Amrica Latina, ms pobre

EFE doc.

Cuesta escribir un titular como ste, la verdad. No pretendo con l volver al "latinopesimismo" de los aos 80 e inicios de los 90. Sin embargo, el hecho es que la pobreza vuelve a crecer en el continente a caballo de un crecimiento reducido y mal distribuido, as como del freno a programas sociales y a la formalizacin del empleo en la regin.

La avalancha de datos en este sentido es incontestable. En 2015, 7 millones de latinoamericanos ms se volvieron pobres, alcanzando la dursima cifra de 175 millones de personas. De ellas, 75 viven en la indigencia, 5 millones ms en 2015 que en el ao precedente. En 2016, segn la FAO, se alcanz el terrible nmero de 42.5 millones de nios y nias menores de 5 aos con malnutricin crnica, un 8 por ciento ms que en 2013. Podramos seguir aportando datos recientes que apuntan en la misma direccin, aunque antes hagamos presentes los rostros, las historias de vida, una a una, las oportunidades truncadas y los derechos vulnerados que hay tras estos nmeros.

A la hora de apuntar las razones, toca empezar por la situacin estructural de la regin. A pesar de los avances econmicos de los ltimos 15 aos, con notables diferencias entre pases, en Amrica Latina y el Caribe pervive un sustrato de desigualdad y vulnerabilidad.

El crecimiento de la clase media, hasta un 35 % de la poblacin con un ingreso de entre 10 y 50 dlares diarios, no puede ocultar una mayora de precariedad -un 39 % sobrevive con entre 4 y 10 dlares al da- y de pobreza, porque un 23 % de la poblacin tiene que arreglrselas con un ingreso de menos de 4 dlares al da. Es la vida imposible. El freno a la salida de la pobreza de esta parte de la poblacin, y el riesgo extremo de caer en ella de un grupo inmenso y vulnerable mantienen a la regin en situacin lmite. De hecho, segn el PNUD otros 30 millones de personas podra caer en la pobreza.

La desigualdad mengu levemente durante los ltimos aos, fruto no tanto de la contencin por arriba, como de la salida de la pobreza de millones de personas. Aun as, la regin sigue siendo la ms desigual del mundo por encima de frica Subsahariana y del resto del mundo. Es muy difcil, -corrijo, es imposible- combatir la pobreza de forma efectiva, con una desigualdad tan brutal como la que existe en los pases latinoamericanos. En poca de bonanza hay opciones, como hemos visto, siempre que haya polticas intencionadas de empleo y proteccin social. En tiempos de estancamiento no cabe duda: el grueso de las lites econmicas preserva, cuando menos, su porcin de la tarta. A los dems les toca menos. Se denomina captura poltica y de rentas por el poder econmico. As lo llama el 70 % de la poblacin segn el Latinobarmetro.

No entro en el debate sobre cmo recuperar la senda de un crecimiento econmico diversificado y sostenible en un tiempo disruptivo e inestable como el actual. S cabe, sin embargo, reafirmar algunos principios de poltica bsica a la hora de lograr una sociedad ms equitativa y revertir el temido avance de la pobreza.

Por el lado del empleo es crucial reforzar la senda de la formalizacin, as como afianzar la duracin y calidad educativa de los ms pobres. Una quinta parte de los jvenes de la regin, los de siempre, no tienen ni empleo ni formacin para el mismo.

En el lado de la proteccin social hay que hacer justo lo contrario de lo que algunos gobiernos, como el de Brasil, estn haciendo. Fragilizar los programas sociales que, no sin retos, han contribuido mucho a luchar contra la pobreza, es directamente proporcional al aumento de sta. Olvidarse de los conatos de universalizacin a travs de polticas pblicas en sectores sociales clave es un reflejo de olvidos mayores.

Como siempre, se afirmar que no hay recursos, mxime en un momento de merma del espacio fiscal debido a la cada de las exportaciones desde varios pases de la regin. Argumentable si no fuera porque nunca, salvo excepciones contadas, hubo una tributacin justa y suficiente en la regin. Ms del 61 por ciento de sta proviene de impuestos indirectos, una tasa imbatible para asegurar la mnima contribucin de lo tributario a reducir desigualdades. Que tampoco se enfrentan desde el lado gasto. En parte por las prioridades presupuestarias, aunque aqu va por barrios y hay diferencias notables entre pases. Y en parte por la insuficiencia de la recaudacin. An hay pases que no alcanzan el 15 por ciento sobre PIB en ingreso fiscal, lo que equivale a decir que no hay Estado, o que ste se limita a la seguridad, la defensa y algo de parafernalia poltica y social con las monedas restantes.

Finalmente, tenemos los preciados recursos naturales, tierra y agua, en fase aguda de concentracin en lugares donde la extraccin depredadora sigue en auge. Hace un ao visit comunidades indgenas en Guatemala cuyas escasas tierras estaban siendo cercadas por campos ingentes de palma, pia y banana que se cultivan para otros. El problema no era la tierra en este caso sino el agua, robada literalmente de mujeres y hombres campesinos para malvenderla en el altar de la exportacin. Esa que genera poco empleo y mucho ingreso para algunos. Quienes se enfrentan a esta invasin, como hizo Berta Cceres, son asesinados. Por docenas. Cada ao ms.

No es de extraar que con este panorama la pobreza en Amrica Latina y el Caribe crezca en cuanto el ritmo de crecimiento se ralentiza. No hay tanto para tan pocos. Como dijo recientemente el FMI, hay que redistribuir!

Jos Mara Vera, Director General de Oxfam Intermn Espaa.

Fuente: http://www.efedocanalisis.com/noticia/america-latina-mas-pobre/