Hijos de la maldita "Regla de gasto"

Si preguntamos a quienes estn a nuestro lado qu es la Regla de Gasto, apuesto a que una inmensa mayora contesta que no tiene ni idea. Igual que tampoco sabe cmo construyen la fiscalidad en nuestro pas para que, como dice una gran fortuna americana solo la gente corriente pague impuestos o como afirma Ignacio Zubiri, catedrtico de Hacienda de la UPV, las empresas vascas paguen entre poco y nada.

Sin referencias es imposible construir un proyecto alternativo. Los neoliberales vascos lo saben muy bien. Esa falta de cultura poltica la construyen quienes gobiernan con opacidad y falta de transparencia y la imponen, tambin, debido a la debilidad de las fuerzas de izquierda a la hora de hacer oposicin. La opacidad fabrica ignorancia. No quieren una ciudadana informada. No quieren oposicin.

Pues bien, la Regla de Gasto es una barbaridad que, ahora, en tiempos en que la economa crece y las desigualdades siguen aumentando, impide a cualquier administracin gastar-invertir en dar satisfaccin a las necesidades sociales. Es igual que tengas dinero. Se impone un tope de gasto y si sube la recaudacin va impuestos, como es el caso, ese dinero se destina a pagar la deuda (amortizacin e intereses). El resultado de esa poltica es que la aportacin de los presupuestos del Gobierno vasco a la economa (al PIB) nunca ha sido ms bajo que ahora. Socialistas, la verdad, no son; socialdemcratas o keynesianos, tampoco. Es puro neoliberalismo.

S, el PNV acord con el PP el 11 de julio en Madrid la Regla de Gasto para topar los presupuestos. Estn de acuerdo. Sin su voto esa regla no hubiera salido adelante. Esa decisin explica que se destine a Deuda un 12% ms que en 2017, hasta alcanzar 1.346 millones en 2018.

La crtica a esta poltica no concita la atencin de los medios pblicos. La direccin de EiTB colabora con la propaganda del Gobierno extendiendo que los presupuestos son los ms sociales de la historia. Da s y da tambin desfilan los consejeros explicando sus bondades. Cuando un sindicato como ELA realiza un informe riguroso sobre los Presupuestos (lo presentamos el lunes da 13 de noviembre en rueda de prensa), EiTB, en el mejor de los casos, lo minimiza en su programacin. Los crticos y sus argumentos no aparecemos. Los medios pblicos se utilizan por el Gobierno de turno para que la gente normal no sepa de estas cosas. Lo ms importante que sucede hoy en nuestro pas... lo de MTV. Seguro que si preguntamos a los que nos rodean qu es MTV, todos y todas lo saben.

Os invito a que leis el informe de ELA. Leedlo y divulgadlo.

Adolfo Muoz "Txiki", secretario general del sindicato ELA

