustn) no tiene validez en estos barrios, pero s en Artemisa, distante 56 km, o en los remotos Baha Honda y San Cristbal.

Hay das en que los pensamientos se vuelven obsesivos, recurrentes: Y todo eso quiere decir que un ciudadano cubano que trabaja un poco ms all de los lmites de su provincia, si en aquel municipio no encuentra la medicina que requiere (lo cual, en las actuales circunstancias, es muy probable que suceda), tiene que dedicar horas para visitar a otro mdico, y hacerle perder tiempo a l, para conseguir una nueva receta cuya nica diferencia con la original no ser el tipo de medicamento, ni la cantidad, ni el nombre del paciente, sino solo el lugar donde ejerza su profesin el doctor o la doctora. Y, para colmo de males, todo eso tiene que hacerlo una persona enferma, que puede estar mucho peor de lo que estoy yo.

Es alentando la burocracia y confundiendo verbos tan diversos, y a veces encontrados entre s, como prohibir, controlar y ordenar como se lograr frenar el robo, la corrupcin, la ineficiencia?, me pregunt.

De esa forma llegaremos en algn momento (situado, ya estoy convencido, ms all de los lmites de mi vida y de las de mis coetneos) a un Estado prspero y sostenible?

Y ms an: Podremos llamar socialista a un Estado que llegue a ser prspero y sostenible pero que por el camino deje a un lado el humanismo?.

