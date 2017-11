Entrevista a Florencia Nocetti del FPDS

Crnica del 32 Encuentro Nacional de Mujeres, Chaco 2017, 14, 15 y 16 de octubre

F.N.: Viaj organizada con compaeras del Frente Popular Daro Santilln, ya hace varios aos que venimos viajando y participando de los ENM. Este ao bamos preparadas ante la situacin represiva de nuestro pas, por los ataques que hubieron el 8 de marzo y en la movilizacin por Santiago Maldonado cuando se cumpli el primer mes de su desaparicin, cuando tambin hubo una razia policial; venamos analizando varias situaciones complejas, entonces si bien todos los aos viajamos organizadas, este ao particularmente hubo mucha coordinacin previa para ir lo mejor preparadas posible.

Obviamente con la expectativa de ir a disfrutar, pasarla bien, compartir, formarnos, encontrarnos, pero tambin yendo con otros cuidados que otros aos no habamos pensado necesarios o no habamos tenido en cuenta.

Los dos das que estuvimos nosotras, desde el sbado a la maana al domingo a la noche, ms all de algunas cuestiones concretas, de varones en particular con algunos ataques verbales, todo se desarroll bien, pudimos participar de distintos talleres. Hubo muchas compaeras que viajaban por primera vez as que tambin tuvo eso de especial de todo lo que significa un primer encuentro, con participacin por primera vez en los talleres, ir a la plaza, recorrer, ver toda la ciudad colmada de mujeres lo que genera mucha mstica.

Fue un muy buen ao, nos cruzamos con muchas mujeres chaqueas que nos comentaban que en la previa al Encuentro se deca que bamos a romper la ciudad, que ese fin de semana no salieran a la calle, que no abrieran los locales, que si podan faltaran a los trabajos. Una chica que trabaja en un hospital pblico nos dijo que le tocaba turno tarde-noche y que fue uno de los das que menos miedo tuvo al salir de trabajar. El hecho de que hubiese tantas mujeres en la ciudad la empoder. Muchas chaqueas nos dijeron que estaban muy contentas de que estuviramos ah y que todo lo que les haban dicho de que bamos a destruir la ciudad era falso.

As que seguimos confirmando la importancia que el Encuentro llegue a todos lados, por ms que siendo un ao electoral hubiera sido importante que se hiciera en Buenos Aires, pero ms all de eso la importancia de encontrarse, escucharse, conocer el por qu y cules son los motivos de nuestra lucha fue importante.

M.H.: Nuevamente una presencia masiva en la ciudad de Resistencia. Cules fueron las temticas centrales de este nuevo ENM que tengo entendido nucle a 70.000 mujeres?

F.N.: Hay consignas que son las claves de la lucha feminista, la despenalizacin y legalizacin del aborto en todas sus causales, hoy en nuestro pas el aborto es no punible solamente en tres causas: abuso sexual, demencia mental de la madre o que corra riesgo la salud. Por suerte en algunos casos a la salud se la contempla ms all que la salud fsica y permite que en otras situaciones sea legal. De todas maneras nuestro Cdigo penal no lo habilita en todos los casos. Esa es una de las principales consignas, aborto legal, gratuito, en el hospital.

Por otro lado est la real aplicacin de la ley 26.485 que si bien esta sancionada y se ha creado la lnea 144, se han creado comisaras de la mujer, finalmente no funcionan como deberan. En Chaco concretamente una de las principales denuncias es la desaparicin de mujeres con fines de explotacin sexual. Hay una piba desaparecida en Resistencia hace ms de dos meses y se sabe que el gobierno es cmplice, que hay encubrimiento de una red de trata, por eso una de las principales banderas de lucha que se levantaron all fue basta de redes de trata y basta de desaparecer pibas.

A la desaparicin de mujeres con fines de explotacin sexual este gobierno no le ha puesto cabeza

M.H.: Justamente haba comenzado el programa del da de hoy comentando ese tema, de lo que hace a la Red de Bajo Flores, en la que creo que hay una participacin importante de tu agrupacin. Hoy a las 17:00 comenz en La Plata un acto por Johana Ramallo que hace tres meses que est desaparecida. Me gustara que profundizramos en ese tema, porque entiendo que hay una suerte de despreocupacin por los organismos oficiales y en el caso especfico de nuestra Ciudad de Buenos Aires la que debera ser una preocupacin de la Ministra de Educacin.

F.N.: As es. Me quedaba aclarar que la joven desaparecida en Resistencia es Maira Bentez, una joven de 22 aos. En la Ciudad de Buenos Aires, as como en muchas provincias, se sabe de puntos especficos, por dnde sacan a las pibas del pas, la desaparicin de mujeres con fines de explotacin sexual es una temtica que a la que este gobierno no le ha puesto cabeza bajo ningn punto de vista.

En Buenos Aires en la Villa 1-11-14 los docentes y familias saben quines son, cmo funcionan, hemos acompaado casos y cuando te acercs a la comisara te mandan a esperar 24 horas que es el protocolo para desapariciones, sin embargo, las primeras 24 horas son claves para que la persona no salga del pas.

Hay todo un sistema podrido, claramente la polica en los barrios es cmplice de las redes de trata, as como de las redes de narcotrfico, que estn vinculadas; entonces es muy complejo porque no es alguien concreto, son muchas redes entrelazadas, es muy complejo de desmantelar y adems hay una complicidad del Estado que permite que puedan manejarse tan libremente.

Como bien decas estamos haciendo el acto por Johana Ramallo. Es complejo porque si no somos las organizaciones sociales las que hacemos que la gente se entere de que las pibas desaparecen de los barrios todos los das y es en la bsqueda incansable que logramos encontrarlas y a otras seguimos buscndolas; la gente sino no se entera, no llega a los grandes medios.

M.H.: Es inexplicable adems la situacin del boliche El Baciln en Liniers donde detrs de la barra haba una pasarela que comunicaba con una propiedad lindera con 15 habitaciones identificada con placas numeradas en su frente y el dato coincide con lo relatado por profesores y alumnos sobre encuentros sexuales a cambio de dinero. Cuentan que en el Baciln tienen su debut sexual, que las chicas lo hacen por dinero y luego concretan el acto sexual en el local de al lado, declar un docente de la escuela de Nadia la chica desaparecida dos veces y la segunda vez de una institucin oficial, acto que fue ocultado por las autoridades que la custodiaban.

Cmo contina la actividad del ENM?

F.N.: Durante el encuentro por suerte no hubo ninguna represin pero s hubo un ataque organizado al cierre del mismo, el da lunes, donde est vinculada una diputada de Cambiemos, Leila vila. As que por un lado hay que continuar la investigacin de este tema porque qued inconcluso y si bien se llevar adelante en Chaco, estaremos acompaando ese proceso.

Por otro lado, seguiremos preparndonos para el encuentro del 2018 que va a ser en Puerto Madryn en la provincia de Chubut. Este es un punto, dentro de las redes de trata, muy clave, as que creo que una de las consignas ms fuertes va a ser sa.

M.H.: Tengo entendido que desde el inicio de la democracia ha habido 3.000 mujeres desaparecidas vinculadas a la trata de personas. Un tema realmente muy fuerte.

F.N.: S. Es muy difcil conseguir estadstica e informacin. El protocolo de cmo actuar en el caso de que desaparezca alguien en general esta poco difundido, lo que se hace es recurrir a la comisara y las organizaciones sociales; sabemos que no hay que recurrir a la polica en primera instancia. Hay mucha informacin que es la oficial pero que no es la que mejor sirve. Es un tema muy complejo. Adems que cuando desaparece una piba lo ltimo que se quiere pensar es que fue secuestrada por una red de trata. Entonces hablar en esos trminos tambin es complejo.

M.H.: Cmo hay que canalizar la denuncia?

F.N.: Nosotras nos comunicamos directamente con la Protex que es la Procuradura especializada en trata, esa es la fiscala especializada. Ellos pueden tomar la denuncia y automticamente activan los mecanismos de bsqueda, porque si no se hace bsqueda de paradero y el accionar es diferente, no se intervienen telfonos, por ejemplo.

M.H.: Que es lo que pas con Johana Ramallo.

F.N.: Claro, el tema es que en general se hace la denuncia en la comisara del barrio, que es lo que est instalado. Es complejo si no est el acompaamiento de una organizacin que puede intentar mover rpido los papeles en la comisara y adems hacer la denuncia en la Protex para que pueda apurar. Hay una manera de agilizar las cosas, de todas maneras siempre estamos atadas a las restricciones de la ley. Por esto siempre hago hincapi en la importancia de la organizacin, hemos tenido que ir a la fiscala o al juzgado para meter presin, a veces nos tenemos que quedar todo el da para apurar al fiscal para que d el pase o el informe para ver si hay noticias, porque sabemos que entra la denuncia y no te avisan nada. Tambin es muy difcil preguntar porque hay mucha mala predisposicin de quienes deberan estar de nuestro lado.

En general son chicas que vienen de Bolivia o Paraguay y no manejan la lengua entonces se hace ms complicado, porque ya tienen sus derechos vulnerados en otros aspectos y al no estar organizadas ni acompaadas las pone en un lugar an ms vulnerable. Es muy frustrante y hace que sea ms fcil tirar la toalla. Es fundamental estar contenidas y acompaadas en situaciones as. Tratamos de difundir la cara de la joven o mujer desaparecida, los datos de dnde desapareci, las fechas, damos telfonos de contacto y cuando aparece pedimos que saquen las fotos de internet porque nos parece que dejar esas fotos circulando significa seguir exponindola.

M.H.: Entonces el ao que viene la sede de un nuevo encuentro es Chubut. Cuntos encuentros van ya?

F.N.: El del ao que viene ser el nmero 33. Es muy importante que se haya mantenido durante tanto tiempo a pesar de las diferencias que hay. Es realmente admirable.

Rebelin ha publicado este artculo con el permiso del autor mediante una licencia de Creative Commons, respetando su libertad para publicarlo en otras fuentes.