Derechos de los pueblos indgenas seriamente amenazados

TINKU

De acuerdo con una tradicin anual, el 19 de setiembre el presidente de Brasil Michel Temer abri el Debate General de la 72 sesin de la Asamblea General de la Organizacin de las Naciones Unidas (ONU) con un discurso. Como se esperaba, Temer hizo referencia a los compromisos de primera hora de Brasil con el desarrollo sostenible, citando especficamente los esfuerzos para disminuir la deforestacin en la Amazonia, tema que ha generado mucha crtica internacional a su gobierno. Por otro lado, Temer no hizo ninguna mencin a otro asunto espinoso para la diplomacia internacional brasilea: los graves ataques a los derechos de los pueblos indgenas en el pas, y sobre todo en la misma Amazonia que el presidente reitera estar defendiendo.



Las graves crticas a las violaciones a los derechos de los pueblos indgenas brasileos son antiguas, pero se intensificaron en el primer semestre del 2017 tras la visita al pas de tres relatores especiales de las Naciones Unidas y uno de la Comisin Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).



Los derechos de los pueblos indgenas y el derecho ambiental estn bajo ataque en Brasil, afirmaron el 8 de junio, a una sola voz, los relatores especiales de la ONU sobre los derechos de los pueblos indgenas, Victoria Tauli Corpuz, sobre los defensores de los derechos humanos, Michel Forst, y sobre el medio ambiente, John Knox, adems del relator de la CIDH para los derechos de los pueblos indgenas, Francisco Jos Eguiguren Praeli.



Los relatores se mostraron muy preocupados por las propuestas de reforma de la Fundacin Nacional del Indio (FUNAI), que est en discusin en el gobierno de Temer. La FUNAI es la organizacin que vela por los derechos de los pueblos indgenas dentro del Estado brasileo.



Otra fuerte inquietud de los relatores de la ONU tuvo que ver con un documento de la Comisin Parlamentaria de Investigacin (CPI) que funcion en el Congreso Nacional brasileo sobre la cuestin indgena en el pas. El informe de la CPI, aprobado el 17 de mayo, puso en duda el Convenio 169 sobre pueblos indgenas de la Organizacin Internacional del Trabajo (OIT) y la Declaracin de la ONU sobre los derechos de los pueblos indgenas.



El informe de la CPI tambin destaca que la Declaracin de la ONU sobre los pueblos indgenas representa una grave amenaza a la soberana de Brasil, e incluso alienta al gobierno brasileo a abandonar el Convenio 169 de la OIT, alegando que crea condiciones para el establecimiento de pueblos indgenas inexistentes a fin de expandir arbitrariamente la demarcacin de tierras en Brasil, advirtieron los especialistas de la ONU.





Est claro que hay en curso una dura divergencia de opinin entre los organismos internacionales de derechos humanos y el gobierno brasileo y tambin los grupos polticos que lo apoyan sobre los derechos de los pueblos indgenas en Brasil. El pas ya haba sido cuestionado al respecto durante el proceso de Revisin Peridica Universal de los Derechos Humanos, entre el 2016 y el 2017. Esta revisin es obligatoria para los pases signatarios de convenciones internacionales de derechos humanos.



Amenazas, agresiones y muertes







Las organizaciones de apoyo a los derechos indgenas afirman que los pueblos nativos han sido vctimas de amenazas, agresiones y muertes debido a los mltiples intereses en torno a sus tierras, por parte de madereros, mineros ilegales y grandes hacendados, en particular en la Amazonia, donde est la mayor parte de la poblacin indgena en Brasil.



En una situacin particularmente preocupante se encuentran los indgenas en situacin de aislamiento que viven en la Amazonia. La Coordinadora General de Indgenas Aislados y de Reciente Contacto (CGIIRC) de la FUNAI calcula que se han producido 103 registros de indgenas aislados en la Amazonia brasilea, siendo 26 de referencias confirmadas y 77 todava pendientes de estudios para confirmacin.



Siete de las 26 bases de proteccin a los indgenas aislados ya han sido cerradas en los ltimos aos, aumentando la vulnerabilidad de los nativos a ataques. En agosto, alcanz repercusin mundial la sospecha de una masacre de indgenas aislados cometida en agosto por mineros ilegales en la Tierra Indgena Valle del Javari, estado de Amazonas. La denuncia fue hecha por la Unin General de Pueblos Indgenas del Javari (Univaja), que la encamin al Ministerio Pblico Federal.



Un monitoreo efectuado por el Instituto Socioambiental (ISA), una de las principales organizaciones de defensa de los derechos de los pueblos indgenas en Brasil, muestra la disminucin brusca del ya reducido presupuesto de la FUNAI en los ltimos aos.



En el 2013, el presupuesto de la FUNAI alcanz un mximo de 800 millones de reales (US$255 millones), aunque slo poco ms de 600 millones de reales se ejecutaron efectivamente. A partir de ah las disminuciones fueron constantes. En 2016 el presupuesto se redujo a 542 millones de reales, pero slo 137 millones fueron realmente entregados por el gobierno a la FUNAI, como parte del recorte en muchos gastos sociales efectuado por el gobierno de Temer.



Es muy probable que, si la poltica de estrangulamiento de la FUNAI no se revierte, se producir en el corto plazo un grave aumento de las presiones, violencias y masacres contra los aislados, recin contactados e integrados, en territorios que deberan ser protegidos por el Estado, dijo a la prensa Fany Ricardo, coordinadora del Programa de Monitoreo del ISA. El ISA tambin seala que la FUNAI viene siendo objeto de cambios de funcionarios tcnicos, calificados, por personas vinculadas a la base aliada del gobierno de Temer en el Congreso Nacional.



En un estudio sobre el tema, suscrito por Leandro Mahalem y Roberto Almeida, el ISA indica que, adems de los indgenas del Valle del Javari, estn en grave riesgo otros pueblos: los moxi hattma thp (Tierra Indgena Yanomami), presionados por mineros ilegales; los aw (Tierras Indgenas Aw, Araribia, Alto Turiau) en Maranho, por madereros y hacendados; los piripkura y kawahiva de Rio Pardo (Tierras Indgenas del mismo nombre), en Mato Grosso, por madereros y hacendados; o los aislados de la Tierra Indgena Alto Tarauac, en la frontera entre Acre y Per, por madereros, hacendados y narcotraficantes.



La Reserva Nacional de Cobre y sus Asociados







La Iglesia Catlica est especialmente preocupada por los ataques a los derechos y la integridad de los pueblos indgenas en Brasil. La Conferencia Nacional de Obispos de Brasil (CNBB), que rene a los obispos catlicos del pas, en un comunicado emitido el 5 de setiembre, destac su vehemente repudio a los decretos 9.142/2017 y 9.147/2017, promulgados por el gobierno de Temer, extinguiendo la Reserva Nacional de Cobre y sus Asociados (RENCA) en la que est prohibida o fuertemente regulada la actividad minera.



La RENCA fue creada en 1984, esto es, en el ltimo ao del gobierno militar (1964-1984), con el propsito de proteger una gran rea de la Amazonia con fines de investigacin mineral y bloquearla a la inversin privada. El rea de 47,000 km est ubicada entre los estados de Par y Amap, en el norte del pas.



Sin consideracin por los pueblos indgenas y comunidades tradicionales, la decisin gubernamental se contrapone a la Constitucin Federal, en el artculo 231, y evidencia la perversa lgica del mercado que viene siendo adoptada en nuestro pas, en detrimento de la vida, protest el presidente de la CNBB, cardenal Sergio de la Roca, arzobispo de Brasilia.



El decreto 9.142/2017 fue publicado el 22 de agosto y permita que parte del territorio de la RENCA fuera abierto a la iniciativa privada para investigacin y extraccin minera. Hubo una gran repercusin de la opinin pblica, nacional e internacional, tras lo cual el gobierno emiti un nuevo decreto, el 9.147/2017, indicando que habr limitaciones a la presencia del capital privado en el rea y tambin que habr consulta a la sociedad.



Sin embargo, las organizaciones indigenistas y de derechos humanos siguen preocupadas por los efectos prcticos de la apertura de la RENCA. Dos reas indgenas son atravesadas por la RENCA: la Waipi, en Amap, y la Rio Paru DEste, en Par. Hay mucho temor sobre los posibles efectos de la apertura de la RENCA en las poblaciones indgenas, as como en las reas de proteccin ambiental que se encuentran dentro de ella. Hay siete unidades de proteccin ambiental con reas dentro de la RENCA, siendo tres de proteccin integral, en que la minera no sera permitida, y cuatro de uso sustentable, con minera permitida si hubiera el llamado plan de manejo.



De cualquier modo, la cuestin indgena est en el centro de las acciones de las organizaciones ambientalistas y humanitarias brasileas e internacionales. La preocupacin es creciente en otros sectores sociales, como en la Sociedad Brasilea para el Progreso de la Ciencia (SBPC), que en su ltima reunin anual en julio pasado discuti el tema, en Belo Horizonte, capital del estado de Minas Gerais.



Una serie de acciones de este gobierno han roto con una poltica que estaba en vigor por lo menos 14 aos, fortaleciendo sectores vinculados al agronegocio y flexibilizando los derechos territoriales indgenas, dijo a la prensa Ricardo Verdum, profesor del Departamento de Antropologa de la Universidad Federal de Rio Grande do Sul (UFRGS) e integrante de la Comisin de Asuntos Indgenas (CAI) de la Asociacin Brasilea de Antropologa (ABA).



Brasil est atento. El silencio del presidente Temer en la ONU sobre la cuestin indgena no tendr efecto prctico, pues los gritos continuarn.





Jos Pedro Martins es un periodista brasileo