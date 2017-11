La Revolucin Rusa: Logros, derrotas, fracasos

Algunas lecciones para Amrica Latina

A cien aos de la Revolucin Rusa es necesario re-examinar esa experiencia por la importancia que tiene, en s mismo, el conocimiento de la primera revolucin proletaria triunfante en el plano nacional (la Comuna, como se recordar, se limit a la ciudad de Pars). Pero tambin para extraer algunas lecciones que nos parecen de suma utilidad para el anlisis de los desafos que enfrentan las experiencias progresistas y de izquierda en la Amrica Latina contempornea. En otras palabras, no estamos proponiendo un ejercicio de arqueologa poltica sino una reflexin sobre un gran acontecimiento del pasado cuyas luces pueden servir para iluminar el presente.

Quisiera comenzar planteando en primer lugar las dificultades que acechan cualquier tentativa de realizar un balance de un proceso histrico tan complejo como un cambio revolucionario. Se cuenta que cuando al lder chino Zhou En Lai se le pregunt que pensaba de la Revolucin Francesa su respuesta dej pasmado a sus interlocutores occidentales: es demasiado pronto para saber. Lo mismo repiti uno de sus compatriotas en un seminario convocado en Pars para conmemorar los doscientos aos de aquella gesta de 1789. [i] Ms all de lo anecdtico estas observaciones son de un cierto valor metodolgico a la hora de formularnos la misma pregunta sobre la Revolucin Rusa. Cul es su legado? El pensamiento convencional, inficionado por los valores conservadores de la burguesa y de la academia, emite un diagnstico terminante: aquella fue una aberracin que tena fatalmente que culminar en el totalitarismo para luego desplomarse por el peso de su extravagancia histrica. Para autores inscriptos en esa corriente interpretativa la Revolucin Rusa fue un doloroso parntesis en la hegeliana marcha de Europa hacia la libertad. Claro que una reflexin ms sobria ofrecera una visin diferente: la de una revolucin que transform al pas ms atrasado de Europa en una fortaleza industrial y militar que jug un papel decisivo en la derrota del fascismo; que posibilit erradicar la plaga del analfabetismo que sumerga a la enorme mayora de la poblacin, sobre todo la femenina, en las sombras de la ignorancia y la supersticin; que propici un desarrollo cientfico y tcnico que le permiti neutralizar el chantaje atmico a que haba sido sometida por Estados Unidos luego del holocausto de Hiroshima y Nagasaki y, como si lo anterior fuera poco, tom la delantera en la carrera espacial con el lanzamiento del primer satlite artificial de la historia. [ii]

No sera exagerado decir, en consecuencia, que la historia contempornea se divide en un antes y un despus de la Revolucin Rusa. No fue una ms de las tantas revueltas populares contra un orden insoportablemente injusto pues marc un quiebre histrico que desde la rebelin de Espartaco vena signada, hasta la Comuna de Pars, con la marca de la derrota. Segn John Roemer, la revolucin bolchevique fue, pienso, el evento poltico ms importante ocurrido desde la revolucin francesa porque convirti en realidad para centenares de millones, o quizs miles de millones, de personas por primera vez desde 1789 el sueo de una sociedad basada en una norma de igualdad ms que en una norma de avaricia y ambicin. [iii] Por supuesto, el pensamiento convencional de la burguesa, y de las ciencias sociales, ha dado su veredicto y, como decamos ms arriba, lo ha instalado como una verdad irrefutable: la RR fue una gran tragedia, un desgraciado error, un monumental fracaso que provoc un sinfn de pesares a la humanidad. Se trata de un diagnstico para nada inocente. Los pensadores de la burguesa oscilan entre dos actitudes: o se desviven por ignorar a la RR, fingir que no hubiera existido y, cuando esto es imposible, satanizarla sin miramiento alguno. El reverso de ese planteamiento es nada menos que la reafirmacin del carcter eterno del capitalismo, o la imposibilidad de la revolucin, o su previsible monstruosa degeneracin. Para los pensadores del orden vigente lo anterior es prueba irrefutable de que el capitalismo es la Santsima Trinidad de nuestro tiempo: lo que fue, lo que es y lo que ser. Es imprescindible desmontar esta tergiversacin de la verdad histrica.

Ocaso o continuidad del ciclo revolucionario

A tal efecto comenzara diciendo que ms all del vergonzoso derrumbe de la experiencia sovitica (la ms grande revolucin en la historia de la humanidad se derrumb sin disparar un solo tiro!, recordaba Fidel) y los avatares sufridos por lo que podra adecuadamente caracterizarse como el "primer ciclo" de las revoluciones socialistas, nada autoriza a pensar que la tentativa de las masas populares de "tomar el cielo por asalto" se encuentre definitivamente cancelada o que con el triunfo del capitalismo ante el colectivismo sovitico hayamos llegado al final de la historia, tal como lo propone Francis Fukuyama.

Dos razones avalan esta presuncin: por un lado, porque las causas profundas, estructurales, que produjeron aquellas irrupciones del socialismo en Rusia, China, Vietnam, Cuba irrupciones inevitablemente prematuras, como aseguraba Rosa Luxemburgo pero no por ello necesariamente destinadas al fracaso- siguen siendo hoy ms vigentes que nunca. La vitalidad de los ideales y la utopa socialistas se nutren a diario de las promesas incumplidas del capitalismo y de su imposibilidad congnita e insanable para asegurar el bienestar de las mayoras. Otra sera la historia si aqul hubiera dado pruebas de su aptitud para transformarse en una direccin congruente con las exigencias de la justicia y la equidad. Pero, si algo ensea la historia de los ltimos treinta aos, la poca de oro de la reestructuracin neoliberal del capitalismo, es precisamente lo contrario: que ste es "incorregible e irreformable" y que si se produjeron progresos sociales y polticos significativos durante la luminosa expansin keynesiana de la posguerra en donde el capitalismo ofreci todo lo mejor que puede ofrecer en trminos de derechos ciudadanos y bienestar colectivo, como lo anotara la inolvidable Ellen Meiksins Woods aqullos no nacieron de su presunta vocacin reformista sino de la amenazante existencia de la Unin Sovitica y el temor a que las masas europeas fuesen contagiadas por el virus comunista que se haba apoderado de la Rusia zarista. Fue esto lo que estuvo en las bases de las polticas de extensin de derechos sociales, polticos y laborales de aquellos aos y no una conviccin profunda de la necesidad de producir tales cambios. Diversos autores han insistido sobre este punto al afirmar que la fortaleza del movimiento obrero y los partidos socialistas y comunistas europeos fueron amenazantes reflejos de la existencia del campo socialista tras la derrota del fascismo. Pero una vez desintegrada la Unin Sovitica y desaparecido el campo socialista el supuesto impulso progresista y democratizador del capitalismo se esfum como por arte de magia. En su lugar reaparecieron la ortodoxia neoliberal y los partidos neoconservadores con su obstinacin por revertir, hasta donde fuese posible, los avances sociales, econmicos y polticos logrados en los aos de la posguerra. El resultado es una Europa que hoy es mucho ms injusta que hace treinta aos.

Los resultados de tales polticas han sido deplorables, no slo en la periferia capitalista europea Grecia, Espaa, Portugal, Irlanda, etctera- sino tambin en los pases del centro que aplicaron con mayor empecinamiento la receta neoliberal, como el Reino Unido y, principalsimamente, Estados Unidos. La clave interpretativa de la victoria de Donald Trump reside precisamente en eso. Como veremos ms adelante la reestructuracin regresiva del capitalismo ha tenido connotaciones sociales tan negativas que la validez del socialismo como "crtica implacable de todo lo existente" sigue siendo ahora tanto o ms contundente que antes. En efecto, el capitalismo actual se puede sucintamente caracterizar por tres grandes rasgos:

a) Primero, una fenomenal concentracin de la riqueza, tema central de la obra de Thomas Piketty que comprueba como en doscientos aos el capitalismo no hizo otra cosa que acrecentar la proporcin de la riqueza social en manos de la burguesa y aumentar la desigualdad econmica. [iv] Tngase en cuenta, a modo de ejemplificacin, lo siguiente:





a. 8 individuos no empresas, sino individuos- tienen la misma riqueza que la mitad de la poblacin mundial. Ni Marx, Engels y Lenin en sus peores pesadillas podan haber imaginado algo as. Pero eso es lo que existe hoy. [v]





b. El 1 % ms rico de la poblacin mundial tiene ms riqueza que el 99 por ciento restante y la tendencia no da muestras de atenuarse sino todo lo contrario. [vi]





b) Segundo, por una intensificacin de la dominacin imperialista a escala mundial, sobre todo despus de la desintegracin de la URSS, para asegurarse recursos econmicos no renovables e indispensables para el sostenimiento del modelo de consumo de EEUU y los pases del capitalismo metropolitano.





a. Unas mil bases militares de EEUU en todo el mundo y Estados Unidos, el gendarme capitalista mundial, convertido en una plutocracia guerrera cuyas fuerzas estn presentes en cada rincn del planeta para preservar la estabilidad del capitalismo global.





b. 80 bases oficialmente contadas en Amrica Latina y el Caribe con una tendencia creciente. [vii]





c. La OTAN reuniendo la mayor acumulacin de fuerzas y pertrechos militares sobre la frontera de Rusia desde la Segunda Guerra Mundial. [viii]





c) Una depredacin sin precedentes del medio ambiente la llamada segunda contradiccin del capitalismo por James OConnor- de la naturaleza, y tentativas de garantizar de manera exclusiva para EEUU el suministro de petrleo y de agua, recursos que existen en abundancia en Amrica Latina.



Pero si efectivamente no llegamos al fin de la historia consagrando el triunfo final del capitalismo y la democracia liberal y, por consiguiente, cerrando definitivamente las posibilidades de nuevas tentativas de tomar el cielo por asalto; si esto es as entonces se torna necesario formular una segunda hiptesis. An cuando el socialismo hubiese fracasado irreparablemente en sus diversas tentativas a lo largo del siglo veinte, y suponiendo tambin que el capitalismo hubiera logrado resolver sus profundas contradicciones, cules son los antecedentes histricos o las premisas tericas que permitiran pronosticar que nuevas revueltas anticapitalistas no habran de producirse en el futuro? Slo una absurda premisa que postule la definitiva extincin de la protesta social, o el congelamiento irreversible de la dialctica de las contradicciones sociales podra ofrecer sustento a un pronstico de ese tipo.

Lecciones de las revoluciones burguesas

Dado que lo anterior no slo es improbable sino imposible, una ojeada a la historia de las revoluciones burguesas podra ser sumamente aleccionadora. En efecto, entre los primeros ensayos que tuvieron lugar en las ciudades italianas a comienzos del siglo XVI en el marco del Renacimiento italiano y la revolucin inglesa de 1688 la primera revolucin burguesa triunfante! mediaron casi dos siglos de intentos fallidos y derrotas aplastantes. Si bien el primer ciclo iniciado en Italia fue ahogado en su cuna por la por la reaccin seorial-clerical, mucho ms tarde habra de iniciarse otro, en el norte de Europa, caracterizado por una larga cadena de exitosas revoluciones burguesas.

Ante lo cual surge la pregunta: por qu suponer que las revoluciones anti-capitalistas tendran tan slo un ciclo vital, agotado el cual desapareceran para siempre de la escena histrica? No existe fundamento alguno para sostener dicha posicin, salvo que se adhiera a la ya mencionada tesis del "fin de la historia" que, dicho sea de paso, no la sostiene ningn estudioso medianamente serio de estos asuntos.

Siendo esto as, por qu no pensar que estamos ante un reflujo transitorio que podra ser prolongado, como en el caso de las revoluciones burguesas; o no, debido a la aceleracin de los tiempos histricos ms que ante el ocaso definitivo del socialismo como proyecto emancipador? De hecho, uno de los rasgos de la crisis actual es que estall producto de las contradicciones internas, irresolubles, generadas por la desorbitada financiarizacin del capitalismo y su desastroso impacto sobre la economa real. El desplome del 2008 del cual an las economas capitalistas no se han recuperado- no fue provocado por una oleada de huelgas o grandes movilizaciones de protesta en Estados Unidos o en Europa Occidental sino por la dinmica de las contradicciones entre las diversas fracciones del capital. Sin embargo, su resultado fue que, por primera vez en el mundo desarrollado, el tendal de vctimas del sistema reconoci que el causante de sus padecimientos (desempleo, cada de salarios reales, desalojos hipotecarios, etctera) ya no eran los malos gobiernos (que por cierto los hay), o situaciones meramente coyunturales sino que el gran culpable era el capitalismo. Eso fue lo que plantearon los indignados en Europa y el movimiento Occupy Wall Street en Estados Unidos, lo cual revela un indito salto en la conciencia popular y una promisoria evolucin ideolgica que les permite identificar con claridad la naturaleza del sistema que los oprime y explota.

Retomando el hilo de nuestra argumentacin acerca de los ciclos de las revoluciones sociales quisiramos expresar nuestro acuerdo con la postura adoptada por el marxista analtico John Roemer cuando afirma que el destino de un experimento socialista muy peculiar, el modelo sovitico, "que ocup un perodo muy corto en la historia de la humanidad" para nada significa que los objetivos de largo plazo del socialismo, a saber: la construccin de una sociedad sin clases, se encuentren condenados al limbo de lo imposible. Tal visin es considerada por este autor como "miope y anti-cientfica": (a) porque confunde el fracaso de un experimento histrico con el destino final del proyecto socialista; (b) porque subestima las transformaciones radicales que la sola presencia de la Unin Sovitica produjo en nuestro siglo y que, a travs de complejos recorridos, hicieron posible un cierto avance en la direccin del socialismo. Dice Roemer que:



Partidos socialistas y comunistas se formaron en cada pas. Sera muy difcil evaluar los efectos globales de esos partidos en la organizacin poltica y sindical de los trabajadores, en la lucha antifascista de los aos treinta y cuarenta, y en la lucha anticolonialista de los aos de posguerra. Pero bien podra ser que el advenimiento del Estado de Bienestar, la socialdemocracia y el fin del colonialismo se deban, en su gnesis, a la revolucin bolchevique. [ix]

Es ms, tal como lo seala Domnico Losurdo en el texto ya mencionado todas las luchas coloniales, de los negros, de las mujeres, de las minoras y, por supuesto, de los obreros y a favor de la democracia tuvieron su fuente de inspiracin en la Revolucin Rusa. La extensin del sufragio en Europa de la posguerra no hubiera ocurrido de no haber mediado la toma del Palacio de Invierno y la instauracin del gobierno de los soviets. Es decir que la misma democracia burguesa recibi un impulso decisivo desde la lejana Rusia. Adems, el genio poltico de Lenin permiti romper las artificiales barreras que separaban las luchas de los negros y los blancos; de los europeos y de las naciones agrarias y los asiticos. En suma: el revolucionario ruso convirti a todas las luchas particulares en una sola gran lucha universal por la construccin de una nueva sociedad. Incluso puede decirse, con pruebas en la mano, que el proceso de desegregacin racial en Estados Unidos fue decisivamente influenciado por la sola existencia de la Unin Sovitica. La Corte Suprema de Estados Unidos que haba reiteradamente sancionado la legalidad de la segregacin en las escuelas pblicas de ese pas hasta 1952 cambi de parecer ese ao tras recibir diversos informes que la exhortaban a ello porque, decan, el sostenimiento de la segregacin de nios negros y blancos en las escuelas pblicas alimentaba la campaa comunista de la URSS y desalentaba a los amigos de Estados Unidos. [x]



Fracasos o derrotas?

Ahora bien: ms a all de todo lo anterior hay un tema central a dilucidar y es establecer una distincin entre el fracaso de un proyecto reformista o revolucionario y la derrota del mismo. Es razonable decir que todas las experiencias del siglo pasado en realidad fracasaron (tesis que sostienen entre otros John Holloway, Michael Hardt y Antonio Negri) o no sera acaso ms apropiado decir que fueron derrotadas? El fracaso supone un problema esencialmente endgeno; la derrota remite a una lucha, un conflicto, una oposicin externa que se enfrenta al proyecto emancipatorio. Fracaso por mis propias limitaciones y debilidades; soy derrotado cuando alguien se opone a mis designios. Si bien existe un claroscuro, un rea difusa intermedia en la cual fracaso y derrota se confunden es posible, sin embargo, establecer la predominancia de uno o de la otra. En el caso de la RR es indudable que el proceso adoleci de graves incoherencias internas, especialmente tras la muerte de Lenin, pero tambin lo es que se desarroll bajo las peores condiciones imaginables: la crisis y la devastacin de la primera posguerra, la guerra civil y la intervencin, en ellas, de una veintena de ejrcitos forneos que asolaron el pas, y luego, estabilizada la situacin, la industrializacin forzada, la colectivizacin forzosa del agro y la invasin alemana con su secuela de destruccin y muertes. Bajo esas condiciones, hablar de fracaso es por lo menos un exceso del lenguaje y una infame acusacin poltica. Viniendo al caso de Amrica Latina, hasta qu punto podra decirse que la experiencia de la Unidad Popular en el Chile de Allende fue un fracaso? Mucho ms apropiado sera decir que fue un proyecto derrotado, por una coalicin de fuerzas domsticas e internacionales bajo la direccin general de Washington que desde la noche misma del triunfo de Salvador Allende el 4 de Septiembre de 1970 orden, por boca de su presidente Richard Nixon, hacer que la economa chilena gima. Ni una tuerca ni un tornillo para Chile. Qu sentido tiene entonces que algunos autores hablen del fracaso de la revolucin cubana, acosada y asediada por ms de medio siglo de bloqueo econmico, comercial, diplomtico, informtico y meditico? Y cmo caracterizar lo ocurrido en China y Vietnam? Podra decirse sin ms que son casos de fracaso del socialismo? Es posible ya emitir un veredicto definitivo? Por qu no pensar, en cambio, que la RR logr xitos extraordinarios a pesar de tan difciles condiciones: alfabetizacin masiva, promocin de la mujer, industrializacin, defensa de la patria, derrota del fascismo. Puede llamarse a esto un fracaso? Por qu no revisar nuestra concepcin del proceso revolucionario, dejando de lado la muy popular imagen que lo concibe como una flecha que asciende rada e ininterrumpidamente desde el ptrido suelo del capitalismo hacia el difano cielo del comunismo? lvaro Garca Linera ha reflexionado mucho sobre el tema, y en uno de sus ensayos dice algo que conviene tener muy en cuenta: Cuando Marx analizaba los procesos revolucionarios, en 1848, siempre hablaba de la revolucin como un proceso por oleadas, nunca como un proceso ascendente o continuo, permanentemente en ofensiva. La realidad de entonces y la actual muestran que las clases subalternas organizan sus iniciativas histricas por temporalidades, por oleadas: ascendentes un tiempo, con repliegues temporales despus, para luego asumir, nuevamente, grandes iniciativas histricas. [xi] O, como dice en otra de sus intervenciones, el destino de los luchadores sociales no es otro que el de l uchar, vencer, caerse , levantarse , luchar, vencer, caerse , levantarse hasta el fin. Esa es la dialctica de la historia y eso es lo que una correcta epistemologa no puede dejar de reflejar en sus anlisis. Avances, estancamientos, retrocesos, nuevos saltos adelante, detenciones, otros avances y as siempre. Ese es el movimiento real, no ilusorio, de la historia.

Todo bien, pero cmo explicar entonces el derrumbe de la RR? No es tarea para asumir aqu pero s deberamos enunciar unos pocos elementos causantes de su colapso. Por supuesto, la degeneracin burocrtica de la URSS ya era un factor sumamente negativo advertido por Lenin en sus ltimos escritos [xii] , como tambin lo era la poltica de coexistencia pacfica y la tentativa de emular las formas productivas del capitalismo. Esto lo seal con su habitual fiereza el Che Guevara en su crtica a los manuales de economa de la URSS, los ladrillos soviticos como l los llamaba. [xiii] Pero adems de esto estuvo la Tercera Revolucin Industrial (microelectrnica, informtica, automatizacin, toyotizacin, etctera) que se erigi en un obstculo formidable para un modelo econmico fordista, de total estandarizacin de la produccin en masa que por su rigidez burocrtica y la enorme asignacin de recursos para la defensa no pudo adaptarse a las nuevas condiciones de desarrollo de las fuerzas productivas. La intensificacin de las presiones militares en contra de la URSS, que llega a su paroxismo con la guerra de las galaxias de Reagan, oblig a Mosc a desviar ingentes recursos para defenderse ante la belicosidad estadounidense. A esto agrguesele el ataque combinado del ms formidable tridente reaccionario del siglo veinte: Ronald Reagan, Margaret Thatcher y Juan Pablo II, protagonistas de un ataque poltico y cultural de devastadores efectos ya dentro de las fronteras del campo socialista donde no por casualidad la Iglesia Catlica haba elegido a un Papa polaco para desde ah socavar la estabilidad de las democracias populares del Este europeo. Por supuesto, la consideracin de estas cuestiones excede con creces los lmites de este trabajo, pero no queramos dejar pasar inadvertido este crucial asunto. Agrguese a ello la asombrosa ineptitud de la dirigencia sovitica para explicar que era lo que se estaba haciendo en la era post-estalinista, con Mijail Gorbachov a la cabeza, y qu sentido tenan todos esos cambios y hacia dnde se diriga al pas. En otras palabras, ni el partido ni los soviets eran ya organismos vivientes sino espectros ambulantes sin ninguna capacidad de expresin de la realidad social.

Siete tesis sobre poltica, reformismo y contrarrevolucin en Amrica Latina

Quisiera, por ltimo, concluir esta breve reflexin planteando algunas lecciones de inters para las luchas actuales en Nuestra Amrica. Y lo har enunciando una serie de tesis, asumiendo que son correctas recordando aquel pionero trabajo de un gran socilogo y antroplogo mexicano, Rodolfo Stavenhagen, justamente denominado Siete tesis equivocadas sobre Amrica Latina y en las que demola meticulosamente el saber convencional de las ciencias sociales de los aos cincuenta y sesenta. [xiv] Por eso me ha parecido conveniente aclarar que, en este caso, confo en que estas tesis sean correctas aunque siempre es conveniente tener la mente abierta para admitir cuestionamientos, reflexiones o experiencias concretas que podran obligar a reformularlas.

No es casual que nos hayamos planteado esta sistematizacin al cumplirse cien aos de un acontecimiento que Hegel sin duda habra caracterizado como histrico-universal: la Revolucin Rusa. Su sorpresiva irrupcin en la historia, su triunfo, su contribucin a la democratizacin universal (tema negado por el saber convencional de la ciencia poltica), su degeneracin y posterior derrota abren, un siglo despus, numerosos interrogantes de gran actualidad. Pero no slo ella. Otros ejemplos histricos de Amrica Latina son igualmente fuente de inspiracin para estas breves pginas en donde estas tesis sern apenas enunciadas y que confo sern motivo de un trabajo de ms largo aliento a realizar en los prximos meses.

Sin ms prembulos pasamos entonces a la consideracin de las tesis.

a) Primero, como en Rusia, como en Chile, cualquier proyecto, an los de naturaleza tibiamente reformista, desatarn en nuestros pases una virulenta respuesta de los agentes sociales del orden y la conservacin. En el caso de Amrica Latina y el Caribe, dada la excepcional importancia estratgica que la regin tiene para el imperio y la larga historia de dominacin oligrquica, no hace falta una revolucin para desencadenar una sangrienta contrarrevolucin. [xv] Cualquier idea en contrario, o toda negacin de esta, diramos, ley fundamental de la revolucin, es una peligrosa ilusin. Recordemos lo acontecido en numerosos experimentos reformistas en pases tan diversos como Guatemala 1954, Brasil 1964; Repblica Dominicana 1965, Argentina 1966 y 1976; Chile, 1973, y lo que ha venido ocurriendo en fechas recientes en Bolivia, 2008; Honduras, 2009; Ecuador, 2010; y Venezuela a poco de iniciado el proceso bolivariano con el golpe del 11 de Abril del 2002, el paro petrolero de fines de ese mismo ao hasta febrero del 2003, la abstencin insurreccional de la oposicin que no present candidatos a la eleccin de la Asamblea Nacional en 2005 y la escalada de violencia iniciada luego de la muerte de Chvez, procesos todos estos que fueron baados en sangre. Lula una vez observ que en Brasil la oligarqua es tan racista y reaccionaria que el slo hecho de ver a un negro o un mulato subirse a un avin le provoca un odio visceral capaz de incitarla a cometer los ms horrendos crmenes. Por ejemplo, prender fuego a un indio por el slo hecho de serlo, como se hizo en Brasilia en los aos que era presidente, o a jvenes sospechosos de portacin de cara incorrecta, como lo perpetr la oposicin democrtica en Caracas en por lo menos tres oportunidades.



b) Segundo, en contextos reformistas, progresistas y mucho ms, en los marcos de una revolucin, sera fatal caer en la ilusin de pensar que existe oposicin leal. La derecha no conoce lo que es eso: su deslealtad es permanente e incurable. Aqu y en todas partes cuando no es gobierno la derecha siempre es conspirativa y destituyente. Como lo recordara Maquiavelo, los ricos jams van a dejar de ver a cualquier gobernante como un intruso, an aquellos que se desviven por complacerlos. Mucho ms si quien lleva las riendas del estado tiene la osada de promover polticas contrarias a sus intereses. Y, amenazada, aunque sea superficialmente por iniciativas reformistas, el trnsito desde la oposicin institucional a la contrarrevolucin violenta se efecta en muy poco tiempo. La respuesta a la contrarrevolucin y sus estrategias criminales y violentas no puede ser la misma que se concede, en pocas normales, a la oposicin. Venezuela es, otra vez, un ejemplo de las consecuencias que tuvo el hecho de no reaccionar con la suficiente energa ante las tcticas violentas de la fraccin extremista y terrorista de la oposicin. Esta poltica, inspirada en el propsito de evitar el escalamiento de la violencia, tuvo por resultado exactamente eso y coloc al pas al borde de una guerra civil. Por otra parte, al no defender adecuadamente el orden pblico mediante la represin legal de los violentos facilit que el sector extremista se convirtiese durante meses en la fraccin hegemnica de la oposicin, subordinando e intimidando a fuerzas opositoras que seguan apostando a los dispositivos institucionales. El resultado fue una larga demora en la pacificacin del pas, y un muy elevado nmero de muertos, heridos y propiedades pblicas y privadas destruidas por la violencia desatada por el sector terrorista de la oposicin, amn de darle pbulos a las campaas internacionales de satanizacin del gobierno de Nicols Maduro. [xvi]



c) Tercero, todo proceso de cuestionamiento al capitalismo en el plano nacional origina una respuesta internacional, porque el capitalismo es un sistema-mundo, al decir de Immanuel Wallerstein, signado por el imperialismo, con ramificaciones locales pero completamente internacionalizado y que tiene un Estado Mayor que se rene anualmente en Davos y un conjunto de instituciones de alcance planetario que funcionan como los perros guardianes que custodian los privilegios y las prerrogativas del capital. Casos concretos: el FMI, el BM, la Organizacin Mundial del Comercio, la Comisin Europea, a las cuales hay que agregar organizaciones informales como el grupo Bilderberg y la ahora desfalleciente Comisin Trilateral. Defender estos procesos transformadores, por lo tanto, slo podr hacerse construyendo una adecuada correlacin internacional de fuerzas. Puede ser un pas grande, como lo fue la Repblica Sovitica en los primeros aos de la revolucin; o pequesimo, como la isla de Granada, en el Caribe, pero la respuesta de la internacional burguesa ser siempre la misma: aplastar a las fuerzas insurgentes, cortar de raz ese proceso y evitar la propagacin del virus revolucionario. Y si para ello es necesario destruir un pas se lo destruir sin miramiento alguno. Se lo hizo, pero no de manera irreversible, en Rusia; se lo hizo por completo en Granada, y se lo est haciendo infructuosamente en Cuba desde 1959 y en Venezuela en los ltimos aos.



Aunque en la academia el tema del imperialismo no se tiene casi nunca en cuenta, los decidores de la poltica de Estados Unidos saben que esto es as. Dos perlas apenas para ratificar lo dicho: las declaraciones de Karl Rove, principal consejero del presidente George W. Bush cuando dijo Nosotros ahora somos un imperio, y cuando actuamos creamos nuestra propia realidad. Y mientras usted est estudiando esa realidad si quiere, juiciosamente- nosotros actuaremos otra vez, creando otras nuevas realidades que usted puede estudiar tambin. Nosotros somos los actores de la historia, y usted, todos ustedes, debern conformarse con tan solo estudiar lo que nosotros hacemos. [xvii] Y la ms reciente, de apenas ayer, del Secretario de Estado de Donald Trump, Rex Tillerson, cuando dijo que EEUU dice que est estudiando la forma de derrocar a Maduro. Las diferentes agencias de informacin e inteligencia de Estados Unidos estn evaluando qu acciones pueden tomar para forzar al presidente de Venezuela a abandonar el poder de forma voluntaria o imponer un cambio de Gobierno en el pas. [xviii]

La omnipresencia del imperialismo es tan agobiante que ha terminado por ser naturalizada. Es como el aire: est en todas partes y tal vez por eso se torna invisible. La inmadurez poltica de las fuerzas populares todava no ha comprendido esta importante leccin y no perciben la forma en que el imperialismo acta de manera coordinada y en un tablero de ajedrez planetario. Basta para ello contraponer la organicidad de Davos con la absoluta inorganicidad del Foro Social Mundial, que en una opcin suicida vot en contra de la creacin de un organismo de coordinacin mundial de las luchas populares, por temor a re-editar la experiencia de la Tercera Internacional. El internacionalismo de las fuerzas populares es condicin necesaria para librar esta batalla exitosamente. De ah la importancia de la ideas de Fidel, del Che y de Chvez que se plasmaron en la UNASUR y la CELAC y en otras iniciativas integracionistas y latinoamericanistas.



d) Cuarto: la existencia de un partido revolucionario, el Prncipe Colectivo de Gramsci, es esencial para el xito del proceso revolucionario. Esto no significa asumir como modelo de partido el teorizado por Lenin en el Qu Hacer? (uno de los cuatro modelos de partido del autor), pero s de una formacin poltica preparada ideolgica y prcticamente para asumir la direccin del proceso. La ausencia de ese partido (en la Bolivia de la Asamblea Popular de Juan Jos Torres en 1971, o en Venezuela antes de la creacin del PSUV); su fragmentacin (los seis partidos de la UP en Chile); o la dilucin o abandono de sus ideas, como ocurriera con el PT en Brasil o la SD en Europa y en Amrica Latina (el PRI en Mxico, el APRA en el Per, Liberacin Nacional en Costa Rica) en cualquiera de sus variantes es fatal para el futuro del proceso revolucionario. Esto no significa minimizar otros formatos de organizacin poltica, como los movimientos sociales, con los cuales es imprescindible lograr una virtuosa articulacin. Pero a la hora de plantearse la conquista del poder estos no pueden sustituir al Prncipe Colectivo capaz de ofrecer una visin totalizadora e integral del proyecto emancipatorio, superadora de los particularismos de los movimientos y de las enormes limitaciones del espontanesmo de las masas, capaz de producir heroicas acciones de rebelin y resistencia pero incapaz de asegurar la conquista del poder, el problema nmero uno de toda revolucin segn los clsicos del marxismo.



e) Quinto: la educacin, la concientizacin poltica al estilo Paulo Freire es una condicin esencial del triunfo de cualquier proyecto reformista o revolucionario. Es lo que plantea Lenin en su cuarta teorizacin sobre el partido: la primera se plasma en el Qu Hacer?; luego el POSDR-bolchevique como partido tpico de la II Internacional; en la inminencia de la RR aparece la tercera teorizacin, y el partido se eclipsa y el protagonismo lo asumen los Soviets; la cuarta teorizacin, a comienzos de los aos veinte tiene al partido como educador, como formador de la nueva civilizacin, creador del hombre nuevo del Che. [xix] Y esta es la tarea fundamental, que desgraciadamente no hicieron, o hicieron de modo incompleto y mal, los procesos emancipatorios del ciclo progresista que se iniciara con el ascenso de Hugo Chvez Fras a la presidencia de Venezuela. En todas estas experiencias se cay en el error de pensar que el boom de consumo creara conciencia poltica; que los gobiernos que se esmeraran por realizar una profunda poltica social que sacara de la pobreza extrema a millones de personas cosecharan la lealtad y la gratitud de los redimidos. Lo lograron, pero slo parcialmente porque una parte significativa de esos sectores populares incorporados al consumo y empoderados con nuevos derechos no se identificaron con los gobiernos que haban acudido a socorrerlos ni cerraron filas en torno de sus organizaciones partidarias o sus candidatos. Un sector nada desdeable, obnubilado por su renovado poder adquisitivo, hizo suyas las aspiraciones y orientaciones poltico-ideolgicas de los conservadores sectores medios. En palabras de Frei Betto, estos procesos progresistas ms que ciudadanos crearon consumidores, y estos actuaron polticamente en consecuencia. Imitaron no slo las pautas de consumo de las capas medias sino tambin sus orientaciones polticas.



f) Sexto: para que el partido y el gobierno de una revolucin puedan cumplir su misin histrica se requiere un denodado esfuerzo para evitar la deformacin burocrtica y fortalecer el debate y la democracia protagnica de base. Esta degeneracin tiene profundas races sociolgicas y no es nada fcil de contrarrestar. Lenin se percat de la gravedad del problema en los ltimos aos de su vida. Mao lo advirti a tiempo y por eso lanz su Revolucin Cultural concebida para abortar la deformacin burocrtica de la revolucin china. Era una idea correcta pero que desat una dinmica poltica que se le escap de sus manos y produjo consecuencias desastrosas. Pero, insisto, la lucha contra el burocratismo y el sustitutivismo, cuando la direccin reemplaza al protagonismo de la base, es una tarea de excepcional importancia. Lo anterior es tanto ms importante si se recuerda que el estado, todo estado, an el revolucionario, es una institucin que abriga en su seno tendencias esencialmente conservadoras. La burocracia lo es, y no hay estado sin burocracia y la lgica weberiana de la misma hace que el funcionariado, an el de los estados revolucionarios, llegue inclusive a ser poco amigable con los procesos de cambio, desconfe de la iniciativa de las masas, prefiera las discusiones a puertas cerradas y manifieste una tendencia a buscar soluciones tcnicas cuando toda la vida social est inficionada de la poltica. Esto supone, en consecuencia, que los gobiernos progresistas deben alentar la organizacin autnoma de la base popular. Cuestin muy difcil porque an los gobiernos ms radicales se sienten amenazados cuando sus propias organizaciones, identificadas con el proyecto emancipatorio, actan de manera independiente y temen los efectos desestabilizadores que pudieran derivarse de sus demandas. Este puede ser un problema, sin duda. Pero otro ms serio es cuando esas organizaciones de base estn controladas desde arriba y maniatadas por el poder porque, en tal caso, su utilidad poltica es igual a cero. Su debilidad y su docilidad ante las directivas gubernamentales lejos de fortalecer al gobierno terminan debilitndolo. Es una dialctica compleja y difcil, y la reaccin de los gobernantes siempre es de suma suspicacia en relacin a este tema. En lnea con esto por algo deca Chvez: Comunas o nada!



g) Sptimo: recordar que una cosa es el acceso al gobierno y otra completamente distinta, mucho ms ardua, la conquista del poder del estado. Este es el entramado de fuerzas sociales de las clases dominantes en sus diversas expresiones: en la economa, la poltica, la prensa, las fuerzas armadas, las instituciones judiciales, los gobiernos locales, la iglesia, etctera. Es lo que en la ciencia poltica norteamericana autores como Peter Dale Scott llaman deep state, un gobierno en las sombras, electo por nadie, responsable ante nadie, que no deben rendir cuentas y que articula los intereses ms poderosos de la sociedad. Llegar al gobierno es un buen paso adelante, pero si no se complementa con la dinmica avasallante de la calle, es decir, con la organizacin y movilizacin poltica de las clases y capas populares y su concientizacin, es bien poco lo que un gobierno de izquierda podr hacer. La neutralizacin, esterilizacin o expropiacin de aquellas fuentes no democrticas de poder poltico es esencial para garantizar el futuro de cualquier reforma y mucho ms de cualquier revolucin. Tal vez uno de los rasgos ms salientes de la coyuntura actual en pases como Brasil, Argentina y Per sea el hecho de que el poder real y sus agentes conquistaron el gobierno, revirtiendo un proceso inconcluso por el cual las fuerzas de izquierda que haban llegado al gobierno fracasaron en sus proyectos en caso de que los hubieran tenido- de conquistar el poder.

Nada de esto es novedoso. Ya lo deca con toda claridad Maquiavelo cuando observaba que la grandeza de la repblica romana reposaba sobre el equilibrio entre el Senado (es decir, la nobleza) y el Tribuno de la Plebe, o sea, el pueblo. En trminos contemporneos diramos el adecuado balance entre las instituciones del estado y la calle. Pregunta: era la situacin econmica del Brasil mucho peor que la que caracterizaba a Venezuela en 2016? No. Y entonces, por qu cay Dilma, indefensa, ante una caterva de bandidos y corruptos como los que la juzgaron y depusieron de la presidencia y en cambio no cay Maduro, acosado por una ofensiva poltica, diplomtica y meditica en medio de una gravsima crisis econmica? Respuesta: porque cuando el bolivariano sale al balcn del Palacio de Miraflores tiene un milln de seguidores dispuestos a pelear por su gobierno y cuando Dilma abra el balcn del Palacio del Planalto en la plaza slo estaba el jardinero haciendo su trabajo. Su gobierno y el de Lula haban desmovilizado a todas las organizaciones populares, comenzando por el PT, siguiendo por la CUT y as sucesivamente. Y cuando las hienas del mercado se abalanzaron sobre Dilma la presidenta estaba indefensa, a merced de sus verdugos.

Conclusin

Lo expuesto ms arriba permite apreciar como algunos de los problemas que atribularon a la Revolucin Rusa desde sus inicios se reproducen, por supuesto que con caractersticas diferentes habiendo transcurrido un siglo, en los procesos reformistas y emancipatorios de Amrica Latina. Los actores no son los mismos; el sistema internacional experiment profundas mutaciones; el marco geopoltico latinoamericano que nos sita como el patio trasero del imperio es radicalmente distinto al que prevaleca en Rusia con el triunfo de la revolucin, pero la dinmica de la lucha de clases y su expresin en el plano del estado y, como deca Gramsci, y de las superestructuras complejas revela sorprendentes paralelismos y recurrencias que constituyen tiles lecciones que sera por lo menos imprudente no tomar adecuadamente en cuenta y que conforman el andamiaje bsico de lo que con cierta cautela podramos considerar como una sociologa de las revoluciones.

A un siglo del emblemtico caonazo del Aurora nuestra regin enfrenta una encarnizada contraofensiva imperialista dispuesta a barrer con los avances registrados desde finales del siglo pasado. El proyecto norteamericano no podra ser ms ambicioso: cerrar el odioso (para Washington, por supuesto) parntesis abierto por la Revolucin Cubana y restablecer la normalidad en el hemisferio, entendida sta como una dcil coleccin de gobiernos sumisamente plegados a los designios, mandatos y prioridades de la Casa Blanca. Para evitar tan fatdico desenlace ser preciso hacer memoria y recordar las enseanzas de los padres fundadores de la Patria Grande: Bolvar, San Martn, Artigas y tantos otros, y ms tardamente, las de Mart. Pero tambin tomar nota de los avatares corridos por otros procesos revolucionarios, y el caso de la Revolucin Rusa por muchos motivos es de una especial trascendencia para nuestros pueblos. En este trabajo procur explorar ese terreno, en la esperanza de que otros se sumen a esta empresa colectiva para, a partir del conocimiento de la experiencia sovitica poder discernir las formas ms efectivas para profundizar y radicalizar nuestros procesos emancipatorios y evitar cometer algunos errores que, como lo demuestran los casos de Argentina y Brasil, estn ocasionando grandes sufrimientos a nuestros pueblos y amenazan con desandar el camino recorrido en las ltimas dos dcadas.

Atilio A. Boron: Socilogo, Politlogo. Miembro del Comit Central del Partido Comunista de la Argentina.

Rebelin ha publicado este artculo con el permiso del autor mediante una licencia de Creative Commons, respetando su libertad para publicarlo en otras fuentes.