Los trabajadores, el pueblo y las elecciones

Pulso sindical

En algunos das ms se elegir un presidente de la repblica adems de senadores y diputados.

Como viene sucediendo desde hace ya bastante tiempo, el grueso de la poblacin demuestra no estar ni ah con la oferta hecha por las coaliciones y la nica cuestin por resolver es si los votos a favor permitirn al que va primero en las encuestas, ganar en primera vuelta.

Los de aqu y los de all ocupan todos los espacios disponibles con sus rostros, slogans y jingles. Muchos besitos, sonrisas, uno que otro regalito, algunas letras en papel cuch y nada ms. Nada cambiar salvo el color poltico de las autoridades.

Candidatos ligth prometiendo esto y lo otro, sin inters en cambiar el estado actual de cosas, salvo una que otra manito de gato que al final dejar todo tal cual est

Con mucha labia apelan a la participacin y se quejan amargamente del poco inters de las personas. Acusan falta de conciencia cvica, buscan mil y una excusas, pero se cuidan mucho de decir QUE ELLOS SON LOS RESPONSABLES DE LO QUE PASA.

En efecto, parecen olvidar que se reunieron en secreto con la dictadura y concordaron un camino, con el aval de la Iglesia y Estados Unidos, que pusiera trmino a la presin milica, a cambio de tocar poco o nada el edificio instalado por los golpistas.

Algunos estuvieron descontentos un par de aos, pero hoy todos son parte del show.

Y la gente se compr el cuento durante varios procesos electorales hasta que de repente le cay la teja de los estaban estafando.

De los grandes cambios ofrecidos, un ajuste por aqu y uno por all y pare de contar.

En lo que respecta a los trabajadores sus cambios estn a la vista.

Polifuncionalidad, Flexibilidad y Precarizacin. Dificultades para negociar y constituir sindicatos. Y es de eso que se sienten orgullosos?

Esto es esto lo que se estn comprometiendo a profundizar?.

Por eso que no se les cree. No le echen la culpa a quienes les critican, ni se justifiquen con que el sistema no les permite avanzar ms. Son ustedes los nicos responsables de que el pueblo no participe.

Son una casta que no quiere soltar las regalas que les entrega el capital, solo luchan de la boca para afuera pues estn muy contentos con lo que tienen.

Qu hacer entonces?

Algunos llaman a no votar, pero no proponen alternativas y eso deja incompleta la propuesta.

Cambiar algo si maana vota menos del 40% de la poblacin?

NO. Solo corremos el riesgo de que los militantes cautivos, junto a familiares amigos y conocidos de los candidatos terminen definiendo que se hace y que no se hace en el pas.

Es claro que son muchos los descontentos por que votaron por fulano o por fulana y nada de lo que prometieron se cumpli.

La gran mayora de los ofertantes no tiene la menor intencin de cambiar el estado actual de cosas. Corresponder a los propios votantes estar pendientes de controlar las propuestas que se les hicieron y desenmascarar a los mentirosos.

Ese control se hace de buena manera, desde la organizacin social y desde el Sindicato. Partamos controlando y al mismo tiempo engrandezcamos la organizacin, hasta que lleguemos a entender que est en nosotros, solo en nosotros, en la mayora de los que poco o nada tenemos, instalar en los cargos de representacin popular a nuestros representantes.

No estoy llamando a los trabajadores a votar por cualquier pelafustn, los estoy invitando a que participen informados.

Si no van a votar que sea una opcin basada en el descontento profundo y en el rechazo total a este sistema, pero tambin pensando en cul ser la alternativa a construir, porque lo que es claro es que no votar y sentarse a esperar no es el camino, solo le sirve al sistema.

Si la opcin es votar, marque un candidato y controle la gestin del elegido. Al mismo tiempo engrandezca la organizacin en la que participa o ingrese a una si an va por ah solito.

Si los que le ofrecieron cambiar la sociedad no le cumplen, en la prxima ocasin que los candidatos salgan de las propias organizaciones para hacer los cambios.

Sea una u otra la opcin que lo represente, tenga en claro que si usted no participa, todo seguir igual.

MANUEL AHUMADA LILLO es Presidente de C.G.T CHILE