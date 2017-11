Entrevista a Frank Prez, responsable de relaciones internacionales del PCE

"Pedro Sanchez esta secuestrado por un sector neoliberal del PSOE"

Frank Prez, es dirigente y responsable de relaciones internacionales del Partido Comunista de Espaa y es uno de los principales conocedores del dilema cataln. En entrevista exclusiva nos brinda algunas luces de cmo se vislumbra una posible solucin a este intrincado tema.

Todos se preguntan, qu pasa en Catalua?

Bueno, los catalanes llevan aos exigiendo y reclamando mayor autogobierno, recursos y ms competencias y capacidades para gestionar cosas, como por ejemplo, gestionar la Justicia, algo que el gobierno del PP se niega porque dice que el Estado no debe renunciar a que la Justicia sea autonmica.

Tambin ocurre que Catalua es una de las zonas ms ricas de Espaa, entonces pagan una serie de impuestos, y lo que quieren ahora los catalanes es recaudarlos y administrarlos y que no sea slo el Estado Espaol el que los administre. Pasa que esos impuestos, una parte de esos impuestos, van a la solidaridad interterritorial, van a comunidades autnomas o regiones que son ms pobres y eso es de justicia, pero la burguesa catalana, el PDeCAT (Partido Demcrata Europeo de Catalua), y en parte ERC (Izquierda Republicana de Catalua), han reivindicado y exacerbado la exigencia de mayores recursos para Catalua y que los impuestos deben de ser recaudados y administrados por ellos.

A todo esto Rajoy se ha ido negando, y sobre todo se ha negado al referendo. Si hay un 80% de catalanes que quieren votar si quieren estar en Espaa o no, t tienes que dejarles votar, porque al final hay un conflicto social y civil.

Entonces claro, Rajoy se ha ido negando y negando, y ha llegado un momento en el que el independentismo cataln ha convocado a un referendo unilateral, que en el fondo es ilegal, pero han logrado organizar un espiral de activismo, de crear asociaciones civiles para mover la calle y montar movilizaciones, colgar en las paredes de las casas la estelada (banderas catalanas independentistas), muy crecientes

Pero en ese contexto, no hay un riesgo de que los sectores moderados de Catalua acaben siendo empujados a respaldar al independentismo cataln en un referendo legal?

Nosotros siempre hemos dicho que queremos el referendo, pero para votar que No!. Izquierda Unida tiene una posicin clara de no a la independencia de Catalua, no somos independentistas, somos federalistas. Lo que nosotros queremos es un Estado Federal y Republicano.

Ya lo ha dicho Alberto Garzn, lder de Izquierda Unida, vamos a una campaa fuerte para una Espaa Federal porque el problema de Catalua no tiene solucin con la Monarqua. La Monarqua considera que Espaa es nica y requiere de un Estado Centralista, por eso rechaza el Federalismo. El encaje de Catalua en una Repblica Federal es ms probable que en una Monarqua que se basa en la unidad de Espaa, en el centralismo y que se niega a cambiar nada.

Creemos que la Repblica Federal es la nica salida al problema Cataln y la solucin a otros muchos problemas.

El Presidente Rajoy ha convocado para 21 de diciembre las elecciones para la conformacin del nuevo gobierno de la Generalitat. Es indudable que esta convocatoria no soluciona para nada el problema cataln?

No garantiza que se resuelva el problema cataln porque la situacin se va a mantener. Asistirn a las elecciones los mismos bloques, digamos, el bloque monrquico que rechaza que Catalua tenga mayor autogobierno, y el bloque independentistas y de izquierda que reclama el derecho a decidir, el derecho a la realizacin del referendo.

Y qu pasara entonces si el 21 de diciembre ganan los independentistas?

Si ganan los independentistas van a seguir en las mismas, reclamando el referendo, acumulando fuerzas y buscando mayor base social

Pero no se le dara entonces mayor legalidad y legitimidad a su reclamo?

El tema es que el independentismo nunca paso del 50%, y en cualquier caso el problema es que Espaa y Catalua tienen que ponerse de acuerdo en el caso hipottico de un referendo sobre qu porcentaje le da validez y legitimidad a su reclamo. Si tu ganas con un 51% de apoyo, entonces ya puedes proclamar la independencia?, y que le decimos al 49% que voto en contra, a la otra mitad de la poblacin que le decimos? Ustedes jodanse!. Sabes, eso tampoco es lgico, y debera de acordarse una cifra mayoritaria o ampliamente mayoritaria que debera estar por el 60 u 65% de respaldo de la poblacin que sea la que finalmente determine.

Y cmo se encuentran las fuerzas progresistas y de izquierda en Catalua?

Fjate que nosotros que no defendemos posiciones independentistas ni posiciones espaolistas, sino la Repblica Federal, nos coaligamos en Catalua en un bloque que se denomin En Comn Podemos, una coalicin en la que est metida EIUA (Izquierda Unida de Catalua); PODEMOS; Ada Colau, alcaldesa de Barcelona y su espacio Barcelona en Comn; e Iniciativa por Catalua.

Esta alianza recordemos, fue la ms votada en las ltimas autonmicas en Catalua. El tema es que luego los independentistas del PDeCAT, que es el partido de la burguesa catalana y ERC (Izquierda Republicana de Catalua), que en teora es de izquierda, se juntan priorizando el problema territorial de la independencia.

En las dos autonomas donde hay ms independentismo, la izquierda y la centro izquierda apoyaron En Comn Podemos, y pasa que los independentistas se dan cuenta que este bloque de izquierda poda ganar nuevamente las siguientes elecciones y deciden radicalizar su discurso poltico, se van a confrontar con el gobierno del PP y en esa contradiccin, los trminos medios se debilitan, y eso es lo que ha pasado. En una confrontacin dura contra el Estado, contra Rajoy, ste se pone duro y lidera un proyecto en el que compromete a Ciudadanos y gana a su causa al PSOE que se acaba difuminado

Pero el PSOE de Pedro Snchez ya se fue abiertamente al bando monrquico?

Se fue completamente con la derecha

Entonces es claro que en esa contradiccin las posiciones ms progresistas y de izquierda han quedado en el limbo?

En Catalua?

En general, en la poltica espaola. Por ejemplo, el calificativo de los independentistas catalanes a la alcaldesa Ada Colau catalogndola como la Emperatriz de la ambigedad muy bien le puede caer a Pablo Iglesias y a toda la coalicin Unidos Podemos.

En verdad en este tema hay muchas contradicciones, una de ellas pasa por ejemplo con la identificacin a la bandera espaola. Nunca nos hemos identificado con esta bandera, no reconocemos esa bandera porque es una bandera nacida del franquismo. Intentamos cambiar la bandera en la transicin pero no, no se pudo, fue el mismo franquismo quien tutelo esa transicin y dejaron la misma bandera.

Esa es la razn principal del porque en una concentracin de la izquierda espaola nunca veras una bandera espaolista, a lo mejor vers por ah una en el POSE, pero lo que si veras es la bandera republicana. Y entonces que ocurre, yendo al sentido de tu pregunta, cuando el debate se traslada de lo social a lo territorial, ah siempre nos va mal

Pero tambin es la simbologa que se usa y se ha implementado en toda Espaa

Sabes, lo que en Espaa ha creado mucha conciencia nacional, aunque no lo creas es el futbol. Tambin pasa que un obrero espaol que a lo mejor no es independentista, y que nunca vota a Rajoy ahora se puede sumar a las posiciones y marchas espaolistas porque no quiere que Catalua se separe de Espaa. Y en ese sentido nuestra postura es clara, referendo, porque ms del 80% de los catalanes quieren votar y Rajoy no puede impedir el ejercicio de un derecho. Pero si votamos, votaremos que No!, para decir No! a la independencia.

Pero en la contradiccin concreta, Monarqua o Independencia, cmo queda Unidos Podemos?

A corto plazo puede parecer como que quedamos ambiguos, pero a mediano plazo nuestra postura se ira abriendo paso. Lo que es evidente es que no habr independencia porque lo que hay es la intervencin a la autonoma catalana y ningn pas del mundo la ha reconocido.

Y qu pasa entonces si ganan los independentistas?

Personalmente creo que va a ganar ERC (Izquierda Republicana de Catalua), va a ser la fuerza ms votada. Lo que pasa con el PDeCAT (Partido Demcrata Europeo de Catalua), es que carga con una gran corrupcin de sus pasados gobiernos en la Generalitat

ERC ha sido parte del bloque de izquierdas en Catalua?

Con Izquierda Republicana hemos tenido relaciones cordiales, y en la parte del discurso social y econmico siempre estamos de acuerdo. Ahora estn de aliados del PDeCAT, partido de la burguesa catalana, pero si son inteligentes a estas elecciones se van solos, ya que el PDeCAT est salpicado por diversos casos de corrupcin al igual que el PP.

Ahora, este enfrentamiento de las banderas y todo esto a Rajoy le ha venido bien, ya que los grupos fascistas, de ultraderecha que votaban a partidos minoritarios, y que el PP haba perdido, ahora los va a recuperar. Por lo menos el PP va a tener una cierta recuperacin.

Lo que pierda el PP en Catalua, lo va a recoger Ciudadanos, que a su lado es otro bloque de derecha. En Catalua el PP ahora es la sexta fuerza poltica, en el resto de Espaa no.

Y nosotros creo que a corto plazo no quedemos tan bien, pero a medio plazo s. Cuando se vea que el independentismo no es viable, o que el referendo no lo habr si no es con otro gobierno de Unidos Podemos o del PSOE

Ves alguna esperanza en la conducta poltica de Pedro Snchez, lder del PSOE?

Bueno, es una opinin personal, pero creo que Pedo Snchez ha frustrado mucho a los ciudadanos que lo votaron y te digo porque, porque l gana las internas de su partido con tres ideas fuerza que eran: Una confrontacin muy fuerte con Rajoy, lo ha incumplido y ahora est respaldando todas las posturas del PP en Catalua; un acercamiento a Unidos Podemos, de cara a un futuro gobierno, lo ha incumplido, no ha habido nada de eso en estos tiempos; y el reconocimiento de una Espaa Plurinacional.

Pedro Snchez dijo, incluso en entrevistas de gran audiencia por televisin, que l reconoca el Estado Plurinacional y lo que ha hecho hasta ahora es negarlo, pero no solo negarlo, sino que ha brindado su apoyo al PP para la aplicacin del Art. 155 para intervenir una comunidad autnoma, un completo disparate que rompe con el compromiso que asumi con su gente.

Naciones y nacionalidades

Siendo una realidad concreta el tema de las nacionalidades en Espaa como son los catalanes, los vascos, los gallegos, porque no se logr plasmar esa realidad social en el plano constitucional?

Ah hay un motivo histrico. Acaba la dictadura de Franco, los catalanes, los vascos y los gallegos reclaman un Estado Plurinacional, pues ellos consideran que son naciones y lo que pasa es que el Estado Centralista, el Estado de la Monarqua les niega ese derecho. La Monarqua se basa en no reconocer ese Estado Plurinacional y los fundadores del Estado, que fueron los Reyes Catlicos sometieron a sangre y fuego a todos los Reynos que habitaban en el Estado Espaol. Entonces, la Monarqua nunca ha querido reconocer los derechos de los pueblos sino someterlos, y eso es en toda la historia de Espaa. En la transicin se busca una salida intermedia, que la Constitucin no reconozca que existen naciones sino nacionalidades, que es un trmino ms difuso y le damos autonoma a esas regiones, pero como ven que el resto de Espaa se va a quejar, entonces hagamos una especie de autonomas para todos, y de ah salen las autonomas para Madrid, Murcia, Extremadura y les otorgan algunas competencias para autogobernarse y otras para el Estado Espaol. Pero claro, eso no satisfizo a los catalanes, a los vascos ni a los gallegos.

Pero a diferencia de los catalanes, los vascos tienen un estatuto especial porque?

Bueno porque ah fueron ms combativos en la exigencia de esa independencia, y esto se remonta a antes de las exigencias catalanas. Entonces, para contentarles y que renuncien a la exigencia de la Independencia, el Estado ha tenido una poltica de ir cediendo competencias para que tengan ms autogobierno, pero que no reclamen la independencia territorial o nacional

Un sector del pueblo cataln reconoce que el Estatuto Especial para Catalua era en su momento la salida poltica al problema

En el gobierno de Zapatero se cre un Estatuto Especial para brindar mayores competencias a Catalua y es otra de las cosas que la gente no soporta de Rajoy. Zapatero se pone a negociar con los catalanes, llegan a un acuerdo de borrador de Estatuto que era parecido al Vasco, con menos competencias pero parecido, donde haba algunos elementos de ms autogobierno y eso se vota y se aprueba por la ciudadana de Catalua, se vota en el Parlamento Cataln y se aprueba el Estatuto, y finalmente se vota en el Parlamento Espaol y se aprueba. Solo el PP vota en contra en el Parlamento Espaol y es ah donde recurre el Estatuto al Tribunal Constitucional donde el PP tena una mayora conservadora y logran bloquear el proyecto de Estatuto. Esto, en el fondo, es mearte sobre un referendo en Catalua, sobre una aprobacin del Parlamento de Catalua, sobre una aprobacin del Estado Espaol y llega el seor Rajoy y tira a la basura todo lo avanzando despus que el Estatuto ha sido votado y aprobado por todos los catalanes en referendo. Todos se lo tomaron como una afrenta, y es ah donde el PDeCAT dice vamos a la independencia. Para que sirve negociar un autogobierno con el Estado, si despus llegas al Tribunal Constitucional donde tienes una mayora conservadora, metes un puo en la mesa y se cae todo?. Es ah donde empieza el giro independentista.

Estamos hablando que del tiempo de Zapatero, por el ao 2008 o 2011, el independentismo no tena ms de un 27% en Catalua, ahora, gracias a Rajoy ese sentimiento ha crecido. De hecho, Alberto Garzn, lder de Izquierda Unida ha dicho que Rajoy ha sido el gran fabricante del independentismo cataln

Asamblea Constituyente y Nuevo Gobierno

Qu pasar el 21 de diciembre si Izquierda Republicana gana las elecciones catalanas, qu cambiara en el escenario poltico?

Yo creo que ganaran nuevamente los independentistas, y que volvern a ser gobierno

En el marco de la aplicacin del Art 155 y de la tutela de Rajoy?

Lo lgico es que la aplicacin del Art 155 llegue a un da antes de las elecciones pero Rajoy no ha dicho que s, ni que no.

La Vicepresidente Soraya Senz ha dicho que la aplicacin del Art.155 podra seguir aun despus de las elecciones y eso ya es un completo disparate porque ya no se justifica una intervencin

Y que cambia?

Creo que van a seguir la misma dinmica, se mantendr el statu quo hasta que haya un nuevo gobierno en el Estado

Se cambiaran nombres pero no se arreglar nada?

Es como dice Alberto Garzn, las elecciones son un apao, solamente aplazan el problema, no van a resolver el problema de Catalua, porque existen 80% de ciudadanos que quieren votar por Independencia si, o Independencia no. Ahora, de este porcentaje, un 40% no es independentista, pero lo que quieren es votar, y votar que no, pero todos coinciden que con este referendo se acabaran los problemas.

Si el 21 de diciembre el bloque independentista vuelve a juntar un 51%, se puede proclamar la Independencia? Se vuelve a realizar un referendo unilateral y otra vez el Art. 155 y as no hay salida, por eso creo que la solucin que vemos es la Repblica Federal y una refundacin del Estado, porque lo que est en crisis es el sistema poltico nacido de la transicin. Ese sistema poltico que se basaba en la Monarqua, en el bipartidismo y en una poltica neoliberal en el gobierno es el que ha entrado en crisis.

La salida es la realizacin de un referendo legal y pactado, como se hizo en Escocia.

La refundacin del Estado pasa por una Asamblea Constituyente?

Claro, en ese sentido Amrica Latina nos ha enseado mucho

El Rol del PSOE

Y lo otro pasa por un nuevo gobierno?

Que podra ser un nuevo gobierno del PSOE y que tendra que tener un apoyo externo de Unidos Podemos. Pedro Snchez pudiera quedar en unas prximas generales en la posibilidad de formar gobierno, que no queda tanto, o incluso se podran adelantar por la cada del gobierno de Rajoy. En este momento, aunque no lo parezca, el sostn del PP es el PSOE

Pablo Iglesias ha dicho que Pedro Snchez tiene la posibilidad de arreglar el problema cataln sacando al PP del gobierno, y que entre el POSE y Unidos Podemos tienen los votos para hacerlo

Claro, pero Pedro Snchez no responde porque creo que se encuentra secuestrado por un sector neoliberal del partido que lo encabezan Felipe Gonzlez y Susana Daz, la Gobernadora de Andaluca.

No entendemos a que le tiene miedo Pedro Snchez, si el prometi a sus afiliados mejorar las relaciones con Unidos Podemos de cara a un futuro gobierno, confrontar radicalmente contra Rajoy y le echaba en cara a Susana Daz que no confrontaba y el tercer elemento era el reconocimiento de la plurinacionalidad, y ninguna de las tres ha cumplido. Hay un sector que lo est pinchando.

Y pensar que gan las internas con un discurso ms de izquierda no?

Gan sobre ese sector y acabo en muy poco tiempo asimilado a las polticas del PP y se ha convertido en el sostn parlamentario de Rajoy. Como queda ese electorado que votaba al PSOE, el del voto obrero que observa como le quitan las pensiones y siente que va a cobrar menos pensin y entonces se preguntan porque Pedro Snchez sigue apoyando a Rajoy en el Parlamento?. Personalmente creo que Pedro Snchez querra pactar con Unidos Podemos, pero en este momento no lo quiere hacer porque an no tiene el control del partido, y el sector neoliberal an pesa mucho. Felipe Gonzalez representa a la aristocracia neoliberal del PSOE.

