Los vertidos de petrleo matan bebs en Nigeria antes de ser concebidos

El diario/The Guardian

Los derrames de petrleo en el delta del Nger se producen de manera regular YOUTUBE / DW ENGLISH

Los bebs de madres prximas a un vertido de petrleo tienen el doble de probabilidades de morir en el primer mes de vida, segn investigadores.

Un nuevo estudio, el primero en relacionar la contaminacin medioambiental con recin nacidos y las tasas mortalidad infantil en el delta del ro Nger, muestra que los vertidos de petrleo en un radio de 10 kilmetros del lugar de residencia de la madre doblan las tasas de mortalidad infantil y afectan la salud de los nios que logran sobrevivir.

Es significativo que los vertidos ocurridos mientras que la madre estaba todava embarazada no tuvieron efecto en la mortalidad infantil o de recin nacidos. Sin embargo, vertidos ocurridos incluso cinco aos antes de la concepcin doblan la tasa de mortalidad de 38 a 76 muertes por cada 1.000 nacimientos, segn ha descubierto el estudio.

"Los resultados del estudio son totalmente impactantes", dice Rolan Hodler, profesor de economa de la Universidad de St. Gallen en Suiza, director del estudio. "No esperaba ver este efecto en la preconcepcin. Todava no tenemos del todo claro por qu no hay un efecto mayor [en el feto] durante el embarazo puede que se deba a la acumulacin de contaminacin por el petrleo en el agua y en el suelo, que aumenta con el tiempo pero esto no explica el efecto por completo.

"Es una tragedia. Un derrame de petrleo influye incluso cuando ha tenido lugar cuatro o cinco aos antes de la concepcin. Creo que esto debera verse como un problema del primer mundo para que se hiciera algo".

Los vertidos de petrleo regulares y descontrolados son un rasgo destacado de la industria petrolera nigeriana la principal fuente de ingresos de su PIB desde que se descubri el crudo hace ms de 50 aos. Cada ao se derraman alrededor de 240.000 barriles de petrleo en el delta del Nger, contaminando las vas fluviales, los cultivos y liberando qumicos txicos a la atmsfera.

Mapa de la cuenca del ro Nger HEL-HAMA / WIKIPEDIA

Un informe de 2011 del Programa de Medioambiente de la ONU calcul que, tras dcadas de vertidos de petrleo recurrentes en Oganiland, se necesitan 30 aos para revertir el dao a la salud pblica y al ecosistema regional.

El estudio ha detectado que los ms vulnerables a la contaminacin derivada de los derrames de petrleo son los fetos y los recin nacidos al no tener desarrolladas defensas bsicas como la barrera hematoenceflica, que ayuda a protegerse contra los qumicos txicos. Los investigadores han descubierto que incluso dosis bajas de contaminacin pueden ser grandes en comparacin con el peso de un recin nacido, mientras que las madres que ingieren comida o agua contaminada estn expuestas a un mayor riesgo de malnutricin y de enfermar, aumentando potencialmente el riesgo de mortalidad infantil.

Comparando datos con localizaciones geogrficas del Monitor de Derrames de Petrleo en Nigeria que registr la ubicacin de ms de 6.600 derrames entre 2005 y 2015 con los datos de la encuesta demogrfica nacional y de salud de 2013, Hodler y su compaera de trabajo Anna Bruederle trazaron la localizacin de derrames petroleros en relacin con la tasa de mortalidad infantil de las poblaciones cercanas. El resultado fue un anlisis de alrededor de 5.040 nios nacidos de 2.700 madres en 130 grupos, todos en un radio de 10 kilmetros del vertido ms cercano.

Los investigadores compararon el historial de salud de los hermanos, contrastando la tasa de mortalidad de los nios concebidos o nacidos antes del primer vertido de petrleo con el historial de los nacidos o concebidos despus.

Los datos demostraron que la mortalidad de los neonatos era mayor cuanto ms cerca estaba la madre de los derrames de petrleo antes de la concepcin y que tambin aumenta de manera notable durante el primer ao de vida la incidencia de relaciones bajas entre el peso y el tamao de los nios.