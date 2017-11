Este es el enredo poltico y jurdico en que est el Ecuador: el Vicepresidente que no tiene funciones desde junio de 2017 est en prisin, y su reemplazo momentneo es su compaera de partido, Mara Alejandra Vicua. Glas, y los pocos amigos que hoy le quedan en el poder entre ellos las legisladoras Marcela Aguiaga y Soledad Buenda creen que el nombramiento, aunque provisional, de Vicua es inconstitucional, y plantearon una accin constitucional en contra de su designacin que un juez rechaz en primera instancia. Glas insiste que l pidi (y se autoriz) las vacaciones pero Johana Pesntez, Secretaria Jurdica de la Presidencia dice que no. A finales de octubre de 2017, la Contralora General lo sancion destituyndolo de su cargo como vicepresidente por irregularidades en la adjudicacin del campo petrolero Singue . Pero por ms cantinflesco que esto suena, la decisin de la Contralora no significa que, en efecto, Glas haya dejado de ser el segundo mandatario, pero tampoco quiere decir que s lo sea. Todo sucede en Alianza Pas, el agonizante partido de gobierno, herido de muerte por la fraccin total entre quienes se aferran al recuerdo de Rafael Correa y quienes dicen abrazar una nueva forma de revolucin ciudadana, comandada por Lenn Moreno.

El caos es total: juristas y politlogos de toda ralea intentan dar con la explicacin precisa al limbo en que est Glas, pero no logran ponerse de acuerdo. Opinlogos de todos los colores creen tener la respuesta al intrngulis legal y constitucional en que est sumido el tablero poltico del Ecuador, pero no hay opcin que no saque a flote nuevas dudas. Si hace una dcada Rafael Correa pate el tablero poltico, Lenn Moreno lo ahog al atarle el lastre incmodo del futuro de Jorge Glas.

La decisin de la Contralora lejos de aclarar el panorama, ha trado ms confusin. La primera duda que genera es sobre qu tanto poder tiene un Contralor en este caso, Pablo Celi para instituir una autoridad electa por votacin popular. El artculo 46 de la Ley Orgnica de la Contralora General del Estado faculta al organismo a destituir a funcionarios pblicos, sin que exista excepcin alguna. No existe una norma especfica para la destitucin de un Vicepresidente, dice Mara Paula Romo, abogada y exasamblesta. Recuerda que en los ltimos aos, se ha aplicado esta misma norma para destituir a otros dignatarios de eleccin popular.

En 2016, Cirilo Gonzlez fue destituido por el Concejo Municipal luego de que la Contralora sealara responsabilidad en 17 desviaciones administrativas . Gonzlez era alcalde del cantn Balzar de la provincia del Guayas, y dice que tiene una sentencia que lo restituye como alcalde y que no se ejecuta, segn afirma, por presiones de Marcela Aguiaga . En otro caso, que linda ya con los lmites de lo increble, la Contralora resolvi tres veces la destitucin al Alcalde Manuel Casanova de Quinid (diciembre de 2014, mayo de 2015 y agosto de 2016), en la provincia de Esmeraldas, e incluso la Fiscala le formul cargos por enriquecimiento ilcito. Los concejales se autoconvocaron en noviembre de 2016 para destituirlo acogiendo la resolucin de la Contralora y lo volvieron a hacer en enero de 2017. Quinind lleg a tener dos alcaldes: Casanova y ngel Torres, nombrado por la mayora de concejales. La pugna dur tres aos, hasta que en septiembre de 2017, Torres fue posesionado como alcalde encargado y Casanova qued fuera.

El caso de Jorge Glas tiene similitudes con los de Casanova y Gonzlez, pero la ambigedad de la legislacin hace que sea un proceso ms complejo y menos claro an. Mara Paula Romo cree que la va para resolver la situacin de Glas es la Asamblea Nacional. Todos coincidimos en que este no es un proceso normal, no est reglado. Haciendo un paralelismo con lo que ha pasado en alcaldas y prefecturas, la Asamblea podra convertirse en ejecutora de la decisin de la Contralora y votar con mayora simple una resolucin que confirme que el Vicepresidente de la Repblica ha sido destituido, dice. Por el momento la Asamblea sumida en la fractura del bloque de Alianza Pas no se ha pronunciado, aunque el Contralor Pablo Celi notific ya de la destitucin de Glas a Jos Serrano, presidente de la Asamblea.

La ruptura interna del Movimiento Pas es una pieza clave en el enredo: si la mayora parlamentaria cambia, Glas podra finalmente ser relevado de su cargo por las irregularidades en el Campo Singue quizs la menor de las acusaciones que pesan sobre el Vicepresidente sin funciones. Un acto casi rutinario podra convertirse en la razn para su muerte poltica.

La versin corta de la historia es que Glas particip en una adjudicacin llena de irregularidades en 2012. Era Ministro Coordinador de Sectores Estratgicos y miembro del Comit de Licitacin Hidrocarburfera (COHL), el organismo a cargo de los procesos de licitacin petrolera. El campo fue concesionado al consorcio ecuatoriano Dygoil-Gente Oil Ecuador incumpliendo normas precontractuales y de la fase de explotacin. La ms notoria fue que el 244% de la produccin planificada para veinte aos se hizo en tres aos y el funcionario a cargo de la estimacin de produccin pas luego a ser empleado de la petrolera. El nombramiento de la hija del entonces ministro Wilson Pstor como alta ejecutiva de Dygoil 14 das despus de la firma del contrato entre el Estado ecuatoriano y Dygoil, tambin levant sospechas en la Contralora pues Pstor fue tambin responsable de la adjudicacin.

El procedimiento de la sancin contra Glas es uno de los recovecos del laberinto. Recorrerlo es recoger estos pasos: la Contralora hizo un examen especial al proceso entre el 1 de enero de 2011 y el 30 de septiembre de 2016. Revis los procesos precontractuales, contractuales y de ejecucin del contrato suscrito entre el Estado ecuatoriano y Dygoil-Gente Oil Ecuador. El informe final hecho pblico a principios de agosto de 2017 determinaba la responsabilidad civil y administrativa de cerca de 20 personas, entre ellas, Jorge Glas, Segn la Contralora, haba indicios de responsabilidad penal de los involucrados, pero como no es competencia suya dirimir si hay delitos o no, el caso est en manos de la Fiscala que tiene abierta una indagacin previa para determinar si es que, en efecto, hubo algn delito. Menos de dos meses despus, la Contralora resuleve que, efectivamente, Jorge Glas fall en el cumplimiento de sus deberes como funcionario pblico (era Ministro Coordinador de Sectores Estratgicos, en esa poca). Por lo tanto, deba ser destituido de su cargo ministerial (que no ocupa desde noviembre de 2012, un detalle que ahonda la confusin sobre el cargo, destino y suerte del ingeniero Jorge Glas).

El vicepresidente sin funciones se defendi de las alegaciones de la Contralora: Llama la atencin que se pretenda la destitucin del cargo de ministro de Sectores Estratgicos , que dej en 2012. Su autoridad saba que la famosa pena de destitucin no tendra eficacia jurdica, sin embargo, la dict. Soy vicepresidente constitucional de la Repblica, el rgimen de mi destitucin lo estatuye la Constitucin de la Repblica. Su exposicin no convenci a la Contralora, que procedi con la destitucin, le impuso una multa de 5 mil 840 dlares y le notific la medida el 27 de octubre. El mismo da, notific al Ministerio de Trabajo de la sancin a Glas y el 30 de octubre lo hizo a la Asamblea Nacional. En el documento dirigido a Jos Serrano, presidente del Parlamento, Celi le pide que en el ejercicio de sus competencias adopte las decisiones pertinentes. Con eso, traslada la responsabilidad de ejecutar la destitucin a la Asamblea. El caso administrativo se vuelve una potencial causal de juicio poltico.

La Asamblea no ha dicho nada.



Qu va a pasar es algo que ni el ms diestro de los orculos podra adivinar. No se sabr a ciencia cierta hasta que el Ecuador encuentre un consenso poltico y jurdico. El constitucionalista Rafael Oyarte dijo en una entrevista radial que Jorge Glas es ya un exvicepresidente. Cuando la Contralora establece responsabilidades administrativas no distingue, no hay una salvedad para funcionarios electos. Lo nico que dice la norma es que en caso de ser un funcionario nominado, quien debe operativizar la destitucin, es el rgano nominador. Puso un ejemplo: si la Contralora ordenara la destitucin de un ministro, quien debera ejecutarla es el Presidente de la Repblica, quien lo nombr. Pero, segn su explicacin, si es que es una autoridad electa, no tiene un rgano nominador, la destitucin es directa. Y eso ya ha ocurrido, dice. Recuerda los casos de los alcaldes de Quinind, Balzar y el prefecto de Orellana, que enfrentaron la destitucin con figuras similares a las que se est aplicando a Glas. En el Ecuador el Contralor es un hombre muy poderoso, tanto que le puede sacar hasta al Presidente de la Repblica. Me puede parecer escandaloso pero es as.

Con l coincide Mara Paula Romo. La discusin tambin se ha centrado en el cargo del que se le destituye a Glas: Ministro Coordinador de Sectores Estratgicos. La destitucin aplicada desde el momento en que se dict la sancin octubre de 2017 tiene adems como consecuencia la prohibicin de ejercer cargos pblicos durante un perodo de dos aos, lo que significara que Glas no podra ser vicepresidente, funcin que tampoco cumple a cabalidad desde que Lenn Moreno le retirara sus funciones, el 3 de agosto de 2017. Hay en Jorge Glas y su cargo una paradoja de tiempo y espacio.

El Contralor Pablo Celi ha dicho que que a l no le corresponde establecer si Jorge Glas pierde su funcin como vicepresidente pues segn l, la Contralora determina la sancin que corresponde a las observaciones encontradas en sus informes pero no aclara quin debe ejecutarlas. La defensa de Glas, a travs de su cuenta de Twitter se pronunci: Jorge Glas es Vicepresidente por mandato popular y la Contralora no tiene facultades constitucionales para destituir al Vicepresidente, segn su abogado, Eduardo Franco Loor.

Frente a los medios de comunicacin, Franco cit los artculos 129 y 130 de la Constitucin que establecen las causales para destituir a un Vicepresidente: por arrogarse funciones que no le corresponden, por grave conmocin social o poltica o mediante un juicio poltico. Esta va, que fue el primer recurso que intent usar la oposicin y fall estrepitosamente reaparece como la va ms efectiva para que Glas deje definitivamente la Vicepresidencia. Decisin de Contralor es otro elemento para avanzar con juicio poltico a Vice y destituirlo como tal por estar inhabilitado tuite el asamblesta socialcristiano Luis Fernando Torres. El jefe de bloque de Creo, Roberto Gmez, dijo que las firmas para un segundo intento de llevar a juicio a Glas superan las 60 que se presentaron la primera vez. El martes 7 de noviembre, con 55 firmas, se present el pedido de juicio poltico contra Glas; eso dice mucho de la oposicin que suma 63 asamblestas, 8 no firmaron.

La nica solucin legtima para cortar el nudo poltico en que se ha convertido la legalidad y constitucionalidad de la permanencia de Glas en el gobierno parece estar en la Asamblea Nacional. Mientras tanto, el pas sigue viviendo un situacin indita: su vicepresidente electo no tiene ni funciones, ni despacho, ni la capacidad real de ejercer el cargo para el que fue elegido, porque est preso, aunque l insista que se ha ido de vacaciones. El fraccionamiento del movimiento que lo llev al poder por segunda ocasin contribuye tambin a su debilitamiento. Glas pierde apelaciones, amigos, influencia y poder poltico. Lo nico que parece seguir ganando son acusaciones, y quizs su nica esperanza de seguir en el poder es que el enredo que an lo mantiene en el poder no se desate.

