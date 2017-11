Paraso





crisis moral

socialista democrtico

el sistema

Quindice queno funciona? Para los ms ricos, esta coyuntura es un paraso (no slo fiscal).

El 1 por ciento de la poblacin mundial ahora concentra ms de la mitad de la riqueza mundial y el 10 por ciento ms rico controla alrededor de 90 por ciento de la riqueza del planeta, reporta el New York Times.

Los ocho multimillonarios ms ricos del mundo controlan el equivalente de toda la riqueza del 50 por ciento ms pobre del mundo, report Oxfam a principios de este ao; esos ocho tienen una fortuna colectiva de 426 mil millones de dlares, equivalente al total de la riqueza de 3.6 mil millones de seres humanos pobres en el planeta (www.oxfam.org/en/pressroom/pressreleases/2017-01-16/just-8-men-own-same-wealth-half-world).

Los sper ricos incrementaron su riqueza combinada por 17 por ciento el ao pasada para acumular un total rcord de 6 billones de dlares, ms que el doble del PIB del Reino Unido. Hoy da hay mil 542 multimillonarios (con fortunas de mil millones para arriba) en el mundo, reporta UBS (www.ubs.com/microsites/billionaires-

report/en/new-value.html).

Segn este informe, estos multimillonarios son 72 de los 200 coleccionistas de arte ms importantes del mundo; unos 109 multimillonarios son dueos de 140 de los mejores equipos deportivos profesionales del mundo. Nadie ha calculado an cuntos gobiernos han comprado.

El nmero total de ricos (incluyendo ultrarricos) en el mundo definido como aquellos con ms de 50 millones de dlares en bienes es de aproximadamente 140 mil 900; la mitad estn en Estados Unidos, segn un informe reciente de Credit Suisse (https://publications.credit-suisse.com/tasks/render/file/index.cfm?fileid=AD6F2B43-B17B-345E-E20A1A254A3E24A5).

En Estados Unidos, segn reporta la Reserva Federal (el banco central), el 1 por ciento ms rico de las familias controlan 38.6 por ciento de la riqueza de este, el pas ms rico del mundo, casi el doble de la riqueza total de 90 por ciento de las familias de abajo, un nuevo rcord.

Las tres personas ms ricas de este pas, Bill Gates, Jeff Bezos y Warren Buffett concentran una fortuna equivalente a la riqueza de los 160 millones de sus ciudadanos, la mitad de la poblacin nacional segn un informe del Institute for Policy Studies, que concluye que esa creciente brecha entre ricos y pobres est generando una crisis moral . Agregan que los 400 estadunidenses ms ricos tienen una fortuna combinada equivalente a la riqueza de 64 por ciento de la poblacin, o 204 millones de personas. No hemos atestiguado niveles tan extremos de riqueza y poder desde la primera edad de compra hace un siglo , concluyen. (https://inequality.org/wp-content

/uploads/2017/11/BILLIONAIRE-BONANZA-2017-Embargoed.pdf).

La lista de los 400 estadunidenses ms ricos de Forbes festej otro ao rcord para los ms ricos, para ingresar a su club exclusivo, uno tiene que tener por lo menos 2 mil millones de dlares.

La masiva influencia de estos ricos en el gobierno no es nada nuevo, pero es ms explcito y desvergonzado que nunca. El gobierno del magnate multimillonario que ocupa la Casa Blanca incluye el gabinete ms rico en la historia del pas (aunque se acaba de descubrir que uno de los multimillonarios no era tan rico como afirmaba y fue expulsado de la lista de Forbes, el secretario de Comercio Ross slo tiene 700 millones, que no exagere).

Gates, Soros, la familia Walton (de Walmart), Eli Broad, los hermanos Koch, Robert Mercer, Sheldon Alderson y otros multimillonarios no slo han impulsado polticas en varios rubros, sino que han logrado tomar control casi directo de la agenda poltica. Gates y compaa elaboraron la poltica educativa de Barack Obama (circulaba la broma de que el secretario de Educacin Arnie Duncan trabajaba para Gates).

La semana pasada parte de este club exclusivo fue desnudado otra vez, con los Papeles del Paraso, proyecto del Consorcio Internacional de Periodistas de Investigacin, documentando como los ultrarricos ocultan sus fortunas y evitan el pago de impuestos a sus pases, y que este grupo compacto supera diferencias nacionales, de raza, ideologa, genero y religin para protegerse, y a su dinero, de sus pueblos. www.icij.org/investigations/paradise-

papers/).

La desigualdad econmica es la mayor amenaza a la democracia, han advertido varios en tiempos recientes: desde Noam Chomsky, el economista Premio Nobel Joseph Stiglitz, Bernie Sanders, Ocupa Wall Street y toda una gama de lderes sociales, hasta algunos de los propios multimillonarios (Buffett, Soros). Y esto es ms visible que nunca en este pas.

Nuestros lderes elevaron a una pequesima clase de individuos () y les construyeron un paraso, haciendo sus vidas una suprema delicia. Hoy da tienen un poder inimaginable y no tienen que rendir cuentas. Hoy da son estas mismas figuras doradas con sus miles de millones offshore las que son anfitriones de los actos de recaudacin de fondos, las que contratan a los cabilderos, las que financian a los tanques pensantes y las que subsidian a artistas e intelectuales. Esta es su democracia hoy. Nosotros simplemente no nos encontramos en ella, escribe en The Guardian el columnista y autor sobre el escenario sociopoltico estadunidense, Thomas Frank, al comentar sobre qu revelaron los Papeles del Paraso.

Resulta que no pocos de los multimillonarios se estn haciendo la pregunta de hasta cundo las mayoras aguantarn tal situacin, algunos incluso recuerdan insurrecciones, revoluciones o masivas reformas que se detonaron en otras coyunturas de desigualdad tan extrema.

Algunos argumentan que esa oposicin ya se est levantando en Estados Unidos aun en medio de los tiempos ms retrogradas en el panorama poltico, tanto a nivel local, en decenas de batallas polticas, sociales y laborales incluyendo muchas encabezadas por inmigrantes en torno a la desigualdad econmica y fenmenos sorprendentes como el hecho de que el poltico nacional con la tasa de aprobacin ms alta, Bernie Sanders, se identifica como un socialista democrtico .

Algunos insisten en que para salvar a los que viven en la Tierra tendr que haber una expulsin masiva de los que ocupan el paraso.

Fuente: http://www.jornada.unam.mx/2017/11/13/opinion/029o1mun