Si a medio milln de hogares les cortan la luz y el presidente de la compaa cobra 43.000 euros diarios, no lo llames democracia

Infolibre

Hay dos mundos, el que se ve y el que nos cuentan. Y en ese terreno, ocurre muy a menudo que quienes se dedican a lo que la terminologa de moda llama construir el relato , que es el equivalente a hacer con las palabras lo que cuando se hace con nmeros se llama ingeniera financiera , lo tergiversen en beneficio propio, hablen para que no se sepa lo que dicen , con el fin de esconder lo que ocurre tras una cortina de humo o, simplemente, de hacernos mirar hacia otro lado mientras vacan las cajas registradoras, porque esa gente no est aqu para trabajar, sino slo para llevarse la recaudacin. En Espaa puede faltar pan en algunas mesas, pero sobran ruedas de molino y personas dispuestas a comulgar con ellas. Mala cosa, porque la fe es un arma de doble filo : tanto, que ponerse una cruz y tacharse pueden llegar a ser la misma cosa.



El neoliberalismo es un cuchillo que corta en dos el planeta: a un lado, la oligarqua que lo gobierna con mano de hierro y se reserva la parte del len; al otro, el resto. En la parte soleada, que si hablamos de dinero y poder siempre es el norte, nada en la abundancia la minora que se reparte los beneficios; en el fro sur, millones de seres humanos chapotean en sus vidas ; unos esquan al llegar el invierno; otros tratan de avanzar hundidos en la nieve hasta la cintura. En el pas con ms horas de sol de toda Europa, por ejemplo, se ponen todas las trabas administrativas imaginables a la energa fotovoltaica, para favorecer a las grandes empresas hidroelctricas, a cuyos consejos de administracin van a parar innumerables polticos que, por pura lgica, las habrn tratado a cuerpo de rey cuando tuvieron mando en plaza. La lista de antiguos ministros que han pasado, a travs de una puerta giratoria , de las instituciones pblicas a los consejos de administracin privados, es tan larga que ms que un artculo necesitara una enciclopedia.



Ahora que, por fin, parece que bajan las temperaturas, empieza a subir los recibos de Iberdrola, Endesa y Gas Natural Fenosa, de manera que a la vez que muchos ciudadanos tienen que pensrselo dos veces antes de encender una bombilla o una estufa, porque las tarifas han subido una y otra y otra y otra vez, hasta encarecerse un cincuenta y tantos por ciento desde que comenz la crisis, en el ao 2008, resulta que esas mismas tres compaas han ganado, segn los clculos ms elevados, cincuenta y siete mil millones de euros , y segn los ms benvolos, algo ms de treinta y siete mil . Eso no suena muy justo, ni por extensin, muy democrtico.



El salario mnimo en nuestro pas es de 707,70 euros mensuales , distribuidos en catorce pagas. Segn los datos que proporciona la Comisin Nacional del Mercado de Valores (CNMV), el presidente de Iberdrola gana unos 43.000 euros diarios ; su colega de Endesa, se llev el pasado ejercicio 3,06 millones ; su consejero Miguel Roca Junyent, el abogado de la infanta Cristina, obtuvo 276.000 euros en ese mismo periodo, entre su sueldo y sus dietas. El jefe de Gas Natural, por su parte, cobr en seis meses, hasta junio, 1,6 millones. Y de forma paralela, se le cort el suministro, por impago, a quinientos mil hogares.



Ahora, las hidroelctricas han empezado una campaa para convencer a sus vctimas de que el incremento de la factura, que supera el doce por ciento en los ltimos meses, est causado por la sequa. El botn de los tres gigantes, en el primer trimestre, ha sido de 1.378,6 millones de euros, pero sostienen que eso marca un 10,46% menos respecto al mismo perodo de 2016 y dejan entrever que eso tendr consecuencias para los consumidores, porque no van ellos a bajarse sus remuneraciones , hasta ah podramos llegar. Y todo lo harn impunemente, a cara descubierta, sin que nadie les pare los pies. Les pido disculpas por el ttulo demasiado largo de este texto, y les pido que lo entiendan: la indignacin necesita su espacio . Llmenlo negocio, pero no lo llamen democracia.

