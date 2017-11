Filipinas

Rodrigo Duterte, un seor de la guerra convertido en presidente

eldiario.es

La letana de comentarios horribles que han catapultado al lder filipino, Rodrigo Duterte, a la notoriedad internacional es tan exhaustiva que es difcil elegir los ms inauditos. No hay nada en lo que se contenga lo ms mnimo.

En septiembre de 2016, por ejemplo, se refiri con entusiasmo al Holocausto como una analoga de su brutal guerra contra las drogas. Hitler masacr a tres millones de judos, dijo. Ahora hay tres millones de drogadictos. Me encantara matarlos a todos.

Duterte tambin ha alardeado de los das cuando se paseaba en moto buscando gente a la que matar, as como de haber lanzado a un hombre desde un helicptero. Incluso se lament en broma de haber perdido la oportunidad de violar a una guapa misionera australiana antes de que fuese asesinada en una operacin contra el motn de una prisin.

La semana pasada, Duterte volvi a ser el protagonista de los titulares. Con 16 aos, yo ya haba matado a alguien, dijo. Una persona de verdad, una reyerta, un apualamiento. Solo tena 16 aos. Fue solo por una mirada. Cunto ms ahora que soy presidente?"

El presidente filipino se diriga a la comunidad filipina en la ciudad vietnamita de Da Nang, antes de la cumbre de Cooperacin Econmica de Asia Pacfico, a la que tambin acudi Donald Trump. Este martes, Donald Trump finaliz en Filipinas su gira por Asia, en la que se ha reunido con Duterte.

Por supuesto, Trump no es responsable de los crmenes de los que Duterte presume. Pero con sus afirmaciones populistas, su tendencia a la exageracin y su actitud denigrante hacia las mujeres, as como con los ataques a la prensa y su desprecio total por la conducta poltica ms convencional, no es sorprendente que se hayan trazado comparaciones entre ambos.

Duterte llam a Barack Obama hijo de puta, pero la relacin entre Trump y el presidente filipino parece haber tenido un inicio mucho mejor. Una transcripcin filtrada de una llamada telefnica entre ambos revel que Trump haba alabado a Duterte por su trabajo increble en la guerra contra las drogas.

Exfiscal y antiguo alcalde de Davao, una ciudad en la isla de Mindanao, el programa de Duterte como hombre fuerte su logo de campaa era un puo cerrado le hizo ganar popularidad en todo el pas. Llego al poder gracias a promesas para erradicar las drogas y el crimen, prometiendo una campaa de mano dura que matara a 100.000 personas y utilizara los cuerpos de los consumidores de drogas para alimentar a los peces en la Baha de Manila. La gente qued impresionada por el lder duro que prometa impedir que el pas siguiese cayendo en lo que l llamaba narcoestado. Finalmente sali elegido en mayo de 2016.

Apodado 'El castigador', este hombre de 72 aos naci en Maasin. Sus inicios como persona mediomafiosa se formaron desde una edad muy temprana. Era un matn que fue expulsado del colegio y que con 15 aos ya llevaba pistola.

Fue expulsado de algunas escuelas e incluso dispar a un compaero de clase, pero nunca se le castig por nada. Se libr, explica a The Observer el senador Antonio Trillanes, uno de los mayores crticos de Duterte. Creo que eso ha contribuido a su mentalidad de impunidad, porque nunca fue castigado. Ha matado a gente, pero eso simplemente se olvid.

Duterte estudi Derecho y se convirti en fiscal, hacindose camino hasta ser vicealcalde y finalmente alcalde de Davao, un cargo que ocup durante ms de 20 aos.

Creo que la nica crisis que tuvo en su crecimiento fue cuando muri su padre y la riqueza y el poder poltico desaparecieron. No poda soportar ser un tipo normal. Recibi una cura de humildad y tuvo que hacerse su propio camino, explica Trillanes. Desde ese momento, aquel tipo que disfrut de una vida de poder y riqueza no quera perderla. A partir de entonces, no lo dej escapar.

Un documento que forma parte del proceso de su divorcio con Elizabeth Zimmerman en 1998 tambin es revelador. En su evaluacin psicolgica detallada en el informe, el doctor concluy que sufra un desorden de personalidad narcisista, con tendencias agresivas entre las que se incluye un sentido grandilocuente de s mismo y de los privilegios que cree merecer y una tendencia constante a menospreciar y humillar a los dems.

Fue en Davao en los aos 80 cuando Duterte prob por primera vez la mano dura contra las drogas y el crimen, una poltica que a menudo provocaba la aparicin de cadveres en las calles. Human Rights Watch detall durante mucho tiempo las acusaciones de los escuadrones de la muerte de Davao cuando Duterte era alcalde, afirmando que se mat a ms de 1.000 personas, incluidos sospechosos de ser consumidores de drogas y traficantes, nios callejeros, as como periodistas crticos con su actuacin.

Incluso una vez Duterte lo confirm abiertamente. Soy yo el escuadrn de la muerte? Cierto. Eso es cierto, declar a su programa de televisin local en mayo de 2015.

Aunque los ayudantes de Rodrigo Duterte acostumbran a dar marcha atrs tras las declaraciones de su presidente, sealando que no se deben interpretar al pie de la letra sus comentarios disparatados o que los deca en broma, el presidente de Filipinas ha demostrado ser un hombre de palabra en relacin a la "guerra antidroga".

Desde que tom posesin del cargo el 30 de junio del ao pasado, al menos 7.000 filipinos han sido asesinados, casi 4.000 por la polica y muchos miles ms por supuestos justicieros. Imgenes espeluznantes de los asesinatos sobrecogieron rpidamente a la prensa nacional e internacional: imgenes terribles de gente muerta en las calles en mitad de la noche, con las cabezas envueltas en cinta de embalaje, muchas veces junto a carteles en los que se les acusa de ser traficantes de drogas, drogadictos o criminales. Un peridico local, el Inquirer, empez una "lista de asesinados" en un intento de hacer un seguimiento de todas las muertes.

Ms de un ao despus desde el inicio de su mandato, el nmero de muertes extrajudiciales ha superado el de muertos durante la dictadura del sanguinario Ferdinand Marcos, que rigi el pas durante dos dcadas.

En una valoracin del primer ao del gobierno de Duterte, Amnista Internacional emiti un comunicado en junio sealando que miles de filipinos han sido asesinados por, o a instancias de, una fuerza policial que acta fuera de la ley y a las rdenes del presidente.

"La violenta campaa de Duterte no ha acabado con el crimen ni ha resuelto los problemas asociados con las drogas", dice James Gmez, director de Amnista Internacional para el sureste asitico y el Pacfico. "Lo que ha hecho es convertir el pas en un lugar an ms peligroso, debilitando an ms el Estado de derecho y otorgado notoriedad [a Duterte] como un lder responsable de la muerte de miles de sus propios ciudadanos".

Aunque la guerra antidroga de Duterte ha suscitado una gran condena a nivel internacional, el propio presidente ha permanecido inmune. En su lugar, ha ofrecido inmunidad a los asesinatos policiales en nombre de la "guerra antidroga", mientras que su gobierno niega las acusaciones en relacin con "batallones de la muerte".

Tambin ha luchado por silenciar a sus crticos ms directos, incluido el encarcelamiento de la senadora Leila de Lima, que como presidenta de la Comisin de Derechos Humanos lider una investigacin en 2009 del batalln de la muerte de Davao. Duterte tambin llev al lmite a algunos filipinos este septiembre cuando, para hacer frente a una insurgencia terrorista en Marawi, declar la ley marcial en todo Mindanao. El Congreso ha votado para mantenerla vigente hasta el 31 de diciembre.

A pesar de todas las polmicas durante su Administracin, el presidente mantiene un nivel alto de popularidad, a pesar de una cada reciente en las encuestas. A nivel nacional, la satisfaccin con la "guerra antidroga" est al 63%, segn una encuesta en octubre por el centro de investigacin Social Weather Stations, aunque muchos dicen que tambin creen que los sospechosos deberan ser capturados con vida.

En una decisin que Duterte esperaba que calmase los "corazones sangrantes", el presidente orden el mes pasado a la polica poner fin a todas sus operaciones relacionadas con drogas y puso al cargo a la Agencia Antidrogas.

Al preguntar a la periodista filipina Solita Monsod cmo entender mejor quin es Duterte en realidad, dice que como mejor se explica al presidente es mediante la evaluacin psicolgica a la que fue sometido durante la anulacin de su matrimonio. "No se puede juzgar a este hombre por los mtodos habituales porque este hombre tiene un trastorno. Este hombre tiene problemas de salud mental".

Al menos, aade, l no tiene acceso a un botn nuclear.

Nacimiento: 28 de marzo de 1945 en una familia de polticos de Maasin. Su padre fue un gobernador provincial y su madre, maestra. Se form como abogado, hasta convertirse en fiscal del Estado, antes pasar a ser alcalde de Davao en 1988. Casado dos veces. Cuatro hijos.

Mejores tiempos: obtuvo un amplio apoyo al transformar Davao de "ciudad mortfera" al lugar ms seguro de Filipinas.

Peores tiempos: cuando amenaz dejar la ONU despus de que criticaran su "guerra antidroga" por ser un crimen bajo el Derecho internacional. Desde el comienzo de su presidencia, las cifras oficiales muestran que la polica han matado casi a 3.500 "personalidades de la droga", mientras que otras 2.000 personas han sido asesinadas en crmenes relacionados con la droga y miles ms bajo circunstancias sin explicar.

Lo que l dice: "Olvidad las leyes de derechos humanos. Si llego al palacio presidencial, har justo lo que hice como alcalde. Vosotros, los camellos, delincuentes y vagos, es mejor que os vayis. Porque os matar. Os tirar en la baha de Manila y cebar a todos los peces que hay ah" (Discurso de campaa electoral).

Lo que dicen otros: "Una cosa sobre mi hermano es que es testarudo. Cuanto ms le digas que no haga algo, ms lo har. Tiene que relajar su ira. Necesita gestionar su ira" (Emmanuel Duterte, New York Times).







Traducido por Javier Biosca y Marina Leiva



