En coincidencia conla recuperacin de la funcin tutelar sobre el sistema poltico anunciada en septiembre pasado por el Gral. Antonio Mouro e implcitamente aceptada por el Gral. Eduardo Vilas Boas (mxima autoridad militar), y con la resignacin de posiciones estratgicas, doctrinarias y geopolticas sostenidas por aos (el apoyo a la industrializacin y el resguardo autonmico/soberanotanto de la Amazonia como de la explotacin petrolera off shore, entre otras), el Ejrcito de Brasil se encuentra en trnsito hacia una readecuacin de misiones institucionales.



La utilizacin de fuerzas militares en seguridad interior viene abrindose camino desde hace tiempo ya. Basta recordar las diversas misiones desarrolladas sobre las favelas de Ro de Janeiro y el amplio plan de custodia durante el Campeonato Mundial de Ftbol de 2014. Recientemente, operaron durante una semana (22 al 29 de septiembre) en la populosa Rosinha. Como es sabido, estas acciones militares estn destinadas al combate al narcotrfico y a las bandas que se dedican a su trasiego en (o desde) esos asentamientos urbanos.



Por otra parte, acaba de finalizar la operacin combinada Amazonlog, desarrollada en la triple frontera amaznica, que enlaza las poblaciones de Tabatinga (Brasil), Leticia (Colombia) y Santa Rosa (Per). Participaron tropas de estos tres pases y de los Estados Unidos. Los ejercicios fueron presentados como dirigidos a mejorar sus capacidades operativas en caso de desastres naturales y de necesidad de asistencia humanitaria. Tabatinga cobij en una base logstica transitoria a oficiales de los cuatro pases implicados. Dos cosas llaman poderosamente la atencin:

Como quiera que haya sido lo anterior y como si no bastara con el reconocimiento explcito del fracaso en la guerra a las drogas que hicieron los presidentes Santos (Colombia) y Pea Nieto (Mxico), en la Sesin Especial de la Asamblea General de las Naciones Unidas sobre el Problema de las Drogas desarrollada en Nueva York, en abril de 2016, Brasil parece empeado en profundizar el compromiso de sus Fuerzas Armadas en ese menester.Por otra parte, luego de que la cuestin fuera ventilada por varios medios y trascendieran versiones diversas, el Jornal do Brasil del 23 de septiembre pasadoconfirm que uniformados y diplomticos evaluaron diversas posibilidades de participacin en misiones de paz de la ONU. Segn el Jefe del Estado Mayor Conjunto, almirante Ademir Sobrinho, han coincidido en privilegiar el envo de efectivos brasileos a la Repblica Centroafricana, indic el mencionado peridico.La Misin Multidimensional Integrada de Estabilizacin de la Repblica Centroafricana (MINUSCA), en desarrollo desde 2014, es una misin de paz plus de ONU. Su mandato, adems de las buenas intenciones humanitarias que aquellascomunmente conllevan, menciona explcitamente a los grupos armados Seleka, Antibalaka y Resistencia del Seor, como pasibles de ser combatidos. El primero de ellos es corrientemente identificado por la prensa y los medios como yihadista; algunos lo sindican como vinculado con Al Qaeda mientras que otros afirman que se trata de una asociacin de cinco o seis agrupamientos. En cualquier caso se trata de combatientes musulmanes que operan en un pas muy prximo a la hoy delicada regin subsahariana denominada Sahel, con vinculacin potencial o real con organizaciones mayores muy activas y peligrosas. Va de suyo que esta es una opcin riesgosa y que la actuacin bajo la bandera de ONU no garantiza un discernimiento adecuado entre la lucha por la paz y el combate al terrorismo.En fin, se hace cada vez ms evidente que el ejrcito brasileo est procesando replanteos significativos entre los que se cuenta la aceptacin de la participacin en la guerra a las drogas y el avance hacia el compromiso con la guerra contra el terrorismo internacional. Despunta, asimismo, una reasociacin con los Estados Unidos y con sus polticas de seguridad y defensa continentales. Un trptico en el que comienza a dibujarse con cierta nitidez una redefinicin profunda de sus alineamientos y de sus misiones institucionales.Fuente: http://www.nodal.am/2017/11/redefinicion-misiones-militares-brasil-ernesto-lopez-especial-nodal/